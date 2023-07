Tutte le novità delle guide calabresi Pronto Estate 2023 su Costa Viola e Costa degli Dei Carta green, restyling grafico e sezione experience. Sono le principali novità dell’edizione 2023 della guida turistica calabrese Pronto Estate (edita da Pubblicom e Meligrana Editore) sia per l’edizione vibonese (Costa degli Dei e itinerari per diverse aree della regione), sia per l’edizione reggina (Costa Viola e Calabria Grecanica). I volumi quest’anno sono stati infatti pubblicati con carta Fsc. “Questa svolta green, – fanno sapere i responsabili della rivista – nonostante il difficile periodo economico, pur determinando un aumento dei costi di produzione, in un periodo in cui tutti sono a caccia di risparmiare qualcosa, ci è parsa obbligatoria poiché sono sotto gli occhi di tutti i tragici effetti dei cambiamenti climatici. Ognuno di noi, potendo, nel suo piccolo dovrebbe fare qualcosa di utile per l’ambiente. E per questo non escludiamo nei prossimi anni altre iniziative ecosostenibili legate alle riviste Pronto Estate”. La seconda novità invece riguarda il restyling grafico per dare una maggiore eleganza, leggibilità e freschezza ai prodotti editoriali cartacei che, nonostante l’epoca della lettura digitale di massa, sono sempre più letti e richiesti non solo dai turisti, che amano in vacanza abbinare alle informazioni acquisite su smartphone quelle tangibili letture più comode sotto l’ombrellone o quando si è in giro, ma anche dai partner: “Si pensi infatti che per l’edizione Costa degli Dei gli spazi pubblicitari sono andati sold-out già mesi prima della chiusura programmata – sottolinea la nota ufficiale dei responsabili della rivista -. Ciò ha consentito per la stessa edizione vibonese anche l’uscita anticipata rispetto alla tempistica classica già nel maggio 2023, in concomitanza praticamente con l’apertura della stagione turistica”. Anche in merito ai contenuti il 2023 ci regala inoltre una novità: la sezione Experiences, presente in entrambe le versioni, in cui sono descritte le attività dove il semplice fare qualcosa vuole trasformarsi in una esperienza di vita, che deve entrare dentro come un ricordo perenne. Da qualche anno, inoltre, Pronto Estate è anche un portale web, che richiama il nome della guida cartacea ed è realizzato con una struttura mobile e responsive. Raggiungibile all’indirizzo www.prontoestate.it, il portale può essere considerato un’evoluzione della guida turistica cartacea con l’esclusiva opportunità di contattare le strutture e attività partner e richiedere le offerte con un coupon ad hoc. “La vision che da anni guida i creatori di Pronto Estate – conclude la nota – si rispecchia nella capacità di attivare una vera e propria rete virtuale tra sponsor, privati e pubblici, collaboratori, lettori, sostenitori, enti e associazioni che attraverso la guida e i social network (da quest’anno è attivo pure il profilo Tik-Tok) contribuiscono a far conoscere al turista-viaggiatore le bellezze calabresi, sotto tutti i punti di vista”. Condividi

In particolare, da Capodichino si decolla alla volta di Sharm el Sheilkh dal 29 luglio ogni sabato fino al 26 agosto: cinque date con partenze alle 12:30 all’andata, per essere a destinazione alle 17 circa e, al rientro, partire alle 17:30 per essere nuovamente a Napoli alle 20:25. Il tutto con un bagaglio da stiva da 20 chili, più un bagaglio a mano inclusi, e una settimana, tutto compreso, al Sunrise Diamond Beach Resort: villaggio a 5 stelle della programmazione estate 2023 del tour operator di Msc Crociere.\r

\r

Per quanto riguarda la Sicilia, invece, le opzioni da Palermo sono possibili sia di domenica sia di lunedì da metà luglio a metà settembre, mentre da Catania vanno dal 23 luglio al 3 settembre. Anche in questo caso con operativi funzionali a vivere la settimana di vacanza nella sua interezza. Per le partenze di domenica dal Falcone Borsellino il decollo è alle 15:15 per arrivare a Sharm alle 18:15, mentre il ritorno è previsto alle 11 e l’arrivo alle 14:15. Di lunedì, invece, si parte alle 9:40 per atterrare alle 14 e rientrare alle 6 ed essere di ritorno a Palermo alle 8:40. Quanto al Fontanarossa, infine, il decollo dell’andata è alle 13:45 per arrivare alle 18:15; al ritorno si parte alle 10:15 per atterrare alle 12:45. Di ogni domenica.\r

