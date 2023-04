Is Arenas Resort e Torre Salinas: i fiori all’occhiello di Gastaldi Holidays in Sardegna Informazione PR Due gioielli dell’accoglienza sulla costa occidentale e nel Sud della Sardegna. Gastaldi Holidays presenta Baja Hotels Is Arenas Resort e Torre Salinas. IS ARENAS RESORT New entry a cinque stelle di Baja Hotels, Is Arenas Resort sorge sulla Costa Occidentale della Sardegna, a 20 km da Oristano, in una posizione strategica perché facilmente raggiungibile dai tre principali aeroporti della Sardegna. Questa raffinata struttura è immersa nella natura e nel silenzio, in un’area protetta che è considerata Sito di interesse comunitario per la sua rilevanza ambientale: la rigogliosa Pineta di Is Arenas Resort. Attraverso un viale immerso nel verde della pineta si può raggiungere la bellissima e lunga spiaggia, dove un’area riservata e attrezzata attende gli ospiti dell’hotel per trascorrere ore di divertimento e relax.



Il punto di forza e caratteristica esclusiva di Is Arenas Resort è sicuramente rappresentato dall’affascinante natura che lo circonda. Una peculiarità che viene valorizzata dall’applicazione di programmi di sostenibilità da parte di Baja Hotels, declinati nell’ottica della tutela territoriale, naturalistica, ma anche dei beni storici e culturali, delle tradizioni e delle attività agroalimentari. Hotel services Reception 24h

Ampia hall con comode poltrone e ampie vetrate che si affacciano sulla piscina e pineta

Piscina con idromassaggio, lettini e ombrelloni

Ascensore nel corpo centrale

Ristorante con sala interna ed ampia veranda esterna

Lounge Bar con serate musicali Servizio Concierge & Local Expert per scoprire tutte le bellezze della zona

Beach bar per snack in spiaggia o aperitivo al tramonto vista mare

Sala conferenza da 70 posti

Noleggio biciclette

Biblioteca

Wi fi gratuito

Palestra

Centro benessere

Deposito bagagli

Parcheggio Golf & Country club La struttura rappresenta la meta ideale per i golfisti, grazie alla presenza di un percorso di 18 buche par 72, disegnato da architetti di fama mondiale e riconosciuto tra i campi da golf più spettacolari in Europa. Eletto al quarto posto nella classifica dei campi da golf italiani del 2022 dal famoso tour operator mondiale di golf Leading Golf Courses, Is Arenas Golf & Country Club regalerà agli appassionati di golf un’esperienza di gioco unica ed indimenticabile.

Le camere La struttura dispone di 90 camere, nel corpo centrale (classic, superior, junior suite, family suite), nel verde della pineta (executive bungalow, comfort bungalow, deluxe bungalow), in un’area esclusiva e riservata della pineta (garden suite luxury, di 240 metri quadri, che può essere divisa in 2 piccole suite completamente indipendenti). Scopri di più TORRE SALINAS Torre Salinas è un hotel ideale per coppie (‘adults only’, dai 16 anni) che vogliono vivere una vacanza di mare e relax nel Sud della Sardegna. La struttura gode di una posizione affascinante e strategica direttamente su un’ampia spiaggia di sabbia chiara, la baia di Muravera, a pochi passi da un’area faunistica protetta ricca di fenicotteri rosa e aironi.



La struttura dispone di 100 camere, strutturate in 3 categorie principali: – Classic Rooms (2 pax). Camere moderne e arredate con gusto, doppie o matrimoniali. Bagno con doccia.

– Classic Sea View Rooms (2 pax). Camere doppie moderne e arredate con gusto e vista sul mare. Bagno con doccia e balcone alla francese.

