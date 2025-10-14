Spencer & Carter presenta Clikki Protect 100K, la polizza dedicata al luxury travel Si chiama Clikki Protect 100K. A lanciarla è Spencer & Carter, che propone la prima polizza annullamento all risk in Italia in grado di coprire viaggi fino a 100.000 euro di valore assicurato. Pensata per il segmento luxury travel, Clikki Protect 100K ridefinisce gli standard di protezione nel turismo ad alto valore aggiunto, offrendo una copertura su misura per viaggi di fascia alta. Al centro esperienze con budget importanti – come viaggi luxury, il noleggio di yacht, ville esclusive o crociere tailor made – che fino ad oggi non potevano contare su una vera assicurazione annullamento all’altezza del loro valore. I dettagli della polizza La polizza garantisce un approccio realmente inclusivo, con un massimale fino a 100.000 euro, mantenendo assenza di limiti di età, copertura anche in presenza di patologie pregresse, validità per residenti esteri, eventi naturali e soprattutto una formula all risk che consente di proteggere il viaggio anche da eventi imprevisti non specificamente codificati, offrendo una flessibilità unica nel suo genere. «Siamo molto orgogliosi di aver portato sul mercato un prodotto che supera i massimali standard e risponde alle esigenze di un pubblico che fino a oggi non poteva assicurarsi in modo adeguato – dichiara Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter –. Clikki Protect 100K mantiene la filosofia della linea Clikki, ma la estende al mondo dell’alta gamma, colmando un vuoto reale nell’offerta assicurativa italiana e allineandosi a standard già consolidati in contesti internazionali più evoluti, come quello statunitense e inglese». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495809 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha annunciato l'intenzione di presentare un'offerta vincolante ad Air Europa per una quota di minoranza nella compagnia aerea Globalia. "A seguito di studi di fattibilità, l'investimento è stato valutato come coerente con gli obiettivi di creazione di valore a lungo termine dell'azienda, previsti dalla sua strategia 2033", ha dichiarato la società in un comunicato. Turkish, che detiene già il 50% di SunExpress in una joint venture con Lufthansa e il 49% di Air Albania, da essa fondata, afferma di voler "rafforzare" la propria posizione nel settore dell'aviazione globale e "migliorare" la propria competitività sul mercato e ha pertanto tenuto colloqui non vincolanti per valutare una fusione con Air Europa e potenziali sinergie di partnership. Proprietà La compagnia aerea, controllata dal fondo sovrano Türkiye Wealth Fund, di cui lo Stato turco detiene il 49,12% del capitale e la parte restante è quotata in borsa, evidenzia la complementarietà della rete globale di Turkish Airlines e della presenza di Air Europa nella penisola iberica e in America Latina, sia nel segmento passeggeri che in quello cargo, che consente una "crescita accelerata e su larga scala nel mercato latinoamericano". [post_title] => Turkish presenterà a breve un'offerta vincolante su Air Europa [post_date] => 2025-08-08T13:32:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754659931000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472983 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_255399" align="alignleft" width="300"] Valencia[/caption] La regione di Valencia in Spagna imporrà multe fino a 600.000 euro su affitti a breve termine senza licenza e sul mercato nero. Ma riserva attenzione anche agli appartamenti in stile Airbnb. Questo nel tentativo di fermare il turismo eccessivo nella zona, che ha anche messo ulteriore pressione sulle strutture pubbliche locali e ha fatto aumentare i prezzi degli affitti nelle principali destinazioni turistiche europee. Secondo Airbtics, una società di analisi di Airbnb, l'alloggio medio Airbnb o in affitto a breve termine a Valencia ha un tasso di occupazione mediano del 79%, con prenotazioni per 288 notti all'anno. Con una tariffa giornaliera di 93 euro in media, nel 2023 gli host hanno registrato un fatturato tipico di circa 27.000 euro per l'intero anno. Al 15 aprile di quest'anno, c'erano 9.128 annunci Airbnb attivi, secondo Airbtics. Alcuni dei quartieri di Valencia che registrano la maggiore richiesta di affitti a breve termine sono Ciudad de las Artes y las Ciencias, La Lonja de la Seda e Valencia Cathedral. Tuttavia, il mercato degli affitti a breve termine in Spagna, oltre agli Airbnb, comprende molti altri appartamenti. In quanto tale, è già un mercato molto consolidato e svolge un ruolo chiave nel sostenere l'economia locale. [post_title] => Valencia: 600 mila euro di multa agli affitti brevi senza licenza [post_date] => 2024-08-08T12:20:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723119651000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "499128" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":5,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha annunciato l'intenzione di presentare un'offerta vincolante ad Air Europa per una quota di minoranza nella compagnia aerea Globalia. \"A seguito di studi di fattibilità, l'investimento è stato valutato come coerente con gli obiettivi di creazione di valore a lungo termine dell'azienda, previsti dalla sua strategia 2033\", ha dichiarato la società in un comunicato.\r

Turkish, che detiene già il 50% di SunExpress in una joint venture con Lufthansa e il 49% di Air Albania, da essa fondata, afferma di voler \"rafforzare\" la propria posizione nel settore dell'aviazione globale e \"migliorare\" la propria competitività sul mercato e ha pertanto tenuto colloqui non vincolanti per valutare una fusione con Air Europa e potenziali sinergie di partnership.\r

\r

Proprietà\r

La compagnia aerea, controllata dal fondo sovrano Türkiye Wealth Fund, di cui lo Stato turco detiene il 49,12% del capitale e la parte restante è quotata in borsa, evidenzia la complementarietà della rete globale di Turkish Airlines e della presenza di Air Europa nella penisola iberica e in America Latina, sia nel segmento passeggeri che in quello cargo, che consente una \"crescita accelerata e su larga scala nel mercato latinoamericano\".","post_title":"Turkish presenterà a breve un'offerta vincolante su Air Europa","post_date":"2025-08-08T13:32:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754659931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472983","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_255399\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Valencia[/caption]\r

\r

La regione di Valencia in Spagna imporrà multe fino a 600.000 euro su affitti a breve termine senza licenza e sul mercato nero. Ma riserva attenzione anche agli appartamenti in stile Airbnb. Questo nel tentativo di fermare il turismo eccessivo nella zona, che ha anche messo ulteriore pressione sulle strutture pubbliche locali e ha fatto aumentare i prezzi degli affitti nelle principali destinazioni turistiche europee. \r

\r

Secondo Airbtics, una società di analisi di Airbnb, l'alloggio medio Airbnb o in affitto a breve termine a Valencia ha un tasso di occupazione mediano del 79%, con prenotazioni per 288 notti all'anno. Con una tariffa giornaliera di 93 euro in media, nel 2023 gli host hanno registrato un fatturato tipico di circa 27.000 euro per l'intero anno. \r

\r

Al 15 aprile di quest'anno, c'erano 9.128 annunci Airbnb attivi, secondo Airbtics. Alcuni dei quartieri di Valencia che registrano la maggiore richiesta di affitti a breve termine sono Ciudad de las Artes y las Ciencias, La Lonja de la Seda e Valencia Cathedral. \r

\r

Tuttavia, il mercato degli affitti a breve termine in Spagna, oltre agli Airbnb, comprende molti altri appartamenti. In quanto tale, è già un mercato molto consolidato e svolge un ruolo chiave nel sostenere l'economia locale. ","post_title":"Valencia: 600 mila euro di multa agli affitti brevi senza licenza","post_date":"2024-08-08T12:20:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1723119651000]}]}}