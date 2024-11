Arriva Travel Agency Hub: l’offerta extralberghiera di Feries è anche b2b Importante novità per la piattaforma Feries, la cui offerta extralberghiera declinata nei portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it è ora disponibile anche per i canali b2b. La casa madre HomeToGo ha infatti appena lanciato il Travel Agency Hub, un tool online specificamente disegnato per le agenzie di viaggio che ora possono accedere facilmente a tutta l’offerta del gruppo tedesco (prodotti Feries inclusi). Lo strumento offre la medesima esperienza dei portali b2c HomeToGo ma con funzionalità esclusive per il trade, tra cui sistemi di pagamento e fatturazione personalizzati, la consulenza del customer experience team in-house, l’accesso a tool di business intelligence e naturalmente la gestione delle commissioni. “Le agenzie di viaggio sono sempre state interessate ai nostri prodotti, in particolare riguardo agli agriturismi – spiega il managing director di Feries, Fabrizio Begossi -. Siamo stati contattati anche da molti adv internazionali, soprattutto da Olanda e Svezia. Non è infatti facile trovare un marketplace come il nostro, in grado di includere in unico marketplace integrato una proposta tradizionalmente estremamente frammentata. Il canale b2b è inoltre già una fonte di business importante per il nostro gruppo, tanto che già da tempo collaboriamo con le più importante compagnie di property management, quali per esempio Novasol. Fino a oggi per noi era tuttavia difficile dare continuità alle relazioni con le agenzie. Con il nuovo Travel Agency Hub diventa tutto più semplice. La nostra ambizione è diventare il principale sistema operativo dell’ospitalità alternativa“. Il nuovo tool è un’evoluzione della suite HomeToGo_Pro Doppelgänger: già operativa da dicembre 2023, consente ai partner b2b del gruppo tedesco di avere accesso a soluzioni tecnologiche flessibili, incluse le integrazioni white label e Api. Travel Agency Hub è attualmente in fase di test pilota in collaborazione con gli operatori agenziali Fdm Travel e Fora ma l’intenzione è quella di estendere presto le partnership ad altre realtà del trade. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479917 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Balzo in avanti del 60% per il numero dei visitatori italiani a Barbados in questo 2024 ormai giunto al termine, rispetto all'anno precedente. E per il 2025 l'isola punta a rafforzare ulteriormente questo trend proponendo programmi combinati, come le estensioni mare abbinate a Canada e Stati Uniti, e le crociere di Star Clippers ed Explora Journeys con partenza proprio da Barbados. Iniziative che consentono ai viaggiatori di vivere un’esperienza unica che unisce il fascino delle crociere con il relax di una vacanza caraibica. I collegamenti aerei dall'Italia sono garantiti da British Airways (via Londra Heathrow senza effettuare il cambio terminal), Condor Airlines (via Francoforte) e Virgin Atlantic (sempre via Heathrow). Inoltre, numerosi voli diretti collegano l’isola agli hub principali della costa Est degli Stati Uniti e del Canada. A conferma dell'appeal della destinazione sugli agenti di viaggio italiani anche il recente roadshow organizzato in collaborazione con Quality Group: l’evento - quattro tappe tra Liguria e Toscana - ha coinvolto oltre 120 agenti, offrendo un’opportunità unica di formazione e approfondimento. Durante gli incontri sono stati presentati alcuni dei nuovi cataloghi monografici di America World, di cui uno interamente dedicato ai Caraibi e alle crociere, che include Barbados come una delle principali destinazioni. L’isola risulta tra le più performanti nel portfolio del tour operator, grazie alla crescente popolarità tra i viaggiatori italiani in cerca di esperienze autentiche e rigeneranti. [post_title] => Barbados: balzo in avanti del 60% dei visitatori italiani nel 2024 [post_date] => 2024-11-27T13:17:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732713437000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479894 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Importante novità per la piattaforma Feries, la cui offerta extralberghiera declinata nei portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it è ora disponibile anche per i canali b2b. La casa madre HomeToGo ha infatti appena lanciato il Travel Agency Hub, un tool online specificamente disegnato per le agenzie di viaggio che ora possono accedere facilmente a tutta l'offerta del gruppo tedesco (prodotti Feries inclusi). Lo strumento offre la medesima esperienza dei portali b2c HomeToGo ma con funzionalità esclusive per il trade, tra cui sistemi di pagamento e fatturazione personalizzati, la consulenza del customer experience team in-house, l'accesso a tool di business intelligence e naturalmente la gestione delle commissioni. "Le agenzie di viaggio sono sempre state interessate ai nostri prodotti, in particolare riguardo agli agriturismi - spiega il managing director di Feries, Fabrizio Begossi -. Siamo stati contattati anche da molti adv internazionali, soprattutto da Olanda e Svezia. Non è infatti facile trovare un marketplace come il nostro, in grado di includere in unico marketplace integrato una proposta tradizionalmente estremamente frammentata. Il canale b2b è inoltre già una fonte di business importante per il nostro gruppo, tanto che già da tempo collaboriamo con le più importante compagnie di property management, quali per esempio Novasol. Fino a oggi per noi era tuttavia difficile dare continuità alle relazioni con le agenzie. Con il nuovo Travel Agency Hub diventa tutto più semplice. La nostra ambizione è diventare il principale sistema operativo dell'ospitalità alternativa". Il nuovo tool è un'evoluzione della suite HomeToGo_Pro Doppelgänger: già operativa da dicembre 2023, consente ai partner b2b del gruppo tedesco di avere accesso a soluzioni tecnologiche flessibili, incluse le integrazioni white label e Api. Travel Agency Hub è attualmente in fase di test pilota in collaborazione con gli operatori agenziali Fdm Travel e Fora ma l'intenzione è quella di estendere presto le partnership ad altre realtà del trade. [post_title] => Arriva Travel Agency Hub: l'offerta extralberghiera di Feries è anche b2b [post_date] => 2024-11-27T12:38:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732711093000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479850 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates ha accolto in flotta il suo primo Airbus A350-900, sul totale ordine di 65 aeromobili della stessa tipologia, che andranno a sostenere i piani di espansione del vettore, che mira ad