– Superior Sea View (2 pax). Spaziose camere doppie o matrimoniali con piccolo angolo soggiorno e balcone attrezzato vista mare. Hotel services una piscina esterna attrezzata

spiaggia attrezzata a 20 metri

bar piscina

american bar con piano bar

colazione internazionale a buffet

ricevimento 24h

servizio di portineria

ristorante

palestra Distanze principali Aeroporto di Cagliari: 64 km

Muravera: 9 km

Spiagga di Costa Rei: 20 km Scopri di più

\r

Gastaldi Holidays presenta Baja Hotels Is Arenas Resort e Torre Salinas.\r

\r

IS ARENAS RESORT\r

\r

New entry a cinque stelle di Baja Hotels, Is Arenas Resort sorge sulla Costa Occidentale della Sardegna, a 20 km da Oristano, in una posizione strategica perché facilmente raggiungibile dai tre principali aeroporti della Sardegna.\r

\r

Questa raffinata struttura è immersa nella natura e nel silenzio, in un'area protetta che è considerata Sito di interesse comunitario per la sua rilevanza ambientale: la rigogliosa Pineta di Is Arenas Resort.\r

\r

Attraverso un viale immerso nel verde della pineta si può raggiungere la bellissima e lunga spiaggia, dove un'area riservata e attrezzata attende gli ospiti dell'hotel per trascorrere ore di divertimento e relax.\r

\r

[gallery columns=\"2\" size=\"medium\" ids=\"442367,442368,442369,442370\"]\r

\r

Il punto di forza e caratteristica esclusiva di Is Arenas Resort è sicuramente rappresentato dall'affascinante natura che lo circonda. Una peculiarità che viene valorizzata dall'applicazione di programmi di sostenibilità da parte di Baja Hotels, declinati nell'ottica della tutela territoriale, naturalistica, ma anche dei beni storici e culturali, delle tradizioni e delle attività agroalimentari.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Hotel services\r

\r

\r

\tReception 24h\r

\tAmpia hall con comode poltrone e ampie vetrate che si affacciano sulla piscina e pineta\r

\tPiscina con idromassaggio, lettini e ombrelloni\r

\tAscensore nel corpo centrale\r

\tRistorante con sala interna ed ampia veranda esterna\r

\tLounge Bar con serate musicali\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\tServizio Concierge & Local Expert per scoprire tutte le bellezze della zona\r

\tBeach bar per snack in spiaggia o aperitivo al tramonto vista mare\r

\tSala conferenza da 70 posti\r

\tNoleggio biciclette\r

\tBiblioteca\r

\tWi fi gratuito\r

\tPalestra\r

\tCentro benessere\r

\tDeposito bagagli\r

\tParcheggio\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Golf & Country club\r

\r

La struttura rappresenta la meta ideale per i golfisti, grazie alla presenza di un percorso di 18 buche par 72, disegnato da architetti di fama mondiale e riconosciuto tra i campi da golf più spettacolari in Europa.\r

\r

Eletto al quarto posto nella classifica dei campi da golf italiani del 2022 dal famoso tour operator mondiale di golf Leading Golf Courses, Is Arenas Golf & Country Club regalerà agli appassionati di golf un'esperienza di gioco unica ed indimenticabile.\r

\r

\r

Le camere\r

\r

La struttura dispone di 90 camere, nel corpo centrale (classic, superior, junior suite, family suite), nel verde della pineta (executive bungalow, comfort bungalow, deluxe bungalow), in un'area esclusiva e riservata della pineta (garden suite luxury, di 240 metri quadri, che può essere divisa in 2 piccole suite completamente indipendenti).\r

\r

Scopri di più\r

\r

\r

\r

TORRE SALINAS\r

\r

Torre Salinas è un hotel ideale per coppie ('adults only', dai 16 anni) che vogliono vivere una vacanza di mare e relax nel Sud della Sardegna.\r

\r

La struttura gode di una posizione affascinante e strategica direttamente su un'ampia spiaggia di sabbia chiara, la baia di Muravera, a pochi passi da un'area faunistica protetta ricca di fenicotteri rosa e aironi.\r

\r

[gallery size=\"medium\" ids=\"442363,442359,442360,442361,442364,442365\"]\r

\r

\r

\r

La struttura dispone di 100 camere, strutturate in 3 categorie principali:\r

\r

- Classic Rooms (2 pax). Camere moderne e arredate con gusto, doppie o matrimoniali. Bagno con doccia.\r

- Classic Sea View Rooms (2 pax). Camere doppie moderne e arredate con gusto e vista sul mare. Bagno con doccia e balcone alla francese.\r

- Superior Sea View (2 pax). Spaziose camere doppie o matrimoniali con piccolo angolo soggiorno e balcone attrezzato vista mare.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Hotel services\r

