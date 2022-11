Alassio capitale dell’innovazione 1° Innovation Start Up Tour, con l’obiettivo di creare un momento di incontro tra le imprese locali e le dieci start up innovative che hanno presentato agli operatori del territorio le loro soluzioni per cambiare il modo di fare turismo. La città di Alassio ha ospitato, con l’obiettivo di creare un momento di incontro tra le imprese locali e le dieciinnovative che hanno presentato agli operatori del territorio le loro soluzioni per cambiare il modo di fare turismo. “Troppo spesso le aziende non hanno coscienza di un problema e dunque di come affrontarlo – ha detto Luca Caputo, destination manager del Comune di Alassio – le start up , per loro natura, possono risolvere tali problemi e portare innovazione che sarebbe inaccessibile dall’azienda stessa, sia per i costi che per lo sviluppo della tecnologia”. Per la prima volta una destinazione ha avviato un progetto di open innovation coinvolgendo startup e imprenditori con l’obiettivo di utilizzare virtuosamente il valore generato dal turismo in città. “L’obiettivo di lungo periodo, condiviso col tavolo del turismo e con le categorie interessate dall’imposta, è quello di impiegare in maniera costante una parte delle risorse per premiare spiega Angelo Galtieri, vicesindaco e assessore al Turismo di Alassio – e avviare e sostenere imprenditorialità sul territorio di Alassio “. The Bubble Retreat, Booking Designer, Food for dogs, HQVillage, Its4Kids,BikeSquare, RedoMap, Scrollidea, Sailsquare, Freedoo. Tra le startup che hanno preso parte all’iniziativa, A ottobre la città aveva ospitato anche Alassio Gamechain City, il primo esperimento di Metaverso urbano, che ha evidenziato come sia possibile individuare nuove opportunità formative, professionali, ma anche nuove prospettive turistiche.

