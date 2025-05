Cammini aperti 2025, 5 regioni, 27 escursioni, 3 cammini, 5 aperture straordinarie Si svolgerà dal 10 all’11 maggio l’edizione 2025 di cammini aperti. Si tratta della seconda edizione dell’iniziativa di grande successo lanciata lo scorso anno, con la regione Umbria capofila ed il supporto del Ministero del turismo. Il progetto “cammini aperti” ha saputo rispondere alla crescente voglia di esperienze autentiche e rigenerative, creando una nuova opportunità gratuita per viverle: un weekend in cui è possibile percorrere un itinerario lungo al massimo 12 chilometri, ideale per una prima volta, in compagnia di una guida professionista. Le regioni coinvolte nel 2025 saranno Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria, nuovamente in veste di capofila, e le escursioni si svolgeranno lungo le vie e i cammini di San Francesco, le vie e cammini Lauretani e il cammino di San Benedetto, percorsi tra i più suggestivi e significativi d’Italia. Obiettivo dell’iniziativa è anche favorire la conoscenza su larga scala dei cammini proposti per il 2025 e “Cammini aperti” è uno degli strumenti creati per promuoverli, che si inserisce in un articolato piano strategico, declinato attraverso un ampio ventaglio di azioni su scala nazionale e internazionale. Sostenibilità, accessibilità e spiritualità i valori cardine dell’evento, con un supporto fondamentale di realtà come il Club Alpino Italiano, impegnato nella messa a punto delle escursioni accessibili e delle escursioni legate al tema della sostenibilità; Fish (federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie), che ha offerto un prezioso supporto metodologico per la definizione dei requisiti di accessibilità, redigendo anche un vademecum, e per la formazione di base per le guide ambientali escursionistiche coinvolte nella conduzione dei cammini. FederTrek, che si occuperà di garantire un’esperienza rispettosa delle diverse necessità dei partecipanti con disabilità, e la rete nazionale donne in Ccmmino. Forte valore aggiunto della manifestazione è la strategia unitaria tra regioni, ministero del turismo e attori locali, che ha fatto sì che, attraverso 27 escursioni accompagnate da guide ambientali escursionistiche, si possano scoprire 3 dei cammini più rilevanti d’Italia. Novità del 2025, le aperture straordinarie di cinque gemme nascoste, solitamente non aperte al pubblico, che meritano di essere raccontate in dettaglio: In Emilia-Romagna sarà il convento francescano a Sant’Agata Feltria ad aprire le proprie porte al pubblico nel corso della manifestazione per una speciale visita guidata. Nel Lazio, lungo le Vie e i Cammini di San Francesco, l’apertura straordinaria permetterà di visitare un luogo speciale come il Monastero delle Clarisse Eremite e il suo fiore all’occhiello: il Museo del Silenzio. Nelle Marche, l’apertura straordinaria porterà alla scoperta di un prezioso monumento sulle Vie e Cammini Lauretani come l’Abbazia di San Firmano. In Toscana, la visita guidata aprirà le porte della Pieve di Sant’Ippolito, chiesa più antica del paese di Asciano, citata in un prezioso documento dell’età longobarda, risalente all’anno 714. In Umbria, l’apertura straordinaria riguarderà un luogo di grande suggestione come la cripta a tre navatelle della Basilica di San Benedetto a Norcia, edificio risalente nell’impianto attuale al XIII secolo. Ogni regione proporrà tre percorsi per cammino che le attraversa (27 in totale) e ci si potrà iscrivere gratuitamente attraverso il portale dedicato https://www.italia.it/it/viaggio-italiano/cammini-aperti, dove si potranno vedere in dettaglio tutte le escursioni disponibili dei giorni 10 e 11 maggio, con tracciati prevalentemente ad anello tra i 7 e i 12 chilometri e un dislivello massimo di 300 metri e tutte le aperture straordinarie. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489834 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il territorio delle Marche torna a essere protagonista della scena turistica con l’edizione 2025 dell’Itinerario della bellezza, il progetto promosso da Confcommercio Marche Nord che da otto anni valorizza i borghi dell’entroterra pesarese e che vanta, da quest’anno, 4 new entry. Con l’ingresso di San Costanzo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme e Corinaldo, il circuito tocca quota 28 Comuni. Un’espansione significativa che rafforza la rete territoriale nata nel 2018, pensata per promuovere destinazioni poco conosciute ma ricche di storia, arte, cultura, natura ed enogastronomia. «Le Marche sono arte, sono storia, sono architettura - racconta l'onorevole Antonio Baldelli aprendo la conferenza stampa di presentazione del progetto, tenutasi oggi a Montecitorio nella prestigiosa Sala della regina -, ma anche sapori autentici e memoria viva. Dai resti romani di Fano al museo dei Bronzi dorati di Pergola, fino ai nostri teatri condominiali: tutto è bellezza. Questo itinerario è nato da una sfida raccolta da cinque sindaci visionari ed è diventato oggi un esempio concreto di riscatto territoriale». « Il progetto è nato come gesto d’amore verso questa terra - spiega Amerigo Varotti, ideatore del progetto -. Dalle nostre colline si vede il mare, su ogni collina una città fortificata, un teatro storico, un’attrazione. Ogni anno costruiamo itinerari tematici, sul mare, sul romanticismo, sul silenzio e sulla fede, con l’obiettivo di strutturare un vero ente di rete. Nel 2024, la Regione Marche ha registrato 2.725.811 arrivi e 11.795.484 