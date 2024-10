Allianz Partners al Ttg Travel Expercience con la nuova gamma Globy Allianz Partners parteciperà all’edizione 2024 del Ttg Travel Experience, il marketplace italiano di riferimento per la promozione del turismo mondiale, previsto a Rimini i prossimi 9-11 ottobre 2024. L’evento riminese sarà infatti quest’anno l’occasione p e le nuove proposte assicurative nate per offrire serenità e sicurezza su misura. «Ttg Travel Experience è da sempre per noi una preziosa occasione per incontrare gli operatori del settore, raccogliere spunti e dialogare sulle esigenze e sulle tendenze che danno forma all’industria dei viaggi. Farne l’occasione per presentare loro la nuova gamma Globy, è per noi una occasione per confermare il nostro impegno a mettere il nostro expertise e le nostre soluzioni a loro disposizione per garantire, insieme, la serenità di chi viaggia – commenta Massimiliano Sibilio, cco di Allianz Partners Italia -. Con questo stesso obiettivo abbiamo incluso nelle polizze Globy i servizi esclusivi e innovativi della nostra piattaforma digitale allyz Travel, un unico punto di riferimento, sempre a portata di smartphone, per semplificare ogni fase del viaggio». Gamma classica e rinnovata Da una parte la gamma classica Globy Rosso, Globy Verde e Globy Giallo, che si arricchisce ancora di più, per offrire una protezione sempre più estesa, in linea con le richieste dei consumatori che puntano alla massima tranquillità in viaggio. Dall’altra, le diverse soluzioni aggiuntive, pensate per venire incontro alle esigenze specifiche di differenti tipi di viaggio e di viaggiatori. Tra queste Globy Crociere, con nuove prestazioni dedicate a chi ama la vita a bordo, e altre novità per il mondo dei giovani e per il target business. Nascono poi Globy Sport, per chi viaggia per dedicarsi alle proprie passioni sportive, e Globy Long Trips, per i viaggi di lunga durata fino a 180 giorni. A queste soluzioni si uniscono poi quelle della neonata linea Globy Essential, che si articola sempre in Rosso, Verde e Giallo: una risposta al desiderio sempre più diffuso tra i viaggiatori di prodotti assicurativi semplici, che permettano di scegliere le coperture essenziali, in maniera facile e a prezzi accessibili, a prescindere dal fatto che si stia partendo per un week-end di relax o per un’avventura in giro per il mondo. La piattaforma allyz Travel rappresenta un ecosistema digitale pensato per offrire assistenza in caso di imprevisti e inconvenienti, ma anche capace di accompagnare il cliente durante tutto il viaggio, attraverso una serie di servizi per viaggiare in modo più sicuro e smart: Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476108 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_476115" align="alignleft" width="300"] Da sinistra la sales manger Italy & South Europe di Meininger Hotels, Nicoletta Battistini, insieme ad Antonela Ljubetic, in occasione del recente evento milanese sulla Terrazza Martini[/caption] Ci saranno anche Navitours e San Marino International alla prossima fiera di Rimini in programma dal 9 all'11 ottobre. I due tour operator specializzati in Grecia e nel resto d'Europa, incluso l'incoming Italia, si potranno trovare al padiglione C5 - stand 101-140. "Siamo entusiasti di partecipare ancora una volta a questo evento per incontrare partner e agenti di viaggio, nonché per raccontare le ultime novità e le nostre opportunità di viaggio - racconta la ceo di San Marino International, Antonela Ljubetic, già protagonista pochi giorni fa di un evento molto partecipato a Milano, organizzato in collaborazione con Meininger Hotels. E proprio la partnership con la compagnia alberghiera sarà tra i focus della partecipazione del tour operator in fiera. Ma le iniziative di San Marino International non finiscono qui. Perché a gennaio 2025 sarà infatti il turno di Roma, dove l'operatore sta organizzando un altro evento, questa volta in collaborazione con Raeli Hotels e con la business application platform per l'industria alberghiera Sibylla. [post_title] => Navitours e San Marino International insieme alla fiera di Rimini [post_date] => 2024-10-08T10:26:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728383176000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476120 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_402293" align="alignleft" width="300"] Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti[/caption] Assoturismo Confesercenti parteciperà alla 61esima edizione del Ttg Travel Experience di Rimini, da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre presso il padiglione A7 stand 301. «Il Ttg di Rimini offre un’occasione unica di confronto con gli operatori del turismo, un settore capace di uno straordinario recupero dopo il periodo complicato della pandemia. È