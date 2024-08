Valencia: 600 mila euro di multa agli affitti brevi senza licenza La regione di Valencia in Spagna imporrà multe fino a 600.000 euro su affitti a breve termine senza licenza e sul mercato nero. Ma riserva attenzione anche agli appartamenti in stile Airbnb. Questo nel tentativo di fermare il turismo eccessivo nella zona, che ha anche messo ulteriore pressione sulle strutture pubbliche locali e ha fatto aumentare i prezzi degli affitti nelle principali destinazioni turistiche europee. Secondo Airbtics, una società di analisi di Airbnb, l’alloggio medio Airbnb o in affitto a breve termine a Valencia ha un tasso di occupazione mediano del 79%, con prenotazioni per 288 notti all’anno. Con una tariffa giornaliera di 93 euro in media, nel 2023 gli host hanno registrato un fatturato tipico di circa 27.000 euro per l’intero anno. Al 15 aprile di quest’anno, c’erano 9.128 annunci Airbnb attivi, secondo Airbtics. Alcuni dei quartieri di Valencia che registrano la maggiore richiesta di affitti a breve termine sono Ciudad de las Artes y las Ciencias, La Lonja de la Seda e Valencia Cathedral. Tuttavia, il mercato degli affitti a breve termine in Spagna, oltre agli Airbnb, comprende molti altri appartamenti. In quanto tale, è già un mercato molto consolidato e svolge un ruolo chiave nel sostenere l’economia locale. Condividi