presenze, con un incremento del +15% di turisti stranieri rispetto all’anno precedente». Il progetto si fonda su strumenti concreti: 130.000 copie della guida distribuite, la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, press tour tematici (il prossimo con focus sull'enogastronomia) e una rete crescente di eventi locali. Tra le iniziative previste nei nuovi borghi: la Festa del Bustreng a Monte Cerignone, la Sagra della Polenta a San Costanzo (oltre 20.000 porzioni ogni anno), la Scuola della Crescia a Stacciola, la Notte dei Borghi a Monte Grimano Terme e il Jazz Festival a Corinaldo. Accanto al patrimonio culturale, il progetto valorizza anche le eccellenze agroalimentari, tra cui il prosciutto di Carpegna DOP, la Casciotta di Urbino DOP, l’olio extravergine di Cartoceto DOP, le tipologie di tartufo e il farro di Isola del Piano, oltre ai vini Bianchello del Metauro, Colli Pesaresi e Pergola DOC. [gallery ids="489842,489843,489844"] «È davvero un viaggio tra i nostri borghi, fatto di bellezza, emozione e sinergie - evidenzia Barbara Marcolini, vicepresidente Confcommercio Marche Nord -. Si creano relazioni tra sindaci, tra territori, tra amministratori. Questo è il valore aggiunto di un progetto che ha saputo unire l’entroterra al mare». Soddisfazione anche da parte dell’assessora regionale alla Cultura Chiara Biondi, che ha ribadito il valore strategico del progetto: «Grazie alla legge regionale sui borghi e a investimenti mirati, cultura e turismo camminano oggi insieme. Nelle Marche la cultura è impresa ed è una leva di sviluppo reale per il territorio». L'iniziativa si propone di supportare anche gli obiettivi di destagionalizzazione del territorio. «L’Itinerario della bellezza aiuta anche a promuove un territorio che va raccontato e valorizzato anche al di fuori dei periodi estivi - spiega Agnese Trufelli, direttore Confcommercio Marche Nord -. Grazie ai piccoli borghi, riusciamo a lavorare efficacemente sui mesi di spalla. E attraverso la rete dei poli culturali contribuiamo ad arginare lo spopolamento, offrendo nuove opportunità a territori che rischiavano l’abbandono». [post_title] => L'Itinerario della bellezza nelle Marche conquista 28 borghi e si presenta a Roma [post_date] => 2025-05-05T15:47:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746460031000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489835 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto pronto all’Arbatax Park Resort & Spa per la riapertura del prossimo 16 maggio, con una stagione 2025 ricca di proposte e attività per tutte le età, nonché di appuntamenti alla scoperta del territorio. Tra le novità più rilevanti spicca il restyling dell’Hotel Telis, con circa 300 camere che sono state completamente ristrutturate, con nuovi arredi e pavimentazioni in travertino. Il complesso si conferma anche quest'anno una destinazione ideale per le famiglie, con un’ampia gamma di attività e servizi pensati per coinvolgere grandi e piccoli in un’esperienza indimenticabile tra natura, sport, intrattenimento e benessere. Tra le novità, c'è il rinnovato Vik Club (Very Important Kids), un vero e proprio mondo a misura di bambino che punta in particolare alla fascia d’età tra i 10 e i 13 anni. Per gli amanti dello sport, torna anche quest’anno il Cagliari Calcio Summer Camp, un’occasione per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni di vivere una settimana da veri calciatori. Non manca poi l’attenzione al benessere per tutta la famiglia grazie al programma LongAge Fitness, pensato per chi desidera mantenersi attivo e in salute anche in vacanza. Tra gli appuntamenti più attesi spicca “A Chent’Annos... a Tavola”, un evento gastronomico che omaggia la longevità degli abitanti dell’Ogliastra, una delle cinque Blue Zone del mondo. In questo viaggio tra tradizione e innovazione, chef di talento reinterpreteranno i piatti tipici locali con uno sguardo contemporaneo, raccontando non solo i sapori di una terra antica, ma anche i segreti del vivere a lungo. Per chi ama le leggende e le narrazioni popolari, l’evento “Istoria e Istrellas” regalerà un’immersione nelle storie antiche della Sardegna, attraverso performance teatrali e artistiche. Infine, l’Arbatax Park rinnova il suo impegno verso la sostenibilità ambientale con l’evento “Clean Up”, un’iniziativa collettiva che invita ospiti e collaboratori a prendersi cura del territorio. Spiagge, sentieri e aree naturali verranno ripuliti durante giornate dedicate, all’insegna della sensibilizzazione ecologica e del rispetto per la natura. [post_title] => L'Arbatax Park Resort & Spa riapre il 16 maggio: meta su misura per le famiglie [post_date] => 2025-05-05T13:21:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746451317000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' ancora più il segno che contraddistingue l'andamento del traffico passeggeri del sistema aeroportuale pugliese. Nei primi quattro mesi di quest’anno, infatti, gli scali di Bari, Brindisi e Foggia hanno registrato 2.927.000 passeggeri, pari ad una crescita del +13,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel dettaglio i passeggeri di linea nazionale sono stati 1.768.651 pari all’8,8% rispetto ai primi quattro mesi del 2024; ancora più sensibile la crescita del traffico di linea internazionale che con 1.540.019 passeggeri cresce del 21,7% rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno; più che triplicati, infine i passeggeri charter internazionali che nel periodo in esame sono stati 14.532. "La fotografia di questi primi quattro mesi