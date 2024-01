Genova, al via la prima Edizione invernale dei Rolli Days dal 19 al 21 gennaio Rolli Days, dal 19-21 gennaio apertura straordinaria dei palazzi Unesco raccontati con le parole e le note di De Andrè. Genova è una città dai forti contrasti, oggi così come al tempo della Repubblica aristocratica, quando un ristretto gruppo di oligarchi dalle ricchezze inimmaginabili governava una grande massa d’individui poverissimi. C’è poi un dialogo fra palazzi e chiese, fra spazi privati e spazi pubblici. I meravigliosi saloni dei Palazzi dei Rolli sono privati e destinati a pochi, le navate monumentali delle chiese sono pubbliche e offerte a tutti gli occhi. La prima edizione invernale dei Rolli Days, dal 19 al 21 gennaio 2024, prova a raccontare questi contrasti sociali, urbani, artistici, capaci di creare un suggestivo incontro del bellissimo e del terribile, del sacro e del profano. Il tema scelto per questa edizione straordinaria permette anche di farsi ispirare dall’eccezionale vena poetica e musicale di un grande artista del nostro tempo: Fabrizio De Andrè, appassionato cantore della città. Nel 25esimo anniversario della morte del cantautore genovese, le sue canzoni e le novelle in esse raccontate saranno guida e ispirazione per narrare suoni e personaggi del centro storico monumentale di Genova e i suoi spazi più significativi. Accanto alle immancabili visite guidate dei divulgatori scientifici dei Rolli Days, sarà presente un nutrito numero di eventi collaterali per ricordare il grande cantautore. Attraverso i testi di De Andrè verranno fatte vivere le piazze del centro storico per confermare ancora una volta come Rolli Days sia un evento trasversale, che non celebra soltanto il passato, ma porta la storia nel presente, affiancando all’arte figurativa di affreschi e dipinti l’arte performativa della musica e del teatro. Condividi

\r

La low cost prosegue nell'ottimizzazione del proprio network, affinché risulti il più possibile «redditizio», come spiegato dal ceo e fondatore, Bjorn Tore Larsen: «Abbiamo ridotto le frequenze di alcune rotte a bassa domanda nelle prossime stagioni per garantire che la nostra attenzione rimanga focalizzata sulla gestione di un network redditizio (...) Lo scorso dicembre abbiamo avviato le vendite di voli da New York ad Atene, che inizieranno il prossimo maggio, e abbiamo messo in vendita la prima ondata di voli su tutto il nostro network fino alla fine della stagione invernale 2025. Intanto, le prenotazioni dal 1° gennaio 2024 sono aumentate del 77% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente».\r

\r

New York è poi collegata con Berlino (4 volte a settimana), Parigi Charles de Gaulle, voli giornalieri, Londra Gatwick, due voli al giorno e Oslo, con tre frequenze alla settimana.\r

\r

Sempre a dicembre la compagnia ha registrato un load factor del 71% che rappresenta un aumento di 10 punti percentuali (p.p.) rispetto all'anno precedente. Nel mese di dicembre, Norse Atlantic Airways ha registrato 79.240 passeggeri su 343 voli, compresi 22 voli charter.\r

\r

","post_title":"Norse Atlantic: salgono a otto le frequenze sulla Roma-New York nel picco dell'estate","post_date":"2024-01-11T09:47:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704966462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459171","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna l'International Lgbtq+ Wedding Congress che, dopo la prima edizione veneziana, replica quest'anno a Barcellona, dal 16 al 18 febbraio, presso l’Atzavara Hotel & Spa. Al centro dei lavori del primo evento internazionale dedicato al mondo del wedding Lgbtq+ ci sono stati temi quali le storie di imprese di successo e il networking, nonché argomenti di attualità, quali le unioni civili, il ddl Zan e l'inclusione. L'evento ha coinvolto oltre 200 partecipanti tra operatori, strutture ricettive, guide turistiche ed agenzie di viaggio, 100 professionisti internazionali della wedding industry e per finire oltre 30 guest speaker di fama internazionale.\r

