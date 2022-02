Accordo NDC fra eDreams Odigeo e British Airways-Iberia

eDreams Odigeo ha annunciato di aver firmato un accordo di New Distribution Capability (NDC) con British Airways e Iberia parte di Iag.

L’accordo coinvolge tutti e quattro i principali brand di eDreams Odigeo (eDreams, Opodo, Travellink e GO Voyages) e le compagnie aeree di Iag, British Airways e Iberia. Ciò consentirà ai viaggiatori di godere di un’esperienza di acquisto di voli all’avanguardia verso 268 destinazioni.

Miguel Henales, digital business & direct sales director di Iberia ha commentato: «NDC è il modello di distribuzione più avanzato e questo accordo con eDreams ODIGEO rappresenta un’ottima opportunità per rafforzare la nostra collaborazione con le agenzie di viaggio e per raggiungere, attraverso questo canale, un maggior numero di clienti con tutti i prodotti Iberia e tutti i vantaggi che NDC porta».

Con l’accordo di distribuzione tra la ota e British Airways e Iberia i clienti, in fase di prenotazione, potranno accedere a un’offerta più diversificata. Grazie alla tecnologia NDC, i viaggiatori di tutto il mondo, beneficeranno di una maggiore flessibilità con tariffe più competitive e nuovi metodi di personalizzazione della prenotazione, semplificando le opzioni in base alle preferenze dell’utente per una migliore customer experience.

«Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con uno dei principali gruppi di compagnie aeree del mondo – ha affermatoPablo Caspers, chief Air supply officer di eDreams Odigeo -. In questo modo i nostri clienti potranno beneficiare di una migliore esperienza di prenotazione e di viaggio. Non vediamo l’ora di continuare a promuovere l’innovazione tecnologica per tutti i viaggiatori ».

«Grazie a questa partnership, ancora più clienti beneficeranno di contenuti NDC esclusivi di British Airways come “Additional Price Points” e servizi accessori – ha infine concluso Katy Cardwell, responsabile della distribuzione e dei pagamenti di British Airways -. Questa collaborazione dimostra la nostra continua attenzione e investimento nella fornitura di una soluzione API di British Airways robusta e scalabile sia per i partner che per i clienti”.