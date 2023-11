A Milano il prossimo 22 novembre la prima Wellness Hospitality Conference Si terrà all’Nh Hotel di Milano CityLife, il prossimo 22 novembre, la prima edizione della Wellness Hospitality Conference organizzata da Teamwork Hospitality. L’evento nasce dalla constatazione che la ricerca della cura di sé e del proprio equilibrio è diventata prioritaria tra le persone e quindi anche tra i viaggiatori. Alla conferenza parteciperanno oltre 40 speaker, tra cui il corporate operations director di Six Senses Spa, Kent Richards, il global vice president wellbeing di Accor, Emlyn Brown, il vice president spa & wellness di Four Seasons, Michael Newcombe, il presidente di Federterme, Massimo Caputi, il fondatore e ceo di Egnazia Ospitalità Italiana, Aldo Melpignano, il co-fondatore di Qc Terme, Andrea Quadrio Curzio, il ceo di Lefay, Alcide Leali, l’a.d. di Terra Moretti Resorts, Carmen Moretti De Rosa, la senior lead spa and wellness di Explora Journey, Julanda Marais, e la director spa operations and development di Hilton, Louise Moore. “La domanda di benessere sta crescendo a un ritmo costante e con la necessaria adozione di strategie da parte dei principali attori si prevede che il mercato aumenterà ben oltre il prossimo quinquennio. Questo è uno dei motivi principali del perché esserci”, afferma Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality. La conferenza sarà organizzata in panel discussions nella doppia lingua italiano e inglese, con cinque-sei relatori per ogni panel. Tra gli argomenti principali, il futuro del settore, la gestione di wellness centre, spa hotel e centri termali, l’evoluzione del mercato, le criticità da affrontare, ma anche le opportunità attuali per essere sempre competitivi e al passo con i tempi. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455403 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha effettuato oggi il primo volo sulla Milano Linate-London City Airport operato con il nuovo Airbus A220-100, il più piccolo jet liner tra gli aeromobili commerciali Airbus di nuova generazione, completamente configurato per la compagnia. «L’entrata in flotta, oggi, del nuovo aeromobile è un altro grande traguardo raggiunto dalla compagnia, che conta attualmente una flotta di 82 aeromobili, tra cui l’A220, l’A320neo, l’A330neo e l’A350 di nuova generazione - ha dichiarato Francesco Presicce, accountable manager e chief technology officer di Ita -. L’importanza di tale risultato è frutto del contributo e della determinazione messi in campo da tutta l’azienda, che ha dimostrato passione e coraggio. Siamo pronti per nuove ambiziose sfide puntando a disporre di una flotta composta per il 90% da aeromobili di nuova generazione entro il termine di Piano 2023-2027». Il nuovo A220-100 intitolato a Fiona May, grazie alle sue dimensioni ridotte risulta particolarmente adatto a volare su London City, uno scalo dove le condizioni operative richiedono l’utilizzo di aeromobili più piccoli dotati di particolari tecnologie. È equipaggiato con elementi innovativi, che rendono l’esperienza di volo comoda, rilassante e piacevole per i passeggeri, grazie a sedili più ampi, al nuovo lighting personalizzato, a finestrini più grandi e alle cappelliere più capienti. La cabina, con interni firmati dal designer Walter De Silva, offre 125 posti ed è configurata nelle classi di servizio Business ed Economy, con poltrone in pelle reclinabili Safran, nei toni blue e beige della cabina, dotate di prese elettriche USB. L’A220-100 è inoltre dotato di un sistema di connectivity wi-fi grazie al quale il viaggiatore potrà utilizzare pacchetti modulati in base alle sue esigenze: messaggistica, mailing e streaming. [post_title] => Ita Airways operativa sulla Milano Linate-London City con il nuovo A220-100 [post_date] => 2023-11-03T12:24:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699014280000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455393 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si terrà all’Nh Hotel di Milano CityLife, il prossimo 22 novembre, la prima edizione della Wellness Hospitality Conference organizzata da Teamwork Hospitality. L'evento nasce dalla constatazione che la ricerca della cura di sé e del proprio equilibrio è diventata prioritaria tra le persone e quindi anche tra i viaggiatori. Alla conferenza parteciperanno oltre 40 speaker, tra cui il corporate operations director di Six Senses Spa, Kent Richards, il global vice president wellbeing di Accor, Emlyn Brown, il vice president spa & wellness di Four Seasons, Michael Newcombe, il presidente di Federterme, Massimo Caputi, il fondatore e ceo di Egnazia Ospitalità Italiana, Aldo Melpignano, il co-fondatore di Qc Terme, Andrea Quadrio Curzio, il ceo di Lefay, Alcide Leali, l'a.d. di Terra Moretti Resorts, Carmen Moretti De Rosa, la senior lead spa and wellness di Explora Journey, Julanda Marais, e la director spa operations and development di Hilton, Louise Moore. “La domanda di benessere sta crescendo a un ritmo costante e con la necessaria adozione di strategie da parte dei principali attori si prevede che il mercato aumenterà ben oltre il prossimo quinquennio. Questo è uno dei motivi principali del perché esserci”, afferma Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality. La conferenza sarà organizzata in panel discussions nella doppia lingua italiano e inglese, con cinque-sei relatori per ogni panel. Tra gli argomenti principali, il futuro del settore, la gestione di wellness centre, spa hotel e centri termali, l’evoluzione del mercato, le criticità da affrontare, ma anche le opportunità attuali per essere sempre competitivi e al passo con i tempi. [post_title] => A Milano il prossimo 22 novembre la prima Wellness Hospitality Conference [post_date] => 2023-11-03T11:49:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699012166000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455387 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Archiviata l’estate 2023 nel Mediterraneo, i tre velieri della flotta Star Clippers si accingono ad affrontare la traversata oceanica che raggiungerà, per il prossimo inverno, il mar dei Caraibi e la costa pacifica del Costa Rica, riconfermato per il secondo anno di seguito dopo otto di assenza. Sarà il veliero Star Clipper, quindi, ad attraversare il canale di Panama e restare nel Pacifico fino a marzo 2024. Missione Caraibi, invece, per Royal Clipper e Star Flyer: l’ammiraglia, dopo due itinerari da 14 giorni sulla rotta Barbados-Panama a novembre, resterà fino a marzo tra le isole Windward e le Grenadine; Star Flyer, per contro, già dal mese prossimo proporrà itinerari con partenza da Philipsburg, St. Martin nelle