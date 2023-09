Rovigo, itinerari tra il Festival RoRegeneration, borghi, ville e palazzi Dall’11 al 17 settembre Rovigo si trasforma in una galleria d’arte contemporanea a cielo aperto tra land art, design, fotografia, musica e live performance grazie a RoRegeneration, Festival di arti urbane rigenerative. Nato da un’idea dell’Assessore all’Innovazione del Comune di Rovigo, ha lo scopo di stimolare cittadini e turisti a diventare parte attiva nei processi di riqualificazione e di rigenerazione della città, attivare nuove percezioni attraverso l’esplorazione di diverse forme artistiche urbane. L’obiettivo è far percepire diversamente gli spazi pubblici e la loro funzione ed innescare nuovi modi di vivere la socializzazione. Il Festival, dapprima dedicato alla street art che resta il filo conduttore di ogni edizione, introduce di anno in anno nuove forme d’arte, tra cui la land art e la sound art. L’edizione 2023 di RoRegeneration, organizzata dal Comune di Rovigo e con il supporto tra gli altri del Rovigo Convention & Visitors Bureau, mette al centro la città come sistema attivatore di percezioni volte a riconoscersi in un’identità che evolve e che si arricchisce di spunti grazie all’arte urbana. Da sempre la rassegna porta a Rovigo un folto pubblico tra cui molti giovani. Sono interessati ai laboratori realizzati da artisti di livello nazionale e internazionale. Insieme realizzano nuove opere. Quest’anno sono previsti tre percorsi espositivi in luoghi che per la prima volta ospiteranno i visitatori con uno sguardo innovativo; Il Festival per il secondo anno vede Rovigo Convention & Visitors Bureau tra i partner tecnici di promozione del capoluogo e della destinazione, nell’ambito delle azioni promosse dal marchio d’area “Terre fra Adige-Po” sostenuto da CCIAA Ve-Ro e Fondazione Cariparo. Un’occasione per scoprire la città di Rovigo e il suo patrimonio storico artistico grazie anche alla Rovigo CARD che consente di visitare i principali monumenti del centro storico. Condividi

Un’occasione per scoprire la città di Rovigo e il suo patrimonio storico artistico grazie anche alla Rovigo CARD che consente di visitare i principali monumenti del centro storico. [post_title] => Rovigo, itinerari tra il Festival RoRegeneration, borghi, ville e palazzi [post_date] => 2023-09-01T10:18:12+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693563492000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451405 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 30 settembre tornano le visite guidate di Tipo: il progetto di turismo industriale di Prato, un’esperienza unica e originale da vivere in tutte le stagioni. Una modalità di visita che si aggiunge a quella sempre disponibile grazie all’app omonima, che permette di scegliere il proprio itinerario. Tipo fa conoscere ai viaggiatori il territorio partendo dal passato e attraversando le grandi trasformazioni del presente, fino a toccare il futuro che si sta formando sotto gli occhi del visitatore alla ricerca di una meta originale nella Toscana che non ti aspetti, dinamica e contemporanea. Sono proprio le fabbriche a raccontare la città e il distretto del museo del Tessuto, del centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci e del Mumat, Museo delle macchine tessili, come modello di imprenditorialità, cura dell'ambiente e progettazione culturale. L’esperienza di Tipo, avviata nel 2021 e ormai di grande successo, piace ai viaggiatori che arrivano a Prato per visitare luoghi industriali suggestivi e ricchi di fascino, in cui è presente la mano di grandi architetti e si respirano le storie di coloro che li hanno vissuti. Oggi il progetto è entrato a far parte stabilmente dell’offerta turistica del territorio, esplorando la nuova frontiera del turismo esperienziale. Il turismo dedicato al patrimonio industriale pratese è godibile tutto l’anno, in autonomia e in perfetta integrazione con il turismo inteso in maniera più classica: il patrimonio storico, culturale, artistico, naturale, culinario. «I nuovi itinerari di Tipo confermano il dinamismo di questo progetto che valorizza il nostro territorio e il nostro distretto – dichiara Gabriele Bosi, assessore al Turismo del comune di Prato –. La ricerca costante, da parte dei turisti, di esperienze