\r

\r

\tuna piscina esterna attrezzata\r

\tspiaggia attrezzata a 20 metri\r

\tbar piscina\r

\tamerican bar con piano bar\r

\tcolazione internazionale a buffet\r

\tricevimento 24h\r

\tservizio di portineria\r

\tristorante\r

\tpalestra\r

\r

\r

\r

\r

Distanze principali\r

\r

\r

\tAeroporto di Cagliari: 64 km\r

\tMuravera: 9 km\r

\tSpiagga di Costa Rei: 20 km\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Scopri di più\r

\r

","post_title":"Is Arenas Resort e Torre Salinas: i fiori all’occhiello di Gastaldi Holidays in Sardegna","post_date":"2023-04-06T14:05:36+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680789936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un abbinamento che incontra il favore di grandi viaggiatori e navigati turisti: da Montreal a New York è un itinerario di Gastaldi Holidays che rientra in quel tipo di viaggio che tutti dovrebbero avere il piacere di fare almeno una volta nella vita. Da una parte un’experience che punta sulla possibilità di sperimentare la qualità della vita che nelle città canadesi raggiunge livelli da record; dall’altra, il contesto naturale in cui l’urban line evapora a due passi dal centro abitato, dove avanzano verdissimi boschi.\r

\r

Il tour parte quindi da Montreal, la seconda città francofona più grande al mondo, ricca di contrasti, con il suo storico Vieux Port e i nuovi spazi urbani che includono edifici, ma anche una rete sotterranea di caffè, ristoranti... Seconda tappa, Québec City, dove sembra di essere nella Francia di tempi lontani. Un must della città è la visita al sito Huron: la più autentica ricostruzione di un villaggio indiano in Québec.\r

\r

I primi scorci di natura canadese si colgono lungo la panoramica di Charlevoix e costeggiando il fiume Saint Laurent; segue la tappa al villaggio della baia di Saint Paul, meta di artisti e pittori, e una minicrociera per l’osservazione delle balene sul fiume. Il viaggio prosegue nell’Ontario, alla scoperta della capitale Ottawa. Arrivati a Gananoque, piccola cittadina costiera, ci si imbarca sulla 1000 Island Cruise per visitare le numerose isole sparpagliate su questo tratto del fiume San Lorenzo. Dopo Toronto, si prosegue per la visita alle cascate del Niagara.\r

\r

È quindi giunto il momento di lasciare il Canada e attraversare il confine con gli Stati Uniti per una visita al Watkins Glen Park nella regione dei Finger Lakes, Stato di New York. Qui, sentieri cavernosi e vegetazione surreale ricordano l’ambientazione di un film fantasy. Dopo Corning, si raggiunge Washington per visitare alcuni tra i più noti edifici pubblici degli Stati Uniti. Nel tragitto fino a Philadelphia, merita una visita l’Amish country, con tour guidato di una fattoria locale per osservare abitudini e stile di vita della comunità. Finalmente la Grande Mela, dove si inanella un tour orientativo di Brooklyn, Manhattan con Times Square e le sue luci, fino alla 5th Avenue, e poi in battello per Liberty Island, da qui la statua della Libertà si staglia contro il cielo.\r

\r

Quote a partire da 3.520 euro","post_title":"Gastaldi Holidays: tra Usa e Canada alla scoperta di città e natura","post_date":"2023-04-03T10:04:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680516267000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è tenuta alla scuola di Cucina italiana la presentazione della regione croata di Zara. Un evento molto gradevole con cibi e bevande della regione presentata.\r

\r

Erano presenti anche rappresentanti locali con i loro prodotti artigianali come il sale della storica salina di Nin, oppure il pecorino sempre artigianale dell'isola di Pag. Ovviamente i prodotti erano esposti e da assaggiare, il tutto accompagnato da vini sempre della regione croata. \r

\r

Il territorio zaratino è uno dei più diversificati che ci sia, si passa dalle spiagge sabbiose, alle isolette rocciose e scoscese. Una biodiversità che permette di avere prodotti di alta qualità e particolari.\r

Un territorio unico\r

Ha aggiunto Viviana Vukelic direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia :«La regione di Zadar ha un potenziale enorme per la varietà del territorio. In un solo giorno puoi vedere paesaggi completamente diversi, fare esperienze come i tour nelle saline o nel museo del sale, girare in barca tra le isole oppure andare direttamente dai produttori nei caseifici a prendere il Paski Sir o formaggio di Pag».\r