isole Leeward e nelle isole del Tesoro. La compagnia pone quindi particolare attenzione sulle tre crociere di Natale 2023, per le quali Star Clippers ha deciso di proporre alcuni vantaggi sia per chi viaggia in coppia, sia per i solo-traveller e per chi viaggia con un una terza persona: 600 euro di credito a bordo per le coppie che condividono una cabina, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla 2 alla 6; terza persona gratis, escluse le spese portuali e le mance, per un passeggero che condivide la cabina con altri due). [post_title] => Star Clippers fa rotta oltre-oceano. Le promozioni per le crociere di Natale [post_date] => 2023-11-03T11:32:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699011168000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455375 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova destinazione per il network dell'aeroporto di Brindisi: dal 3 giugno 2024 lo scalo del Salento sarà collegato a Praga con un volo di linea operato da Smartwings con un Boeing 737 da 189 posti, due volte a settimana, il lunedì e il giovedì. «L’annuncio del nuovo collegamento tra Brindisi e Praga non deve sorprendere – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Le nostre linee di sviluppo commerciale sono focalizzate su mercati turistici in forte ascesa o, comunque, dalle grandi potenzialità. Il mercato ceco, che rispecchia queste peculiarità, in questi anni si sta confermando tra i più dinamici per l’industria del turismo pugliese. Grazie a questo nuovo volo, poi, qualifichiamo l’offerta internazionale dell’aeroporto di Brindisi quale terminale strategico a supporto della crescente offerta turistica del Salento, ormai a pieno titolo tra le top destination del turismo internazionale». Il volo QS1024 partirà dall'aeroporto Václav Havel di Praga alle 19:20 e arriverà a Brindisi alle 21:35 ora locale. Il volo di ritorno, QS1025, da Brindisi a Praga partirà alle 22:20 ora locale e arriverà all'aeroporto Václav Havel di Praga alle 00:35. [post_title] => Smartwings collegherà Praga a Brindisi con due voli settimanali, da giugno [post_date] => 2023-11-03T11:02:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699009325000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455355 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce il portfolio della white label company capitolina Giada Hotels Collection. I titolari, Dario e Gianluca Lupi, hanno infatti appena acquisito una struttura ricettiva midscale situata nel centro di Roma, vicino a Città del Vaticano. I piani sono ora di trasformare l'asset in un boutique hotel, a fronte di una profonda ristrutturazione. A curare l'operazione, il team hospitality di Wcg - World Capital Group. Non è stato svelato il valore della transazione. Il gruppo Giada al momento gestisce un totale di due proprietà più altre due in pipeline (senza contare l'ultima new entry), tutte situate nell'aera della Capitale. Le strutture già operative sono l’Hampton By Hilton Rome North e l’hotel Relax Roma Nord. “Roma si riconferma una delle mete leisure e business più ambite in Italia e tale operazione conferma l’interesse da parte di player alberghieri nazionali e internazionali - spiega Cristina Gentile, senior real estate consultant Hospitality di Wcg –. Questo deal sottolinea inoltre l’importanza della valorizzazione delle strutture ricettive midscale, in un processo, ormai necessario, di trasformazione dell’industria alberghiera italiana e di allineamento dell’offerta hospitality alle nuove esigenze dei viaggiatori. Siamo felici di contribuire a tutto ciò e di condividere questo successo insieme a Dario e Gianluca Lupi”. [post_title] => Il gruppo Giada Hotels si espande con un nuovo hotel vicino al Vaticano [post_date] => 2023-11-03T10:08:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699006126000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455334 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è un nuovo collegamento sull'Italia all'interno del network invernale di AirBaltic da Vilnius: decollerà il prossimo 30 dicembre la nuova rotta per Torino, che sarà servita da un volo alla settimana. Alla new entry italiana si affiancano altre tre novità, sempre da Vilnius: Dubai (operativo già dal 1° novembre), Tenerife (attiva dal 31 ottobre) e Gran Canaria (che decollerà il 2 dicembre prossimo). «Con il lancio della stagione dei voli invernali da Vilnius, che prevede quattro nuove destinazioni, siamo entusiasti di offrire ancora più opzioni ai nostri passeggeri, sia per godere del clima più caldo che per raggiungere le piste innevate - ha dichiarato Mantas Vrubliauskas, vicepresidente dello sviluppo del network del vettore -. Siamo grati per il prezioso contributo e la collaborazione dei nostri partner, gli aeroporti lituani, che hanno reso possibile tutto questo. Inoltre, grazie al crescente numero di passeggeri, siamo lieti di constatare che anche la nostra quota di mercato a Vilnius continua ad aumentare». Complessivamente airBaltic opera più di 100 rotte da Riga, Tallinn, Vilnius e Tampere, offrendo collegamenti con un'ampia gamma di destinazioni in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Caucaso. [post_title] => AirBaltic inaugurerà la nuova rotta da Vilnius a Torino il prossimo 30 dicembre [post_date] => 2023-11-03T10:04:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699005892000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455324 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È tempo di bilanci per l’hotel Catinaccio di Vigo di Fassa che guarda all’ultima estate forte di ottimi numeri. Le presenze fanno infatti registrare un incremento del 10% rispetto all’anno precedente con un periodo di soggiorno medio di 5,5 giorni, dato che soddisfa pienamente le indicazioni del piano strategico. In linea con le aspettative le percentuali espresse dal target di riferimento, che si conferma la coppia in cerca di esperienze ad alto valore aggiunto da vivere a stretto contatto con la particolarità di un territorio unico come la val di Fassa e, in particolare, come l’area del gruppo del Catinaccio. Fattore determinante, infatti, per l’appeal della struttura è il ventaglio di attività proposte agli ospiti, che hanno la possibilità di praticare trekking, sport all’aria aperta (in primis mountain bike ed e-bike), escursioni e arrampicata, sia in compagnia di una guida professionale sia in autonomia, godendo della completezza delle informazioni reperibili in struttura. Importante per intercettare la clientela, che conta un elevato numero di repeaters, l’offerta wellness e la proposta eno-gastronomica incentrata su un’interpretazione creativa della cucina ladina e sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio, con un focus particolare sul patrimonio