nuove e originali trova in Tipo una risposta affascinante e non replicabile altrove. In questo modo puntiamo a far conoscere sempre di più Prato e a raccontare la qualità del lavoro e la bellezza delle nostre aziende». [post_title] => Tipo: dal 30 settembre tornano le visite guidate di turismo industriale a Prato [post_date] => 2023-09-01T09:10:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693559443000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451399 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451400" align="alignright" width="300"] Ph. Ruben Soltvedt[/caption] La Norvegia incentiva i viaggiatori ad approfondire la conoscenza della destinazione con un totale rinnovo del sito Visitnorway.com. Il portale include articoli su persone e luoghi unici in cui soggiornare, destinazioni, cibo, attrazioni, avventure e molto altro ancora, per fornire ai potenziali visitatori molte idee di viaggio e strumenti pratici di pianificazione. "Abbiamo lavorato molto duramente per ottimizzare il sito sia dal punto di vista visivo, sia da quello dei contenuti, sia da quello tecnico, in modo che i nostri utenti possano avere un'esperienza migliore ed essere ancora più incoraggiati a viaggiare ed esplorare la Norvegia - spiega Christine Baglo, direttore di Visitnorway.com -. Le destinazioni e i prodotti di viaggio appariranno ancora più attraenti e prenotabili di prima", Disponibile in nove lingue, il sito punta ad essere molto più di una "normale" guida turistica. "Le immagini parlano più delle parole. Grazie ai nostri articoli e ai contenuti video altamente coinvolgenti e scorrevoli, siamo in grado di trattenere i lettori sul sito più a lungo. Con il nuovo design, speriamo anche di invogliare il lettore ad approfondire ed esplorare più pagine. Quando sarà disponibile il pianificatore di itinerari, gli utenti avranno a disposizione uno strumento di pianificazione nazionale molto pratico". [post_title] => Norvegia, nuovo smalto per il sito Visitnorway.com: "Più coinvolgente e pratico" [post_date] => 2023-08-31T13:55:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693490130000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451373 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una destinazione ideale per un weekend lungo fuori porta è Lignano Sabbiadoro, la più grande meta balneare del Friuli Venezia Giulia, che offre una vasta gamma di attività e attrazioni per il giusto mix di riposo e divertimento. Settembre a Lignano Sabbiadoro ha ancora il sapore del mare: il mese si apre infatti con un evento alla scoperta della gastronomia locale, per gli amanti della buona tavola. Si tratta di Easy Fish, il festival enogastronomico dedicato al pesce dell’Alto Adriatico che da venerdì 1 a domenica 3 settembre presenterà le specialità tipiche della variegata costa friulana. Il periodo è ottimo per provare sport come il SUP, canoa, kayak o vela, ma anche windsurf, grazie alla presenza di venti come la bora o lo scirocco, e l’innovativo wing o wingfoil. Anche gli amanti delle due ruote troveranno pane per i propri denti: Lignano Sabbiadoro, infatti, durante la bella stagione propone escursioni gratuite in bicicletta, che saranno attive fino alla seconda settimana di settembre. Fino al 10 settembre sarà attiva la linea marittima che collega Lignano all’antico borgo di pescatori di Marano Lagunare. Con i suoi palazzi che stilisticamente ricordano il dominio della Serenissima, la Loggia Veneziana, la torre millenaria, i vicoli e il porto con le reti da pesca ad asciugare al sole, il borgo è un piccolo gioiello tutto da scoprire. Si potrà continuare a fare kitesurf fino al 30 settembre all’Isola delle Conchiglie, o Isola di Sant’Andrea, un cordone di litorale lungo 7km che segna il confine tra il mare Adriatico e la laguna. Fino al 29 settembre si può provare un’emozionante escursione in canoa sul Fiume Stella, verde fiume di risorgiva. Gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta potranno vivere esperienze anche dopo la fine di settembre: ad esempio, un luogo tutto da scoprire nel territorio di Lignano è la Riserva Naturale Valle Canal Novo, con i suoi vari sentieri naturalistici su passerelle in legno che portano alla scoperta del suo ecosistema. Infine, fino al 1 novembre sarà attivo il servizio dell’X-River, il passo barca che collega la città a Bibione lungo