aggiungere 400 città alla mappa del commercio estero di Dubai nel prossimo decennio. L'A350 svolgerà un ruolo fondamentale nella creazione del mega hub Dubai World Central (Dwc), annunciato di recente, rafforzando ulteriormente la posizione di Dubai come leader dell'aviazione globale. L’aeromobile entrerà ufficialmente in servizio a gennaio, quando effettuerà il suo primo volo verso Edimburgo, seguito da altre otto destinazioni in Medio Oriente, Asia Occidentale ed Europa. Bologna è la città scelta tra le prime destinazioni europee, l’unica italiana. L'A350-900 viene configurato con tre classi di cabina spaziose e confortevoli, in grado di ospitare 312 passeggeri (32 business, 21 premium economy e 259 spaziosi posti in classe economica). Emirates sarà anche la prima compagnia aerea del Medio Oriente a introdurre la nuova soluzione di connettività satellitare HBCplus di Airbus, che offre una connettività globale ad alta velocità e senza interruzioni. [post_title] => Emirates: in flotta il primo A350-900, che nel 2025 volerà anche su Bologna [post_date] => 2024-11-27T09:56:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732701387000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479812 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la nuova tendenza social media marketing del momento nel turismo: meno influencer generalisti e più contenuti autentici realizzati da insider, punti di riferimento per il pubblico a cui si rivolgono. Sono i cosiddetti micro-influencer, che magari non possono esibire i numeri roboanti dei "colleghi" più famosi, ma i cui contributi sono particolarmente considerati da parte del loro pubblico di riferimento. Ne è convinta Natalie Heatlie, la social media manager di Hays Travel, il più grande network di agenti di viaggi indipendenti britannico. Ma anche un operatore italianissimo come Tour2000AmericaLatina sta puntando da qualche tempo sui micro-influencer. Lo testimonia l'ultimo roadshow ibrido Get Travel with Us, che ha visto gli adv diventare protagonisti del racconti di itinerari classici e avventurosi in tutti i Paesi dell'America Latina. Tutto merito di Claudia Spreafico che del nuovo concept formativo itinerante è creatrice e convinta assertrice: "Get Travel with Us si inserisce nel piano strategico di marketing di Tour2000AmericaLatina - spiega la responsabile comunicazione e marketing dell'operatore marchigiano, nonché fondatrice di Ruby Image & Communication -. Abbiamo scelto di dare voce e un volto sui social media a chi ogni giorno in agenzia racconta i nostri viaggi ai clienti finali. Come? Nel modo più naturale possibile: alle loro scrivanie in una giornata di lavoro come tante altre. Abbiamo preferito l’intelligenza umana a quella artificiale. Siamo riusciti a trasmettere in questi brevi video, tra sorrisi e racconti delle loro esperienze di viaggio, tutta la loro e nostra professionalità e passione per le esperienze in America Latina. E così il grande pubblico dei social media, anche solo per pochi minuti, riesce a provare l’emozione dei nostri viaggi". L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo e ha registrato il sold out in tutte le città proposte. "A breve pianificheremo nuove date in modo da raggiungere tutta la clientela attuale e potenziale in tutto il Paese". Alla base del progetto l'idea che la comunicazione sui social media continui a essere sempre più rilevante nel settore del turismo b2b, ma si scontri con un sovraffollamento di voci, più o meno autorevoli. "La creazione di contenuti video emozionali è necessaria per coinvolgere il pubblico digitale e per trasmettere la passione che anima gli operatori del settore, valorizzando una partnership di lunga data tra agente di viaggio e tour operator. Il grande pubblico li ha da sempre considerati un punto di riferimento per professionalità e affidabilità, ma per restare competitivi sui nuovi mercati digitali e attrarre i viaggiatori Millennials e della Gen-Z è necessario utilizzare nuovi strumenti e nuovi linguaggi". C’è una cosa che accumuna però tutte le fasce generazionali e va al di là degli strumenti e delle forme di comunicazione: "Ed è la ricerca nel viaggio di esperienze uniche e autentiche capaci di creare connessioni emotive - conclude Claudia Spreafico -. Quel senso di empatia e affinità che proviamo quando incontriamo culture diverse, stringiamo amicizie, o ci immergiamo in paesaggi nuovi e inaspettati". [post_title] => Claudia Spreafico, Tour2000AmericaLatina: l'importanza dei micro-influencer [post_date] => 2024-11-26T13:12:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732626750000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità di prodotto in casa Avalon Waterways che, ai classici Reno e Danubio, alla Mosella e ai canali di Belgio e Olanda, aggiunge per il 2025 la new entry Garonna: fiume della Francia sud-occidentale, che bagna le rive della città di Bordeaux, a cui sarà abbinata la vicina Dordogna. Il nuovo itinerario, con imbarco e sbarco a Bordeaux, avrà una durata di otto notti e tariffe a partire da 2.780 euro a persona in cabina doppia, tutto compreso tranne i trasferimenti di avvicinamento, “Si tratta di una zona della Francia sempre più ricercata e apprezzata – commenta Barbara Baldini, product manager European markets della compagnia –, soprattutto da un pubblico alla ricerca di raffinate esperienze in cantina e di vini pregiati. La scelta di investire su quest’area, inoltre, è dettata dalla comodità di un hub come Bordeaux, ben collegato ai principali aeroporti della penisola italiana e delle isole”. Ma la compagnia ha deciso di ampliare l'intero ventaglio degli itinerari disponibili alla clientela proveniente dall’Italia: a partire dal 2025, infatti, tutte le crociere con un minimo di 20 partecipanti provenienti dal nostro Paese avranno assistenza in lingua italiana e saranno contraddistinte da almeno un’escursione in italiano a ogni tappa. “L’obiettivo è quello di aprirci ulteriormente al target dei viaggi di gruppo. Sono tante, le agenzie con cui abbiamo stabilito un rapporto di fiducia negli ultimi anni: ciò ha portato a un aumento non solo delle prime prenotazioni ma anche del tasso di repeaters”. [post_title] => Avalon Waterways: la Garonna novità 2025. Focus sui gruppi [post_date] => 2024-11-26T10:11:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732615892000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 600 persone iscritte, 30 aziende partner, 15 media e un programma che ha visto l’intervento di 30 esperti italiani e internazionali. Sono i numeri dell'ultima Wellness Hospitality Conference organizzata presso l'Nh Collection CityLife da Teamwork Hospitality. Un appuntamento dedicato al mondo del benessere, alla sua evoluzione, ai trend che influenzano