enologico locale. Osservando le percentuali relative all’inverno le cifre prospettano risultati in linea con le attese già per il periodo prenatalizio, con tassi superiori all’ottimo bilancio del 2022 nelle settimane di Natale e Capodanno. “Siamo molto soddisfatti dell’andamento dell’estate con ottimi numeri che hanno superato le attese - sottolinea il proprietario della struttura, Giorgio Lorenz -. Guardiamo ora all’inverno con fiducia e con alcune interessanti novità per ciò che concerne la gastronomia e le attività da far vivere ai nostri ospiti, anche in chiave slow. La sinergia con tutti gli attori del territorio, elemento in grado di fare la differenza, anche per i mesi invernali sarà centrale per la costruzione della nostra offerta". [post_title] => Presenze a +10% per l'estate dell'hotel Catinaccio di Vigo di Fassa [post_date] => 2023-11-02T13:52:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698933150000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455319 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455321" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Aruba[/caption] Viaggi pied dans l’eau per celebrare le vacanze di Capodanno nel migliore dei modi. Comprende Maldive, Mauritius, Aruba e Zanzibar la selezione di proposte Idee per Viaggiare, per trascorrere le prossime festività tra le onde di lagune esotiche. Alle Maldive, in particolare, tra le numerose proposte di IpV spicca la nuova esclusiva a 5 stelle per il mercato italiano: il Sun Siyam Iru Veli, sull’isola di Aluvifushi, nell’atollo di Nilandhe (o atollo di Dhaalu). Il resort è raggiungibile con 45 minuti di sorvolo panoramico in idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé. Sistemazione top nelle ville sulla spiaggia, con piscina privata e un servizio di ristorazione che, insieme alle molte attività sportive, rientra in una formula che comprende tutto. Soggiorno di sette notti, trattamento all inclusive in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Partenza il 27 da Milano, Bologna e Napoli, quote a partire da 9.580 euro (con questa combinazione il soggiorno è di otto notti); partenza il 29 da Milano e Roma, quote per persona partire da 8.370 euro; partenza il 30 da Roma, quote per persona a partire da 8.790 euro. Alle Mauritius la Pirogue è il resort progettato dalla designer locale Virginie Koenig con tetti di paglia, rocce vulcaniche e ambienti inondati di luce. Incastonato sulla costa ovest dell'isola, la lunga Flic En Flac, la struttura è immersa in un giardino tropicale con vista sul monte Le Morne. Partenza il 29 dicembre da Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Soggiorno di otto notti, trattamento mezza pensione in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Quote per persona a partire da 5.280 euro. Molte le proposte anche ad Aruba, tra le quali il to consiglia un pit stop a Eagle Beach, considerata tra le più belle spiagge dei Caraibi. L’indirizzo conduce al Bucuti & Tara Beach: un romantico boutique resort dallo stile moderno che non tradisce l'atmosfera intima. Il complesso include due strutture che condividono i servizi: il Bucuti Beach Resort e il Tara Beach Suites & Spa, ideale per le coppie che cercano tranquillità e pace in un ambiente dedicato agli adulti. Partenze il 29 dicembre da Roma e Milano. Soggiorno di sette notti, trattamento di pernottamento e prima colazione, in camera doppia. Quote per persona a partire da 4.980 euro. Adagiato lungo la costa sud-orientale dell'isola, distribuito sui dolci pendii di un promontorio che affaccia sull'oceano con tre spiagge private di sabbia bianchissima, a Zanzibar il Pearl Beach Resort & Spa interpreta in chiave contemporanea le tradizioni dell'architettura locale, integrandosi nella lussureggiante vegetazione tropicale. Un resort intimo e raccolto, là dove la foresta si tuffa nell'oceano. Partenze il 26 e 27 dicembre da Roma. Soggiorno di otto notti, trattamento mezza pensione in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Quote per persona a partire da 3.020 euro. [post_title] => Quattro proposte IpV per trascorrere un Capodanno esotico pied dans l’eau [post_date] => 2023-11-02T13:42:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698932568000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455309 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_414226" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Torino[/caption] Già annunciato qualche mese fa, arriva ora la conferma ufficiale: il gruppo Ihg aprirà un hotel Indigo a Torino. L'inaugurazione è prevista per il 2024, nell'ex Grand Hotel Venezia. Al momento, la struttura di via XX settembre 70 è operata col nome di Chc Torino Castello: un 4 stelle da 48 camere. InterContinental ha infatti siglato un accordo di franchising con la proprietà, il gruppo riminese City Hotels Company (Chc) Holding, che proseguirà nella gestione dell'albergo. Questi è attualmente in fase di ristrutturazione, con l'offerta che dovrebbe essere estesa a 50 camere. Il portfolio del marchio Indigo comprende in Italia attualmente quattro hotel. Oltre a Torino, sono in calendario ulteriori due espansioni: a febbraio 2024 è prevista l'inaugurazione del 4 stelle hotel Florence da 160 camere, in collaborazione con Grape Hospitality Group, mentre per il 2025 si pensa a Trieste (ex palazzo Kallister), un altro 4 stelle da 109 stanze. Sempre Ihg ha in programma nei prossimi mesi l'apertura dell'Holiday Inn Express Rome Airport da 224 camere, in collaborazione con il gruppo Borealis Hotels, mentre per il prossimo anno è già in calendario il debutto del 5 stelle Six Senses Antognolla da 150 stanze, in provincia di Perugia, e nel 2026 del Six Senses Milano in via Brera. Infine, nella prima metà del 2025 farà il suo ingresso in Italia il nuovo brand Vignette Collection, con il 5 stelle hotel Alexandra da 81 camere a Roma. Al momento la compagnia vanta nel nostro Paese un portfolio di 28 strutture, per 4.300 camere totali, appartenenti a sei marchi differenti dei segmenti midscale, upscale e luxury. [post_title] => Ihg: il brand Indigo sbarca a Torino nel 2024 con un hotel da 50 camere [post_date] => 2023-11-02T13:13:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698930834000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "a milano il prossimo 22 novembre la prima wellness hospitality conference" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":78,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4684,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ita Airways ha effettuato oggi il primo volo sulla Milano Linate-London City Airport operato con il nuovo Airbus A220-100, il più piccolo jet liner tra gli aeromobili commerciali Airbus di nuova generazione, completamente configurato per la compagnia.\r

