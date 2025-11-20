Verona e Lago di Garda promuovono l’offerta turistica nei mercati di Oman ed Emirati Arabi Uniti Si è concluso il roadshow organizzato da Tourmeon per promuovere Verona e il Lago di Garda nei mercati di Dubai, Abu Dhabi e Muscat. L’iniziativa ha coinvolto operatori turistici locali attraverso incontri B2B, presentazioni e attività dedicate all’offerta culturale e ricettiva delle due destinazioni. Il progetto è stato realizzato con il supporto di Destination Verona & Garda Foundation (DVG), Fondazione Arena di Verona e Hotel Due Torri Verona, e con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi. Durante l’evento, la direttrice dell’Istituto, Susanna Salafia, ha evidenziato il ruolo del turismo culturale nel posizionamento dell’Italia sui mercati internazionali. Il programma ha previsto quattro giornate di appuntamenti ospitati in sedi istituzionali e hotel come Conrad Etihad Towers (Abu Dhabi), ItaliaCamp Dubai – Hub for Made in Italy e Grand Hyatt Muscat, oltre a incontri con tour operator dell’area. Le presentazioni hanno riguardato l’Arena di Verona, l’offerta dell’Hotel Due Torri e le proposte del territorio gardesano. Secondo Stefano Trespidi, vicedirettore artistico della Fondazione Arena di Verona, il 61% del pubblico dell’Arena Opera Festival proviene da 130 Paesi. Un risultato legato a una presenza consolidata sui mercati internazionali e all’interesse crescente della domanda estera. All’iniziativa hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni italiane nel Golfo, tra cui l’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, la Console d’Italia a Dubai, Francesca Dell’Apa, e il Vice Ambasciatore a Muscat, Francesco Gargano, insieme ai referenti commerciali delle sedi diplomatiche e dell’ITA. Paolo Artelio, presidente di DVG, ha sottolineato che il progetto si inserisce nel percorso del Piano Strategico, con un focus sui mercati ritenuti prioritari, tra cui il Golfo, caratterizzato da un pubblico alto spendente e interessato al prodotto leisure e culturale. “La missione – ha dichiarato Artelio – ha contribuito a rafforzare la transizione dalla promozione alla promocommercializzazione”. Per Giorgia Gazzuola, direttore Sales & Marketing dell’Hotel Due Torri Verona, il roadshow ha rappresentato un’occasione di confronto con operatori qualificati di un mercato in espansione. L’organizzatore, Fabrizio Puglisi, founder di Tourmeon, ha annunciato che nel 2026 l’attività proseguirà con nuove tappe in Arabia Saudita e Bahrain, insieme al lancio del nuovo sito e alla programmazione di roadshow, workshop e fam trip dedicati alla promozione dell’Italia. Condividi