\r

La serata è continuata con 5 portate tutte con prodotti zaratini, una gran cura dei piatti e delle loro composizioni, soprattutto con l'accompagnamento di vini che sono stati raccontati insieme al territorio da cui provengono. \r

\r

[caption id=\"attachment_442850\" align=\"alignnone\" width=\"300\"] A destra Viviana Vukelic[/caption]\r

\r

","post_title":"La regione di Zara (Croazia) promuove l'enogastronomia e il territorio","post_date":"2023-03-31T11:26:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680261960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442720","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio alla scoperta di Jiangsu, uno spaccato di Cina che affonda le proprie radici in una cultura e tradizioni millenarie, che ancora oggi affiorano persino tra i grattacieli scintillanti di Nanchino, proiettati verso il futuro. La provincia situata nella parte orientale del Paese, direttamente affacciata sul Mar Giallo che ne lambisce le coste per oltre 1.000 km, è pronta a scommettere sui flussi turistici dall’Italia.\r

\r

In quest’ottica si inserisce la recente partecipazione alla Bmt di Napoli del Centro per la Promozione Turistica della Regione dello Jiangsu: all’interno dello stand (adiacente a quello dell'Ufficio di Rappresentanza del Ministero della Cultura e del Turismo a Roma ed Air China) decorato ed esposto con \"Water Rhythm Jiangsu·Jiangsu Tourism\", il personale del centro ha indossato i costumi di eroi e bellezze della dinastia Ming. Pesci volanti, gonne di seta tipiche della dinastia Ming e artigianato locale sono stati i protagonisti della tre giorni e hanno attratto numerosi visitatori e operatori, che hanno mostrato un grande interesse per la destinazione.\r

\r

[gallery ids=\"442740,442744,442748\"]\r

\r

A disposizione di agenti di viaggio e tour operator lo Jiangsu Travel Magazine (numero estivo) e un set completo di pieghevoli promozionali dello Jiangsu Tourism (in lingua italiana); informazioni dedicate per Jiangsu Four Seasons Travel Strategy e \"Meet Jiangnan·Water Rhythm Jiangsu Beautiful\", Food \"Light\", \"Alla ricerca della cultura di un grande paese e della bellezza del patrimonio culturale immateriale in varie forme dei canali cinesi in 10 giorni\" e altri prodotti della linea turistica. Un monitor posizionato nello stand ha consentito di ammirare il film promozionale \"Water Rhythm of Jiangsu” (versione italiana), \"Water Rhythm Jiangsu Immersive Promotional Performance\" e MV di \"Jasmine Flower\" della Provincial Opera School.\r

\r

Durante la Bmt il Centro per la Promozione Turistica della Regione dello Jiangsu ha distribuito oltre 17.000 copie di materiale promozionale e 3.500 gadgets.\r

\r

[gallery ids=\"442745,442738,442742\"]\r

\r

Le proposte Jiangsu Four Seasons\r

\r

La provincia dello offre interessanti spunti di vista lungo tutto l’arco dell’anno, a cominciare dalla primavera con la pittoresca fioritura degli alberi di pesco. L’estate dai rigogliosi colori e l'autunno che porta con sé l’intenso profumo dell’osmanto. E ancora l'inverno, con i fiori di susino e il bianco della neve.\r

\r

Lo Jiangsu delle quattro stagioni raccoglie un vasto patrimonio storico e cultura, da scoprire attraversando antiche città e villaggi (ad esempio la città di Jiangnan) ma anche assaggiando le numerose prelibatezze locali.\r

\r

[gallery ids=\"442730,442737,442725\"]\r

\r

Ecco quattro proposte di itinerari per vivere la scoperta della provincia in tutte le stagioni.\r

\r

1. Itinerario primaverile tra paesaggi fioriti, \"Ritmo dell'acqua dello Jiangsu\" (marzo-maggio), tour di 7-10 giorni con tappe a Wuxi - Nanchino - Yangzhou - Taizhou – Yancheng.\r

\r

2. Summer Water Paradise, il viaggio estivo (giugno-agosto) tour di 8-14 giorni con tappe a Suzhou - Changzhou - Zhenjiang - Nantong - Lianyungang – Xuzhou.\r