«L’entrata in flotta, oggi, del nuovo aeromobile è un altro grande traguardo raggiunto dalla compagnia, che conta attualmente una flotta di 82 aeromobili, tra cui l’A220, l’A320neo, l’A330neo e l’A350 di nuova generazione - ha dichiarato Francesco Presicce, accountable manager e chief technology officer di Ita -. L’importanza di tale risultato è frutto del contributo e della determinazione messi in campo da tutta l’azienda, che ha dimostrato passione e coraggio. Siamo pronti per nuove ambiziose sfide puntando a disporre di una flotta composta per il 90% da aeromobili di nuova generazione entro il termine di Piano 2023-2027».\r

Il nuovo A220-100 intitolato a Fiona May, grazie alle sue dimensioni ridotte risulta particolarmente adatto a volare su London City, uno scalo dove le condizioni operative richiedono l’utilizzo di aeromobili più piccoli dotati di particolari tecnologie. È equipaggiato con elementi innovativi, che rendono l’esperienza di volo comoda, rilassante e piacevole per i passeggeri, grazie a sedili più ampi, al nuovo lighting personalizzato, a finestrini più grandi e alle cappelliere più capienti. La cabina, con interni firmati dal designer Walter De Silva, offre 125 posti ed è configurata nelle classi di servizio Business ed Economy, con poltrone in pelle reclinabili Safran, nei toni blue e beige della cabina, dotate di prese elettriche USB.\r