il settore, ai concept e alle innovazioni richieste dal comparto termale e dalle spa degli hotel, per soddisfare al meglio i servizi e le esigenze degli ospiti. “Nei prossimi anni, l’ambizione è di trasformare la Wellness Hospitality Conference in un evento globale, riconosciuto come il luogo d’incontro privilegiato per l’innovazione e la leadership nel settore - spiega il ceo di Teamwork, Mauro Santinato -. Vogliamo espandere la rete di collaborazioni internazionali, coinvolgere nuove realtà all’avanguardia e approfondire temi come la sostenibilità, la tecnologia nel mondo del benessere e le strategie per attrarre le nuove generazioni di viaggiatori. Inoltre, il nostro obiettivo è di rafforzare il ruolo dell’Italia come hub per la wellness hospitality, valorizzando la tradizione e il know-how tricolore, ma al contempo guardando al futuro con un approccio visionario”. Durante la conferenza, organizzata con tavole rotonde, seminari e interviste sono state affrontante diverse tematiche: la tourism e wellness economy; i trend immobiliari; la progettazione di una spa che sia di valore, ma anche sostenibile. A queste si sono aggiunte il nuovo concetto di medical spa e longevity oltre che l’applicazione della tecnologia e dell’innovazione nel settore benessere. Molti anche i case studies di successo che caratterizzano il panorama italiano e internazionale presentati, oltre alle preziose testimonianze di professionisti spa manager e spa consultants. [post_title] => Santinato, Teamwork: "Vogliamo rendere la Wellness Hospitality Conference un evento globale" [post_date] => 2024-11-25T12:14:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732536861000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479610 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è tenuta oggi a Palazzo Lombardia la prima edizione degli Stati generali del turismo dei territori promossa da Feries, leader italiano nella ricettività extra-alberghiera online, in collaborazione con regione Lombardia. Un evento partecipato che ha avuto l’obiettivo di aprire uno spazio di confronto tra istituzioni, professionisti, associazioni, destinazioni turistiche e operatori del comparto per dare impulso a una crescita organica e consapevole del turismo rurale, esperienziale e diffuso che caratterizza il nostro Paese. Il turismo rurale in Italia, infatti, rappresenta un'opportunità unica di sviluppo economico e di implementazione di un nuovo modello turistico in grado di unire tradizione e innovazione. Tuttavia, il settore, che negli ultimi anni ha registrato una costante crescita, risulta ancora particolarmente frammentato e per questo necessita di un sistema integrato che permetta agli attori che ne fanno parte di unirsi e fare rete. Mazzali «È una grande soddisfazione ospitare in Lombardia la prima edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori (SGTT) organizzati con la collaborazione dell’Osservatorio regionale per il Turismo e l’Attrattività e Feries e con la partecipazione di Istat - afferma Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale e moda della regione Lombardia - Il turismo dei territori sta assumendo un’importanza crescente anche in Lombardia. Dalle nostre elaborazioni emerge, infatti, che da gennaio ad agosto del 2024, il 63% dei nostri pernottamenti si registra nei territori, mentre il 37% riguarda i comuni capoluogo. «La permanenza media nei territori è di 3,3 notti a fronte di 2,4 notti per i capoluoghi. Oggi - prosegue l’Assessore - il turista moderno non cerca solo una destinazione ma un’esperienza autentica, che lo porta a uscire dalle vie iconiche, per immergersi, piuttosto, nella bellezza della natura e nel calore delle tradizioni locali che piccoli centri offrono. «In questo quadro, il potenziale lombardo è alto: l’offerta di turismo dei territori è vasta, grazie a un territorio regionale caratterizzato da una varietà di paesaggi, monti, colline, laghi, costellati da borghi, castelli, ville e cascine. Ma anche piste ciclabili e sentieri per il trekking. Scenari ideali per quel ‘turismo outdoor’ che piace ai turisti internazionali, ma sempre di più anche a connazionali e lombardi che scelgono il turismo di prossimità. Da parte sua, Regione Lombardia valorizza i suoi borghi storici attraverso progetti e percorsi culturali e turistici. Forte è, inoltre, l’impegno degli operatori che offrono servizi ricettivi di qualità, anche nel settore extra-alberghiero”. Focus Lombardia Il turismo in Lombardia continua a crescere. I dati dei flussi turistici del periodo gennaio-agosto 2024 ,forniti dall’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività, evidenziano oltre 13 milioni di arrivi e circa 38 milioni di pernottamenti, con un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si registra una netta prevalenza di turisti stranieri che nella stagione estiva raggiungono un picco del 74%. I primi cinque Paesi di provenienza sono la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito ed i Paesi Bassi. L’analisi delle tracce digitali (sentiment) evidenzia un livello di apprezzamento molto alto 86/100, in crescita rispetto al 2023.​ In questo scenario ad aumentare sono anche i dati registrati dal turismo dei territori. Sempre nei primi otto mesi dell’anno i visitatori delle aree extraurbane hanno superato quelli dei capoluoghi, rispettivamente con il 63,2% ed il 36,8%. Una tendenza confermata anche sul fronte della permanenza media, che registra più giorni nei territori (3,3) che nei capoluoghi (2,4). Secondo le analisi di Regione Lombardia il turismo dei territori è superiore a quello dei capoluoghi per tutti i mesi considerati e raggiunge il picco nella stagione estiva, a differenza di quello dei capoluoghi, che rimane sostanzialmente costante lungo tutto il periodo. Infine, in tutte le Province si registra una prevalenza del turismo dei territori, ad eccezione di Milano in cui è il capoluogo che attrae la maggioranza di turisti. Focus Italia: le anticipazioni per la stagione fredda e il 2025 Secondo i dati rilevati da Feries tramite i suoi due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it il turismo rurale in Italia è un'alternativa sempre più apprezzata da chi è alla ricerca di esperienze autentiche e sostenibili e di un’ospitalità di qualità, a misura di viaggiatore. A confermarlo è anche la recente indagine condotta dall’azienda su oltre 1.400 turisti italiani e stranieri sui trend del settore per l’autunno/inverno con un’anteprima delle tendenze per il 2025. Secondo le rilevazioni per la stagione fredda il soggiorno in agriturismo è tra le preferenze del 61% degli intervistati, mentre il 40% si orienta per la casa vacanze. In entrambi i casi a convincere è l’offerta dell’ospitalità extraurbana, in grado