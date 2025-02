Destination Italia integra il tool Trip Builder nella piattaforma proprietaria Hubcore.Ai Un nuovo modulo funzionale nativo all’interno di Hubcore.Ai. La piattaforma proprietaria all-in-one per gli operatori incoming di Destination Italia, con funzionalità specifiche per dmc, dmo e tour operator di ogni dimensione, ha concluso con successo l’integrazione di Trip Builder: tool per la creazione di proposte di viaggio completamente personalizzate. Stando a una nota della compagnia, nel momento in cui la migrazione tecnologica verso il nuovo strumento sarà completata, la redditività sarà positivamente influenzata dal combinato disposto delle variazioni applicate ai seguenti Kpi: +20% tasso di conversione (prenotazioni su richieste). Il tool consente infatti di elaborare le pratiche tailor made con una riduzione dei tempi fino a un 70%. +10% dell’importo medio e +1% di margine: Trip Builder rappresenta la prima applicazione di Hubcore.Ai relativa al canale b2b utilizzata da Destination Italia. Su Hubcore.Ai sono caricati tutti i contenuti della rete dei local expert. Questo comporta la possibilità di arricchire le proposte con prodotti e servizi aggiuntivi rispetto alla sola accomodation e di incrementare il margine netto con prodotti esperienziali in house a più alta marginalità. -10% nei costi operativi: l’efficienza operativa nello svolgere le medesime funzioni con tempi decisamente inferiori determina una contestuale riduzione degli Opex a parità di volume transato. “Desidero sottolineare come Trip Builder rappresenti un modulo funzionale nativo all’interno di Hubcore.AI, progettato in coerenza con la filosofia architetturale e operativa della piattaforma – spiega il cto di Destination Italia, Vincenzo Visciano -. Questo componente è il risultato di un’approfondita analisi dell’intero ciclo produttivo nella creazione di proposte turistiche personalizzate. È un progetto nato dall’esigenza di ripensare radicalmente i nostri flussi operativi, prendendo in esame ogni singola fase del processo: dalla concezione creativa dell’itinerario, alla personalizzazione dell’esperienza per il cliente, fino alla formalizzazione in piattaforma dei servizi necessari alla conferma. La sfida era coniugare la massima libertà creativa, fondamentale nelle fasi iniziali di ideazione, con una presentazione emotivamente coinvolgente dell’offerta e una rigorosa efficienza nella gestione operativa”. Condividi

La società IAG, diventata indipendente da Iberia lo scorso dicembre, ha integrato nel suo sito web la possibilità di prenotare un alloggio e noleggiare un veicolo tramite Booking.\r

\r

Questa nuova opzione è disponibile in tutte le città in cui opera (Barcellona, ​​Boston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Buenos Aires e Santiago del Cile), nonché nella rete di destinazioni in connessione con Vueling e Iberia.\r

\r

Jacobo Gómez-Ballesteros, responsabile dei servizi accessori di Level, sottolinea che \"con questo accordo vogliamo riaffermare il nostro posizionamento di compagnia aerea amichevole che mette l'esperienza del cliente al centro dell'attenzione, offrendo soluzioni semplici ma efficaci e utili affinché il viaggio diventi un'esperienza ancora più personalizzata e accessibile\".\r

\r

","post_title":"Level integra il suo sito web tramite Booking","post_date":"2025-02-27T14:59:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1740668343000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo modulo funzionale nativo all’interno di Hubcore.Ai. La piattaforma proprietaria all-in-one per gli operatori incoming di Destination Italia, con funzionalità specifiche per dmc, dmo e tour operator di ogni dimensione, ha concluso con successo l’integrazione di Trip Builder: tool per la creazione di proposte di viaggio completamente personalizzate. \r

\r

Stando a una nota della compagnia, nel momento in cui la migrazione tecnologica verso il nuovo strumento sarà completata, la redditività sarà positivamente influenzata dal combinato disposto delle variazioni applicate ai seguenti Kpi: +20% tasso di conversione (prenotazioni su richieste). Il tool consente infatti di elaborare le pratiche tailor made con una riduzione dei tempi fino a un 70%. +10% dell'importo medio e +1% di margine: Trip Builder rappresenta la prima applicazione di Hubcore.Ai relativa al canale b2b utilizzata da Destination Italia. Su Hubcore.Ai sono caricati tutti i contenuti della rete dei local expert. Questo comporta la possibilità di arricchire le proposte con prodotti e servizi aggiuntivi rispetto alla sola accomodation e di incrementare il margine netto con prodotti esperienziali in house a più alta marginalità. -10% nei costi operativi: l’efficienza operativa nello svolgere le medesime funzioni con tempi decisamente inferiori determina una contestuale riduzione degli Opex a parità di volume transato.\r