L’A220-100 è inoltre dotato di un sistema di connectivity wi-fi grazie al quale il viaggiatore potrà utilizzare pacchetti modulati in base alle sue esigenze: messaggistica, mailing e streaming. ","post_title":"Ita Airways operativa sulla Milano Linate-London City con il nuovo A220-100","post_date":"2023-11-03T12:24:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699014280000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455393","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terrà all’Nh Hotel di Milano CityLife, il prossimo 22 novembre, la prima edizione della Wellness Hospitality Conference organizzata da Teamwork Hospitality. L'evento nasce dalla constatazione che la ricerca della cura di sé e del proprio equilibrio è diventata prioritaria tra le persone e quindi anche tra i viaggiatori. Alla conferenza parteciperanno oltre 40 speaker, tra cui il corporate operations director di Six Senses Spa, Kent Richards, il global vice president wellbeing di Accor, Emlyn Brown, il vice president spa & wellness di Four Seasons, Michael Newcombe, il presidente di Federterme, Massimo Caputi, il fondatore e ceo di Egnazia Ospitalità Italiana, Aldo Melpignano, il co-fondatore di Qc Terme, Andrea Quadrio Curzio, il ceo di Lefay, Alcide Leali, l'a.d. di Terra Moretti Resorts, Carmen Moretti De Rosa, la senior lead spa and wellness di Explora Journey, Julanda Marais, e la director spa operations and development di Hilton, Louise Moore.\r