il Tagliamento, fiume che separa Veneto e Friuli Venezia Giulia. È possibile salire a piedi ma anche portarsi dietro la bicicletta o l’e-bike, che si può ricaricare a bordo, per un turismo sostenibile e sempre a contatto con la natura. [post_title] => Lignano Sabbiadoro, fine estate tra spiaggia, bicicletta e riserve naturali [post_date] => 2023-08-31T11:46:48+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693482408000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451359 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il nuovo 4 stelle capitolino, Borghese Contemporary Hotel, che ha appena aperto i propri battenti a pochi passi da Piazza di Spagna, è entrato a far parte della collezione Space Hotels. La struttura è nata dalla conversione di due piani di un palazzo storico ristrutturato nei primi anni del diciannovesimo secolo, per volere dei principi Borghese, da Luigi Canina, noto architetto e archeologo piemontese, autore dei propilei dell’ingresso di Villa Borghese. Parte della Mascagni Collection, che vanta un hotel omonimo e le Mascagni Luxury Rooms & Suites, entrambe affiliate Space Hotels, dispone di 24 camere con un look&feel contemporaneo. Oltre una concierge definita lifestyle, che include anche una libreria, la struttura offre una sala polifunzionale, che funge da area colazioni o spazio meeting. [post_title] => Space Hotels accoglie nella propria collezione il nuovo Borghese Contemporary Hotel di Roma [post_date] => 2023-08-31T11:10:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693480251000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451354 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una vera e propria corsa quella di Trenitalia nel mese di agosto, che ha registrato una crescita a doppia cifra dei passeggeri trasportati, oltre 35 milioni e cioè il 15% in più rispetto ad agosto 2022, con dati complessivi che migliorano anche le performance dell'estate 2019. Non si arresta dunque il trend positivo registrato nel 2022 e confermato nel primo semestre dell'anno in corso, con un costante aumento della domanda, incentivata negli ultimi mesi anche dall’offerta della “Summer experience” di Trenitalia. Dei 35 milioni di agosto, circa 9 milioni di viaggiatori si sono concentrati nei fine settimana. Una riscoperta del treno che riguarda anche giovani e giovanissimi: 3,5 milioni di ragazzi under 15 hanno viaggiato su Frecciarossa, Intercity e Regionali utilizzando le promozioni dedicate a chi viaggia in famiglia. E, a fine estate, saranno 13 milioni i viaggiatori di età inferiore ai 26 anni ad aver scelto il treno per le loro vacanze. Tra le destinazioni più gettonate ci sono Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, mentre se si guarda solo al Sud ai primi posti di questa speciale classifica si trovano le città pugliesi di Bari e Lecce. Dal mare alla montagna, passando per le città d'arte, fino ad arrivare ai borghi più piccoli, sono tante le località che sono state raggiunte con il treno per turismo, come già aveva del resto previsto Luigi Corradi, ad di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri di Fs, alcune settimane fa durante la presentazione della nuova società FS - Treni Turistici Italiani. «Negli ultimi mesi il turismo la sta facendo da padrone. Sono 75 milioni i turisti che ci aspettiamo questa estate tra luglio, agosto e settembre sui nostri treni Trenitalia, quelli ad Alta Velocità, Intercity e Regionali». [post_title] => Trenitalia: viaggiatori a +15% in agosto, oltre quota 35 milioni [post_date] => 2023-08-31T10:51:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693479070000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451344 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451350" align="alignleft" width="300"] Un rendering di una large beach Villa a The Red Sea[/caption] Scambiare conoscenze e best practice con una rete di esperti del settore che condividono la visione per un futuro più sostenibile del turismo. E' ciò che si aspetta Red Sea Global, la società a monte di due mega progetti turistici in Arabia Saudita (uno omonimo, l'altro chiamato Amaala), dalla partnership con il World Travel & Tourism Council: l'autorità internazionale che si occupa del contributo economico e sociale ottenuto dal comparto dei viaggi e del turismo. "Quest'anno stiamo accogliendo i nostri primi