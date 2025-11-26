Arcus Real Estate: a Roma il terzo outlet «tutto italiano» Due outlet attivi a Torino e in Sicilia e una terza struttura in apertura a Roma: Arcus Real Estate annuncia una nuova fase di espansione e sviluppo con l’obiettivo di presidiare al meglio il territorio nazionale. «La nostra forza – commenta Valeria Montoneri, marketing manager di Arcus Real Estate – è sicuramente quella di essere italiani (alle spalle il gruppo Percassi, ndr) e di mirare a uno sviluppo concentrato solo sul nostro Paese. Un indubbio valore aggiunto in termini di conoscenza del territorio e di capacità di posizionarsi al meglio nella fascia premium del mercato». L’apertura a Roma La struttura in apertura a Roma entro il 2026 si aggiungerà così ai 170 negozi presenti in Sicilia e ai 140 esercizi commerciali del polo torinese. «I nostri outlet sono molto più di una semplice occasione di shopping. L’ambizione è quella di essere veri e propri contenitori di esperienze, in grado di associare eventi come mostre d’arte o la scoperta del territorio all’esperienza di shopping». Per raggiungere questo risultato, Arcus mira a creare un rapporto sempre più stretto con il trade, al quale indirizza incentivi e agevolazioni ad hoc per favorire la creazione di pacchetti di viaggio completi, che inseriscano anche l’esperienza outlet all’interno di un tour. «I mercati principali restano quelli statunitense, francese e svizzero – prosegue la manager -. Manca invece all’appello quello cinese, in quanto è molto difficile ottenere il visto per raggiungere l’Italia. Un vero peccato, in quanto i cinesi sono molto interessati soprattutto alla Sicilia fuori stagione, complice una serie tv molto famosa all’estero, ambientata proprio a Taormina». Condividi