\r

“La domanda di benessere sta crescendo a un ritmo costante e con la necessaria adozione di strategie da parte dei principali attori si prevede che il mercato aumenterà ben oltre il prossimo quinquennio. Questo è uno dei motivi principali del perché esserci”, afferma Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality. La conferenza sarà organizzata in panel discussions nella doppia lingua italiano e inglese, con cinque-sei relatori per ogni panel. Tra gli argomenti principali, il futuro del settore, la gestione di wellness centre, spa hotel e centri termali, l’evoluzione del mercato, le criticità da affrontare, ma anche le opportunità attuali per essere sempre competitivi e al passo con i tempi.","post_title":"A Milano il prossimo 22 novembre la prima Wellness Hospitality Conference","post_date":"2023-11-03T11:49:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699012166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455387","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Archiviata l’estate 2023 nel Mediterraneo, i tre velieri della flotta Star Clippers si accingono ad affrontare la traversata oceanica che raggiungerà, per il prossimo inverno, il mar dei Caraibi e la costa pacifica del Costa Rica, riconfermato per il secondo anno di seguito dopo otto di assenza. Sarà il veliero Star Clipper, quindi, ad attraversare il canale di Panama e restare nel Pacifico fino a marzo 2024. Missione Caraibi, invece, per Royal Clipper e Star Flyer: l’ammiraglia, dopo due itinerari da 14 giorni sulla rotta Barbados-Panama a novembre, resterà fino a marzo tra le isole Windward e le Grenadine; Star Flyer, per contro, già dal mese prossimo proporrà itinerari con partenza da Philipsburg, St. Martin nelle isole Leeward e nelle isole del Tesoro.\r

\r

La compagnia pone quindi particolare attenzione sulle tre crociere di Natale 2023, per le quali Star Clippers ha deciso di proporre alcuni vantaggi sia per chi viaggia in coppia, sia per i solo-traveller e per chi viaggia con un una terza persona: 600 euro di credito a bordo per le coppie che condividono una cabina, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla 2 alla 6; terza persona gratis, escluse le spese portuali e le mance, per un passeggero che condivide la cabina con altri due).","post_title":"Star Clippers fa rotta oltre-oceano. Le promozioni per le crociere di Natale","post_date":"2023-11-03T11:32:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699011168000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455375","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova destinazione per il network dell'aeroporto di Brindisi: dal 3 giugno 2024 lo scalo del Salento sarà collegato a Praga con un volo di linea operato da Smartwings con un Boeing 737 da 189 posti, due volte a settimana, il lunedì e il giovedì.\r

\r

«L’annuncio del nuovo collegamento tra Brindisi e Praga non deve sorprendere – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Le nostre linee di sviluppo commerciale sono focalizzate su mercati turistici in forte ascesa o, comunque, dalle grandi potenzialità. Il mercato ceco, che rispecchia queste peculiarità, in questi anni si sta confermando tra i più dinamici per l’industria del turismo pugliese. Grazie a questo nuovo volo, poi, qualifichiamo l’offerta internazionale dell’aeroporto di Brindisi quale terminale strategico a supporto della crescente offerta turistica del Salento, ormai a pieno titolo tra le top destination del turismo internazionale».\r

\r

Il volo QS1024 partirà dall'aeroporto Václav Havel di Praga alle 19:20 e arriverà a Brindisi alle 21:35 ora locale. Il volo di ritorno, QS1025, da Brindisi a Praga partirà alle 22:20 ora locale e arriverà all'aeroporto Václav Havel di Praga alle 00:35.","post_title":"Smartwings collegherà Praga a Brindisi con due voli settimanali, da giugno","post_date":"2023-11-03T11:02:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699009325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il portfolio della white label company capitolina Giada Hotels Collection. I titolari, Dario e Gianluca Lupi, hanno infatti appena acquisito una struttura ricettiva midscale situata nel centro di Roma, vicino a Città del Vaticano. I piani sono ora di trasformare l'asset in un boutique hotel, a fronte di una profonda ristrutturazione. A curare l'operazione, il team hospitality di Wcg - World Capital Group. Non è stato svelato il valore della transazione.\r

\r

Il gruppo Giada al momento gestisce un totale di due proprietà più altre due in pipeline (senza contare l'ultima new entry), tutte situate nell'aera della Capitale. Le strutture già operative sono l’Hampton By Hilton Rome North e l’hotel Relax Roma Nord.\r

\r

“Roma si riconferma una delle mete leisure e business più ambite in Italia e tale operazione conferma l’interesse da parte di player alberghieri nazionali e internazionali - spiega Cristina Gentile, senior real estate consultant Hospitality di Wcg –. Questo deal sottolinea inoltre l’importanza della valorizzazione delle strutture ricettive midscale, in un processo, ormai necessario, di trasformazione dell’industria alberghiera italiana e di allineamento dell’offerta hospitality alle nuove esigenze dei viaggiatori. Siamo felici di contribuire a tutto ciò e di condividere questo successo insieme a Dario e Gianluca Lupi”.","post_title":"Il gruppo Giada Hotels si espande con un nuovo hotel vicino al Vaticano","post_date":"2023-11-03T10:08:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699006126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455334","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è un nuovo collegamento sull'Italia all'interno del network invernale di AirBaltic da Vilnius: decollerà il prossimo 30 dicembre la nuova rotta per Torino, che sarà servita da un volo alla settimana.\r