dell’anno - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - è la giusta risposta all’incessante lavoro svolto da Aeroporti di Puglia e dalla Regione sino ad oggi. Continueremo a investire in infrastrutture, sostenibilità e innovazione per garantire ai passeggeri un’esperienza sempre più efficiente e confortevole. Il nostro impegno sarà sempre costante affinché gli aeroporti pugliesi non siano solo porte di accesso al territorio, ma anche motori di sviluppo dell’intera regione. La Puglia, infatti ancora una volta si conferma destinazione turistica strategica”. [post_title] => Aeroporti di Puglia: traffico passeggeri a +13,9% nel primo quadrimestre [post_date] => 2025-05-05T12:54:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746449647000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Val d’Ega, un'area verdissima, a soli 20 minuti da Bolzano, incorniciata dalle dolomiti del Latemar e del Catinaccio, sembra essere popolata da fate, nani e giganti. Insieme a Helga Egger, guida escursionistica, ma, soprattutto, narratrice di emozioni, i bambini vanno alla scoperta dei boschi incantati, passando attraverso il portone delle fate, cercando i nani sotto i massi, ascoltando le leggende della Pietra Blu del Latemar, imparando come i sassi rossi venivano usati nel 1700 dai veneziani per colorare i tessuti di broccato e ascoltando antiche storie racchiuse nei fossili e nelle conchiglie che incontrano lungo il cammino. Ma la Val d’Ega non è solo una terra di leggende, anzi, è una bellissima realtà dedicata al divertimento dei bambini che offre un programma estivo molto ricco. Ogni giorno, i bimbi (con mamma e papà al seguito) e i ragazzi, possono vivere un’avventura sempre diversa. Dalle escursioni in compagnia di lama e alpaca alle avventure a cavallo. Una visita guidata conduce i piccoli a scoprire il bosco delle api a Collepietra e, a casa dell'apicoltore, possono poi osservare da vicino il trambusto di un alveare, grazie all'esposizione del favo e infine degustare il miele. I giovani appassionati di astronomia possono dedicarsi all’esplorazione del sistema solare lungo il Sentiero dei pianeti, a Collepietra, una semplice passeggiata ad anello, adatta a tutte le gambe. Il percorso riporta le distanze del sistema solare in scala 1:1 miliardo. Il Latemar, cornice naturale unica per avventure ed emozioni da vivere in famiglia, offre il Latemarium con una fitta rete di sentieri tematici dedicati a fauna, flora, geologia e agricoltura. Infine, per i più avventurosi il "bosco avventura" di Obereggen regala emozioni adrenalitiche in quattro percorsi di varie difficoltà dove 30 stazioni di abilità attendono di essere conquistate, passando per reti, ponti mobili, altalene, passerelle di legno, tronchi oscillanti, da albero ad albero. [post_title] => Val d'Ega, percorsi ed attività per i piccoli viaggiatori tra leggende di fate e giganti [post_date] => 2025-05-05T12:44:08+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746449048000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489815 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si svolgerà dal 10 all'11 maggio l'edizione 2025 di cammini aperti. Si tratta della seconda edizione dell’iniziativa di grande successo lanciata lo scorso anno, con la regione Umbria capofila ed il supporto del Ministero del turismo. Il progetto "cammini aperti" ha saputo rispondere alla crescente voglia di esperienze autentiche e rigenerative, creando una nuova opportunità gratuita per viverle: un weekend in cui è possibile percorrere un itinerario lungo al massimo 12 chilometri, ideale per una prima volta, in compagnia di una guida professionista. Le regioni coinvolte nel 2025 saranno Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria, nuovamente in veste di capofila, e le escursioni si svolgeranno lungo le vie e i cammini di San Francesco, le vie e cammini Lauretani e il cammino di San Benedetto, percorsi tra i più suggestivi e significativi d’Italia. Obiettivo dell’iniziativa è anche favorire la conoscenza su larga scala dei cammini proposti per il 2025 e “Cammini aperti” è uno degli strumenti creati per promuoverli, che si inserisce in un articolato piano strategico, declinato attraverso un ampio ventaglio di azioni su scala nazionale e internazionale. Sostenibilità, accessibilità e spiritualità i valori cardine dell’evento, con un supporto fondamentale di realtà come il Club Alpino Italiano, impegnato nella messa a punto delle escursioni accessibili e delle escursioni legate al tema della sostenibilità; Fish (federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie), che ha offerto un prezioso supporto metodologico per la definizione dei requisiti di accessibilità, redigendo anche un vademecum, e per la formazione di base per le guide ambientali escursionistiche coinvolte nella conduzione dei cammini. FederTrek, che si occuperà di garantire un’esperienza rispettosa delle diverse necessità dei partecipanti con disabilità, e la rete nazionale donne in Ccmmino. Forte valore aggiunto della manifestazione è la strategia unitaria tra regioni, ministero del turismo e attori locali, che ha fatto sì che, attraverso 27 escursioni accompagnate da guide ambientali escursionistiche, si possano scoprire 3 dei cammini più rilevanti d’Italia. Novità del 2025, le aperture straordinarie di cinque gemme nascoste, solitamente non aperte al pubblico, che meritano di essere raccontate in dettaglio: In Emilia-Romagna sarà il convento francescano a Sant’Agata Feltria ad aprire le proprie porte al pubblico nel corso della manifestazione