ACI blueteam punta sulle competenze e sulla formazione Attento processo di selezione dei candidati, oltre 200 ore di formazione multidisciplinare, test teorico e pratico di fine corso, per arrivare poi all’inserimento in azienda dei migliori talenti. Si è concluso, la scorsa settimana, il percorso di formazione organizzato gratuitamente da ACI blueteam destinato ai ragazzi interessati ad apprendere il lavoro del Business Travel Consultant dai migliori esperti del settore. Lezioni in aula, ma anche simulazioni reali e incontri in azienda, per imparare competenze teoriche e pratiche ed entrare nel vivo del lavoro facendosi contagiare dalla passione e dall’entusiasmo di chi ci lavora. Teoria, dunque, ma anche tanta pratica, con un focus sul Business Travel e approfondimenti su Mice e Turismo leisure: gds e tool per la gestione delle prenotazioni, reportistica, relazione con clienti e fornitori, ma anche altri temi trasversali e molto attuali quali la gestione dei dati e delle informazioni, le certificazioni ISO, la sicurezza sul luogo di lavoro, gli strumenti informatici e l’innovazione tecnologica di settore. Ad arricchire il programma, l’intervento di esperti nei vari ambiti della filiera turistica, partner consolidati di ACI blueteam che hanno proposto approfondimenti verticali portando case histories specifiche, consentendo ai partecipanti una visione più ampia e completa del settore. «In un momento di grande ripresa del settore, abbiamo voluto puntare sulle competenze perché riteniamo che la formazione professionalizzante e di aggiornamento sia indispensabile in un settore come il nostro, che si trova ad affrontare costantemente nuove modalità di lavoro», spiega Massimiliano Biella, leisure operations director di ACI blueteam e professore presso il corso di laurea in scienze del turismo e comunità locali dell’Università di Milano Bicocca. «Questo principio ci ha guidato nella progettazione del percorso, che mira a far appassionare i giovani al nostro settore e dare loro un futuro professionale», aggiunge Giuseppe Misenta, responsabile formazione ACI blueteam, da sempre in Azienda e che da alcuni anni si dedica in prima persona al training delle nuove leve.