\r

Alla new entry italiana si affiancano altre tre novità, sempre da Vilnius: Dubai (operativo già dal 1° novembre), Tenerife (attiva dal 31 ottobre) e Gran Canaria (che decollerà il 2 dicembre prossimo).\r

\r

«Con il lancio della stagione dei voli invernali da Vilnius, che prevede quattro nuove destinazioni, siamo entusiasti di offrire ancora più opzioni ai nostri passeggeri, sia per godere del clima più caldo che per raggiungere le piste innevate - ha dichiarato Mantas Vrubliauskas, vicepresidente dello sviluppo del network del vettore -. Siamo grati per il prezioso contributo e la collaborazione dei nostri partner, gli aeroporti lituani, che hanno reso possibile tutto questo. Inoltre, grazie al crescente numero di passeggeri, siamo lieti di constatare che anche la nostra quota di mercato a Vilnius continua ad aumentare».\r

\r

Complessivamente airBaltic opera più di 100 rotte da Riga, Tallinn, Vilnius e Tampere, offrendo collegamenti con un'ampia gamma di destinazioni in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Caucaso.","post_title":"AirBaltic inaugurerà la nuova rotta da Vilnius a Torino il prossimo 30 dicembre","post_date":"2023-11-03T10:04:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699005892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455324","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È tempo di bilanci per l’hotel Catinaccio di Vigo di Fassa che guarda all’ultima estate forte di ottimi numeri. Le presenze fanno infatti registrare un incremento del 10% rispetto all’anno precedente con un periodo di soggiorno medio di 5,5 giorni, dato che soddisfa pienamente le indicazioni del piano strategico.\r

\r

In linea con le aspettative le percentuali espresse dal target di riferimento, che si conferma la coppia in cerca di esperienze ad alto valore aggiunto da vivere a stretto contatto con la particolarità di un territorio unico come la val di Fassa e, in particolare, come l’area del gruppo del Catinaccio. Fattore determinante, infatti, per l’appeal della struttura è il ventaglio di attività proposte agli ospiti, che hanno la possibilità di praticare trekking, sport all’aria aperta (in primis mountain bike ed e-bike), escursioni e arrampicata, sia in compagnia di una guida professionale sia in autonomia, godendo della completezza delle informazioni reperibili in struttura.\r

\r

Importante per intercettare la clientela, che conta un elevato numero di repeaters, l’offerta wellness e la proposta eno-gastronomica incentrata su un’interpretazione creativa della cucina ladina e sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio, con un focus particolare sul patrimonio enologico locale. Osservando le percentuali relative all’inverno le cifre prospettano risultati in linea con le attese già per il periodo prenatalizio, con tassi superiori all’ottimo bilancio del 2022 nelle settimane di Natale e Capodanno.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti dell’andamento dell’estate con ottimi numeri che hanno superato le attese - sottolinea il proprietario della struttura, Giorgio Lorenz -. Guardiamo ora all’inverno con fiducia e con alcune interessanti novità per ciò che concerne la gastronomia e le attività da far vivere ai nostri ospiti, anche in chiave slow. La sinergia con tutti gli attori del territorio, elemento in grado di fare la differenza, anche per i mesi invernali sarà centrale per la costruzione della nostra offerta\".","post_title":"Presenze a +10% per l'estate dell'hotel Catinaccio di Vigo di Fassa","post_date":"2023-11-02T13:52:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698933150000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455319","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455321\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Aruba[/caption]\r

\r

Viaggi pied dans l’eau per celebrare le vacanze di Capodanno nel migliore dei modi. Comprende Maldive, Mauritius, Aruba e Zanzibar la selezione di proposte Idee per Viaggiare, per trascorrere le prossime festività tra le onde di lagune esotiche.\r

