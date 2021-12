Accordo fra Travelport e gruppo Iag per la distribuzione NDC

Travelport e Iag hanno firmato un accordo di distribuzione che consentirà alle agenzie di viaggio collegate al gds di accedere ai contenuti di Aer Lingus, British Airways, Iberia e Vueling tramite NDC.

Incanalando i propri contenuti NDC attraverso la piattaforma Travelport +, le compagnie aeree saranno in grado di offrire alle agenzie una maggiore varietà di contenuti, inclusi punti di prezzo aggiuntivi e una maggiore selezione di servizi ausiliari. Inoltre, saranno in grado di commercializzarli attraverso strumenti di vendita digitali innovativi, come le vetrine intelligenti.

Travelport e Iag affermano «di avanzare di buon passo nella soluzione tecnica per la distribuzione di NDC». Si impegnano a continuare ad aggiungere contenuti, servizi e funzionalità prima che il contenuto NDC diventi attivo.

Jason Clarke, direttore commerciale di Travelport, sottolinea che «mettere in evidenza la ricchezza dei contenuti offerti da piattaforme come NDC, facilitando l’accesso e la vendita al commercio, è una parte fondamentale dei nostri piani per Travelport +. Siamo molto lieti di lavorare con un partner come IAG, che condivide la nostra visione innovativa del travel retail», conclude.