\r

\"I turisti campani e siciliani sono grandi amanti del mar Rosso e della vacanza all inclusive – spiega Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going –. Non potevamo perciò esimerci dall’introdurre collegamenti aerei diretti per il periodo di picco delle vacanze. Stiamo ricevendo commenti entusiastici dai clienti partiti con i servizi charter dalla Lombardia: del Sunrise Diamond Resort colpiscono positivamente l’eleganza della struttura, completamente rinnovata, la ristorazione (ci sono sei locali f&b disponibili) e gli spazi per le famiglie con una grande piscina e il parco-giochi in acqua\".","post_title":"Going potenzia la programmazione charter sul mar Rosso da Campania e Sicilia","post_date":"2023-07-14T11:34:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689334447000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Comune della Spezia e il Comitato delle Borgate del Palio del Golfo hanno presentato alla Camera dei Deputati la 98° edizione del Palio del Golfo .\r

\r

La città della Spezia e il suo Golfo si preparano ad ospitare la disfida remiera più longeva e caratteristica del Mediterraneo, disputata su imbarcazioni in legno realizzate a mano da maestri d’ascia, che da quest’anno godrà del prestigioso patrocinio del ministero per le Politiche del mare, un riconoscimento, concesso in virtù dell'importanza che il Palio costituisce nell'identità culturale dei territori costieri e dello sviluppo marittimo sostenibile.\r

\r

Da quasi un secolo, il Palio del Golfo è evento capace di richiamare nel capoluogo spezzino oltre 30 mila persone; la manifestazione è organizzata dal Comitato delle Borgate del Palio del Golfo e dall’Amministrazione Comunale con il supporto dell’Autorità Portuale, della Marina Militare, della Fondazione Carispezia e con il patrocinio del ministero per le politiche del Mare, di Regione Liguria e dei Comuni di Lerici e Porto Venere.\r

\r

Il Palio del Golfo della Spezia rappresenta le più radicate tradizioni marinare del Mediterraneo. Anche le sue origini sono legate all’economia del mare: nasce, infatti, dalle estemporanee sfide tra equipaggi di barche da lavoro, cariche di pesce o dell’antico“Oro nero”: i mitili o “muscoli” come sono meglio conosciuti in tutto l’arco del Golfo dei Poeti. A sfidarsi, come nella migliore tradizione del Palio, sono 13 Borgate che affacciano sul Golfo, ognuna con i propri colori e tradizioni: Porto Venere, Le Grazie, Fezzano, Cadimare, Marola, La Spezia centro, Canaletto, Fossamastra, Muggiano, San Terenzo, Venere Azzurra, Lerici e Tellaro.\r

\r

«Il Palio del Golfo - spiega Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia - rappresenta una magia che, fino ad oggi, vanta una storia di ben 98 anni. Ad ogni edizione coinvolge tutte le generazioni, contribuendo all'economia locale e al territorio nel suo complesso, che nel corso degli ultimi decenni ha continuato a crescere acquisendo rilevanza internazionale. Inizia il conto alla rovescia per questa importante manifestazione, che si tiene la prima domenica di agosto, ma che ci vede lavorare duramente per tutto l'anno».\r

\r

«In questo evento - aggiunge il Ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci - c'è tutto: la storia, la cultura, l'economia, il passaggio di testimone dal padre al figlio, c'è l’identità, e grande protagonista è il mare. Se per quasi 100 anni questa tradizione vive, ed anzi si alimenta dell'entusiasmo dei figli e dei nipoti, c’è qualcosa di magico. Dobbiamo lavorare perché il Palio diventi il paradigma della identità».\r

\r

«La volontà del comitato e del Comune della Spezia - conclude Maria Grazia Frijia, assessora al Turismo della Spezia - è stata quella di inserire anche la parte femminile, che sono sportive assolutamente al pari degli uomini, e i ragazzi giovani, proprio per continuare a mantenere l’attenzione su questo evento tradizionale della città. La caratteristica interessante di questa iniziativa è quella che il timoniere è sempre un ragazzino, maschio o femmina, di massimo 8 anni, che incita la squadra. Il Palio rappresenta un momento di grande importanza per la città della Spezia e per tutto il nostro Golfo; celebra la nostra tradizione e tutta la passione delle borgate coinvolte e per questo ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Ministero per le Politiche del mare».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Spezia, 98° Palio del Golfo con il Patrocinio del ministero per le Politiche del Mare","post_date":"2023-07-14T11:21:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689333699000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449692","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un Boeing 737-400 da 72 posti, con configurazione all business. E' l'aeromobile che il gruppo Nicolaus mette a disposizione a coloro che decideranno di accedere alla nuova formula Vola da Re per arrivate in Sardegna in vista di un soggiorno presso le strutture Valtur Sardegna Baia dei Pini e Valtur Sardegna Tirreno Resort o presso una delle altre proprietà della compagnia a destinazione. La proposta è valida al momento per i voli tra Milano Malpensa e Olbia, relativamente al periodo compreso tra il 5 e il 29 agosto 2023.\r