un’importante opportunità di scambio e networking – dice Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti – in una fase ricca di sfide, come il Giubileo 2025, ma anche di incognite. Si pensi alla situazione geopolitica, ai cambiamenti climatici, all’aumento dei cost e al nodo trasporti e infrastrutture». Tra i temi economici anche quelli legati al contratto nazionale del turismo, tra pari opportunità, welfare, violenza di genere, conciliazione vita-lavoro, classificazione. «Il CCNL Turismo Confesercenti sarà al centro di un convegno organizzato da Ebn – Ente bilaterale unitario del settore Turismo, costituito da Assoturismo Confesercenti con Filcams-Cgil Fisascat-Cisl e Uiltucs. L’appuntamento è per giovedì 10 ottobre alle 16 nella sala Abete della Fiera di Rimini: un’occasione per presentare tutte le novità del CCNL e ribadire la centralità della contrattazione collettiva e della bilateralità», conclude il presidente Messina. [post_title] => Assoturismo al Ttg di Rimini. Il contratto nazionale al centro del dibattito [post_date] => 2024-10-08T10:00:17+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728381617000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Domani inizia il Ttg Travel Experience di Rimini. Naturalmente tutto il mondo del turismo, nazionale e internazionale, si ritroverà nella fiera e nella città della riviera, per discutere della situazione, per parlare di business, per fare business, ma anche per indicare una strada ipotetica alle nuove ipotesi del futuro. Si tratta, e penso che nessuno possa smentirlo, della più importante Fiera del turismo in Italia, e della più interessante, da tutti i punti di vista. Saranno 2.700 gli espositori quest'anno, più di 1.000 buyer provenienti da 75 Paesi, 55 start-up con le migliori innovazioni di settore e più di 250 speaker che interverranno negli oltre 200 talk sui palchi delle 9 Arene dedicate a confronti e dibattiti. Una fiera di prima grandezza, quindi che è un punto di riferimento del settore. L'unico piccolo neo questo uso eccessivo del latino. Veritas è un concetto troppo profondo per legarlo a qualsiasi attività economia. Giuseppe Aloe [post_title] => Ecco il Ttg di Rimini. La fiera più importante del turismo italiano [post_date] => 2024-10-08T09:26:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728379584000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476084 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 8,5 milioni di passeggeri tra gennaio e settembre hanno scelto Trenord nei weekend e nei mesi estivi verso destinazioni turistiche. Ed è boom per le “Gite in treno”: quest’anno sono già stati venduti oltre 56.000 biglietti, il 43% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Circa 1200 persone hanno viaggiato sul treno storico che, dopo due corse inaugurali nel 2023, quest’anno ha ampliato la proposta fino a otto corse. «Oltre che azienda di mobilità, siamo a tutti gli effetti un player del turismo – commenta Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord -. Sui nostri treni i viaggiatori nei weekend e nei festivi hanno superato i flussi pre-Covid; e fra ‘Gite in treno’, treno storico e servizi per i grandi eventi abbiamo trasportato oltre 90.000 clienti: questo dimostra che prendere il treno nel tempo libero è un’abitudine ormai consolidata. Per questo, lavoriamo continuamente per ampliare i nostri servizi e proposte verso le mete del turismo, per promuovere una mobilità sostenibile anche nel tempo libero». Quest'anno, per la seconda volta consecutiva, Trenord sarà presente con uno stand al Ttg di Rimini (padiglione A7, stand 238). [post_title] => Trenord, il 2024 certifica il boom delle 'Gite in treno' con un +43% di biglietti venduti [post_date] => 2024-10-08T09:15:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728378918000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476112 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_435611" align="alignleft" width="300"] L'amministratore delegato dell'Enit, Ivana Jelinic[/caption] Fiavet Confcommercio presenta due eventi al TTG Rimini: scopri come l'Intelligenza Artificiale può rivoluzionare il settore turistico e il ruolo strategico degli operatori incoming per l'economia italiana Fiavet continua a esplorare le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e dall'Intelligenza Artificiale (AI) per il settore turistico e a mettere in luce il ruolo chiave degli operatori incoming nell'economia italiana. Evento 1: “La verità sull’AI: come la tecnologia può migliorare la tua produttività” Il primo evento si terrà il 9 ottobre 2024, dalle 14:00 alle 15:00, presso la Sala Noce. Il convegno, dal titolo “La verità sull’AI: come la tecnologia può migliorare la tua produttività”, vedrà l'intervento di Alessandro Mazzù, consulente di marketing digitale per Fiavet Confcommercio. Fiavet Confcommercio, dopo aver lavorato per