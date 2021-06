Nervi Music Ballet Festival, dal 29 giugno al 2 agosto tra musica, balletto, teatro e grandi eventi

La musica, il balletto, il teatro, incontri e grandi eventi, ritornano a fiorire al Nervi Music Ballet Festival 2021, in scena nella spettacolare cornice dei Parchi di Nervi da martedì 29 giugno a lunedì 2 agosto 2021. Sei nuove produzioni del Teatro Carlo Felice in prima esecuzione assoluta e una prima italiana, un progetto artistico ambizioso, dal nuovo naming e branding internazionale e dall’emozionante veste grafica consacrano la nuova edizione della manifestazione, a 67 anni dalla nascita del Festival Internazionale del Balletto di Nervi.

L’evento è dedicato alla memoria di Carla Fracci, che al Festival Internazionale del Balletto di Nervi debuttò nel 1957.

«Il Nervi Music Ballet Festival – commenta il ministro della cultura Dario Franceschini – celebra quest’anno la sua nuova edizione nella suggestiva cornice ambientale dei Parchi di Nervi con un programma di rilievo internazionale per la musica e il balletto. Le grandi étoile insieme a ballerini provenienti dalle maggiori compagnie di danza di tutto il mondo si affiancano alle nuove generazioni in un simbolico passaggio di testimone tra la grande tradizione e i nuovi talenti. Il festival propone inoltre un progetto di particolare rilievo dedicato a Enrico Caruso che rientra nelle iniziative per il centenario della sua scomparsa: con Caruso Contaminazioni Migranti il mito del grande tenore si contamina con le prospettive culturali e artistiche delle nuove generazioni in sinergia con il Museo dell’Emigrazione Italiana»

Il Festival apre martedì 29 giugno h. 21, con l’allestimento semi scenico di A Midsummer Night’s Dreamdi William Shakespeare su musiche di scena composte da Felix Mendelssohn-Bartholdy eseguite dall’Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta da Roland Böer e dal Coro femminile del Teatro Carlo Felice preparato da Francesco Aliberti, per la regia di Allex Aguilera da un’idea di Davide Livermore, con la video arte di D-Work, nella nuova produzione del Teatro Carlo Felice per il Nervi Music Ballet Festival, in prima assoluta, in collaborazione con il Teatro Nazionale. Con la partecipazione straordinaria dell’attrice Caterina Murino voce recitante.

Quest’anno più che mai, il Festival 2021 dedica un’attenzione particolare alla dimensione della fruibilità degli eventi, che si terranno nell’arena estiva su un palcoscenico covid-compliant di oltre 330 metri quadrati, dal fronte platea ulteriormente ampliato per poter garantire la massima visibilità a tutti i settori disposti sul green di Villa Grimaldi. Insieme alle istituzioni cittadine e regionali, grazie alle partnership tecniche instaurate e consolidate nel tempo, la manifestazione promuove una mobilità sostenibile.

Promosso dal Comune di Genova con il patrocinio di Regione Liguria e in collaborazione con il Ministero della Cultura, organizzato dalla Fondazione Teatro Carlo Felice, in collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova, la Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse, il Politeama Genovese. La manifestazione è realizzata grazie al supporto del main partner Iren, del premium sponsor Banca Passadore dell’official sponsor Esselunga e in media partnership con RAI. Technical sponsor AMIU, AMT, Aster.