\r

3. Il fascino dell'autunno nello Jiangsu, momento ideale per osservare la fauna selvatica \"Shui Yun Jiangsu\" (settembre-novembre), tour di 7-10 giorni con tappe a Suzhou - Nanchino - Huai'an - Suqian – Yancheng\r

\r

4. Il viaggio invernale, fra sorgenti termali e tradizioni popolari per salutare il vecchio e dare il benvenuto al nuovo \"Shui Yun Jiangsu\" (dicembre-febbraio), tour di 6-8 giorni con tappe a Nanchino - Yangzhou - Huai'an – Xuzhou\r

\r

[gallery ids=\"442736,442734,442727,442731,442732,442726,442724,442723,442735\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Cina: la provincia dello Jiangsu fa breccia sul mercato italiano","post_date":"2023-03-31T10:16:48+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680257808000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva a Milano la Sircle Collection, operatore di ospitalità creativa, come si auto-definisce, fondato ad Amsterdam dall'hotelier Liran Wizman. Gestirà 72 serviced apartments nella Torre Velasca. Comprenderanno spazi abitativi, di dimensioni comprese tra gli 80 e i 130 metri quadrati, situati tra il diciannovesimo e il ventiquattresimo piano . Il venticinquesimo e il ventiseiesimo piano saranno invece destinati a sei duplex dai 180 ai 280 metri quadrati ciascuno, incorniciati da un ampio terrazzo, con affaccio sulle vie storiche del centro milanese.\r

\r

L'operatore olandese ha infatti siglato un accordo con Hines che, tramite il fondo Hevf Milan 1 attualmente gestito da Prelios, è proprietario dello storico edificio meneghino, acquisito nel 2020 da Unipol, per un investimento complessivo che all'epoca il Corriere della Sera aveva stimato in 220 milioni di euro, compresi i lavori di ristrutturazione.\r

\r

Gli appartamenti, la cui superficie complessiva è di circa 10 mila metri quadrati, verranno affittati con formule a breve e medio termine. Gli spazi sono già stati prenotati al 50%, e saranno disponibili a partire dal 2025. Sempre nella Torre Velasca, al diciassettesimo piano, Sircle svilupperà anche il proprio members club The Cover: uno spazio panoramico e multifunzionale per occasioni di business, relax e networking. A ciò si aggiungerà poi una spa di mille metri quadrati e un coffee-bar aperto al pubblico al piano terra.\r

\r

Per Sircle Collection si tratta del debutto italiano nei serviced apartments di lusso, ove vanta già diverse esperienze nelle principali città europee, tra cui Amsterdam, Berlino, Barcellona, Ibiza, Vienna. Il progetto andrà a integrare la presenza milanese della compagnia nell’hôtellerie. Infatti, a pochi metri di distanza dalla Torre, nel 2016 il gruppo ha acquistato un immobile in corso di Porta Romana 8/10, storica sede dell’ufficio elettorale, che sarà oggetto di riconversione in un luxury lifestyle hotel a 5 stelle a insegna Edition. Il progetto architettonico e degli interni è stato affidato a Piero Lissoni, con apertura prevista sempre per il 2025.\r

\r

“A poche settimane dall’annuncio del primo tenant retail, con il ristorante SushiSamba, questo accordo rappresenta una seconda pietra miliare nel progetto di riqualificazione dell’intera torre, già locata per oltre la metà della superficie complessiva\", sottolinea Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy. \"Siamo particolarmente orgogliosi dello status di monumento della torre, del suo inserimento nel patrimonio moderno della città e del suo approccio al design sostenibile - aggiunge Wizman -. Milano è da tempo una parte fondamentale della nostra strategia di crescita: un epicentro di cultura, moda, cibo e storia\".\r

\r

Il progetto di rigenerazione della Torre Velasca è curato dallo studio Asti Architetti, in collaborazione con Ars Aedificandi, lo studio Ceas, Esa Engineering e in un continuo confronto con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Milano. Advisor strategico commerciale dell’operazione è Colliers.","post_title":"L'olandese Sircle Collection sbarca a Milano con 72 serviced apartments nella Torre Velasca","post_date":"2023-03-30T12:16:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680178569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_442634\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio del Curi di Perugia così com'è oggi - Foto di Grifomaniacs. Licenza Creative Commons[/caption]\r