di coniugare un ambiente familiare e accogliente con esperienze uniche, a contatto con la natura e servizi sempre più evoluti. Sul fronte delle intenzioni di viaggio, l’81% degli italiani pensa di fare un viaggio nei prossimi mesi contro il 74% degli stranieri ma, se tra i connazionali solo il 15% ha già prenotato, la percentuale sale al 27% tra gli ospiti internazionali, evidenziando la tendenza all’estero per l’early booking. Tra le destinazioni l’Italia resta la meta ideale per Italiani e stranieri, rispettivamente con il 74% e il 53% delle preferenze. Esperienze Quanto al periodo di viaggio, in generale i dati rilevano una buona distribuzione per i vari periodi della stagione autunno/inverno con una percentuale significativa (37%) fuori dai ponti e dalle festività. Sul fronte delle esperienze di viaggio più ricercate da italiani e turisti internazionali, al primo posto del podio salgono i borghi, scelti dal 68% degli italiani e dal 77% dei turisti internazionali. Seguono i soggiorni all’insegna dell’enogastronoma, amatissimi dagli stranieri con il 75% delle preferenze e scelti da un italiano su tre e i mercatini di Natale, con una media delle preferenze del 25% tra connazionali e non. Guardando al prossimo anno, i dati previsionali evidenziano una tendenza alla destagionalizzazione con viaggi distribuiti durante l’anno anche tra i connazionali. Se il periodo estivo continua a essere il prescelto dal 54% degli italiani, la primavera registra un interesse crescente con il 45% delle intenzioni di viaggio. Nessuna novità sul fronte delle mete di viaggio, tra cui l’Italia continua a essere la regina indiscussa. Sebbene il desiderio di viaggiare in Europa sia forte (42%), lo Stivale resta al primo posto delle scelte di italiani e stranieri (57%). [post_title] => Regione Lombardia: buone prospettive dagli Stati generali del turismo dei territori [post_date] => 2024-11-22T13:30:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732282252000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479585 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479590" align="aligncenter" width="462"] Monika Schmutz Kirgöz, Ambasciatrice della Svizzera in Italia[/caption] Ieri sera, presso Enoteca La Torre nella Rinascente di Piazza Fiume a Roma, l'Ente svizzero per il turismo e Swiss hanno promosso un evento esclusivo dedicato alla scoperta dell'inverno in Svizzera. La serata ha visto la partecipazione dell'ambasciatrice della Svizzera in Italia, Monika Schmutz Kirgöz, che ha presentato le attrattive turistiche del Paese, oggi per la prima volta ricoperto di neve, con una particolare attenzione ai tradizionali mercatini di Natale. L'ambasciatrice ha sottolineato che "non solo siamo un bellissimo Paese, ma quello più competitivo e innovativo al mondo", enfatizzando il valore e il prestigio della Svizzera su scala globale. Nel corso dell'intervento, è stato promosso il numero 12/23 della rivista di geopolitica Limes, "Svizzera. La potenza nascosta", che approfondisce la storia del Paese, il ruolo e l'influenza della Svizzera sullo scenario internazionale con un focus sulle relazioni con l’Italia. L'evento ha visto anche gli interventi di Stefan Vasic, head of marketing di Swiss e Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo in Italia. Swiss opera più di 60 voli settimanali dall'Italia verso le principali città svizzere, tra cui Roma, Milano, Cagliari, Venezia, Firenze e altre destinazioni, confermando che l'Italia è uno dei mercati più importanti per la compagnia. [caption id="attachment_479592" align="aligncenter" width="447"] L'attrice Claudia Gerini con Stefan Vasic, head of marketing di Swiss[/caption] A rendere ancora più speciale la serata, il Maitre Chocolatier Lindt che ha realizzato e offerto una selezione di prelibatezze al cioccolato svizzero, arricchendo l'esperienza gastronomica della serata e la presenza dell'attrice Claudia Gerini. I partecipanti hanno potuto degustare i piatti tipici che vengono serviti a bordo dei voli Swiss Airlines, offrendo un vero e proprio assaggio della cucina svizzera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Travel Quotidiano | Rivista b2b sul turismo (@travel_quotidiano) Di Elisa Biagioli [post_title] => Svizzera Turismo e Swiss portano l’inverno svizzero alla Rinascente di Roma [post_date] => 2024-11-22T12:10:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => svizzera ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Svizzera ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732277420000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479562 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’avventura all’interno di una water dark ride interamente sotterranea, con una superficie di 6 mila mq e venti nuove scene. La novità del prossimo anno Gardaland si chiama Animal Treasure Island. Sarà una nuova anteprima mondiale firmata Merlin Entertainments. Progettata dagli studios in house Merlin Magic Making per uno sviluppo internazionale, prevede un investimento di circa 10 milioni di euro. “Siamo orgogliosi di essere stati scelti per il lancio di Animal Treasure Island - sottolinea l'a.d. di Gardaland, Sabrina de Carvalho -. Sarà una nuova esperienza adatta a tutti, caratterizzata da uno spirito avventuroso e da un’ambientazione maestosa e accattivante". I protagonisti della storia porteranno in scena temi senza tempo come la lotta tra il bene e il male intrecciata con una caccia al tesoro, accompagnando gli ospiti in un'avventura ricca di pathos. Il lancio di Animal Treasure Island si affianca ad un anno molto importante per Gardaland Resort, quello delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del parco, con un investimento pubblicitario in crescita e una strategia di comunicazione fortemente incentrata su questo importante traguardo, oltre che su tutte le novità del parco pensate ad hoc. [post_title] => Nel 2025 a Gardaland arriva Animal Treasure Island: prima mondiale griffata Merlin [post_date] => 2024-11-22T10:35:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732271743000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "arriva travel agency hub ora la proposta extralberghiera feries anche b2b" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":90,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1071,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Balzo in avanti del 60% per il numero dei visitatori italiani a Barbados in questo 2024 ormai giunto al termine, rispetto all'anno precedente. E per il 2025 l'isola punta a rafforzare ulteriormente questo trend proponendo programmi combinati, come le estensioni mare abbinate a Canada e Stati Uniti, e le crociere di Star Clippers ed Explora Journeys con partenza proprio da Barbados.\r