per una speciale visita guidata. Nel Lazio, lungo le Vie e i Cammini di San Francesco, l’apertura straordinaria permetterà di visitare un luogo speciale come il Monastero delle Clarisse Eremite e il suo fiore all’occhiello: il Museo del Silenzio. Nelle Marche, l’apertura straordinaria porterà alla scoperta di un prezioso monumento sulle Vie e Cammini Lauretani come l’Abbazia di San Firmano. In Toscana, la visita guidata aprirà le porte della Pieve di Sant’Ippolito, chiesa più antica del paese di Asciano, citata in un prezioso documento dell’età longobarda, risalente all’anno 714. In Umbria, l’apertura straordinaria riguarderà un luogo di grande suggestione come la cripta a tre navatelle della Basilica di San Benedetto a Norcia, edificio risalente nell’impianto attuale al XIII secolo. Ogni regione proporrà tre percorsi per cammino che le attraversa (27 in totale) e ci si potrà iscrivere gratuitamente attraverso il portale dedicato https://www.italia.it/it/viaggio-italiano/cammini-aperti, dove si potranno vedere in dettaglio tutte le escursioni disponibili dei giorni 10 e 11 maggio, con tracciati prevalentemente ad anello tra i 7 e i 12 chilometri e un dislivello massimo di 300 metri e tutte le aperture straordinarie. [post_title] => Cammini aperti 2025, 5 regioni, 27 escursioni, 3 cammini, 5 aperture straordinarie [post_date] => 2025-05-05T12:43:33+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746449013000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio positivo per la prima convention firmata Ávoris Corporación Empresarial, che si è svolta nei giorni scorsi al PortAventura World. All'insegna del motto “Universo Ávoris, il viaggio che segnerà il futuro”, oltre mille professionisti, tra dipendenti, partner e alleati strategici, si sono dati appuntamento in un incontro che ha ampiamente superato le aspettative del gruppo, sia in termini di coinvolgimento che di approfondimento dei contenuti. La convention ha combinato spazi di analisi, tecnologia, cultura aziendale e ispirazione in un formato dinamico e partecipativo. Le giornate hanno rispecchiato la maturità organizzativa di Ávoris e l'impegno condiviso con la sua visione del futuro come ecosistema turistico globale. Messaggio focale della convention è stato quello che ha messo in chiaro la volontà del gruppo di puntare alla crescita in nuovi mercati. Ciò riflette il motivo per cui Ávoris, con il marchio Travelplan, ha iniziato a commercializzare i propri prodotti sul mercato italiano, con la prima offerta di rilievo per i Caraibi, il Costa Rica e partenze garantite dagli aeroporti italiani via Madrid. Travelplan sta attualmente presentando la propria offerta commerciale con il team locale italiano in tutto il Paese. ; e Juan Carlos González, direttore generale del gruppo. Al termine della convention, Vicente Fenollar ha commentato: “Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale per Ávoris, un momento in cui abbiamo ribadito la nostra ambizione e l'impegno collettivo di tutti coloro che fanno parte della divisione viaggi del Gruppo Barceló - ha commentato Vicente Fenollar, presidente esecutivo di Ávoris -. La convention non solo ci ha permesso di progredire nella progettazione del nostro futuro, ma anche di consolidare i valori di innovazione, talento e lavoro di squadra che ci contraddistinguono. È stato incredibile vedere il coinvolgimento degli oltre mille professionisti che hanno partecipato e siamo convinti che questo slancio ci porterà a continuare a guidare la trasformazione del turismo”. "Siamo riusciti non solo ad allineare le nostre visioni e i nostri obiettivi, ma anche a rafforzare i legami tra i team, i nostri partner e i nostri alleati strategici - ha concluso Juan Carlos González, direttore generale del gruppo (nella foto) -. Quello che abbiamo vissuto in questi giorni è solo l'inizio di ciò che ci aspetta. Siamo più uniti che mai nella nostra missione di continuare a guidare il settore con innovazione e impegno verso l'eccellenza”. [post_title] => Avoris sull'Italia: primi prodotti Travelplan su Caraibi e Costa Rica [post_date] => 2025-05-05T12:01:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746446468000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489821 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il conflitto tra Pakistan e India per il Kashmir ha delle nuove conseguenze: le compagnie aeree europee, temendo l'escalation della tensione tra i due Paesi, hanno deciso di cancellare i loro voli sullo spazio aereo pakistano. Finora, la conseguenza principale del conflitto tra i due Paesi è stata che le due compagnie aeree indiane che volano verso l'Europa e gli Stati Uniti, Air India e IndiGo, hanno dovuto effettuare deviazioni di volo anche di quattro ore per evitare il Pakistan, perché quest'ultimo aveva esplicitamente negato loro la precedenza. Deviazioni Ora, su iniziativa delle compagnie, Lufthansa, Swiss, Ita, LOT e British Airways stanno modificando le loro rotte per evitare il Pakistan. Queste deviazioni comportano un aumento di un'ora di percorrenza, complicando ulteriormente i voli dall'Europa all'Estremo Oriente, che, come è noto, per decisione europea devono evitare la Russia. Le tratte per Bangkok, Mumbai, Delhi e Hyderabad sono interessate dalle deviazioni. KLlmnon ha modificato le sue rotte, ma monitora costantemente la situazione, tenendo conto dei rischi connessi al volo in una zona di conflitto. [post_title] => I vettori europei cambiano rotta per la crisi fra India Pakistan [post_date] => 2025-05-05T11:48:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746445696000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489804 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_468029" align="alignleft" width="300"] Aeroporto di Tel Aviv[/caption] Ritardi e voli cancellati all'aeroporto di Tel Aviv, dopo l'attacco missilistico lanciato dagli Houthi contro lo scalo israeliano. Benché il 'Ben Gurion' ribadisca sulla propria pagina web che "l'aeroporto è operativo come programmato per i voli in arrivo e partenza", più di una compagnia aerea ha deciso di sospendere i collegamento verso Tel Aviv, almeno in questi giorni- Ita Airways, spiega che "alla luce delle circostanze attuali" il vettore "ha deciso di sospendere tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 6 maggio, inclusi i voli AZ809 e AZ815 del 7 maggio. