Sono sette i nuovi indirizzi della guida dei ristoranti del Buon Ricordo 2022

Dalla Lombardia alla Calabria, sono sette i nuovi ristoranti che dal 2022 entrano a far parte dell’unione ristoranti del Buon Ricordo: la prima associazione di ristoratori nata in Italia. Si tratta della locanda Capolago di Colico (Lecco), nonché dei ristoranti Torcolo di Verona, la Fratta di Verucchio (Rimini), Romanè e trattoria Santa Pupa di Roma, al Pescatore di Gallipoli (Lecce), da Ercole a Crotone.

“Il fatto che siamo stati uniti, come amici ancor prima che come colleghi, in questo difficilissimo periodo di pandemia, testimonia la vitalità e la forza della nostra associazione – sottolinea il segretario generale operativo, Luciano Spigaroli, del ristorante al Cavallino Bianco di Polesine Zibello -. Il Buon Ricordo è più che mai vivo, tant’è che abbiamo il grande piacere di accogliere ben sette nuovi ristoranti: la loro adesione è un grande stimolo per tutti noi. E abbiamo l’onore di avere dei nuovi partner, che credono in noi: non possiamo che essere grati per la fiducia che ci dimostrano.”

Salgono quindi a 108 i locali (di cui nove sono all’estero, fra Europa e Giappone) che fanno parte del gruppo, fondato nel 1964 per salvaguardare e valorizzare lo straordinario mosaico delle tradizioni gastronomiche italiane che, come ebbe a evidenziare il giornalista gastronomo Vincenzo Bonassi, erano allora “sconosciute o neglette” e rischiavano di scomparire. A lanciare l’idea fu Dino Villani, uomo di cultura e straordinario maestro di comunicazione (a cui si devono, fra l’altro, il primo concorso di miss Italia, il premio Suzzara ideato con Zavattini, l’idea di far diventare il 14 febbraio la festa degli Innamorati), che raccolse la convinta adesione di un gruppo di ristoranti di qualità, accomunati dall’obiettivo di ridare notorietà e prestigio alla gastronomia regionale e valorizzare sulle loro tavole gli innumerevoli piatti tradizionali della Penisola. I ristoranti (come accade ancor oggi) dovevano scegliere e tenere in menu una ricetta che rappresentasse in maniera significativa la loro terra. A fare da trait d’union fra di loro, era (ed è) un piatto dipinto a mano dagli artigiani della ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare su cui è effigiata la specialità del locale. Viene regalato a chi degusta il menu del Buon Ricordo (di cui la specialità è sempre portata principale), che ciascun locale può variare anche diverse volte all’anno, in modo da far provare ai propri ospiti un emozionante excursus esemplare nella cucina della sua terra.

“Alle nostre tavole si vive un’esperienza conoscitiva ed emozionale, si riscoprono antichi sapori dimenticati nell’archivio della memoria e se ne gustano di nuovi sapientemente composti – aggiunge il presidente, Cesare Carbone, del ristorante La Manuelina di Recco -. La nostra non è solo tutela della tradizione gastronomica del Bel Paese, ma anche e soprattutto valorizzazione in chiave contemporanea di queste radici. Guardiamo avanti, e ciascuno di noi contribuisce a traghettare nel futuro la gastronomia della sua terra.”