\r

\"Desidero sottolineare come Trip Builder rappresenti un modulo funzionale nativo all’interno di Hubcore.AI, progettato in coerenza con la filosofia architetturale e operativa della piattaforma - spiega il cto di Destination Italia, Vincenzo Visciano -. Questo componente è il risultato di un’approfondita analisi dell’intero ciclo produttivo nella creazione di proposte turistiche personalizzate. È un progetto nato dall’esigenza di ripensare radicalmente i nostri flussi operativi, prendendo in esame ogni singola fase del processo: dalla concezione creativa dell’itinerario, alla personalizzazione dell’esperienza per il cliente, fino alla formalizzazione in piattaforma dei servizi necessari alla conferma. La sfida era coniugare la massima libertà creativa, fondamentale nelle fasi iniziali di ideazione, con una presentazione emotivamente coinvolgente dell’offerta e una rigorosa efficienza nella gestione operativa”.","post_title":"Destination Italia integra il tool Trip Builder nella piattaforma proprietaria Hubcore.Ai","post_date":"2025-02-27T11:49:23+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1740656963000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'associazione consulenti di viaggio italiani (Acovi) si aggrega al centro studi E.S.S.E., nell'ambito della legge 4/2013, che disciplina la formazione e la valorizzazione delle figure professionali non ancora rappresentate da albi o ordini.\r

\r

L’obiettivo ormai imminente è creare un registro nazionale per i consulenti di viaggio, strumento fondamentale per riconoscere e valorizzare le competenze di una figura professionale che, pur essendo attiva da oltre 25 anni, merita oggi un riconoscimento ufficiale.\r

\r

«Finalmente abbiamo un riconoscimento istituzionale e professionale per tutti i consulenti – spiega Monica Vittani, presidente Acovi – Gli step successivi comprenderanno l’organizzazione di formazione per l’aggiornamento. Ci saranno anche i corsi per accedere al registro, così come seguiranno regole precise e un codice deontologico».\r

\r

In questo modo, Acovi garantisce un percorso di crescita professionale coerente e strutturato, capace di rafforzare il ruolo del consulente di viaggio nel panorama turistico nazionale.\r

\r

Acovi lancerà anche lo sviluppo di una app dedicata agli iscritti. La piattaforma mobile offrirà strumenti come l’accesso rapido a informazioni e aggiornamenti formativi, consigli e suggerimenti legali e fiscali forniti in collaborazione con il partner Legal service e accesso al gruppo Telegram dedicato agli iscritti con news e informazioni\r

\r

Un segnale importante arriva dalla regione Calabria che ha recentemente recepito e approvato la legge regionale in linea con la legge 4/2013 del Mimit. Il riconoscimento dell’attività formativa e la creazione di registri ufficiali rappresentano un tassello fondamentale per la professionalizzazione del settore turistico, confermando il valore e l'impegno di Acovi nel promuovere elevati standard di competenza e trasparenza.\r

\r

«L’ingresso ad un ente di aggregazione come il centro studi E.S.S.E. e il riconoscimento istituzionale da parte della regione Calabria – aggiunge Vittani - sono tappe decisive per la crescita e il riconoscimento dei consulenti di viaggio. Il nostro obiettivo è dare a questi professionisti gli strumenti necessari per operare con eccellenza in un mercato in continua evoluzione».","post_title":"Acovi, nasce il registro nazionale dei consulenti di viaggio","post_date":"2025-02-27T09:57:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1740650277000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485533","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines Holidays si espande oltre i confini nazionali e raggiunge una serie di mercati chiave: la piattaforma per la vendita di pacchetti vacanze della compagnia aerea finora operativa solo in Turchia, debutta infatti in Europa, Regno Unito, Corea del Sud, Messico, Australia e altri paesi, in partnership con Hbx e Perfectstay.\r