ospiti nella destinazione The Red Sea. La nostra collaborazione con il Wttc ci aiuterà a sensibilizzare il mondo sulla bellezza, la diversità e il patrimonio culturale della costa saudita del mar Rosso", spiega Tracy Lanza, group head of global brand and marketing di Rsg. Con questa partnership, la compagnia beneficerà anche della ricerca annuale promossa dal Wttc sull'impatto economico del turismo, che coinvolge 185 Paesi e 26 regioni sparse in tutto il mondo. Si prevede che le destinazioni The Red Sea e Amaala generino 120 mila posti di lavoro e accolgano fino a 1,5 milioni di turisti all'anno, stimolando le economie locali e offrendo opportunità di crescita sostenibile. Inoltre, l'attenzione alle pratiche di turismo rigenerativo garantirà la conservazione delle bellezze naturali e delle risorse di queste regioni per le generazioni future. A luglio Rsg ha annunciato di aver installato più di 760 mila pannelli fotovoltaici, che alimenteranno la prima fase di apertura di The Red Sea. Uno dei suoi cinque impianti solari si trova vicino al Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, che sarà il primo hotel ad aprire nell’area del nuovo complesso nei prossimi mesi. Le utenze del resort sono già alimentate dal parco solare. Altri due hotel saranno aperti per la fine dell'anno ed entro l'inizio del 2025 saranno completati 16 alberghi e il Red Sea International Airport. Una volta terminata nel 2030, la destinazione comprenderà 50 resort, che offriranno fino a 8 mila camere d'albergo e più di mille proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. La destinazione comprenderà anche porti turistici di lusso, campi da golf, strutture di intrattenimento, f&b e attività per il tempo libero. Per quanto riguarda Amaala, la fase uno, incentrata sul masterplan Triple Bay, è in fase avanzata, con i primi ospiti che saranno accolti all'inizio del 2025. Sarà composta da otto resort che offriranno fino a 1.200 posti letto. Una volta completato, il complesso sarà dotato di oltre 3.900 camere d'albergo in 29 hotel e circa 1.200 ville residenziali di lusso, appartamenti e case di proprietà, oltre a strutture di vendita al dettaglio di alto livello, ristoranti raffinati, centri benessere e strutture ricreative. [post_title] => Red Sea Global diventa partner World Travel & Tourism Council [post_date] => 2023-08-31T10:28:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693477695000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutterà il prossimo novembre il brand W Hotels di casa Marriott. Situata nel quartiere più nuovo della città, St. James, la struttura, il cui interior design è stato curato da Jestico + Whiles, sarà dotata di 199 camere e 45 suite, molte con terrazze all'aperto. Nei piani superiori dell'albergo sarà presente la tradizionale W Lounge, oltre che il ristorante SushiSamba, un cocktail bar e la terrazza Joao's Place, lo chef’s table e il rooftop con veduta panoramica dello skyline storico della capitale. "Grazie alla sua impareggiabile ricchezza culturale e alla sua vivace scena artistica, Edimburgo corrisponde al retaggio di W Hotels che accoglie creatività e talento locale - sottolinea Agnieszka Rog-Skrzyniarz, vice president luxury brands, Europa, Marriott International. Presenti anche spazi per eventi, così come una W Sound Suite, ideale per i musicisti e i podcaster. "Il W Edinburgh fa molto di più che metterti al centro della capitale storica e culturalmente ricca della Scozia: ti immerge nello spirito della capitale mondiale dei festival", conclude Ken Millar, general manager dell'hotel. [post_title] => Il brand W Hotels debutta in Scozia a novembre nel quartiere St. James di Edimburgo [post_date] => 2023-08-31T09:57:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693475878000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451313 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo 5 stelle in arrivo a Catania, il secondo della città. Palazzo Sangiorgio aprirà il prossimo 13 settembre e sarà dotato di 25 camere, incluse cinque suite, ristorante rooftop e spa. L'albergo nasce dalla ristrutturazione durata tre anni del vecchio palazzo Hernandez e ora porta il nome del nuovo proprietario, Antonino Sangiorgio. A Catania l’offerta di hotel a 5 stelle era fino a oggi limitata a una sola struttura: il Romano Palace Luxury Hotel, da 104 camere. 