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto". Anche Swiss fa sapere che, "a causa della situazione attuale, sospenderà i voli da e per Tel Aviv fino al 6 maggio compreso. I passeggeri interessati saranno informati e prenotati su altri voli, a seconda della disponibilità. In alternativa, verrà offerta loro una nuova prenotazione gratuita in una data successiva o un rimborso completo. Siamo in contatto con il nostro personale a Tel Aviv, che sta bene ed è al sicuro». [post_title] => Tel Aviv: sospensione dei voli di alcune compagnie aeree, dopo l'attacco all'aeroporto [post_date] => 2025-05-05T10:53:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746442413000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489780 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il percorso di Costa Crociere, strategico e coerente, sempre focalizzato sul valore per il cliente finale. «Il nostro obiettivo è quello di razionalizzare e ridisegnare il portafoglio delle Land Experiences. Grazie a un intenso lavoro di ricerca le abbiamo rese più mirato per le esigenze dell’ospite e più comunicabili e gestibili nel processo di vendita da parte degli agenti di viaggio. - afferma Luigi Stefanelli, vp worldwide sales di Costa Crociere - L’innovazione ha portato a una categorizzazione nata dall’ascolto delle adv e da profonde analisi. Ci sono due tipologie di clienti: coloro che vogliono vivere la destinazione in totale libertà e coloro che invece vogliono essere guidati durante l'esperienza di scoperta. Per i primi è stato pensato il cluster Go Round, che intercetta anche quel segmento di domanda, offrendo però gli standard di Costa Crociere. A bordo è disponibile un servizio di “ticketing” per acquistare l'hop-on hop-off, evitando code e complicazioni, oppure un transfer che porta dalla nave al centro città, dove poi girare per conto proprio. Nell’ambito delle Land Destinations è stato fatto un lavoro di segmentazione molto specifica. - prosegue Stefanelli, presentando i nuovi cluster - Nel pacchetto My Exploration (venduto con la tariffa Super All-Inclusive) sono incluse le See-it-all: 2 o 3 per città, sono adatte al cliente che vuole vedere il maggior numero di cose ascoltando le storie che rendono uniche le destinazioni e utilizzando al meglio il tempo disponibile. Poi ci sono le Icons, pensate per la visita specifica a un museo o a un’attrazione come l’Acquario di Genova, Il Colosseo, Il Rione Sanità di Napoli, La Sagrada Familia a Barcellona … Sono adatte ai clienti repeaters e garantiscono un accesso prioritario. A volte nel settore crociere si dice: ho già fatto quell’itinerario, perché ripeterlo? - continua Stefanelli - Ma se pensiamo ai beni che abbiamo nel bacino del Mediterraneo, ogni destinazione offre davvero tante proposte diverse! C’è poi il cluster Fun for Family. Per rendere piacevole l’esperienza anche ai genitori abbiamo identificato delle escursioni nel corso delle quali i bambini vengono intrattenuti con delle attività ad hoc. Ad esempio a Barcellona, mentre mamma e papà visitano Casa Batlò, i bambini fanno una caccia al tesoro in compagnia degli animatori dello Squok Club. E infine le Extraordinary: per clienti esigenti che vogliono fare esperienze fuori dal comune e avventurose. Un giro in elicottero, l'immersione con gli squali, l’esperienza archeologica… Momenti da vivere: solo qui, solo ora e solo con Costa. Dopo aver ascoltato il feedback degli agenti, miglioreremo le nostre piattaforme per facilitare la vendita delle Land Destinations. - conclude Stefanelli - La nostra priorità è garantire lo sviluppo di sistemi che consentano alle adv di lavorare in modo facile e indipendente». Chiara Ambrosioni [gallery ids="489786,489785,489784"] [post_title] => Costa Crociere: i cluster delle Land Destinations che soddisfano tutti i clienti [post_date] => 2025-05-05T10:46:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746442018000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cammini aperti 2025 5 regioni 27 escursioni 3 cammini 5 aperture straordinarie" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4743,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il territorio delle Marche torna a essere protagonista della scena turistica con l’edizione 2025 dell’Itinerario della bellezza, il progetto promosso da Confcommercio Marche Nord che da otto anni valorizza i borghi dell’entroterra pesarese e che vanta, da quest’anno, 4 new entry. Con l’ingresso di San Costanzo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme e Corinaldo, il circuito tocca quota 28 Comuni. Un’espansione significativa che rafforza la rete territoriale nata nel 2018, pensata per promuovere destinazioni poco conosciute ma ricche di storia, arte, cultura, natura ed enogastronomia.\r