\r

I turisti possono così organizzare voli, hotel, tour, attività, noleggio auto, trasferimenti aeroportuali, assicurazioni e altro ancora con pochi passaggi online: un'evoluzione che segna una significativa pietra miliare nell'obiettivo di Turkish Airlines di fornire esperienze di qualità e agevoli ai viaggiatori di tutto il mondo.\r

\r

Il lancio negli Stati Uniti è già programmato nei prossimi mesi.\r

\r

Per celebrare il lancio globale è stata lanciata una campagna promozionale: i viaggiatori che prenoteranno il loro primo pacchetto vacanza o tour in Turchia attraverso la piattaforma riceveranno l'accesso alla lounge dell'aeroporto. Inoltre, potranno usufruire di sconti fino a 350 € in base alla spesa totale effettuata durante il periodo di lancio.\r

\r

«I passeggeri in partenza dalla Turchia hanno apprezzato la comodità di prenotare l'intero viaggio attraverso Turkish Airlines Holidays. Ora stiamo estendendo questa comoda esperienza ai viaggiatori di tutto il mondo, rendendo la pianificazione delle vacanze più facile che mai e rafforzando la nostra presenza globale» ha commentato il ceo della compagnia di bandiera turca, Bilal Ekşi (nella foto).\r

\r

Nicolas Huss, ceo di Hbx ha aggiunto: «Grazie a questa collaborazione, i passeggeri possono ora migliorare i loro viaggi combinando i voli con il nostro vasto repertorio globale di accommodation, trasferimenti, autonoleggi ed esperienze, alimentato dall'avanzata tecnologia per la creazione di pacchetti di Perfect Stay, per creare la vacanza ideale».","post_title":"Turkish Airlines Holidays: la piattaforma per la vendita di pacchetti vacanze sbarca in Europa","post_date":"2025-02-27T09:15:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740647707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485510","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Presso il Bonfanti Design Hotel, in val Pusteria, è nato Esc: il gestionale per l’albergo intelligente. Easy System Control è la digitalizzazione e standardizzazione dei processi dell’ospitalità e della ristorazione, per un'evoluzione digitale del settore. Un prodotto pensato per l’ottimizzazione dei costi e della gestione alberghiera messo a punto dall’azienda altoatesina Mtsonline, guidata dal proprietario e amministratore delegato Tobias Fischnaller.\r

\r

Allo sviluppo di Esc hanno contribuito pure le competenze tecniche e turistiche di Jan Vlasák, ceo del Bonfanti Design Hotel e founder di Esc che ha supportato il progetto con il suo know-how pratico e turistico e la sua lunga esperienza nel settore alberghiero.\r

\r

Dietro un investimento di oltre 1 milione di euro, Esc mira a offrire una soluzione digitale completa che ottimizza i processi interni e fornisce una visione completa delle operazioni alberghiere. “Esc è una piattaforma integrata progettata appositamente per supportare gli albergatori nell’ottimizzazione delle loro operazioni - spiega il project manager, Eugenio Ambrosetti -. Fornisce una visione a 360 gradi della gestione: analizza, ottimizza e genera automaticamente statistiche su costi e ricavi. Digitalizza le attività operative e la comunicazione interna. Non esistono altri programmi così dettagliati che interagiscono con altri sistemi. Esc nasce da una gestione reale dell’hotel e non astratta”.\r

\r

Il suo punto di forza è l’aver integrato tutta la gestione alberghiera.\r

\r

“Ottimizza i processi, riduce i costi e garantisce standard elevati in tutto l’hotel - aggiunge Vlasák -. Anche con fluttuazioni delle risorse umane, la qualità delle nostre operazioni rimane costante grazie all’integrazione delle nostre conoscenze all’interno di Esc. Dopo una fase di acquisizione delle skills necessarie da parte del personale, abbiamo quantificato un risparmio di 150 mila euro: un esempio concreto è l'efficientamento della gestione del buffet, per cui Esc non solo ha permesso un risparmio del 28% sulle materie prime, ma ha anche contribuito a ridurre gli sprechi alimentari”.\r