un anno intero sul tema dell’AI, è fermamente convinta che questa rappresenti una straordinaria opportunità per il turismo organizzato. Alessandro Mazzù offrirà spunti pratici su come l’AI possa fare la differenza, migliorando drasticamente la produttività e semplificando le attività quotidiane. Il convegno includerà dimostrazioni pratiche su come utilizzare i migliori software di AI oggi disponibili, con consigli utili per agenti di viaggio e tour operator su come ottimizzare il lavoro e creare contenuti efficaci, liberando così tempo prezioso per offrire consulenze personalizzate e di qualità. Saranno inoltre evidenziate le potenzialità dell'AI nel miglioramento dell'efficienza operativa, nelle previsioni delle tendenze di viaggio, nella difesa dalle frodi e nelle minacce alla sicurezza. Tra gli esempi pratici, verranno mostrati plugin di ChatGPT integrabili su piattaforme come WordPress, utili per creare chatbot in grado di rispondere ai quesiti online. Evento 2: “Il ruolo degli operatori incoming per l'economia del Paese e la sfida all'overtourism” Il secondo evento si svolgerà il 10 ottobre 2024, dalle 12:30 alle 13:30, presso la Sala Cedro. Durante questo convegno, dal titolo “Il ruolo degli operatori incoming per l'economia del Paese e la sfida all'overtourism”, interverranno: Ivana Jelinic, Amministratore Delegato di Enit. Giampiero Campajola, presidente Fiavet Friuli Venezia Giulia e responsabile del gruppo di lavoro incoming di Fiavet Confcommercio. Giancarlo Reverenna, presidente Fiavet Veneto e agente di viaggio specializzato in incoming. L'evento esaminerà il ruolo cruciale degli operatori incoming come pilastro dell'economia italiana, sottolineando come essi rappresentino un tessuto imprenditoriale essenziale che incide non solo sul turismo, ma anche sull'indotto, sulle esportazioni, sulla bilancia dei pagamenti, e sulla promozione dell’Italia come destinazione e del Made in Italy. Si discuterà inoltre di come gli operatori incoming possano contribuire alla gestione dell’overtourism, proponendo soluzioni organizzate e razionali per gestire i flussi turistici. Saranno presentati esempi di prodotti turistici alternativi, come il turismo delle radici e altri segmenti a basso impatto, che possono favorire la rinascita e la tutela degli ecosistemi italiani. [post_title] => Fiavet al Ttg: si parla di Intelligenza artificiale e operatori incoming [post_date] => 2024-10-08T08:35:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728376505000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476091 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi voli, con la recente novità del collegamento tra Trieste Airport e Stoccolma, outdoor ed enogastronomia, richiami per un numero di turisti sempre più elevato, ma soprattutto GO! 2025, per presentare Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura. Sono queste alcune delle proposte con cui il Friuli Venezia Giulia si presenterà al Ttg Travel Experience, la più importante fiera b2b del settore turistico, in programma da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre alla fiera di Rimini. Anche per questa edizione, PromoTurismoFVG parteciperà all’importante appuntamento, riferimento per la promozione del turismo mondiale, con lo stand “Io sono Friuli Venezia Giulia” a rappresentare la regione al padiglione 5 (stand 054-127-214), assieme a una trentina di operatori tra strutture ricettive, agenzie di incoming, reti di impresa e consorzi di tutto il territorio, pronti a illustrare ai tavoli di contrattazione le rispettive proposte. Montagna - con la stagione invernale alle porte - mare, città d’arte e cultura, outdoor, bike, family ed enogastronomia le tipologie di offerta che caratterizzano la proposta del Friuli Venezia Giulia, territorio attrattivo e dinamico, come confermano i numeri di arrivi e presenze in costante crescita. Un territorio che sempre più si promuove – attraverso anche le importanti campagne di comunicazione avviate sul suolo nazionale e internazionale – nella sua unicità e nelle sue “brevi” distanze, che consentono di vivere opportunità differenti in un raggio di pochi chilometri. Il Ttg sarà inoltre l’occasione per presentare ai tour operator e ai giornalisti un importante avvenimento per il Friuli Venezia Giulia, che vedrà celebrare il prossimo anno GO! 2025, con Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura, elemento di forte richiamo per i molti turisti che sceglieranno questa destinazione per scoprire la storia di un territorio di confine. [post_title] => Il Friuli Venezia Giulia con le sue proposte al Ttg di Rimini [post_date] => 2024-10-08T08:08:49+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728374929000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutte le novità delle Disney Destinations International si presentano in uno stand interattivo in fiera a Rimini: qui