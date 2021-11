A Travel Hashtag alla scoperta del turismo che verrà

“Travel Hashtag è un evento itinerante nato nel 2019 per permettere ai professionisti del turismo di interagire facendo networking e scambiandosi punti di vista”. Nicola Romanelli, founder & chairman dell’evento, racconta così uno spazio che accoglie tanti mondi: «Perché – sottolinea – il consumer, il trade, il corporate, il mice, anche architetti e designer … sono tutte facce della stessa medaglia». Decine gli ospiti presenti, nella consapevolezza non solo che la crisi-Covid ha avuto un profondo impatto sul mondo del turismo, con enormi costi sociali, ma anche che dovremo imparare a convivere con il virus e che bisognerà ricostruire la fiducia dei viaggiatori.

Travel Hashtag si è quindi aperto con il contributo di Alessandra Priante, direttore Europa della Unwto, che ha evidenziato: «Alla Cop26 abbiamo lanciato la Glasgow declaration, riconoscendo il ruolo fondamentale del turismo nella gestione delle sfide del cambiamento climatico». Il presidente di Enit Giorgio Palmucci, dal World Travel Market di Londra, rilevando un forte desiderio di tornare a viaggiare in Italia, ha affermato: «Il turismo alto di gamma e gli eventi saranno i motori principali della ripresa».

Dall’Italia a Milano, l’intervento di Luca Martinazzoli, general manager di Milano&Partners, ha testimoniato la percezione positiva della città da parte del consumatore: «Milano&Partners è uno strumento al servizio della promozione della città a cui partecipano il Comune, la Camera di commercio e una serie di partner privati: insieme abbiamo costruito il brand Yes Milano, raccontando il prodotto Milano con un linguaggio più giovane, investendo nei canali digitali e social e appoggiandoci al canale www.yesmilano.it. E’ pronta una campagna sul Natale: dal 1° dicembre al 31 marzo offriremo una terza notte gratuita a chi arriverà a Milano in aereo, fermandosi almeno due notti».

L’intervento di Armando Brunini, ceo di Sea Aeroporti di Milano, ha trasportato i presenti in un mondo futuribile ma possibile, dove un viaggio diventa un’esperienza di sostenibilità, tra hyperloop, eVtol, vertiporti, aerei a idrogeno e un’attenzione alla sicurezza sanitaria, che «sarà un tema permanente». Dagli aerei a Trenord che, come afferma il direttore commerciale Leonardo Cesarini, «è un sistema codificato che fa girare 2.450 treni al giorno, tra cui il Malpensa Express. Vista la bellezza turistica della Lombardia e favorendo un turismo di prossimità sensibile alla sostenibilità, abbiamo lanciato il brand Gite in treno, che racchiude una serie di proposte pensate con la partnership di Lonely Planet».

Grande l’entusiasmo del direttore di Dive Simona Tedesco, che ricorda come «anche durante la pandemia non abbiamo mai smesso di sognare e l’elemento sogno ha tenuto in vita tutto il digitale del viaggio». La presidente Fiavet Ivana Jelinic ha guidato la platea in una panoramica sul mondo delle adv, evidenziando che «le agenzie del domani saranno molto più tecnologiche, con un maggiore livello di competenza, efficienza e performance; il cliente avrà sempre bisogno di un professionista, anche se in maniera più personalizzata».

Antonella Cataldi, country manager di Etihad Airways, ha segnalato che «con l’apertura dei corridoi si è registrato un incremento dei flussi delle prenotazioni verso l’oceano Indiano e Abu Dhabi. Importante il ruolo di Expo, ma negli ultimi anni abbiamo raccontato che Abu Dhabi è una destinazione adatta a qualsiasi tipo di vacanza: offre spiagge, vacanze per la famiglia, sport, opportunità per il turismo mice e anche tanta cultura, ora che ha aperto la sede espositiva del Louvre». Nell’ambito di Travel Hashtag 2021 hanno parlato anche Giacomo Trovato, country manager di Airbnb, Alberto Yates, regional manager di Booking.com e tante altre figure imprescindibili del settore.

La sede dell’evento è stata Bleisure, una lounge di design tecnologica nel centro di Milano nata da un’idea dell’Ivh Group che, nelle parole del managing partner Andrea Chiappini, è un’azienda che vende beni e servizi al mondo dell’hospitality con un metodo unico: “Ci facciamo pagare in notti-camere e portiamo nuovo fatturato utilizzando le camere non occupate. – spiega – Siamo una spalla capitalizzata in grado di sostenere gli albergatori». Grazie a eventi come Travel Hashtag i valori del turismo possono essere condivisi e, come afferma Romanelli, si può pensare “al turismo che verrà”.

Chiara Ambrosioni