\r

Iniziative che consentono ai viaggiatori di vivere un’esperienza unica che unisce il fascino delle crociere con il relax di una vacanza caraibica.\r

\r

I collegamenti aerei dall'Italia sono garantiti da British Airways (via Londra Heathrow senza effettuare il cambio terminal), Condor Airlines (via Francoforte) e Virgin Atlantic (sempre via Heathrow). Inoltre, numerosi voli diretti collegano l’isola agli hub principali della costa Est degli Stati Uniti e del Canada.\r

\r

A conferma dell'appeal della destinazione sugli agenti di viaggio italiani anche il recente roadshow organizzato in collaborazione con Quality Group: l’evento - quattro tappe tra Liguria e Toscana - ha coinvolto oltre 120 agenti, offrendo un’opportunità unica di formazione e approfondimento. Durante gli incontri sono stati presentati alcuni dei nuovi cataloghi monografici di America World, di cui uno interamente dedicato ai Caraibi e alle crociere, che include Barbados come una delle principali destinazioni. L’isola risulta tra le più performanti nel portfolio del tour operator, grazie alla crescente popolarità tra i viaggiatori italiani in cerca di esperienze autentiche e rigeneranti.","post_title":"Barbados: balzo in avanti del 60% dei visitatori italiani nel 2024","post_date":"2024-11-27T13:17:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732713437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479894","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante novità per la piattaforma Feries, la cui offerta extralberghiera declinata nei portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it è ora disponibile anche per i canali b2b. La casa madre HomeToGo ha infatti appena lanciato il Travel Agency Hub, un tool online specificamente disegnato per le agenzie di viaggio che ora possono accedere facilmente a tutta l'offerta del gruppo tedesco (prodotti Feries inclusi). Lo strumento offre la medesima esperienza dei portali b2c HomeToGo ma con funzionalità esclusive per il trade, tra cui sistemi di pagamento e fatturazione personalizzati, la consulenza del customer experience team in-house, l'accesso a tool di business intelligence e naturalmente la gestione delle commissioni.\r

\r

\"Le agenzie di viaggio sono sempre state interessate ai nostri prodotti, in particolare riguardo agli agriturismi - spiega il managing director di Feries, Fabrizio Begossi -. Siamo stati contattati anche da molti adv internazionali, soprattutto da Olanda e Svezia. Non è infatti facile trovare un marketplace come il nostro, in grado di includere in unico marketplace integrato una proposta tradizionalmente estremamente frammentata. Il canale b2b è inoltre già una fonte di business importante per il nostro gruppo, tanto che già da tempo collaboriamo con le più importante compagnie di property management, quali per esempio Novasol. Fino a oggi per noi era tuttavia difficile dare continuità alle relazioni con le agenzie. Con il nuovo Travel Agency Hub diventa tutto più semplice. La nostra ambizione è diventare il principale sistema operativo dell'ospitalità alternativa\".\r

\r

Il nuovo tool è un'evoluzione della suite HomeToGo_Pro Doppelgänger: già operativa da dicembre 2023, consente ai partner b2b del gruppo tedesco di avere accesso a soluzioni tecnologiche flessibili, incluse le integrazioni white label e Api. Travel Agency Hub è attualmente in fase di test pilota in collaborazione con gli operatori agenziali Fdm Travel e Fora ma l'intenzione è quella di estendere presto le partnership ad altre realtà del trade.","post_title":"Arriva Travel Agency Hub: l'offerta extralberghiera di Feries è anche b2b","post_date":"2024-11-27T12:38:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732711093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479850","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha accolto in flotta il suo primo Airbus A350-900, sul totale ordine di 65 aeromobili della stessa tipologia, che andranno a sostenere i piani di espansione del vettore, che mira ad aggiungere 400 città alla mappa del commercio estero di Dubai nel prossimo decennio.\r

\r

L'A350 svolgerà un ruolo fondamentale nella creazione del mega hub Dubai World Central (Dwc), annunciato di recente, rafforzando ulteriormente la posizione di Dubai come leader dell'aviazione globale.\r

\r

L’aeromobile entrerà ufficialmente in servizio a gennaio, quando effettuerà il suo primo volo verso Edimburgo, seguito da altre otto destinazioni in Medio Oriente, Asia Occidentale ed Europa. Bologna è la città scelta tra le prime destinazioni europee, l’unica italiana.\r

\r

L'A350-900 viene configurato con tre classi di cabina spaziose e confortevoli, in grado di ospitare 312 passeggeri (32 business, 21 premium economy e 259 spaziosi posti in classe economica). Emirates sarà anche la prima compagnia aerea del Medio Oriente a introdurre la nuova soluzione di connettività satellitare HBCplus di Airbus, che offre una connettività globale ad alta velocità e senza interruzioni.","post_title":"Emirates: in flotta il primo A350-900, che nel 2025 volerà anche su Bologna","post_date":"2024-11-27T09:56:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732701387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479812","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la nuova tendenza social media marketing del momento nel turismo: meno influencer generalisti e più contenuti autentici realizzati da insider, punti di riferimento per il pubblico a cui si rivolgono. Sono i cosiddetti micro-influencer, che magari non possono esibire i numeri roboanti dei \"colleghi\" più famosi, ma i cui contributi sono particolarmente considerati da parte del loro pubblico di riferimento.\r