gli ospiti, attraverso il Virtual Magic Tour e grazie alla realtà virtuale, potranno immergersi nei magici mondi di Disneyland Paris e di Disney Cruise Line. Disney Cruise Line Gli agenti di viaggio rivolgendosi alla forza vendite potranno scoprire come diventare Travel Partner e iniziare a vendere le crociere nella propria agenzia. Inoltre, non mancheranno le ultime novità sulla nuova nave Disney Destiny, tutte le informazioni sull’arrivo per la prima volta in Europa della Disney Fantasy e gli itinerari dell’estate 2025. Disneyland Paris Disneyland Paris continua la promozione delle condizioni di vendita flessibili, che offrono la possibilità di cancellare o spostare il soggiorno senza costi fino a sette giorni prima della data di arrivo. Tra le novità di prodotto, il nuovo spettacolo serale che debutterà a gennaio 2025 all’interno del parco Disneyland. Questo periodo è anche un’ottima occasione per gli agenti di viaggio di suggerire ai clienti l’acquisto di un pacchetto soggiorno da regalare ai propri cari nel periodo natalizio: ad oggi, infatti, è possibile prenotare i pacchetti soggiorno fino a marzo 2026. Tante le stagioni e gli spettacoli in scena durante il corso dell’anno. I clienti last minute possono sperimentare l’iconico Festival di Halloween che con spettacoli e decorazioni dedicate andrà in scena fino al 7 novembre. Mentre una delle stagioni più attese sta per tornare a Disneyland Paris: Il Magico Natale Disney (9 novembre - 6 gennaio 2025). [post_title] => Disney Destinations International: tutte le novità in uno stand interattivo a Rimini [post_date] => 2024-10-07T10:27:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728296877000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476055 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio positivo per la joint venture fra Delta Air Lines e Latam a distanza di due anni dal lancio: la collaborazione ha infatti portato, dal 2022, ad una crescita del 68% in termini di numero di voli. Ciò si traduce in 6 nuove rotte, più di 32.000 voli operati e 8 milioni di posti tra gli Stati Uniti e il Canada (Nord America) e il Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù e Uruguay). E sono stati oltre 5 milioni i passeggeri trasportati. «Questa crescita di capacità, unita alle oltre 200 destinazioni offerte da Delta negli Stati Uniti e in Canada e alle oltre 120 destinazioni servite da Latam in Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù e Uruguay), rende la joint venture fondamentale nei collegamento della regione, offrendo il network più ampio e diversificato in termini di destinazioni e opzioni di viaggio» afferma Soledad Berrios, direttore alleanze strategiche del Gruppo Latam. «Tra le tappe più importanti del secondo anno dell'accordo ci sono l'incorporazione dell'Ecuador nella copertura della joint venture in Sud America per i viaggi verso il Nord America e l'inclusione di voli solo cargo» puntualizza una nota congiunta dei due vettori. [post_title] => Delta e Latam: bilancio positivo della partnership, crescita a doppia cifra per il numero dei voli [post_date] => 2024-10-07T10:01:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728295296000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476053 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Atout France punta i riflettori sulla Corsica: l’Agenzia per il turismo della Corsica sarà infatti presente con 12 partner all'edizione 2024 del Ttg di Rimini: una grande presenza che conferma il dinamismo di Atout France Italia, soprattutto verso la destinazione dove le presenze dei turisti italiani sono in continuo aumento. La delegazione corsa è composta da: Agenzia per il turismo della Corsica, la Camera di Commercio della Corsica, Air Corsica, Ouest Corse Ufficio del Turismo, Bastia Ufficio del Turismo, Residence Ajaccio Amiraute’ Best Western, Porto Vecchio Ufficio del Turismo, Ile Rousse Ufficio del Turismo, Sartenais Valinco Taravo Ufficio del Turismo, Miss Carrington Ricettivo e le compagnie di navigazione Corsica Ferries e Moby Lines. La Corsica rimane una destinazione sempre più sostenibile con molteplici attività verso la natura, il cicloturismo con la GT20 e il trail con la GR20. [post_title] => Atout France in fiera a Rimini: focus sull’offerta della Corsica [post_date] => 2024-10-07T09:46:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728294410000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "allianz partners al ttg" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":38,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1524,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_476115\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra la sales manger Italy & South Europe di Meininger Hotels, Nicoletta Battistini, insieme ad Antonela Ljubetic, in occasione del recente evento milanese sulla Terrazza Martini[/caption]\r

