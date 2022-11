MareDiVino, a Livorno per conoscere le eccellenze del vino protagonista del turismo enogastronomico MareDiVino è una grande vetrina dei vini del territorio livornese e della Costa degli Etruschi ma anche un’occasione per immergersi nel turismo enogastronomico di un’area molto ricca. Molte aziende produttrici della zona oltre ad organizzare esperienze e visite guidate accolgono i visitatori in strutture ricettive di pregio. MareDiVino si svolgerà a Livorno dal 3 al 4 dicembre (terminal Crociere). Giunta all’undicesima edizione, offre l’opportunità di conoscere i punti di forza dell’offerta enogastronomica, partendo dalla produzione del vino. Protagonisti i vini del territorio livornese e della Costa degli Etruschi, accanto ai quali vengono presentati i prodotti di agricoltori ed allevatori che condividono ed applicano il principio di Slow Food del “buono, pulito e giusto per tutti”. Sarà possibile degustare i vini del territorio, primi tra tutti quelli di Bolgheri e della Val di Cornia, ma anche dell’area limitrofa di Montescudaio e di Riparbella, delle zone del Terratico di Bibbona e delle Isole d’Elba e Capraia, incontrando direttamente e personalmente i produttori, potendo così confrontare le diverse realtà del territorio. Nell’area Food sarà possibile degustare i prodotti toscani dei principali Presidi Slow Food e di alcuni dei birrifici in guida Slow Beer.

[post_date] => 2022-11-21T12:22:03+00:00 MareDiVino, a Livorno per conoscere le eccellenze del vino protagonista del turismo enogastronomico 