\r

«Le Marche sono arte, sono storia, sono architettura - racconta l'onorevole Antonio Baldelli aprendo la conferenza stampa di presentazione del progetto, tenutasi oggi a Montecitorio nella prestigiosa Sala della regina -, ma anche sapori autentici e memoria viva. Dai resti romani di Fano al museo dei Bronzi dorati di Pergola, fino ai nostri teatri condominiali: tutto è bellezza. Questo itinerario è nato da una sfida raccolta da cinque sindaci visionari ed è diventato oggi un esempio concreto di riscatto territoriale».\r

\r

« Il progetto è nato come gesto d’amore verso questa terra - spiega Amerigo Varotti, ideatore del progetto -. Dalle nostre colline si vede il mare, su ogni collina una città fortificata, un teatro storico, un’attrazione. Ogni anno costruiamo itinerari tematici, sul mare, sul romanticismo, sul silenzio e sulla fede, con l’obiettivo di strutturare un vero ente di rete. Nel 2024, la Regione Marche ha registrato 2.725.811 arrivi e 11.795.484 presenze, con un incremento del +15% di turisti stranieri rispetto all’anno precedente».\r

\r

Il progetto si fonda su strumenti concreti: 130.000 copie della guida distribuite, la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, press tour tematici (il prossimo con focus sull'enogastronomia) e una rete crescente di eventi locali.\r

\r

Tra le iniziative previste nei nuovi borghi: la Festa del Bustreng a Monte Cerignone, la Sagra della Polenta a San Costanzo (oltre 20.000 porzioni ogni anno), la Scuola della Crescia a Stacciola, la Notte dei Borghi a Monte Grimano Terme e il Jazz Festival a Corinaldo.\r

\r

Accanto al patrimonio culturale, il progetto valorizza anche le eccellenze agroalimentari, tra cui il prosciutto di Carpegna DOP, la Casciotta di Urbino DOP, l’olio extravergine di Cartoceto DOP, le tipologie di tartufo e il farro di Isola del Piano, oltre ai vini Bianchello del Metauro, Colli Pesaresi e Pergola DOC.\r

\r

[gallery ids=\"489842,489843,489844\"]\r

\r

«È davvero un viaggio tra i nostri borghi, fatto di bellezza, emozione e sinergie - evidenzia Barbara Marcolini, vicepresidente Confcommercio Marche Nord -. Si creano relazioni tra sindaci, tra territori, tra amministratori. Questo è il valore aggiunto di un progetto che ha saputo unire l’entroterra al mare». Soddisfazione anche da parte dell’assessora regionale alla Cultura Chiara Biondi, che ha ribadito il valore strategico del progetto: «Grazie alla legge regionale sui borghi e a investimenti mirati, cultura e turismo camminano oggi insieme. Nelle Marche la cultura è impresa ed è una leva di sviluppo reale per il territorio».\r

\r

L'iniziativa si propone di supportare anche gli obiettivi di destagionalizzazione del territorio. «L’Itinerario della bellezza aiuta anche a promuove un territorio che va raccontato e valorizzato anche al di fuori dei periodi estivi - spiega Agnese Trufelli, direttore Confcommercio Marche Nord -. Grazie ai piccoli borghi, riusciamo a lavorare efficacemente sui mesi di spalla. E attraverso la rete dei poli culturali contribuiamo ad arginare lo spopolamento, offrendo nuove opportunità a territori che rischiavano l’abbandono».\r

\r

","post_title":"L'Itinerario della bellezza nelle Marche conquista 28 borghi e si presenta a Roma","post_date":"2025-05-05T15:47:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746460031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489835","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto pronto all’Arbatax Park Resort & Spa per la riapertura del prossimo 16 maggio, con una stagione 2025 ricca di proposte e attività per tutte le età, nonché di appuntamenti alla scoperta del territorio.\r

\r

Tra le novità più rilevanti spicca il restyling dell’Hotel Telis, con circa 300 camere che sono state completamente ristrutturate, con nuovi arredi e pavimentazioni in travertino.\r