\r

Ne è convinta Natalie Heatlie, la social media manager di Hays Travel, il più grande network di agenti di viaggi indipendenti britannico. Ma anche un operatore italianissimo come Tour2000AmericaLatina sta puntando da qualche tempo sui micro-influencer. Lo testimonia l'ultimo roadshow ibrido Get Travel with Us, che ha visto gli adv diventare protagonisti del racconti di itinerari classici e avventurosi in tutti i Paesi dell'America Latina.\r

\r

Tutto merito di Claudia Spreafico che del nuovo concept formativo itinerante è creatrice e convinta assertrice: \"Get Travel with Us si inserisce nel piano strategico di marketing di Tour2000AmericaLatina - spiega la responsabile comunicazione e marketing dell'operatore marchigiano, nonché fondatrice di Ruby Image & Communication -. Abbiamo scelto di dare voce e un volto sui social media a chi ogni giorno in agenzia racconta i nostri viaggi ai clienti finali. Come? Nel modo più naturale possibile: alle loro scrivanie in una giornata di lavoro come tante altre. Abbiamo preferito l’intelligenza umana a quella artificiale. Siamo riusciti a trasmettere in questi brevi video, tra sorrisi e racconti delle loro esperienze di viaggio, tutta la loro e nostra professionalità e passione per le esperienze in America Latina. E così il grande pubblico dei social media, anche solo per pochi minuti, riesce a provare l’emozione dei nostri viaggi\".\r

\r

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo e ha registrato il sold out in tutte le città proposte. \"A breve pianificheremo nuove date in modo da raggiungere tutta la clientela attuale e potenziale in tutto il Paese\". Alla base del progetto l'idea che la comunicazione sui social media continui a essere sempre più rilevante nel settore del turismo b2b, ma si scontri con un sovraffollamento di voci, più o meno autorevoli. \"La creazione di contenuti video emozionali è necessaria per coinvolgere il pubblico digitale e per trasmettere la passione che anima gli operatori del settore, valorizzando una partnership di lunga data tra agente di viaggio e tour operator. Il grande pubblico li ha da sempre considerati un punto di riferimento per professionalità e affidabilità, ma per restare competitivi sui nuovi mercati digitali e attrarre i viaggiatori Millennials e della Gen-Z è necessario utilizzare nuovi strumenti e nuovi linguaggi\".\r

\r

C’è una cosa che accumuna però tutte le fasce generazionali e va al di là degli strumenti e delle forme di comunicazione: \"Ed è la ricerca nel viaggio di esperienze uniche e autentiche capaci di creare connessioni emotive - conclude Claudia Spreafico -. Quel senso di empatia e affinità che proviamo quando incontriamo culture diverse, stringiamo amicizie, o ci immergiamo in paesaggi nuovi e inaspettati\".","post_title":"Claudia Spreafico, Tour2000AmericaLatina: l'importanza dei micro-influencer","post_date":"2024-11-26T13:12:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732626750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità di prodotto in casa Avalon Waterways che, ai classici Reno e Danubio, alla Mosella e ai canali di Belgio e Olanda, aggiunge per il 2025 la new entry Garonna: fiume della Francia sud-occidentale, che bagna le rive della città di Bordeaux, a cui sarà abbinata la vicina Dordogna.\r

\r

Il nuovo itinerario, con imbarco e sbarco a Bordeaux, avrà una durata di otto notti e tariffe a partire da 2.780 euro a persona in cabina doppia, tutto compreso tranne i trasferimenti di avvicinamento, “Si tratta di una zona della Francia sempre più ricercata e apprezzata – commenta Barbara Baldini, product manager European markets della compagnia –, soprattutto da un pubblico alla ricerca di raffinate esperienze in cantina e di vini pregiati. La scelta di investire su quest’area, inoltre, è dettata dalla comodità di un hub come Bordeaux, ben collegato ai principali aeroporti della penisola italiana e delle isole”.\r

\r

Ma la compagnia ha deciso di ampliare l'intero ventaglio degli itinerari disponibili alla clientela proveniente dall’Italia: a partire dal 2025, infatti, tutte le crociere con un minimo di 20 partecipanti provenienti dal nostro Paese avranno assistenza in lingua italiana e saranno contraddistinte da almeno un’escursione in italiano a ogni tappa. “L’obiettivo è quello di aprirci ulteriormente al target dei viaggi di gruppo. Sono tante, le agenzie con cui abbiamo stabilito un rapporto di fiducia negli ultimi anni: ciò ha portato a un aumento non solo delle prime prenotazioni ma anche del tasso di repeaters”.","post_title":"Avalon Waterways: la Garonna novità 2025. Focus sui gruppi","post_date":"2024-11-26T10:11:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732615892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 600 persone iscritte, 30 aziende partner, 15 media e un programma che ha visto l’intervento di 30 esperti italiani e internazionali. Sono i numeri dell'ultima Wellness Hospitality Conference organizzata presso l'Nh Collection CityLife da Teamwork Hospitality. Un appuntamento dedicato al mondo del benessere, alla sua evoluzione, ai trend che influenzano il settore, ai concept e alle innovazioni richieste dal comparto termale e dalle spa degli hotel, per soddisfare al meglio i servizi e le esigenze degli ospiti.\r