\r

E' stato presentato qualche giorno fa, presso il comune di Perugia, il progetto per il nuovo stadio cittadino. A depositare la documentazione è stata la Arena Curi, società creata ad hoc per l'occasione. Il piano, da 70 milioni di euro complessivi in project financing, prevede anche la realizzazione di un hotel da 120 camere, comprese 18 suite con vista sullo stadio, la cui gestione dovrebbe essere affidata al gruppo Nh.\r

\r

Il resto del progetto si propone quindi di aumentare la capienza dell'arena a 18 mila posti. A questa si aggiungeranno, oltre all'albergo, un ristorante, varie sale meeting e 26 Sky box, nonché 2 mila metri quadrati di spazi per gli uffici, 10 mila quadrati di ambienti commerciali e ulteriori 2 mila metri quadrati dedicati a una palestra che potrebbe però anche essere adibita a centro medico per la riabilitazione sportiva.\r

\r

Il documento è ora all'esame degli uffici comunali perugini, che avranno due mesi di tempo per esprimere il loro parere relativamente all'interesse pubblico dell'iniziativa. In caso di assenso, la procedura proseguirà quindi con un bando di sei mesi per verificare l'eventuale presenza di altre società interessate alla proposta, oltre alla stessa Arena Curi. Se tutto andrà nei tempi e nei modi previsti, i lavori, a cura dell'archistar Gino Zavanella, dovrebbero quindi partire a ottobre di quest'anno, a campionato in corso. Per la società di calcio del Perugia è quindi previsto un indennizzo di 2,5 milioni di euro l'anno, mentre le partite in casa della compagine umbra dovrebbero essere disputate allo stadio del Gubbio.\r

\r

L'abbinamento stadio-hotel, già ampiamente diffuso in Europa, sta insomma recuperando terreno anche alle nostre latitudini, come dimostra anche il caso di Cagliari. Nel capoluogo sardo è stato infatti recentemente annunciato il restyling dello stadio cittadino, dove si prevede di far sorgere una struttura a marchio Mövenpick (gruppo Accor), gestito da Amapa.","post_title":"Pronto il progetto per il nuovo stadio del Perugia. Previsto anche un hotel Nh","post_date":"2023-03-29T14:54:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680101694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442518","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_186304\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cape Town[/caption]\r

\r

Ogni anno, l'ufficio postale britannico con il Travel Holiday Money Report esamina le destinazioni che offrono ai turisti il miglior rapporto qualità-prezzo.\r

\r

Nel 2023, sono state analizzate 40 destinazioni in tutto il mondo per confrontare i prezzi di pasti, bevande e altri beni essenziali che i turisti probabilmente acquisterebbero all'estero.\r

\r

In cima troviamo Cape Town con un calo dei costi del 7,5%, offre il migliore rapporto qualità-prezzo. Si ritrova sorpassata Marmaris con il secondo posto. Al terzo posto troviamo Sunny Beach nella riviera bulgara offre un ottima offerta pur rimanendo nell'eurozona.\r

Sotto al podio\r

L'Algarve si ritrova al quinto posto, con i prezzi in leggero aumento, rimane comunque la tappa piu economica europea.\r

\r

Entrano nella classifica anche alcune città asiatiche come Hoi An in Vientam (sesto) o a Kuta nell'isola di Bali (settimo), inaspettatamente all'ottavo posto troviamo Tokyo che offre più vaste gamme di qualità-prezzo.\r

\r

La località del Mar Rosso di Sharm el-Sheikh in Egitto occupa il 10° posto del barometro, con una ripresa della domanda dopo che i voli per la regione erano stati sospesi per anni.\r

\r

In fondo alla classifica c'è Reykjavik in Islanda, le serate fuori potrebbero pesare molto sul tuo portafoglio: una bottiglia di birra o un bicchiere di vino ti costerà 10,25 euro.","post_title":"Travel Holiday Money Report stila la classifica delle città meno costose","post_date":"2023-03-28T13:02:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680008576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo ingresso per il gruppo Felix Hotels, che aggiunge al proprio portfolio La Baja di Santa Caterina di Pittinuri, nell'Oristanese: una struttura panoramica, con 29 camere, una terrazza con piscina che domina la baia, le scogliere e il promontorio con la torre locale, situata sulla costa occidentale dell’isola, a pochi chilometri da S’Archittu, il celebre arco calcareo sull’acqua. Il gruppo alberghiero nato in Gallura nel 2020, aggiunge dunque a Nuorese e Ogliastra un altro territorio dal grande potenziale turistico e naturalistico, l’Oristanese, e con l’ottavo albergo tra proprietà e gestioni, arriva così a offrire quasi 400 camere.\r

