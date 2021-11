Amadues e Kayak prolungano la loro partenrship

Kayak e Amadeus rinnovano ed ampliano il loro accordo IT, prolungando la partnership di lunga data tra le società ed adottando la soluzione Amadeus MetaConnect.

Grazie a una suite che permette di ottenere risultati di ricerca istantanei, la tecnologia di ricerca di Amadeus consentirà a Kayak di continuare a elaborare miliardi di richieste attraverso le sue piattaforme ogni anno, rendendo più facile scoprire e confrontare prezzi bassi e tariffe flessibili con un’unica rapida ricerca.

«Kayak è stato un driver chiave per la nostra attività di ricerca ed innovazione per molti anni, e siamo orgogliosi di ampliare la nostra partnership. È più importante che mai che player del settore viaggi come Kayak e Amadeus collaborino insieme – commenta Gabriele Rispoli, direttore commerciale di Amadeus Italia -. I motori di ricerca sono essenziali per rendere i viaggi accessibili a tutti, e noi continueremo a sviluppare soluzioni tecnologiche potenti che mettano i viaggi a portata di click».

Oltre alla collaborazione tra le aziende per offrire un confronto rapido e semplice tra i voli, la rinnovata partnership accelera l’adozione della suite MetaConnect di Amadeus. Con Amadeus MetaConnect, Kayak può anche creare una ricerca semplificata e un flusso di prenotazione assistita per un’esperienza utente di alta qualità con tassi di conversione più elevati per i partner Airline.

«Attraverso il nuovo accordo con Amadeus, possiamo continuare ad innovare e testare nuove funzionalità senza che ciò abbia un impatto sui nostri utenti o sulle nostre compagnie aeree partner, per un’esperienza di ricerca dei voli complessivamente migliorata – aggiunge Ko Baryiames, chief technology officer di Kayak -. La fiducia dei viaggiatori è fondamentale. Il nostro obiettivo è quello di continuare a fornire un’eccellente esperienza di shopping online ai nostri utenti, rendendo l’esperienza di ricerca e prenotazione il più semplice possibile».