\r

Ci saranno anche Navitours e San Marino International alla prossima fiera di Rimini in programma dal 9 all'11 ottobre. I due tour operator specializzati in Grecia e nel resto d'Europa, incluso l'incoming Italia, si potranno trovare al padiglione C5 - stand 101-140.\r

\r

\"Siamo entusiasti di partecipare ancora una volta a questo evento per incontrare partner e agenti di viaggio, nonché per raccontare le ultime novità e le nostre opportunità di viaggio - racconta la ceo di San Marino International, Antonela Ljubetic, già protagonista pochi giorni fa di un evento molto partecipato a Milano, organizzato in collaborazione con Meininger Hotels.\r

\r

E proprio la partnership con la compagnia alberghiera sarà tra i focus della partecipazione del tour operator in fiera. Ma le iniziative di San Marino International non finiscono qui. Perché a gennaio 2025 sarà infatti il turno di Roma, dove l'operatore sta organizzando un altro evento, questa volta in collaborazione con Raeli Hotels e con la business application platform per l'industria alberghiera Sibylla.","post_title":"Navitours e San Marino International insieme alla fiera di Rimini","post_date":"2024-10-08T10:26:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1728383176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476120","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_402293\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti[/caption]\r

\r

Assoturismo Confesercenti parteciperà alla 61esima edizione del Ttg Travel Experience di Rimini, da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre presso il padiglione A7 stand 301.\r

\r

«Il Ttg di Rimini offre un’occasione unica di confronto con gli operatori del turismo, un settore capace di uno straordinario recupero dopo il periodo complicato della pandemia. È un’importante opportunità di scambio e networking – dice Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti – in una fase ricca di sfide, come il Giubileo 2025, ma anche di incognite. Si pensi alla situazione geopolitica, ai cambiamenti climatici, all’aumento dei cost e al nodo trasporti e infrastrutture».\r

\r

Tra i temi economici anche quelli legati al contratto nazionale del turismo, tra pari opportunità, welfare, violenza di genere, conciliazione vita-lavoro, classificazione.\r

\r

«Il CCNL Turismo Confesercenti sarà al centro di un convegno organizzato da Ebn – Ente bilaterale unitario del settore Turismo, costituito da Assoturismo Confesercenti con Filcams-Cgil Fisascat-Cisl e Uiltucs. L’appuntamento è per giovedì 10 ottobre alle 16 nella sala Abete della Fiera di Rimini: un’occasione per presentare tutte le novità del CCNL e ribadire la centralità della contrattazione collettiva e della bilateralità», conclude il presidente Messina.","post_title":"Assoturismo al Ttg di Rimini. Il contratto nazionale al centro del dibattito","post_date":"2024-10-08T10:00:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728381617000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Domani inizia il Ttg Travel Experience di Rimini. Naturalmente tutto il mondo del turismo, nazionale e internazionale, si ritroverà nella fiera e nella città della riviera, per discutere della situazione, per parlare di business, per fare business, ma anche per indicare una strada ipotetica alle nuove ipotesi del futuro.\r