\r

“Nei prossimi anni, l’ambizione è di trasformare la Wellness Hospitality Conference in un evento globale, riconosciuto come il luogo d’incontro privilegiato per l’innovazione e la leadership nel settore - spiega il ceo di Teamwork, Mauro Santinato -. Vogliamo espandere la rete di collaborazioni internazionali, coinvolgere nuove realtà all’avanguardia e approfondire temi come la sostenibilità, la tecnologia nel mondo del benessere e le strategie per attrarre le nuove generazioni di viaggiatori. Inoltre, il nostro obiettivo è di rafforzare il ruolo dell’Italia come hub per la wellness hospitality, valorizzando la tradizione e il know-how tricolore, ma al contempo guardando al futuro con un approccio visionario”.\r

\r

Durante la conferenza, organizzata con tavole rotonde, seminari e interviste sono state affrontante diverse tematiche: la tourism e wellness economy; i trend immobiliari; la progettazione di una spa che sia di valore, ma anche sostenibile. A queste si sono aggiunte il nuovo concetto di medical spa e longevity oltre che l’applicazione della tecnologia e dell’innovazione nel settore benessere. Molti anche i case studies di successo che caratterizzano il panorama italiano e internazionale presentati, oltre alle preziose testimonianze di professionisti spa manager e spa consultants.","post_title":"Santinato, Teamwork: \"Vogliamo rendere la Wellness Hospitality Conference un evento globale\"","post_date":"2024-11-25T12:14:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732536861000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è tenuta oggi a Palazzo Lombardia la prima edizione degli Stati generali del turismo dei territori promossa da Feries, leader italiano nella ricettività extra-alberghiera online, in collaborazione con regione Lombardia. Un evento partecipato che ha avuto l’obiettivo di aprire uno spazio di confronto tra istituzioni, professionisti, associazioni, destinazioni turistiche e operatori del comparto per dare impulso a una crescita organica e consapevole del turismo rurale, esperienziale e diffuso che caratterizza il nostro Paese.\r

Il turismo rurale in Italia, infatti, rappresenta un'opportunità unica di sviluppo economico e di implementazione di un nuovo modello turistico in grado di unire tradizione e innovazione. Tuttavia, il settore, che negli ultimi anni ha registrato una costante crescita, risulta ancora particolarmente frammentato e per questo necessita di un sistema integrato che permetta agli attori che ne fanno parte di unirsi e fare rete.\r

\r

Mazzali\r

«È una grande soddisfazione ospitare in Lombardia la prima edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori (SGTT) organizzati con la collaborazione dell’Osservatorio regionale per il Turismo e l’Attrattività e Feries e con la partecipazione di Istat - afferma Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale e moda della regione Lombardia - Il turismo dei territori sta assumendo un’importanza crescente anche in Lombardia. Dalle nostre elaborazioni emerge, infatti, che da gennaio ad agosto del 2024, il 63% dei nostri pernottamenti si registra nei territori, mentre il 37% riguarda i comuni capoluogo.\r

\r

«La permanenza media nei territori è di 3,3 notti a fronte di 2,4 notti per i capoluoghi. Oggi - prosegue l’Assessore - il turista moderno non cerca solo una destinazione ma un’esperienza autentica, che lo porta a uscire dalle vie iconiche, per immergersi, piuttosto, nella bellezza della natura e nel calore delle tradizioni locali che piccoli centri offrono. \r

\r

«In questo quadro, il potenziale lombardo è alto: l’offerta di turismo dei territori è vasta, grazie a un territorio regionale caratterizzato da una varietà di paesaggi, monti, colline, laghi, costellati da borghi, castelli, ville e cascine. Ma anche piste ciclabili e sentieri per il trekking. Scenari ideali per quel ‘turismo outdoor’ che piace ai turisti internazionali, ma sempre di più anche a connazionali e lombardi che scelgono il turismo di prossimità. Da parte sua, Regione Lombardia valorizza i suoi borghi storici attraverso progetti e percorsi culturali e turistici. Forte è, inoltre, l’impegno degli operatori che offrono servizi ricettivi di qualità, anche nel settore extra-alberghiero”.\r

Focus Lombardia\r

Il turismo in Lombardia continua a crescere. I dati dei flussi turistici del periodo gennaio-agosto 2024 ,forniti dall’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività, evidenziano oltre 13 milioni di arrivi e circa 38 milioni di pernottamenti, con un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si registra una netta prevalenza di turisti stranieri che nella stagione estiva raggiungono un picco del 74%. I primi cinque Paesi di provenienza sono la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito ed i Paesi Bassi.\r

L’analisi delle tracce digitali (sentiment) evidenzia un livello di apprezzamento molto alto 86/100, in crescita rispetto al 2023.​\r

In questo scenario ad aumentare sono anche i dati registrati dal turismo dei territori. Sempre nei primi otto mesi dell’anno i visitatori delle aree extraurbane hanno superato quelli dei capoluoghi, rispettivamente con il 63,2% ed il 36,8%. Una tendenza confermata anche sul fronte della permanenza media, che registra più giorni nei territori (3,3) che nei capoluoghi (2,4).\r

Secondo le analisi di Regione Lombardia il turismo dei territori è superiore a quello dei capoluoghi per tutti i mesi considerati e raggiunge il picco nella stagione estiva, a differenza di quello dei capoluoghi, che rimane sostanzialmente costante lungo tutto il periodo. Infine, in tutte le Province si registra una prevalenza del turismo dei territori, ad eccezione di Milano in cui è il capoluogo che attrae la maggioranza di turisti.\r

\r

Focus Italia: le anticipazioni per la stagione fredda e il 2025\r

Secondo i dati rilevati da Feries tramite i suoi due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it il turismo rurale in Italia è un'alternativa sempre più apprezzata da chi è alla ricerca di esperienze autentiche e sostenibili e di un’ospitalità di qualità, a misura di viaggiatore. \r

A confermarlo è anche la recente indagine condotta dall’azienda su oltre 1.400 turisti italiani e stranieri sui trend del settore per l’autunno/inverno con un’anteprima delle tendenze per il 2025. Secondo le rilevazioni per la stagione fredda il soggiorno in agriturismo è tra le preferenze del 61% degli intervistati, mentre il 40% si orienta per la casa vacanze. In entrambi i casi a convincere è l’offerta dell’ospitalità extraurbana, in grado di coniugare un ambiente familiare e accogliente con esperienze uniche, a contatto con la natura e servizi sempre più evoluti.\r