\r

Con il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi in tutto il mondo, l’industria delle nozze Lgbtq+ si riunisce quindi per aggiornarsi sulle nuove prospettive del settore. Il secondo appuntamento internazionale sul turismo del matrimonio Lgbtq+ si sviluppa intorno al tema della sostenibilità sociale come valore di un segmento dal punto di vista etico, ma anche economico. Un’occasione per tutte le imprese di entrare a far parte della wedding industry inclusiva e di informarsi e formarsi su come diventare un punto di riferimento per questo importante segmento di mercato in forte crescita.\r

\r

“Quando abbiamo scelto la destinazione per la seconda edizione del congresso, ci è venuta subito in mente la Spagna e in particolare Barcellona - ha ribadito Sandra Santoro, event director del progetto -. Il suo impegno per l'uguaglianza, la vivace comunità Lgbtq+, l'architettura accattivante, l'eccellenza culinaria e la diversità culturale creano un'atmosfera senza precedenti di accettazione e celebrazione. Noi siamo entusiasti di riunire professionisti del settore, attivisti e alleati per promuovere conversazioni significative e creare un futuro più inclusivo per i matrimoni Lgbtq+ in tutto il mondo, in una destinazione che celebra l’amore e abbraccia la bellezza della diversità da sempre”.","post_title":"A Barcellona la seconda edizione dell'International Lgbtq+ Wedding Congress","post_date":"2024-01-10T13:58:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1704895129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Enrico Brignano il protagonista del grande evento di apertura di Costa Smeralda a Sanremo. Prima di diventare il palcoscenico sul mare della musica di Sanremo, dal 6 al 10 febbraio, con le esibizioni dei quattro artisti in collegamento con il teatro Ariston, la nave ospiterà infatti un grande evento di apertura, in programma nella serata di domenica 4 febbraio. Una festa solo per gli ospiti della nave, che vedrà Enrico Brignano proporre uno spettacolo inedito, pensato appositamente per questa occasione, oltra a un light show su Sanremo e a un party glam con invitati speciali e dj set.\r

\r

Per vivere Sanremo da un punto di vista unico, partecipando a tutti gli eventi in programma a bordo, Costa ha infatti organizzato una crociera speciale a edizione limitata, che prevede, in aggiunta alle esibizioni dal vivo, anche un ricco programma giornaliero di esperienze in collaborazione con partner di fama mondiale. Chiamata Sanremo Full Experience, la crociera dura in totale nove giorni, dal 3 all’11 febbraio. Può essere suddivisa in due itinerari più brevi da cinque giorni l’uno: Opening Sanremo, dal 3 al 7 febbraio, e Gran Finale Sanremo, dal 7 all’11 febbraio. Le cabine disponibili sono a numero limitato e sono già esaurite sulla seconda parte del viaggio, quella dal 7 all’11 febbraio, mentre rimangono ancora posti sull’intera crociera e sulla prima parte, dal 3 al 7 febbraio, che comprende gli eventi della giornata di apertura del 4 febbraio e il primo degli artisti che si esibiranno in collegamento con il teatro Ariston.","post_title":"Enrico Brignano aprirà la crociera Costa Smeralda a Sanremo. Limitati i posti disponibili","post_date":"2024-01-10T13:44:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704894285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' tornato attivo oggi, 10 gennaio, il collegamento ferroviario di Tgv Inoui tra Italia e Francia, dopo quattro mesi di stop a seguito della frana verificatasi nella Valle della Maurienne il 27 agosto 2023.\r

Come anticipato alcune settimane fa, la ripresa del collegamento tra Milano e Parigi è parziale: il viaggio sarà effettuato in treno e in bus nel segmento interrotto alla circolazione ferroviaria, tra Oulx e Saint-Jean de Maurienne.\r

Il primo treno da Milano a Parigi parte dalla stazione di Milano Porta Garibaldi alle 14H10. I passeggeri diretti in Francia viaggeranno in Tgv da Milano e da Torino a Oulx, poi in bus da Oulx a Saint-Jean de Maurienne, dove un Tgv li attenderà per completare il viaggio da Saint-Jean de Maurienne verso Chambéry e Parigi.\r

