Cortina Gravel: a fianco del Trophy la non competitiva per scoprire il territorio

A Cortina d’Ampezzo, la regina delle Dolomiti, Il 16, 17 e 18 luglio a fianco del Cortina Trophy vi sarà il Cortina Gravel evento collaterale per rendere il weekend ampezzano ancora più accattivante.

Il Cortina Trophy è nota per non essere solo una gara di MTB, avendo proposto, fin dalla sua prima edizione, tanti eventi a latere per intrattenere e divertire tutti.

Nel 2021 si aggiunge “Cortina Gravel”, che sarà una pedalata alla scoperta del territorio senza l’assillo della competizione o del cronometro, il che aiuta e non poco.

Sono ammesse al Cortina Gravel tutte le persone che hanno compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione.

La partecipazione potrà avvenire con qualsiasi tipo di bicicletta, anche a pedalata assistita (E-Bike), purchè in regola con il Codice della Strada. Vista la presenza di lunghi tratti sterrati, anche sconnessi, si sconsiglia vivamente l’utilizzo di bici esclusivamente stradali e comunque sono consigliate coperture di sezioni non inferiori a 25 mm. La partenza avverrà alla francese, dalla Palestra Revis, in via dei Campi 1, presso Cortina d’Ampezzo (BL), domenica 18 luglio dalle ore 9.00 alle ore 10.30. Arrivo entro le ore 16.00.

L’orario di partenza sarà registrato alla partenza, con il primo timbro sul numero, ed ognuno avrà il suo tempo di finisher personalizzato.

Il percorso ha una lunghezza di circa 38 km e 750 mt. di dislivello e si sviluppa su sentieri, strade bianche e strade asfaltate secondarie. Il tracciato ad anello terminerà da dove ha preso il via.

