Aci blueteam: nuovo logo e nuovo sito per rispecchiare le anime business e leisure della tmc

Rendere ancora più chiara sul mercato la propria composita anima di società specializzata nei servizi in ambito business travel e mice, ma anche leisure e di supporto alle agenzie. E’ questo l’obiettivo che ha spinto Aci blueteam a rinnovare il proprio logo, ora più riconoscibile e flessibile, nonché a lanciare un sito unico e user friendly, a rebrandizzare tutti gli uffici, a realizzare nuovi materiali a disposizione delle agenzie di viaggio e a pianificare infine una comunicazione social differenziata strategicamente sui diversi canali.

“Con l’acquisizione di Blueteam da parte del gruppo Aci abbiamo voluto dar vita a una nuova linea di comunicazione capace di esprimere al meglio la nostra identità, coniugando valori come la garanzia di solidità e affidabilità di Aci, con le caratteristiche di qualità e attenzione al servizio che hanno sempre contraddistinto Blueteam – spiega il leisure industry telations director di Aci blueteam, Piergiorgio Reggio, che, con la riorganizzazione aziendale, ricopre ora anche la carica di marketing director –. Da quest’idea è nato lo studio che ha portato, come prima cosa, al restyling del logo. Da qui, siamo partiti per rivedere l’intera linea di comunicazione con l’obiettivo primario di dare evidenza alla doppia anima, corporate e leisure, di Aci blueteam: il nuovo sito web, www.aciblueteam.it, ne è la dimostrazione più evidente”.