Airbnb: utili in discesa libera del 42% nel primo trimestre Gli utili di Airbnb sono crollati all’inizio del 2025, con una diminuzione del 42% nel primo trimestre. Secondo i dati forniti dall’azienda stessa, tra gennaio e marzo ha raggiunto i 154 milioni di dollari, ben al di sotto dei 264 milioni di dollari dello stesso periodo del 2024. Tale riduzione è attribuibile principalmente all’aumento delle spese relative alla remunerazione basata su azioni, dovuto all’espansione della forza lavoro, osserva la società. Si riferisce anche al deprezzamento degli investimenti e alla diminuzione dei redditi da interessi. Analogamente, anche l’Ebitida rettificato è diminuito di 417 milioni di dollari. Secondo Airbnb, questo risultato è leggermente inferiore alla cifra di 424 milioni di dollari del 2024, in quanto è stato influenzato da fattori di calendario e dagli investimenti nello sviluppo dei prodotti in questo trimestre. Ricavi D’altro canto, i ricavi sono aumentati del 6%, raggiungendo i 2,3 miliardi di dollari, rispetto ai 2,1 miliardi di dollari del primo trimestre dell’anno scorso. Questa crescita è stata trainata principalmente dall’aumento dei pernottamenti, ma è stata anche influenzata da un leggero calo della tariffa media giornaliera. Nonostante il crollo degli utili, il ceo di Airbnb Brian Chesky continua a proclamare la sua forza. «I nostri risultati dimostrano l’adattabilità del nostro modello: qualunque cosa accada nel mondo, le persone continuano a scegliere Airbnb. Ci siamo concentrati sulla crescita a lungo termine e ci stiamo preparando per la fase successiva, quando ci espanderemo oltre il settore degli alloggi». Condividi

