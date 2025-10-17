Tipo turismo industriale 2025, una quarta edizione all’insegna dei percorsi tematici Al via dal 25 ottobre un autunno ricco di appuntamenti di turismo industriale per scoprire Prato e il distretto tessile più grande d’Europa, dove batte il cuore della green fashion. Tipo – Turismo industriale Prato propone nuovi itinerari e iniziative, continuando a raccontare Prato e la sua produzione attraverso percorsi tematici, eventi musicali e momenti dedicati alla moda circolare. Tipo è un’esperienza unica per viaggiare tra passato e futuro, immergendosi nelle storie, nei luoghi e nelle architetture dove si vede la firma dei grandi maestri Quello del turismo industriale a Prato è un modello vincente che sta ottenendo sempre maggiore riscontro di pubblico, basti pensare agli oltre 1.000 download della Tipo app, con cui si visita il patrimonio industriale tutto l’anno, o ai gruppi di visitatori internazionali che sempre più di frequente vengono avvistati in città. Tra le iniziative in programma per questa nuova stagione di Tipo tour anche il concerto in fabbrica, che nelle precedenti edizioni ha riscosso un particolare apprezzamento del pubblico. Questa nuova stagione si inserisce nel più ampio contesto del progetto Epic (experience prato industrial culture), approvato all’interno del bando European Urban Initiative, che vede protagonista il comune di Prato come capofila insieme ad altri nove partner pubblici e privati, e che contribuirà a far evolvere Tipo in un progetto che guarda al futuro. Epic permetterà di valorizzare il patrimonio industriale grazie alla co-progettazione di nuovi prodotti turistici, la realizzazione di contenuti e spazi di realtà virtuale e non solo, facendo così del turismo una leva per una crescita sostenibile, equa e innovativa. Proprio per Epic il 28 e 29 ottobre 2025, Prato diventerà un vero e proprio crocevia internazionale per una due giorni dedicata al turismo industriale. Saranno in città i “transfer partner” del progetto, ovvero le città di Bilbao (Spagna), Miskolc (Ungheria) e Pilsen (Repubblica Ceca), per osservare da dentro il progetto EPIC e poi declinarlo sui propri territori, per diffondere in Europa una modalità innovativa e sostenibile di fare turismo. Sul filo dell’acqua. Tra le antiche gore e le architetture di Nervi – Sabato 25 ottobre 2025, ore 15 Un percorso tra natura, storia e innovazione lungo il fiume Bisenzio, dalle origini medievali all’attualità del distretto tessile pratese. Dal complesso de La Cartaia, antico mulino trasformato in polo produttivo, al sistema di gore pratesi, fino alla Gualchiera di Coiano e al Fabbricone: un viaggio unico tra archeologia industriale e eccellenze contemporanee. Alta Madera al lanificio Luigi Ricceri. Dal filo alla musica: un viaggio che intreccia memoria e armonia. Concerto. Martedì 28 ottobre 2025, ore 21 L’esperienza prenderà avvio con la visita all’Archivio Storico Tessile del Lanificio Luigi Ricceri, un luogo dove storia e creatività si intrecciano tra antichi tessuti e memorie di manifattura. A seguire, nella stessa affascinante cornice dell’azienda, il pubblico sarà accompagnato dalle sonorità del trio Alta Madera. Lo straccio è fashion. Le lavorazioni green dagli storici cenciaioli alla circular economy. Tour. Sabato 29 novembre 2025, ore 15 Un itinerario alla scoperta della tradizione e del futuro del distretto tessile pratese, votato alla circular economy. Visita alle aziende leader nel riciclo degli stracci, seguendo le fasi di trasformazione da scarto a filato pregiato, fino alla realizzazione di tessuti richiesti dai più importanti brand della moda. Tipo promuove un Natale all’insegna degli acquisti in fabbrica, tra artigianato, sostenibilità e tradizione, con una mappa dei luoghi per lo shopping etico e sostenibile. In collaborazione con l’Associazione Cardato Riciclato Pratese e vari brand del territorio. Condividi