Sncf Voyageurs ha già messo in vendita i biglietti dal 10 gennaio al 24 marzo. L’azienda ha però deciso di prorogare la disponibilità dei biglietti, per cui prossimamente saranno presto messi in vendita anche quelli per le date successive al 24 marzo.\r

«Oggi è un giorno di estrema importanza - ha commentato Jean-Francois Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia -. Dopo quattro mesi di stop, riapriamo il primo servizio sostitutivo di collegamento tra Italia e Francia. Si tratta di un’alternativa pratica e sostenibile al trasporto aereo, per la ripresa dei collegamenti tra due nazioni che sono sempre state interconnesse e il cui collegamento è per noi di fondamentale importanza. L'impegno verso i nostri clienti è il volano di ogni nostra azione e strategia, e la riapertura ne rappresenta una chiara dimostrazione».","post_title":"Tgv Inoui: oggi torna il collegamento ferroviario Italia-Francia","post_date":"2024-01-10T13:05:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704891937000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Radio Vacanze, La Voce del Turismoè la radio ufficiale della 21ª edizione di SapEur e della 9ª edizione di Forlì Wine Festival, le due manifestazioni dedicate alla cultura e alle tradizioni della buona tavola che si terranno a Forlì dal 26 al 28 gennaio 2024.\r

“Felici di essere per il secondo anno consecutivo la Radio Ufficiale di SapEur e Forlì Wine Festival”, dichiara Gianluigi Leoni, editore di Radio Vacanze. “Queste due manifestazioni rappresentano un’occasione unica per scoprire e riscoprire i sapori e i profumi della migliore gastronomia regionale italiana. Noi siamo felici di accompagnare i nostri ascoltatori in questo viaggio alla scoperta delle eccellenze del nostro Paese”.\r

SapEur è la fiera del prodotto tipico e genuino, dedicata alle tradizioni culinarie delle regioni di tutt’Italia. I visitatori potranno trovare in fiera centinaia di espositori provenienti da tutto il territorio nazionale, con oltre 200 espositori, che presenteranno le loro produzioni di alta qualità, tra cui salumi, formaggi, pasta, olio, vino e molto altro ancora.\r

Forlì Wine Festival è la rassegna dedicata ai vini delle migliori cantine italiane. In fiera sarà possibile degustare i vini di oltre 150 produttori, provenienti da tutte le regioni d’Italia.\r

Radio Vacanze sarà presente in fiera con un proprio stand (n°7-8), dove si terranno interviste a produttori, chef e rappresentanti delle istituzioni. L’emittente radiofonica trasmetterà inoltre in diretta dalla fiera, con servizi e interviste che andranno in onda durante le proprie trasmissioni.","post_title":"Radio Vacanze sarà la radio ufficiale di SapEur edi Forlì Wine Festival","post_date":"2024-01-10T12:13:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1704888804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459105","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' una vera e propria escalation positiva quella che ha visto protagonista nel 2023 l'aeroporto internazionale dell'Umbria - Perugia \"San Francesco d'Assisi\". Con i 22.003 passeggeri registrati a dicembre (+43% sul 2019 e +27% sul 2022), il dato complessivo per i 12 mesi ha raggiunto infatti i 532.474 transiti, pari ad una crescita del +143% sul 2019 e del +44% rispetto al 2022 (quando furono 369.222).\r

\r

«Un risultato atteso, visti i numerosi record registrati nel corso di tutto l'anno, ma assolutamente impensabile fino a pochi anni fa, quando il traffico medio si attestava sui 220 mila passeggeri annui - sottolinea in una nota la Sase, società di gestione dello scalo -. Grazie ad una programmazione che ha visto operative 16 rotte, con fino ad oltre 100 voli di linea settimanali, l'aeroporto dell'Umbria ha confermato il suo trend di crescita registrando incrementi di traffico in ogni mese dell'anno e stabilendo i nuovi record mensili ininterrottamente da gennaio a dicembre».\r