\r

La formula comprende anche assistenza dedicata ed esclusiva in aeroporto all’andata e al ritorno, servizio di bordo, estensione franchigia bagagli (25 chili bagaglio in stiva più un trolley e una borsa in cabina); operazioni di imbarco e sbarco più comode e veloci grazie al limitato riempimento del volo.\r

\r

“Presentiamo con orgoglio al mercato questa nuova operazione che è frutto di una visione strategica in sintonia con le potenzialità del turismo del futuro e di un grande lavoro di costruzione della proposta, messo a punto da differenti comparti del nostro gruppo - spiega la responsabile prodotto, Paola Coccarelli -. È un’operazione logisticamente ed economicamente importante, ma quando abbiamo detto di voler lavorare al fine di posizionare in chiave lifestyle e upscale il brand Valtur sapevamo di dover dare concretezza a questo obiettivo, passando attraverso nuovi tipi di impegno che sono imprescindibili per tracciare scenari inesplorati e innovativi. Sin dal lancio di Vola da Re i riscontri sono molto buoni e ci dicono che il mercato chiede sempre di più servizi capaci di soddisfare il bisogno di libertà: dalla fissità della quotidianità, dalla materialità di certi aspetti della vita, da ciò che elimini anche il minimo stress dalla piacevolezza di un momento prezioso come la vacanza”.","post_title":"Valtur lancia Vola da Re: a disposizione un Boeing 737-400 all business per chi si reca in Sardegna","post_date":"2023-07-14T11:07:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689332876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449667","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroporto di Bologna e Digit’Ed hanno avviato il primo corso di formazione in Italia finalizzato alla certificazione degli SDG Action Manager come definiti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 109.2:2021 con un percorso strutturato di 32 ore in aula.\r

\r

I partecipanti – i 15 componenti del Comitato di Sostenibilità e del Comitato pari Opportunità – hanno poi sostenuto e superato l’esame finalizzato alla certificazione e iscrizione nel registro nazionale di Accredia con il profilo di SdgAction Manager, ossia gli “Ambasciatori della sostenibilità”, con il compito di applicare nella propria realtà organizzativa gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Onu nell’Agenda 2030, contribuire alla diffusione della cultura correlata agli SDGs all’interno della propria realtà organizzativa, supportare l’azienda nell’implementazione degli SDGs, attivare azioni di social business planning orientate agli SDGs e condividere a ogni livello aziendale le informazioni, le azioni e i correlati risultati attesi e i risultati ottenuti.\r

\r

Il Marconi è dunque tra le prime realtà aziendali, e la prima in ambito aeroportuale, a fare ottenere ai propri dipendenti questa importante certificazione, con il duplice obiettivo: di crescita personale per i partecipanti e di costante miglioramento aziendale, per quanto riguarda gli argomenti più sfidanti in ottica di sostenibilità. Aeroporto di Bologna, in particolare, ha deciso di affidare a Digit’Ed la struttura e l’erogazione del corso, basato su contenuti innovativi e all’avanguardia. Strutturato in collaborazione con il Training Center del Marconi, Digit’Ed ha fornito il proprio know-how ai partecipanti, attraverso lezioni tenute da professionisti di primo livello nel settore dell’alta formazione.\r

\r

Il Gruppo Aeroporto di Bologna sta portando avanti un importante piano di sviluppo che vede al centro i temi della sostenibilità, nelle sue diverse componenti ambientali, sociali e di governance. Nell’ambito di questo percorso è nata la partnership con Digit’Ed, azienda leader in Italia nel settore dell’education e del digital learning che vanta più di 300 professionisti/docenti ed un Comitato Scientifico di altissimo valore accademico, 10 sedi in tutta Italia, 500 progetti annuali di formazione e più di 10.000 titoli formativi.","post_title":"Bologna: l'aeroporto Marconi certifica i dipendenti come 'ambasciatori della sostenibilità'","post_date":"2023-07-14T09:44:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689327864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirHelp ha realizzato una nuova Guida ai diritti dei passeggeri che si apprestano a volare, un manuale pronto all’uso e aggiornato con le ultime normative per rimanere informati e sapere come reagire in caso di imprevisto.\r

