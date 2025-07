Laghi Nabi, in Campania tra natura ed avventura Non esistono barriere tra gli ambienti interni e il panorama nel Nabi resort e glamping di Laghi Nabi, oasi naturale della Campania, sul litorale Domizio (Ce). Il primo glamping del Sud Italia è frutto di un originale progetto di bioarchitettura: le tende e i lodge luxury removibili ed ecosostenibili sospesi sull’acqua, dotati di tutti i comfort, punteggiano le rive, frequentate dall’avifauna lacustre. Qui si vive lo spirito avventuroso e la spontaneità del campeggio, non rinunciando ai servizi di un hotel di categoria superiore. Bellissima la Tenda Safari, perfetta per coppie di amici o famiglie, con lido esclusivo e collegamento diretto ai laghi, terrazza esterna con vasca idromassaggio e panorama straordinario. E poi, una delle ultime novità: la casa galleggiante posizionata nel centro del lago, completamente realizzata in legno, con terrazza esterna, anch’essa galleggiante, arredata con comode sedute, tavolino basso e lettini prendisole. La scelta per il soggiorno di full immersion nella natura è molto varia: dalle tende a bordo lago con spiaggetta privata alle tende galleggianti con patio esterno privato, dalle tende superior agli exclusive lodge con vasca idromassaggio esterna privata da cui godersi una vista mozzafiato. A Laghi Nabi è possibile dedicarsi a numerose attività acquatiche, tra canoa, pedalò, corsi di vela, e sportive, come bicicletta, birdwatching, equitazione, oppure semplicemente rilassarsi nella Wellness Pool a sfioro che si affaccia sul lago. Condividi