Sul fronte delle intenzioni di viaggio, l’81% degli italiani pensa di fare un viaggio nei prossimi mesi contro il 74% degli stranieri ma, se tra i connazionali solo il 15% ha già prenotato, la percentuale sale al 27% tra gli ospiti internazionali, evidenziando la tendenza all’estero per l’early booking. Tra le destinazioni l’Italia resta la meta ideale per Italiani e stranieri, rispettivamente con il 74% e il 53% delle preferenze.\r

\r

Esperienze\r

Quanto al periodo di viaggio, in generale i dati rilevano una buona distribuzione per i vari periodi della stagione autunno/inverno con una percentuale significativa (37%) fuori dai ponti e dalle festività. Sul fronte delle esperienze di viaggio più ricercate da italiani e turisti internazionali, al primo posto del podio salgono i borghi, scelti dal 68% degli italiani e dal 77% dei turisti internazionali. Seguono i soggiorni all’insegna dell’enogastronoma, amatissimi dagli stranieri con il 75% delle preferenze e scelti da un italiano su tre e i mercatini di Natale, con una media delle preferenze del 25% tra connazionali e non.\r

Guardando al prossimo anno, i dati previsionali evidenziano una tendenza alla destagionalizzazione con viaggi distribuiti durante l’anno anche tra i connazionali. Se il periodo estivo continua a essere il prescelto dal 54% degli italiani, la primavera registra un interesse crescente con il 45% delle intenzioni di viaggio. Nessuna novità sul fronte delle mete di viaggio, tra cui l’Italia continua a essere la regina indiscussa. Sebbene il desiderio di viaggiare in Europa sia forte (42%), lo Stivale resta al primo posto delle scelte di italiani e stranieri (57%).","post_title":"Regione Lombardia: buone prospettive dagli Stati generali del turismo dei territori","post_date":"2024-11-22T13:30:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732282252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479590\" align=\"aligncenter\" width=\"462\"] Monika Schmutz Kirgöz, Ambasciatrice della Svizzera in Italia[/caption]\r

\r

Ieri sera, presso Enoteca La Torre nella Rinascente di Piazza Fiume a Roma, l'Ente svizzero per il turismo e Swiss hanno promosso un evento esclusivo dedicato alla scoperta dell'inverno in Svizzera.\r

La serata ha visto la partecipazione dell'ambasciatrice della Svizzera in Italia, Monika Schmutz Kirgöz, che ha presentato le attrattive turistiche del Paese, oggi per la prima volta ricoperto di neve, con una particolare attenzione ai tradizionali mercatini di Natale. L'ambasciatrice ha sottolineato che \"non solo siamo un bellissimo Paese, ma quello più competitivo e innovativo al mondo\", enfatizzando il valore e il prestigio della Svizzera su scala globale.\r

\r

Nel corso dell'intervento, è stato promosso il numero 12/23 della rivista di geopolitica Limes, \"Svizzera. La potenza nascosta\", che approfondisce la storia del Paese, il ruolo e l'influenza della Svizzera sullo scenario internazionale con un focus sulle relazioni con l’Italia.\r

L'evento ha visto anche gli interventi di Stefan Vasic, head of marketing di Swiss e Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo in Italia.\r

\r

Swiss opera più di 60 voli settimanali dall'Italia verso le principali città svizzere, tra cui Roma, Milano, Cagliari, Venezia, Firenze e altre destinazioni, confermando che l'Italia è uno dei mercati più importanti per la compagnia.\r

\r

[caption id=\"attachment_479592\" align=\"aligncenter\" width=\"447\"] L'attrice Claudia Gerini con Stefan Vasic, head of marketing di Swiss[/caption]\r

\r

A rendere ancora più speciale la serata, il Maitre Chocolatier Lindt che ha realizzato e offerto una selezione di prelibatezze al cioccolato svizzero, arricchendo l'esperienza gastronomica della serata e la presenza dell'attrice Claudia Gerini. I partecipanti hanno potuto degustare i piatti tipici che vengono serviti a bordo dei voli Swiss Airlines, offrendo un vero e proprio assaggio della cucina svizzera.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Visualizza questo post su Instagram\r

\r

\r

\r

\r

\r

Un post condiviso da Travel Quotidiano | Rivista b2b sul turismo (@travel_quotidiano)\r

\r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Svizzera Turismo e Swiss portano l’inverno svizzero alla Rinascente di Roma","post_date":"2024-11-22T12:10:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["svizzera"],"post_tag_name":["Svizzera"]},"sort":[1732277420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479562","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’avventura all’interno di una water dark ride interamente sotterranea, con una superficie di 6 mila mq e venti nuove scene. La novità del prossimo anno Gardaland si chiama Animal Treasure Island. Sarà una nuova anteprima mondiale firmata Merlin Entertainments. Progettata dagli studios in house Merlin Magic Making per uno sviluppo internazionale, prevede un investimento di circa 10 milioni di euro.\r

\r

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti per il lancio di Animal Treasure Island - sottolinea l'a.d. di Gardaland, Sabrina de Carvalho -. Sarà una nuova esperienza adatta a tutti, caratterizzata da uno spirito avventuroso e da un’ambientazione maestosa e accattivante\". I protagonisti della storia porteranno in scena temi senza tempo come la lotta tra il bene e il male intrecciata con una caccia al tesoro, accompagnando gli ospiti in un'avventura ricca di pathos.\r

\r

Il lancio di Animal Treasure Island si affianca ad un anno molto importante per Gardaland Resort, quello delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del parco, con un investimento pubblicitario in crescita e una strategia di comunicazione fortemente incentrata su questo importante traguardo, oltre che su tutte le novità del parco pensate ad hoc.","post_title":"Nel 2025 a Gardaland arriva Animal Treasure Island: prima mondiale griffata Merlin","post_date":"2024-11-22T10:35:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732271743000]}]}}