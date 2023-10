Alla Longoni Comunicazione le relazioni media del network Sicani Villages Nuova collaborazione per la Longoni Comunicazione che annuncia l’acquisizione della rappresentanza media di Sicani Villages: la rete dei Borghi Sicani è un giovane network di attori dell’accoglienza locale nato con l’obiettivo di unire e raccontare luoghi e persone di una Sicilia ancora inesplorata. L’operatore sarà presenta alla prossima fiera di Rimini, in programma dall’11 al 13 ottobre, presso il padiglione C7 – stand 421 – 520. Professionista molto nota nel settore, la fondatrice dell’agenzia, Mariolina Longoni, ha iniziato la propria carriera nel tour operating, assumendo poi l’incarico di responsabile della divisione eventi di Ttg Italia. Successivamente è stata a capo delle relazioni esterne e ufficio stampa di Valtur. Dal 2012 ha dedicato le sue competenze come consulente nella comunicazione, specializzandosi nelle relazioni esterne e nella gestione dell’ufficio stampa on&offline per grandi e medie aziende della travel industry italiana. Condividi