\r

La chiusura annuale ad oltre 530 mila passeggeri consente al \"San Francesco d'Assisi\" di scalare nuovamente posizioni nella classifica dei 42 aeroporti italiani, raggiungendo la 20/a posizione grazie al sorpasso su Ancona.\r

\r

Nel dettaglio, il 66% dei passeggeri è stato registrato su voli internazionali, il 33% su voli nazionali e l'1% su voli di aviazione generale e charter. L'aeroporto ha sottolineato, inoltre, come nel biennio 2022-2023 lo scalo - grazie agli oltre 900.000 passeggeri transitati - abbia generato un traffico pari a quello registrato nei cinque anni precedenti (periodo 2017-2021).\r

\r

Per quanto riguarda la puntualità dei voli, nel periodo gennaio - dicembre lo scalo ha assistito oltre 1.700 voli partenti, con un “on-time performance” da parte delle compagnie del 54% entro i 15 minuti e del 73% sopra ai 15 minuti. Sase ha ottenuto invece un indice di puntualità del 98,6%. S\r

\r

«Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questi straordinari risultati per il 2023, che ha visto il nostro aeroporto eccellere sia per quanto riguarda l’incremento del traffico sia per ciò che concerne la qualità del servizio erogato a compagnie e passeggeri - ha commentato Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. Guardiamo con entusiasmo al futuro, impegnandoci a continuare a fornire servizi di alta qualità e a sostenere lo sviluppo economico del territorio».","post_title":"L'accelerata dell'Aeroporto dell'Umbria: traffico passeggeri a +143% sul 2019","post_date":"2024-01-10T10:05:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704881153000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459046","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizia oggi, facendo tappa in ben 32 città italiane, la seconda edizione del roadshow “Ci vediamo da te” firmato Guiness Travel. Si tratta di un bis incoraggiato dal grande successo riscosso lo scorso anno: un’ora di incontro con le agenzie di viaggio, comunicando le novità del prodotto e i vantaggi di una collaborazione con il to. Al centro dei meeting ci saranno quattro temi fondamentali: identità e specializzazione, prodotto e vendibilità, assistenza costante e totale, per finire con la comunicazione e la formazione.\r

\r

Prodotto e vendibilità si avvalgono in particolare del sistema di acquisto con largo anticipo di allotment aerei e servizi a terra, con la garanzia quindi di un prezzo garantito. La collaborazione con alcune tra le migliori compagnie aeree fornisce poi la possibilità di partenze da tutta Italia grazie ad avvicinamenti e bretelle con l’hub di Roma Fiumicino. Continuano invece a essere escluse dalla partnership con Guiness le compagnie low cost.\r

\r

Il to ha per di più potenziato la rete commerciale attiva su tutto il territorio nazionale. Sul versante della formazione, Guiness è anche impegnata nella diffusione e nell’approfondimento del prodotto attraverso la creazione di webinar dedicati alle destinazioni proposte. Contemporaneamente alle tappe del roadshow Ci vediamo da te, saranno infine inviati alle agenzie di viaggio i nuovi cataloghi monografici 2024-’25 sulle destinazioni di punta, per una serie di 20 folder. A questi seguirà l’uscita del catalogo generale.","post_title":"Parte oggi Ci vediamo da te: il roadshow di Guiness Travel con 32 tappe in programma","post_date":"2024-01-09T11:28:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704799734000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Filippine archiviano il 2023 in positivo, totalizzando oltre 5,45 milioni di arrivi internazionali: di questi, l'8,2% sono filippini emigrati all'estero mentre il restante 91,8% sono turisti stranieri.\r

«Questi dati illustrano perfettamente la performance dell'industria del turismo sotto l'amministrazione Marcos - ha dichiarato il Segretario del Dipartimento del Turismo, Christina Garcia Frasco -. Da quando siamo entrati in carica, abbiamo fissato i nostri obiettivi per il settore non solo in termini di arrivi di visitatori internazionali, ma soprattutto per il numero di filippini, comprese le loro famiglie, che beneficeranno delle opportunità generate dai nostri sforzi costanti e continui affinché il settore cresca più di quanto ci siamo prefissati. Continueremo a concretizzare la volontà di questa amministrazione di fare del turismo un catalizzatore per la crescita economica e la rinascita».\r