\r

Alle Maldive, in particolare, tra le numerose proposte di IpV spicca la nuova esclusiva a 5 stelle per il mercato italiano: il Sun Siyam Iru Veli, sull’isola di Aluvifushi, nell’atollo di Nilandhe (o atollo di Dhaalu). Il resort è raggiungibile con 45 minuti di sorvolo panoramico in idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé. Sistemazione top nelle ville sulla spiaggia, con piscina privata e un servizio di ristorazione che, insieme alle molte attività sportive, rientra in una formula che comprende tutto. Soggiorno di sette notti, trattamento all inclusive in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Partenza il 27 da Milano, Bologna e Napoli, quote a partire da 9.580 euro (con questa combinazione il soggiorno è di otto notti); partenza il 29 da Milano e Roma, quote per persona partire da 8.370 euro; partenza il 30 da Roma, quote per persona a partire da 8.790 euro.\r

\r

Alle Mauritius la Pirogue è il resort progettato dalla designer locale Virginie Koenig con tetti di paglia, rocce vulcaniche e ambienti inondati di luce. Incastonato sulla costa ovest dell'isola, la lunga Flic En Flac, la struttura è immersa in un giardino tropicale con vista sul monte Le Morne. Partenza il 29 dicembre da Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Soggiorno di otto notti, trattamento mezza pensione in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Quote per persona a partire da 5.280 euro.\r

\r

Molte le proposte anche ad Aruba, tra le quali il to consiglia un pit stop a Eagle Beach, considerata tra le più belle spiagge dei Caraibi. L’indirizzo conduce al Bucuti & Tara Beach: un romantico boutique resort dallo stile moderno che non tradisce l'atmosfera intima. Il complesso include due strutture che condividono i servizi: il Bucuti Beach Resort e il Tara Beach Suites & Spa, ideale per le coppie che cercano tranquillità e pace in un ambiente dedicato agli adulti. Partenze il 29 dicembre da Roma e Milano. Soggiorno di sette notti, trattamento di pernottamento e prima colazione, in camera doppia. Quote per persona a partire da 4.980 euro.\r

\r

Adagiato lungo la costa sud-orientale dell'isola, distribuito sui dolci pendii di un promontorio che affaccia sull'oceano con tre spiagge private di sabbia bianchissima, a Zanzibar il Pearl Beach Resort & Spa interpreta in chiave contemporanea le tradizioni dell'architettura locale, integrandosi nella lussureggiante vegetazione tropicale. Un resort intimo e raccolto, là dove la foresta si tuffa nell'oceano. Partenze il 26 e 27 dicembre da Roma. Soggiorno di otto notti, trattamento mezza pensione in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Quote per persona a partire da 3.020 euro.","post_title":"Quattro proposte IpV per trascorrere un Capodanno esotico pied dans l’eau","post_date":"2023-11-02T13:42:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698932568000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_414226\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Torino[/caption]\r

\r

Già annunciato qualche mese fa, arriva ora la conferma ufficiale: il gruppo Ihg aprirà un hotel Indigo a Torino. L'inaugurazione è prevista per il 2024, nell'ex Grand Hotel Venezia. Al momento, la struttura di via XX settembre 70 è operata col nome di Chc Torino Castello: un 4 stelle da 48 camere. InterContinental ha infatti siglato un accordo di franchising con la proprietà, il gruppo riminese City Hotels Company (Chc) Holding, che proseguirà nella gestione dell'albergo. Questi è attualmente in fase di ristrutturazione, con l'offerta che dovrebbe essere estesa a 50 camere.\r

\r

Il portfolio del marchio Indigo comprende in Italia attualmente quattro hotel. Oltre a Torino, sono in calendario ulteriori due espansioni: a febbraio 2024 è prevista l'inaugurazione del 4 stelle hotel Florence da 160 camere, in collaborazione con Grape Hospitality Group, mentre per il 2025 si pensa a Trieste (ex palazzo Kallister), un altro 4 stelle da 109 stanze.\r

\r

Sempre Ihg ha in programma nei prossimi mesi l'apertura dell'Holiday Inn Express Rome Airport da 224 camere, in collaborazione con il gruppo Borealis Hotels, mentre per il prossimo anno è già in calendario il debutto del 5 stelle Six Senses Antognolla da 150 stanze, in provincia di Perugia, e nel 2026 del Six Senses Milano in via Brera. Infine, nella prima metà del 2025 farà il suo ingresso in Italia il nuovo brand Vignette Collection, con il 5 stelle hotel Alexandra da 81 camere a Roma. Al momento la compagnia vanta nel nostro Paese un portfolio di 28 strutture, per 4.300 camere totali, appartenenti a sei marchi differenti dei segmenti midscale, upscale e luxury.","post_title":"Ihg: il brand Indigo sbarca a Torino nel 2024 con un hotel da 50 camere","post_date":"2023-11-02T13:13:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698930834000]}]}}