\r

Si tratta, e penso che nessuno possa smentirlo, della più importante Fiera del turismo in Italia, e della più interessante, da tutti i punti di vista. Saranno 2.700 gli espositori quest'anno, più di 1.000 buyer provenienti da 75 Paesi, 55 start-up con le migliori innovazioni di settore e più di 250 speaker che interverranno negli oltre 200 talk sui palchi delle 9 Arene dedicate a confronti e dibattiti.\r

\r

Una fiera di prima grandezza, quindi che è un punto di riferimento del settore. L'unico piccolo neo questo uso eccessivo del latino. Veritas è un concetto troppo profondo per legarlo a qualsiasi attività economia. \r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Ecco il Ttg di Rimini. La fiera più importante del turismo italiano","post_date":"2024-10-08T09:26:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1728379584000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476084","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 8,5 milioni di passeggeri tra gennaio e settembre hanno scelto Trenord nei weekend e nei mesi estivi verso destinazioni turistiche.\r

Ed è boom per le “Gite in treno”: quest’anno sono già stati venduti oltre 56.000 biglietti, il 43% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Circa 1200 persone hanno viaggiato sul treno storico che, dopo due corse inaugurali nel 2023, quest’anno ha ampliato la proposta fino a otto corse. \r

«Oltre che azienda di mobilità, siamo a tutti gli effetti un player del turismo – commenta Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord -. Sui nostri treni i viaggiatori nei weekend e nei festivi hanno superato i flussi pre-Covid; e fra ‘Gite in treno’, treno storico e servizi per i grandi eventi abbiamo trasportato oltre 90.000 clienti: questo dimostra che prendere il treno nel tempo libero è un’abitudine ormai consolidata. Per questo, lavoriamo continuamente per ampliare i nostri servizi e proposte verso le mete del turismo, per promuovere una mobilità sostenibile anche nel tempo libero».\r

\r

Quest'anno, per la seconda volta consecutiva, Trenord sarà presente con uno stand al Ttg di Rimini (padiglione A7, stand 238).","post_title":"Trenord, il 2024 certifica il boom delle 'Gite in treno' con un +43% di biglietti venduti","post_date":"2024-10-08T09:15:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728378918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435611\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'amministratore delegato dell'Enit, Ivana Jelinic[/caption]\r

Fiavet Confcommercio presenta due eventi al TTG Rimini: scopri come l'Intelligenza Artificiale può rivoluzionare il settore turistico e il ruolo strategico degli operatori incoming per l'economia italiana\r

Fiavet continua a esplorare le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e dall'Intelligenza Artificiale (AI) per il settore turistico e a mettere in luce il ruolo chiave degli operatori incoming nell'economia italiana.\r

\r

Evento 1: “La verità sull’AI: come la tecnologia può migliorare la tua produttività”\r

Il primo evento si terrà il 9 ottobre 2024, dalle 14:00 alle 15:00, presso la Sala Noce. Il convegno, dal titolo “La verità sull’AI: come la tecnologia può migliorare la tua produttività”, vedrà l'intervento di Alessandro Mazzù, consulente di marketing digitale per Fiavet Confcommercio.\r

Fiavet Confcommercio, dopo aver lavorato per un anno intero sul tema dell’AI, è fermamente convinta che questa rappresenti una straordinaria opportunità per il turismo organizzato. Alessandro Mazzù offrirà spunti pratici su come l’AI possa fare la differenza, migliorando drasticamente la produttività e semplificando le attività quotidiane.\r