Secondo Christina Garcia Frasco l'industria turistica locale del Paese si sta riprendendo più velocemente del previsto: le entrate del turismo internazionale sono aumentate del 124,87% al 2022, superando i 480 miliardi di Pho (circa 8 miliardi di euro). Entro il 2024, il Dipartimento del turismo intende raggiungere quota 7,7 milioni di arrivi di visitatori internazionali.\r

Per quanto riguarda infine gli arrivi dall’Italia, tra gennaio e dicembre 2023, i visitatori sono stati 22.496, superando di circa 10.000 turisti il totale registrato nel 2022.","post_title":"Filippine: segno più per visitatori internazionali ed entrate turistiche nel 2023","post_date":"2024-01-09T09:15:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1704791729000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Val d’Ega Winter Challenge è la novità della stagione invernale: sfide fra attività all’aria aperta, sport e paesaggi mozzafiato, che dovranno essere immortalate in altrettanti clic fotografici, passaporto necessario per vincere e ricevere il premio finale.\r

\r

Tutti possono partecipare, la sfida è aperta a chiunque ami gli sport invernali e soggiorni in una delle tante strutture convenzionate con le associazioni turistiche della Val d’Ega. L’unico requisito? Andare alla scoperta di questo paradiso dolomitico in un modo diverso dal solito. La Winter Challenge è aperta per tutta la stagione sciistica, fino a marzo 2024.\r

\r

Una volta iniziata, sono dieci i giorni di tempo per completare tutte le sei sfide in programma. Ovvero un’esperienza per vivere a 360 gradi la Val d’Ega. Si inizia con la “Sfida artistica… dove arte e natura s’incontrano”: partire alla scoperta dell’Eye of the Dolomites a Obereggen e da lì godersi un panorama mozzafiato dal passo di Pampeago. Si prosegue con la “Sfida architettonica… design a quota 2.096 metri”, visitando una delle perle architettoniche della Val d’Ega: il rifugio Oberholz di Obereggen, pronto ad essere immortalato in uno scatto fotografico indimenticabile. E non può mancare l’occasione per ammirare da vicino due giganti: il Catinaccio che si tinge di rosa con l’enrosadira e il Latemar, che si affaccia regale nelle acque del lago di Carezza: ecco quindi la Sfida dei giganti.\r

\r

E magari subito dopo partecipare alla “Sfida invisibile… ai piedi del Catinaccio, a bocca aperta”, esplorando, fra lo stupore di un paesaggio da fiaba, il mitico regno di Re Laurino a Carezza e scoprire la stazione a monte “invisibile”, ispirata al roseto incantato della leggenda locale. La Val d’Ega ha cuore green, ed ecco allora la “Sfida sostenibile… in bus è più divertente”: si lascia riposare l’auto e si prende il bus (gratuito con il Guestpass che si riceverà in omaggio all’arrivo) per raggiungere comodamente le aree sciistiche. Infine non può mancare, per i buongustai e non solo,la “Sfida culinaria”: una meritata pausa in qualche accogliente baita della Val d’Ega dove lasciarsi viziare dalle specialità tipiche altoatesine.\r

\r

Al termine della Winter Challenge basterà caricare sul sito https://eggental.com le foto che provano il superamento di ogni sfida e poi recarsi in uno degli uffici turistici della Val d’Ega per ricevere il regalo: un premio per coronare il successo, e insieme un ringraziamento per avere esplorato con passione le aree sciistiche e i panorami della Val d’Ega. Le avventure si possono condividere su Instagram, con l’hashtag #enjoyeggental.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Val d’Ega Winter Challenge, sfide sulla neve fino a marzo 2024","post_date":"2024-01-08T13:31:32+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1704720692000]}]}}