\r

Con la forte ripresa del traffico aereo degli ultimi anni post-pandemici e il conseguente aumento dei disagi negli aeroporti, la Guida di AirHelp si rivela utile in caso di cancellazione o di un imbarco negato, mettendo in evidenza i diritti dei viaggiatori, una situazione che nella stragrande maggioranza dei casi non si verifica, dato che l'85% dei passeggeri non li conosce a pieno.\r

\r

Per chiarire ogni dubbio, la Guida AirHelp informa che, in caso di disservizio, i viaggiatori sono tutelati dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio Europeo, una delle leggi più complete al mondo in materia di tutela dei passeggeri aerei.\r

\r

\r

Fra gli aspetti più importanti, questo regolamento stabilisce che i viaggiatori hanno diritto a: essere informati, sullo stato del proprio volo e sui propri diritti a riguardo; un volo sostitutivo: la compagnia aerea deve fornire un volo alternativo per la destinazione o un rimborso completo in tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o mancata coincidenza; cibo e bevande: Dopo alcune ore di ritardo (da due a quattro) o di cancellazione del volo, le compagnie aeree devono fornire ai passeggeri cibo e bevande; alloggio: In caso di ritardo notturno, le compagnie aeree devono fornire ai passeggeri interessati un albergo per la notte e il trasporto da e per l'alloggio. Rimborso del prezzo del biglietto e dei costi aggiuntivi: I passeggeri vittime di cancellazioni, overbooking, mancate coincidenze o ritardi superiori a cinque ore hanno diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto. Possono inoltre richiedere la copertura di eventuali costi aggiuntivi sostenuti a causa dell'interruzione del viaggio. Rimborso del biglietto del prezzo del biglietto o imbarco sul volo alternativo: In tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o mancata coincidenza, la compagnia aerea deve fornire, a scelta del passeggero, un volo alternativo per la destinazione finale o un rimborso completo del prezzo del biglietto pagato.\r

\r

Risarcimento fino a 600 euro: Per persona e per viaggio, per ritardi superiori a tre ore, cancellazioni effettuate meno di 14 giorni prima della partenza o negato imbarco, se la colpa è della compagnia aerea. Rimborso del biglietto o imbarco sul volo alternativo e risarcimento: il rimborso del biglietto o l’imbarco sul volo alternativo non escludono, se previsto, il risarcimento; Bagaglio danneggiato, ritardato o perso: Le compagnie aeree sono tenute a riparare, sostituire o pagare eventuali danni al bagaglio o al suo contenuto. Il reclamo deve essere presentato entro sette giorni dall'arrivo. \r

\r

","post_title":"AirHelp, guida aggiornata con le ultime normative per i diritti dei viaggiatori","post_date":"2023-07-14T09:42:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689327743000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le vacanze all inclusive nel Mar Rosso testate sul campo: i Going Resort di Marsa Alam e Sharm el Sheikh conquistano la piena soddisfazione dei primi clienti che hanno provato le due strutture.\r

\r

Dopo il fam trip che ha visto la partecipazione di 40 agenzie di viaggio, le vendite sono partite a pieno ritmo e l’occasione è propizia per raccogliere i commenti a caldo.\r

\r

«Punto mare strepitoso a Marsa Alam – esordisce Ariella Colantuono della Narai Travel di Arosio (Como) -: la lunghissima spiaggia e soprattutto la barriera corallina hanno colpito favorevolmente una giovane coppia partita in giugno, che di sera ha trovato molto piacevole la cittadina nelle vicinanze del resort per uscire a cena nei piccoli ristoranti del porticciolo».\r

\r

E quale escursione è piaciuta di più? «Certamente la Quad Ride che si svolge nel tardo pomeriggio, con cena al tramonto e notte stellata nel deserto – continua l’agente di viaggio comasca -: lo spettacolo e la preparazione della serata sono suggestivi e offrono un diversivo alla settimana di sole e di immersioni».\r