Il convegno includerà dimostrazioni pratiche su come utilizzare i migliori software di AI oggi disponibili, con consigli utili per agenti di viaggio e tour operator su come ottimizzare il lavoro e creare contenuti efficaci, liberando così tempo prezioso per offrire consulenze personalizzate e di qualità. Saranno inoltre evidenziate le potenzialità dell'AI nel miglioramento dell'efficienza operativa, nelle previsioni delle tendenze di viaggio, nella difesa dalle frodi e nelle minacce alla sicurezza. Tra gli esempi pratici, verranno mostrati plugin di ChatGPT integrabili su piattaforme come WordPress, utili per creare chatbot in grado di rispondere ai quesiti online.\r

\r

Evento 2: “Il ruolo degli operatori incoming per l'economia del Paese e la sfida all'overtourism”\r

Il secondo evento si svolgerà il 10 ottobre 2024, dalle 12:30 alle 13:30, presso la Sala Cedro. Durante questo convegno, dal titolo “Il ruolo degli operatori incoming per l'economia del Paese e la sfida all'overtourism”, interverranno: Ivana Jelinic, Amministratore Delegato di Enit. Giampiero Campajola, presidente Fiavet Friuli Venezia Giulia e responsabile del gruppo di lavoro incoming di Fiavet Confcommercio. Giancarlo Reverenna, presidente Fiavet Veneto e agente di viaggio specializzato in incoming.\r

L'evento esaminerà il ruolo cruciale degli operatori incoming come pilastro dell'economia italiana, sottolineando come essi rappresentino un tessuto imprenditoriale essenziale che incide non solo sul turismo, ma anche sull'indotto, sulle esportazioni, sulla bilancia dei pagamenti, e sulla promozione dell’Italia come destinazione e del Made in Italy.\r

Si discuterà inoltre di come gli operatori incoming possano contribuire alla gestione dell’overtourism, proponendo soluzioni organizzate e razionali per gestire i flussi turistici. Saranno presentati esempi di prodotti turistici alternativi, come il turismo delle radici e altri segmenti a basso impatto, che possono favorire la rinascita e la tutela degli ecosistemi italiani.","post_title":"Fiavet al Ttg: si parla di Intelligenza artificiale e operatori incoming","post_date":"2024-10-08T08:35:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728376505000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476091","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi voli, con la recente novità del collegamento tra Trieste Airport e Stoccolma, outdoor ed enogastronomia, richiami per un numero di turisti sempre più elevato, ma soprattutto GO! 2025, per presentare Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura.\r

\r

Sono queste alcune delle proposte con cui il Friuli Venezia Giulia si presenterà al Ttg Travel Experience, la più importante fiera b2b del settore turistico, in programma da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre alla fiera di Rimini.\r

\r

Anche per questa edizione, PromoTurismoFVG parteciperà all’importante appuntamento, riferimento per la promozione del turismo mondiale, con lo stand “Io sono Friuli Venezia Giulia” a rappresentare la regione al padiglione 5 (stand 054-127-214), assieme a una trentina di operatori tra strutture ricettive, agenzie di incoming, reti di impresa e consorzi di tutto il territorio, pronti a illustrare ai tavoli di contrattazione le rispettive proposte.\r

\r

Montagna - con la stagione invernale alle porte - mare, città d’arte e cultura, outdoor, bike, family ed enogastronomia le tipologie di offerta che caratterizzano la proposta del Friuli Venezia Giulia, territorio attrattivo e dinamico, come confermano i numeri di arrivi e presenze in costante crescita. Un territorio che sempre più si promuove – attraverso anche le importanti campagne di comunicazione avviate sul suolo nazionale e internazionale – nella sua unicità e nelle sue “brevi” distanze, che consentono di vivere opportunità differenti in un raggio di pochi chilometri.\r

\r

Il Ttg sarà inoltre l’occasione per presentare ai tour operator e ai giornalisti un importante avvenimento per il Friuli Venezia Giulia, che vedrà celebrare il prossimo anno GO! 2025, con Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura, elemento di forte richiamo per i molti turisti che sceglieranno questa destinazione per scoprire la storia di un territorio di confine.","post_title":"Il Friuli Venezia Giulia con le sue proposte al Ttg di Rimini","post_date":"2024-10-08T08:08:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728374929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutte le novità delle Disney Destinations International si presentano in uno stand interattivo in fiera a Rimini: qui gli ospiti, attraverso il Virtual Magic Tour e grazie alla realtà virtuale, potranno immergersi nei magici mondi di Disneyland Paris e di Disney Cruise Line.\r