\r

“Prosegue la crescita della compagnia in linea con il piano di sviluppo – sottolinea il presidente di Felix Hotels, Agostino Cicalò -. L’operazione che riguarda La Baja prevede un primo anno di gestione che confidiamo possa portarci successivamente a un ingresso nella proprietà. Procediamo a piccoli passi guardando alla stagione in arrivo, ma anche al progressivo consolidamento del nostro gruppo in Sardegna”. “L’hotel La Baja ha grandi potenzialità, una posizione spettacolare sulla costa occidentale della Sardegna e un’ottima reputazione - aggiunge l'amministratore delegato della compagnia alberghiera, Paolo Manca -. Con il suo ingresso nel nostro gruppo verranno adottati tutti gli standard di servizio già consolidati in Felix Hotels e progressivamente si procederà a un restyling della proprietà”.\r

\r

Importanti inoltre le novità sugli investimenti per due ulteriori hotel del gruppo: il Galanias di Bari Sardo, in Ogliastra, si arricchisce in particolare di dieci camere affacciate sulla nuova piscina al centro del grande giardino dell’hotel. La Coluccia, il 5 stelle nella baia di Conca Verde a Santa Teresa Gallura, aprirà invece il prossimo 13 maggio completamente rinnovato dopo importanti lavori di ristrutturazione, che hanno permesso di realizzare sei suite e un ristorante inedito davanti alla spiaggia. Oltre ai due alberghi aperti tutto l’anno nei centri cittadini di Olbia e Nuoro, la stagione per la restante parte di offerta Felix Hotels comincerà quindi con la Pasqua: il prossimo primo aprile apriranno le porte il country resort and restaurant Parco degli Ulivi di Arzachena e l’hotel residence Porto San Paolo, nell’omonimo borgo marino a sud di Olbia. Il 20 aprile sarò poi la volta dell’Airone di Baja Sardinia e dello stesso Galanias di Bari Sardo. Come già accennato il 13 maggio, infine, si completerà il ciclo di re-opening con La Coluccia di Santa Teresa Gallura.","post_title":"Cresce l'offerta del gruppo Felix in Sardegna con l'hotel La Baja, nell'Oristanese","post_date":"2023-03-28T12:40:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680007230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' composto da 27 appartamenti con cucina di design e sei camere il nuovo indirizzi mixed-use capitolino Palazzo Velabro. Brandizzato Design Hotels, apre all'interno della cornice dei Fori Imperiali e mira a offrire l'intimità di un soggiorno in una residenza privata e il comfort garantito dai servizi alberghieri, tra cui ristorante, sala fitness e cinema. Costruita nella prima metà del 1700 e trasformato negli anni ‘60 dall’architetto razionalista Luigi Moretti, la struttura è stata convertita a hotel grazie al progetto di interni dello studio milanese GaribaldiArchitects.\r

\r

“Siamo molto orgogliosi di annunciare l’apertura di Palazzo Velabro: un progetto che abbiamo curato e seguito negli ultimi due anni e che oggi apre in soft opening - sottolinea Cristina Paini, fondatrice e ceo della white label company Lhm, che gestisce l'hotel -. Il nostro intento è stato quello di coinvolgere diverse anime e sensibilità intorno all’idea a room is not enough e questo ci ha permesso di riunire sotto lo stesso tetto l’idea del design e dell’arte contemporanea, dei libri e del cinema, dello studio del verde e del food. In un percorso sempre in divenire, elemento essenziale sarà quello del nostro personale, che seguirà il cliente alla scoperta di come vivere al meglio l’esperienza di Palazzo Velabro”.\r

\r

","post_title":"Apre a Roma la nuova strutture mixed-use Palazzo Velabro: un Design Hotels gestito dal gruppo Lhm","post_date":"2023-03-28T11:34:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680003288000]}]}}