\r

Che dire di Sharm el Sheikh, invece? Colantuono: «La coppia di senior che ha viaggiato con noi è rimasta colpita dall’eleganza del Sunrise Diamond Resort, sia dalla struttura in sé sia dai servizi e la cura dei dettagli: al mattino a colazione sulle note del sassofono, le essenze profumate nella hall, i sei ristoranti, ma anche la pulizia e… la navetta per la spiaggia! Invece, le famiglie apprezzano gli spazi per i ragazzi: l’Aquapark e le diverse spiagge, nella tipica configurazione a caletta di questo tratto di costa, che permettono un accesso al mare direttamente. Infine, la vicinanza alla città vecchia di Sharm, che per la sera è sempre attrattiva».\r

\r

\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"449411,449409,449408,449407\"]\r

\r

\r

\r

Collegamenti aerei diretti\r

\r

Le partenze per Marsa Alam e Sharm el Sheikh con voli diretti sono di sabato e di domenica dagli aeroporti di Milano Malpensa (per entrambe le destinazioni) e di Bergamo (solo Sharm), alle quali vanno ad aggiungersi nuove rotazioni charter da Palermo, Catania e Napoli per i mesi di luglio e agosto, tutti su Sharm.\r

\r

\r

\r

Nuovi voli diretti da Palermo, Catania e Napoli\r

\r

Le date di partenza dei charter:\r

\r

\tda Palermo: 17, 24 31 luglio + 7, 14, 21 e 28 agosto + 4, 11 e 18 settembre\r

\tda Catania: 23 e 30 luglio + 6, 20 e 27 agosto + 3 settembre\r

\tda Napoli: 29 luglio + 5, 12, 19 e 26 agosto\r

\r

\r

\r

Differenze dei prodotti\r

\r

Da Nadia Intressalvi della I Tesori d’Oriente Busto Arsizio (Varese) viene l’indicazione sulle differenze dei due prodotti: «Vanno venduti consapevolmente rispetto ai rispettivi punti di forza – osserva -: propongo a famiglie con bimbi il resort di Sharm, anche perché ha una piscina con parco-giochi fantastica, oppure a un cliente di livello alto, magari suggerendo la villa con piscina privata. Invece, Marsa lo suggerisco a chi è alla ricerca di servizi più semplici, magari gruppi di amici e coppie, è un luogo tranquillo, che personalmente ho preferito tra i due. Ha un mare splendido e una laguna per chi non sa nuotare, così come il pontile per l’accesso alla barriera per lo snorkeling. In entrambi i casi, il personale è molto disponibile, ascolta le esigenze e le attua».\r

\r

Infine, aggiunge una nota su Sharm: «Non tornavo da 10 anni e l’ho trovata trasformata, definitivamente in ordine e alla sera propone diversi locali, persino uno arroccato e a picco sul mare, molto trendy, con musica e piacevolissimo sin dal tramonto».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Informativa PR\r

\r

LINK UTILI\r

Approfondisci su Going Resort\r

Accedi alla piattaforma trade Going4You\r

Seguici su Instagram\r

Seguici su Linkedin\r

\r

CONTATTI\r

commerciale@going.it\r

Booking Nord Italia 02.22126928\r

Booking Sud Italia e isole 02.88126195\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Partito il Mar Rosso a 5 stelle di Going: promosso a pieni voti dal mercato","post_date":"2023-07-14T09:30:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689327036000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus sul vasto network di codeshare e accordi di interlinea per Emirates, che ogni settimana, attraverso queste partnership, movimenta oltre 50.000 viaggiatori.\r

\r

Oggi la compagnia aerea conta 29 partner in codeshare, 117 partner d’interlinea e 11 partner ferroviari intermodali in tutto l'ecosistema dei trasporti in oltre 100 Paesi, che permettono di offrire ai viaggiatori maggiori scelte di viaggio grazie a orari flessibili, di favorire una connettività senza interruzioni e di incrementare una rilevante rete che si estende a oltre 5.250 settori aggiuntivi che coprono oltre 800 città.\r

\r

\"Abbiamo una lunga storia di partnership che hanno rimodellato il modo in cui le persone viaggiano in tutto il mondo - sottolinea Adnan Kazim, chief commercial officer della compagnia aerea di Abu Dhabi -. Come diretto riflesso del nostro impegno, queste partnership forniscono ai nostri clienti maggiore flessibilità e fiducia nella pianificazione dei loro itinerari di viaggio, sfruttando la forza delle reti delle rotte complementari dei nostri partner. Hanno inoltre contribuito a migliorare la connettività di Dubai con il mondo, fornendo collegamenti diretti e indiretti con oltre 800 città, generando più turismo verso il nostro hub e incrementando le opportunità commerciali e di business.\r

