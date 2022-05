Grado 130, le iniziative del Laguna Palace Hotel per festeggiare l’isola e la sua storia

I 130 anni di Grado: una festa lunga 6 mesi da maggio ad ottobre 2022 che animerà la vivace cittadina e le spiagge con mostre, concerti, convegni, visite guidate, spettacoli, show cooking con inediti percorsi del gusto nelle tradizioni culinarie del territorio e iniziative a tema.

Era il 25 giugno del 1892 quando l’imperatore Francesco Giuseppe proclamò Grado Stazione di cura e soggiorno dando il via a una storia di successo che ancora oggi, dopo 130 anni, elegge questo antico borgo di pescatori a meta balneare preferita dalla mitteleuropa con la sua atmosfera rilassata e il clima sempre mite.

Il programma, che ha preso il via il 1° maggio, comprende sfilate, proiezioni spettacolari nel centro storico, concerti, operette e manifestazioni teatrali anche nelle piazzette, la “notte bianca e oro sulla sabbia”, convegni di approfondimento, improvvisazioni di arte culinaria, ecc.

L’Hotel Laguna Palace mette a disposizione dei suoi ospiti un “menu 130” dedicato e a tema celebrativo da gustare nello scenografico ristorante Laguna Sky. Da poco più di 2 mesi il Laguna Palace Hotel e il suo rinomato ristorante hanno infatti inaugurato la stagione 2022 dove poter trascorrere giornate indimenticabili tra il verde della vegetazione e il blu del mare, una cucina gourmet con vista, una attrezzatissima SPA, la panoramica piscina con idromassaggio, la spiaggia privata attrezzata dello stabilimento Tivoli e il lounge bar sul rooftop dove sorseggiare un drink aspettando il tramonto.

E dallo stesso rooftop si potrà scorgere il nuovo Laguna Faro Suites che prende forma e che tra poco più di mese vedrà la luce e che sarà inaugurato a giugno, nel clou delle celebrazioni della città per i 130 anni, per andare incontro alla sempre più crescente domanda di un pubblico esigente che ricerca riservatezza e il massimo comfort in un ambiente di design e tendenza.

Tra i pacchetti del Laguna Palace: Speciale Remise en forme Grado 130, 4 notti al costo di 3 in Camera doppia superior trattamento b&b. Incluso accesso gratuito alla SPA e trattamento corpo a scelta tra 3 massaggi in omaggio. Quote da € 295 per camera per notte.