\r

Grazie al suo sistema di monitoraggio, Esc analizza infatti i dati registrati, le presenze degli ospiti e la loro nazionalità, fornendo previsioni accurate sulla quantità di cibo da preparare. Inoltre, suggerisce nuove ricette per riutilizzare in modo creativo le eccedenze alimentari, trasformando gli ingredienti in nuovi piatti, garantendo così una gestione sostenibile e ottimizzata del buffet. Il personale inoltre non è gravato dalla gestione di carico e scarico. I costi sono visibili. I margini di errori e di frodi molto ridotti.\r

\r

Un altro esempio significativo è il risparmio di tempo e l’efficienza operativa dell’hotel rappresentata dall’app Esc dedicata agli ospiti. Questa soluzione consente agli utenti di gestire autonomamente la prenotazione di numerosi servizi offerti dalla struttura, come il trasferimento privato o la richiesta di organizzazione di eventi speciali, riducendo al minimo le tempistiche di attesa. Il sistema è composto da diversi moduli, tra cui gestione veicoli ed eventi, reception, food and beverage, housekeeping e manutenzione, gestione del magazzino, gestione del personale, app ospiti, analisi e altro ancora. Tutti i moduli sono integrati sul cloud di Mtsonline: una piattaforma user-friendly che si integra facilmente con vari pms alberghieri.\r

\r

“Sono molte le sfide in questo settore, in particolare nella gestione – afferma Paola Bonfanti, proprietaria dell'hotel –. Esc ci dà molta soddisfazione e ci accompagnerà nel nostro prossimo obiettivo puntato sulle 4 stelle superior\". Il prodotto, già utilizzato con successo proprio presso il Bonfanti Design Hotel, ha completato la fase beta con successo e ora è pronto per essere immesso nel mercato.","post_title":"Il Bonfanti Design Hotel tiene a battesimo il nuovo gestionale Esc","post_date":"2025-02-27T09:02:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740646940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da una costola di Dama Re, società che offre servizi di compravendita di immobili e locazione, asset management e operazioni di sviluppo immobiliare fondata nel 2012 da Sara Damasceni e attiva a Milano e a Malaga, nasce il nuovo player italiano degli affitti brevi Dama Living. La compagnia offrirà servizi integrati: personale assunto per le pulizie, un team interno di manutenzione disponibile 24 ore su 24, check-in e check-out di persona con assistenza dedicata per tutta la durata del soggiorno, dotazioni di qualità (biancheria, set saponi, shampoo e balsamo...) e lavanderia interna a garanzia degli standard igienici. Dama Living si prenderà inoltre cura di ogni fase del processo: dalla promozione a tutta la gestione operativa, amministrativa e burocratica.\r

\r

“Dopo le ultime novità normative per i proprietari di immobili destinati agli affitti brevi, come l’obbligo di registrarsi presso una banca dati nazionale e ottenere un Codice identificativo nazionale (Cin), che garantisce determinati requisiti degli immobili, anche in termini di sicurezza, credo che assisteremo a una riduzione dell’approccio amatoriale a vantaggio di un’attività svolta in modo professionale - spiega la stessa Sara Damasceni -. Il mercato degli affitti brevi è più che mai florido, ma era necessario regolamentarlo meglio a livello nazionale. Come tutte le cose, se ben governate, gli affitti brevi creano opportunità di sviluppo e indotto positivo per il territorio e per i comuni\". La società ha già esordito a Milano con appartamenti nelle centrali via Buonarroti e zona Sempione.\r

\r

","post_title":"Nasce Dama Living: nuovo player nel mercato degli affitti brevi in Italia","post_date":"2025-02-26T14:21:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740579703000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry siciliana per il gruppo Bwh che accoglie il Principe d’Aragona di Modica, con il brand Sure Hotel Collection by Best Western. La struttura è prenotabile già dallo scorso dicembre per soggiorni a partire dal 18 marzo, data prevista per la riapertura. La new entry è un 4 stelle situato nel cuore della città. Dispone di 35 camere e due sale meeting: la Gialla, con una capienza fino a 30 persone e la Arancio, che può accoglierne fino a 80. A ciò si aggiungono una piscina scoperta, accessibile nelle stagioni più calde, un ristorante, un lounge bar, una terrazza panoramica e un ampio parcheggio.\r