Disney Cruise Line\r

Gli agenti di viaggio rivolgendosi alla forza vendite potranno scoprire come diventare Travel Partner e iniziare a vendere le crociere nella propria agenzia. Inoltre, non mancheranno le ultime novità sulla nuova nave Disney Destiny, tutte le informazioni sull’arrivo per la prima volta in Europa della Disney Fantasy e gli itinerari dell’estate 2025.\r

Disneyland Paris\r

Disneyland Paris continua la promozione delle condizioni di vendita flessibili, che offrono la possibilità di cancellare o spostare il soggiorno senza costi fino a sette giorni prima della data di arrivo. Tra le novità di prodotto, il nuovo spettacolo serale che debutterà a gennaio 2025 all’interno del parco Disneyland. Questo periodo è anche un’ottima occasione per gli agenti di viaggio di suggerire ai clienti l’acquisto di un pacchetto soggiorno da regalare ai propri cari nel periodo natalizio: ad oggi, infatti, è possibile prenotare i pacchetti soggiorno fino a marzo 2026.\r

Tante le stagioni e gli spettacoli in scena durante il corso dell’anno. I clienti last minute possono sperimentare l’iconico Festival di Halloween che con spettacoli e decorazioni dedicate andrà in scena fino al 7 novembre. Mentre una delle stagioni più attese sta per tornare a Disneyland Paris: Il Magico Natale Disney (9 novembre - 6 gennaio 2025).\r

","post_title":"Disney Destinations International: tutte le novità in uno stand interattivo a Rimini","post_date":"2024-10-07T10:27:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1728296877000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per la joint venture fra Delta Air Lines e Latam a distanza di due anni dal lancio: la collaborazione ha infatti portato, dal 2022, ad una crescita del 68% in termini di numero di voli.\r

\r

Ciò si traduce in 6 nuove rotte, più di 32.000 voli operati e 8 milioni di posti tra gli Stati Uniti e il Canada (Nord America) e il Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù e Uruguay). E sono stati oltre 5 milioni i passeggeri trasportati.\r

\r

«Questa crescita di capacità, unita alle oltre 200 destinazioni offerte da Delta negli Stati Uniti e in Canada e alle oltre 120 destinazioni servite da Latam in Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù e Uruguay), rende la joint venture fondamentale nei collegamento della regione, offrendo il network più ampio e diversificato in termini di destinazioni e opzioni di viaggio» afferma Soledad Berrios, direttore alleanze strategiche del Gruppo Latam.\r

\r

«Tra le tappe più importanti del secondo anno dell'accordo ci sono l'incorporazione dell'Ecuador nella copertura della joint venture in Sud America per i viaggi verso il Nord America e l'inclusione di voli solo cargo» puntualizza una nota congiunta dei due vettori.","post_title":"Delta e Latam: bilancio positivo della partnership, crescita a doppia cifra per il numero dei voli","post_date":"2024-10-07T10:01:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728295296000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476053","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Atout France punta i riflettori sulla Corsica: l’Agenzia per il turismo della Corsica sarà infatti presente con 12 partner all'edizione 2024 del Ttg di Rimini: una grande presenza che conferma il dinamismo di Atout France Italia, soprattutto verso la destinazione dove le presenze dei turisti italiani sono in continuo aumento.\r

\r

La delegazione corsa è composta da: Agenzia per il turismo della Corsica, la Camera di Commercio della Corsica, Air Corsica, Ouest Corse Ufficio del Turismo, Bastia Ufficio del Turismo, Residence Ajaccio Amiraute’ Best Western, Porto Vecchio Ufficio del Turismo, Ile Rousse Ufficio del Turismo, Sartenais Valinco Taravo Ufficio del Turismo, Miss Carrington Ricettivo e le compagnie di navigazione Corsica Ferries e Moby Lines.\r

\r

La Corsica rimane una destinazione sempre più sostenibile con molteplici attività verso la natura, il cicloturismo con la GT20 e il trail con la GR20.","post_title":"Atout France in fiera a Rimini: focus sull’offerta della Corsica","post_date":"2024-10-07T09:46:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1728294410000]}]}}