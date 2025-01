Allianz Partners, tre nomi nuovi entrano nella leadership team Allianz Partners ha annunciato tre nomine strategiche nel suo leadership team, a sostegno delle ambizioni di crescita della società. A partire dal 1° gennaio, Laurent Floquet ha assunto il ruolo di chief operating officer di Allianz Partners. Floquet è board member dal 2022 e ricopriva il ruolo di chief officer mobility & assistance. In precedenza, ha ricoperto posizioni chiave di leadership, tra cui chief transformation officer e regional managing Director per l’Europa Settentrionale, Centrale e Orientale. Nei suoi dieci anni di permanenza nel gruppo, Floquet ha guidato una crescita e innovazione significative, avendo supervisionato numerosi successi commerciali, rinnovi ed espansioni in tutte le linee di business. Inoltre, ha svolto un ruolo fondamentale nel lancio delle piattaforme digitali di Allianz Partners, allyz. Succede a Lars Rogge, in seguito alla scadenze del suo contratto, alla fine del 2024. Beatriz Corti, board member e chief transformation officer, succede a Laurent Floquet come chief officer mobility & assistance a partire dal 1° gennaio. Con quasi 20 anni di esperienza nel Gruppo Allianz, ricoprendo ruoli di leadership in Allianz Seguros e Allianz SE, Corti è entrata in Allianz Partners alla fine del 2022 per guidare i progetti di trasformazione della società, razionalizzando le strutture organizzative e gestendo le iniziative digitali. La sua esperienza e la sua leadership sono state determinanti per migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza del cliente. A partire dal 1° marzo, Clara Silvestri entrerà a far parte di Allianz Partners in qualità di chief transformation officer. Silvestri proviene da Microsoft, dove ha ricoperto il ruolo di chief financial officer per l’Europa Occidentale, supervisionando un portafoglio di 12 Paesi. Con oltre 25 anni di senior leadership e un’ampia esperienza finanziaria in aziende multinazionali, Silvestri ha ricoperto ruoli chiave in PwC, Oracle e General Electric prima di entrare in Microsoft nel 2017. In Microsoft ha sfruttato tecnologie leader nel settore per incrementare la produttività e migliorare le prestazioni aziendali, svolgendo un ruolo fondamentale nella trasformazione digitale. Nel corso della sua carriera, ha guidato con successo team internazionali di grandi dimensioni, dimostrando una solida capacità nel promuovere la crescita delle persone e lo spirito di collaborazione per realizzare la visione aziendale. Condividi

