Fano e Ascoli Piceno ospitano Laura Morante in Medea

Una splendida Laura Morante torna nelle Marche nelle vesti della Medea di Euripide e sarà in scena martedì 10 agosto nella ex Chiesa di San Francesco a Fano, e subito dopo l’11 e 12 agosto al Teatro Romano di Ascoli Piceno, accompagnata da Davide Alogna al violino e Giuseppe Gullotta al pianoforte su musiche di Chopin, Franck, Prokofiev.

Lo spettacolo, con l’adattamento del testo a cura della stessa attrice e la regia di Daniele Costantini, è prodotto e distribuito in esclusiva da AidaStudio Produzioni, società di creazione, produzione e distribuzione diretta da Elena Marazzita.

Euripide con Medea rappresenta l’indicibile e l’irrappresentabile del cuore umano nelle sue pieghe più profonde e nelle sue parti più oscure e riposte, dove passione e ragione si mescolano e si confondono senza che sia possibile separarle, dove la logica, divenuta paralogismo, salva l’onore perché salva le apparenze, ma obbedisce alle ingiunzioni di una forza oscura, dove l’assoluto smarrimento si coniuga con la lucidità estrema. Medea è veramente umana nella complessità del suo carattere: è una donna di straordinaria razionalità ma anche di estrema passionalità e la molteplicità dei gesti è il risultato del diverso e mutevole rapporto di forze tra esigenze razionali e istanze emotive. Fissa nell’amore di Giasone tutta la sua energia esistenziale fino a travolgere ogni coscienza di bene e di male, e uccide.

Le tre serate di spettacolo di Medea sono proposte nell’ambito del circuito TAU/Teatri Antichi Uniti, un prezioso luogo di incontro tra le ricchezze archeologiche della regione Marche e i contenuti di spettacolo che da 23 anni è un fiore all’’occhiello della scena nazionale, e che si presenta per l’edizione 2021 con 38 appuntamenti in 18 differenti e incantevoli siti archeologici della regione, su iniziativa della Regione Marche con AMAT, MiC, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e i Comuni del territorio marchigiano.

Prima degli spettacoli alle ore 19.30 tornano gli AperiTAU. Passeggiate di storia: a Fano al Museo del Palazzo Malatestiano visita alla Sezione Archeologica del Museo e ai Mosaici romani del Teatro della Fortuna a cura di Comune di Fano; ad Ascoli Piceno Alla scoperta della Ascoli Piceno Romana Itinerario n. 3_Dal Paganesimo al Cristianesimo a cura di Comune di Ascoli Piceno / Gianfranca Florio. Prenotazioni per AperiTAU al n 331 8608346

MT