\r

“L'ingresso del nostro hotel nel network Bwh rappresenta un passo importante, sia per la struttura, sia per la città che ci ospita, che guarda sempre più a un futuro internazionale, senza mai dimenticare le sue radici storiche\", commenta Raimondo Minardo, in rappresentanza del gruppo omonimo proprietario dalla struttura gestita da Mh Hospitality. \"Questa affiliazione segna un passo importante nella strategia di espansione del nostro gruppo e consolida la nostra presenza in una delle destinazioni più affascinanti e ricche di storia della Sicilia”, aggiunge il chief development officer di Bwh Hotels Italia & Malta, Fabrizio Doria. Il Principe d’Aragona è guidato dal general manager del gruppo Mh Hospitality, Felice Di Donato.","post_title":"Bwh cresce in Sicilia con il Principe d'Aragona. Diventerà un Sure Hotel Collection","post_date":"2025-02-26T12:38:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740573492000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485439","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485440\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimiliano Masaracchia[/caption]\r

\r

Copertura al 100% della commissione spettante sull'intero importo del pacchetto in caso di annullamento di un viaggio con applicazione di penali. Spencer & Carter annuncia il lancio, in esclusiva sulla piattaforma Clikki, della polizza Clikki Cento, sviluppata in collaborazione con il partner Tutela Legale. La garanzia copre qualsiasi viaggio venduto o organizzato dall’agenzia di viaggio o dal tour operator.\r

\r

\"Dopo un'approfondita analisi di mercato, è emersa l’esigenza di tutelare il valore del lavoro svolto dalle agenzie di viaggio – spiega Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter –. Siamo perciò entusiasti di presentare questa nuova soluzione sul mercato, confermando il nostro impegno nel rimanere sempre un passo avanti nel settore. Sebbene inizialmente pensata per le agenzie di viaggio, la polizza può essere personalizzata anche per i tour operator in\r

\r

[caption id=\"attachment_485441\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Giovanni Grava[/caption]\r

\r

forma collettiva, su richiesta”.\r

\r

“È una specialità della nostra compagnia quella di disegnare soluzioni assicurative specifiche, in modo preciso e affidabile – aggiunge Giovanni Grava, a.d. di Tutela Legale –. Per Spencer & Carter abbiamo costruito una garanzia inedita, che copre l’angolo cieco dei compensi non percepibili, nel caso di annullamento viaggio da parte del cliente.”","post_title":"Spencer & Carter lancia la Clikki Cento a copertura delle commissioni in caso di annullamento","post_date":"2025-02-26T11:17:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1740568633000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485428","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Proseguono gli investimenti italiani dell'operatore private equity olandese Invel Real Estate. Dopo l'impegno in YellowSquare, la compagnia ha infatti finanziato con una emissione obbligazionaria da 111,2 milioni di euro la trasformazione dell’ex hotel Majestic in Baccarat Hotel Rome, un nuovo 5 stelle lusso in via Vittorio Veneto, una delle location più prestigiose della Capitale.\r

\r

Inaugurato per la prima volta nel 1889, l'albergo è attualmente interessato da un importante progetto di riqualificazione. Al termine dei lavori, previsti per la fine del 2026, il Baccarat Hotel Rome offrirà 87 camere e suite, un ristorante con annessa terrazza che si affaccia su via Veneto, un Grand Salon e un bar/lounge con vista panoramica sulla Città Eterna.\r

\r

Invel vanta oggi circa 2 mila chiavi in gestione nell’area del Mediterraneo, attraverso la sua piattaforma operativa integrata specializzata in hotel di fascia alta. Baccarat Hotels & Resorts è un brand del gruppo Sh Hotels & Resorts, che presto assumerà la nuova denominazione Starwood Hotels. Dopo l’apertura a New York, l’arrivo a Roma rappresenta un passo importante per l'espansione internazionale del brand.\r

\r

«Il Baccarat Hotel Rome beneficia di una posizione unica, un marchio importante e un concept di design straordinario, che insieme contribuiscono a renderlo uno degli investimenti più interessanti nel segmento dell’ospitalità di lusso in Italia e nel mondo - sottolinea il chief investment officer di Invel Real Estate, Gabriele Magotti -. Siamo orgogliosi di supportare questa trasformazione e siamo certi del valore che potrà generare nel lungo periodo».","post_title":"Invel finanzia la trasformazione dell’ex hotel Majestic in Baccarat Hotel Rome","post_date":"2025-02-26T10:57:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740567475000]}]}}