\r

Il complesso si conferma anche quest'anno una destinazione ideale per le famiglie, con un’ampia gamma di attività e servizi pensati per coinvolgere grandi e piccoli in un’esperienza indimenticabile tra natura, sport, intrattenimento e benessere.\r

\r

Tra le novità, c'è il rinnovato Vik Club (Very Important Kids), un vero e proprio mondo a misura di bambino che punta in particolare alla fascia d’età tra i 10 e i 13 anni.\r

\r

Per gli amanti dello sport, torna anche quest’anno il Cagliari Calcio Summer Camp, un’occasione per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni di vivere una settimana da veri calciatori. \r

\r

Non manca poi l’attenzione al benessere per tutta la famiglia grazie al programma LongAge Fitness, pensato per chi desidera mantenersi attivo e in salute anche in vacanza.\r

\r

Tra gli appuntamenti più attesi spicca “A Chent’Annos... a Tavola”, un evento gastronomico che omaggia la longevità degli abitanti dell’Ogliastra, una delle cinque Blue Zone del mondo. In questo viaggio tra tradizione e innovazione, chef di talento reinterpreteranno i piatti tipici locali con uno sguardo contemporaneo, raccontando non solo i sapori di una terra antica, ma anche i segreti del vivere a lungo.\r

Per chi ama le leggende e le narrazioni popolari, l’evento “Istoria e Istrellas” regalerà un’immersione nelle storie antiche della Sardegna, attraverso performance teatrali e artistiche.\r

Infine, l’Arbatax Park rinnova il suo impegno verso la sostenibilità ambientale con l’evento “Clean Up”, un’iniziativa collettiva che invita ospiti e collaboratori a prendersi cura del territorio. Spiagge, sentieri e aree naturali verranno ripuliti durante giornate dedicate, all’insegna della sensibilizzazione ecologica e del rispetto per la natura. ","post_title":"L'Arbatax Park Resort & Spa riapre il 16 maggio: meta su misura per le famiglie","post_date":"2025-05-05T13:21:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746451317000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ancora più il segno che contraddistingue l'andamento del traffico passeggeri del sistema aeroportuale pugliese. Nei primi quattro mesi di quest’anno, infatti, gli scali di Bari, Brindisi e Foggia hanno registrato 2.927.000 passeggeri, pari ad una crescita del +13,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. \r

\r

Nel dettaglio i passeggeri di linea nazionale sono stati 1.768.651 pari all’8,8% rispetto ai primi quattro mesi del 2024; ancora più sensibile la crescita del traffico di linea internazionale che con 1.540.019 passeggeri cresce del 21,7% rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno; più che triplicati, infine i passeggeri charter internazionali che nel periodo in esame sono stati 14.532. \r

\r

\"La fotografia di questi primi quattro mesi dell’anno - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - è la giusta risposta all’incessante lavoro svolto da Aeroporti di Puglia e dalla Regione sino ad oggi. Continueremo a investire in infrastrutture, sostenibilità e innovazione per garantire ai passeggeri un’esperienza sempre più efficiente e confortevole. Il nostro impegno sarà sempre costante affinché gli aeroporti pugliesi non siano solo porte di accesso al territorio, ma anche motori di sviluppo dell’intera regione. La Puglia, infatti ancora una volta si conferma destinazione turistica strategica”. \r

\r

","post_title":"Aeroporti di Puglia: traffico passeggeri a +13,9% nel primo quadrimestre","post_date":"2025-05-05T12:54:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746449647000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Val d’Ega, un'area verdissima, a soli 20 minuti da Bolzano, incorniciata dalle dolomiti del Latemar e del Catinaccio, sembra essere popolata da fate, nani e giganti.\r

\r

Insieme a Helga Egger, guida escursionistica, ma, soprattutto, narratrice di emozioni, i bambini vanno alla scoperta dei boschi incantati, passando attraverso il portone delle fate, cercando i nani sotto i massi, ascoltando le leggende della Pietra Blu del Latemar, imparando come i sassi rossi venivano usati nel 1700 dai veneziani per colorare i tessuti di broccato e ascoltando antiche storie racchiuse nei fossili e nelle conchiglie che incontrano lungo il cammino.\r

\r

Ma la Val d’Ega non è solo una terra di leggende, anzi, è una bellissima realtà dedicata al divertimento dei bambini che offre un programma estivo molto ricco. Ogni giorno, i bimbi (con mamma e papà al seguito) e i ragazzi, possono vivere un’avventura sempre diversa.\r

\r

Dalle escursioni in compagnia di lama e alpaca alle avventure a cavallo. Una visita guidata conduce i piccoli a scoprire il bosco delle api a Collepietra e, a casa dell'apicoltore, possono poi osservare da vicino il trambusto di un alveare, grazie all'esposizione del favo e infine degustare il miele.\r

\r

I giovani appassionati di astronomia possono dedicarsi all’esplorazione del sistema solare lungo il Sentiero dei pianeti, a Collepietra, una semplice passeggiata ad anello, adatta a tutte le gambe. Il percorso riporta le distanze del sistema solare in scala 1:1 miliardo.\r