\r

Le partnership hanno anche sostenuto il turismo in entrata in oltre 100 Paesi, aprendo opportunità di connessione e viaggi più agevoli attraverso i punti serviti in esclusiva dai nostri partner\".\r

\r

Quest'anno Emirates intende stringere nuove partnership e approfondire il livello di cooperazione con le compagnie aeree dell'Asia orientale, meridionale e centrale, dell'Africa e dell'Europa.","post_title":"Emirates: un network di oltre 800 destinazioni grazie a codeshare e accordi di interline","post_date":"2023-07-14T09:15:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689326124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444722\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Msc Bellissima[/caption]\r

\r

Sarà la Bellissima la protagonista del ritorno in Cina di Msc Crociere. La compagnia riprenderà infatti a navigare dai porti del gigante asiatico a partire dal prossimo mese di marzo. Il programma, racconta travelmole, prevede in particolare una breve stagione di nove crociere di quattro o cinque notti in partenza dal Baoshan Wusongkou Cruise Terminal di Shanghai. Gli itinerari faranno scalo nelle città giapponesi di Fukuoka, Kagoshima e Sasebo.\r

\r

\"Stiamo assistendo a una rapida ripresa dell'industria delle crociere nel Paese - spiega il ceo di Msc Cruises, Gianni Onorato -. Il nostro team in Cina ha lavorato indefessamente per preparare il ritorno della compagnia in questo mercato\". Prima di approdare a Shanghai, la Bellissima farà già base a Taiwan da gennaio 2024.","post_title":"Msc crociere ritorna in Cina da marzo 2024 con la Bellissima","post_date":"2023-07-14T09:04:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689325442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà un 5 stelle da 97 camere con doppia vocazione, adults-only e famiglie, il nuovo Falkensteiner che verrà realizzato a Salò, sul lago di Garda, in collaborazione con l'architetto Matteo Thun. Alla proprietà si affiancheranno anche 170 appartamenti con servizi alberghieri del brand Premium Living, pure questi completamente arredati da Matteo Thun. La struttura sorgerà su un'area di 4,5 ettari, sede dell'ex stabilimento dell'acqua Tavani, che il gruppo Falkensteiner ha acquisito durante il periodo del Covid. \"I lavori dovrebbero partire il prossimo autunno, con la prima fase del progetto che si prevede possa concludersi a giugno 2025, in tempo per l'estate successiva, quando saranno disponibili l'hotel e 96 appartamenti. In un secondo momento verranno poi realizzate le restanti 74 unità abitative\", ha spiegato in occasione della conferenza di presentazione del nuovo sviluppo a Milano il ceo di Fmtg Group, Otmar Michaeler.\r

\r

L'investimento complessivo è di 140 milioni di euro. \"La parte di appartamenti Premium Living è quindi essenziale per la sostenibilità economica dell'intero progetto - ha aggiunto Michaeler. D'altronde il marchio Premium Living si è dimostrato un prodotto di successo ovunque è stato realizzato. In Italia il primo sviluppo è stato al Falkensteiner Jesolo con gli appartamenti ormai tutti venduti. L'appeal è tale che a Salò, a progetto ancora sulla carta, è già stato pre-acquistato il 20% dello stock disponibile, ha rivelato il presidente del supervisory board di Fmtg, Erich Falkensteiner.\r

\r

A livello di gruppo, l'anno è partito molto bene con un +15% di occupazione medio nelle strutture della compagnia fino ad aprile. Poi, complice un calo registrato pressoché in tutti i comparti del turismo, il trend di crescita si è un po' affievolito, attestandosi su un +7%, +8% rispetto allo stesso periodo del 2022: \"C'è la questione inflazione, che mina il potere d'acquisto delle persone - ha raccontato Falkensteiner -. E poi la concorrenza della Turchia, che ha svalutato la sua moneta rendendo le proprie destinazioni particolarmente competitive. Se a fine anno dovessimo riuscire a mantenere questo livello di incremento sul 2022 mi direi contento\". In materia di fatturato, infine, la compagnia ha chiuso gli scorsi 12 mesi a quota 230 milioni, una decina di milioni circa sopra al budget preventivato. \"Per il 2023 l'obiettivo è quello di salire di un ulteriore 10% a perimetro costante\", ha concluso lo stesso Falkensteiner.","post_title":"Falkensteiner: arriva a Salò un 5 stelle da 97 camere e 170 appartamenti","post_date":"2023-07-13T15:42:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689262973000]}]}}