\r

Il Latemar, cornice naturale unica per avventure ed emozioni da vivere in famiglia, offre il Latemarium con una fitta rete di sentieri tematici dedicati a fauna, flora, geologia e agricoltura. Infine, per i più avventurosi il \"bosco avventura\" di Obereggen regala emozioni adrenalitiche in quattro percorsi di varie difficoltà dove 30 stazioni di abilità attendono di essere conquistate, passando per reti, ponti mobili, altalene, passerelle di legno, tronchi oscillanti, da albero ad albero. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Val d'Ega, percorsi ed attività per i piccoli viaggiatori tra leggende di fate e giganti","post_date":"2025-05-05T12:44:08+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1746449048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489815","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà dal 10 all'11 maggio l'edizione 2025 di cammini aperti.\r

\r

Si tratta della seconda edizione dell’iniziativa di grande successo lanciata lo scorso anno, con la regione Umbria capofila ed il supporto del Ministero del turismo.\r

\r

Il progetto \"cammini aperti\" ha saputo rispondere alla crescente voglia di esperienze autentiche e rigenerative, creando una nuova opportunità gratuita per viverle: un weekend in cui è possibile percorrere un itinerario lungo al massimo 12 chilometri, ideale per una prima volta, in compagnia di una guida professionista.\r

\r

Le regioni coinvolte nel 2025 saranno Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria, nuovamente in veste di capofila, e le escursioni si svolgeranno lungo le vie e i cammini di San Francesco, le vie e cammini Lauretani e il cammino di San Benedetto, percorsi tra i più suggestivi e significativi d’Italia. Obiettivo dell’iniziativa è anche favorire la conoscenza su larga scala dei cammini proposti per il 2025 e “Cammini aperti” è uno degli strumenti creati per promuoverli, che si inserisce in un articolato piano strategico, declinato attraverso un ampio ventaglio di azioni su scala nazionale e internazionale.\r

\r

Sostenibilità, accessibilità e spiritualità i valori cardine dell’evento, con un supporto fondamentale di realtà come il Club Alpino Italiano, impegnato nella messa a punto delle escursioni accessibili e delle escursioni legate al tema della sostenibilità;\r

\r

Fish (federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie), che ha offerto un prezioso supporto metodologico per la definizione dei requisiti di accessibilità, redigendo anche un vademecum, e per la formazione di base per le guide ambientali escursionistiche coinvolte nella conduzione dei cammini.\r

\r

FederTrek, che si occuperà di garantire un’esperienza rispettosa delle diverse necessità dei partecipanti con disabilità, e la rete nazionale donne in Ccmmino.\r

\r

Forte valore aggiunto della manifestazione è la strategia unitaria tra regioni, ministero del turismo e attori locali, che ha fatto sì che, attraverso 27 escursioni accompagnate da guide ambientali escursionistiche, si possano scoprire 3 dei cammini più rilevanti d’Italia.\r

\r

Novità del 2025, le aperture straordinarie di cinque gemme nascoste, solitamente non aperte al pubblico, che meritano di essere raccontate in dettaglio:\r

\r

In Emilia-Romagna sarà il convento francescano a Sant’Agata Feltria ad aprire le proprie porte al pubblico nel corso della manifestazione per una speciale visita guidata.\r

\r

Nel Lazio, lungo le Vie e i Cammini di San Francesco, l’apertura straordinaria permetterà di visitare un luogo speciale come il Monastero delle Clarisse Eremite e il suo fiore all’occhiello: il Museo del Silenzio.\r

\r

Nelle Marche, l’apertura straordinaria porterà alla scoperta di un prezioso monumento sulle Vie e Cammini Lauretani come l’Abbazia di San Firmano.\r

\r

In Toscana, la visita guidata aprirà le porte della Pieve di Sant’Ippolito, chiesa più antica del paese di Asciano, citata in un prezioso documento dell’età longobarda, risalente all’anno 714.\r

\r

In Umbria, l’apertura straordinaria riguarderà un luogo di grande suggestione come la cripta a tre navatelle della Basilica di San Benedetto a Norcia, edificio risalente nell’impianto attuale al XIII secolo.\r

\r

Ogni regione proporrà tre percorsi per cammino che le attraversa (27 in totale) e ci si potrà iscrivere gratuitamente attraverso il portale dedicato https://www.italia.it/it/viaggio-italiano/cammini-aperti, dove si potranno vedere in dettaglio tutte le escursioni disponibili dei giorni 10 e 11 maggio, con tracciati prevalentemente ad anello tra i 7 e i 12 chilometri e un dislivello massimo di 300 metri e tutte le aperture straordinarie. \r

\r

","post_title":"Cammini aperti 2025, 5 regioni, 27 escursioni, 3 cammini, 5 aperture straordinarie","post_date":"2025-05-05T12:43:33+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1746449013000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per la prima convention firmata Ávoris Corporación Empresarial, che si è svolta nei giorni scorsi al PortAventura World.\r

\r

All'insegna del motto “Universo Ávoris, il viaggio che segnerà il futuro”, oltre mille professionisti, tra dipendenti, partner e alleati strategici, si sono dati appuntamento in un incontro che ha ampiamente superato le aspettative del gruppo, sia in termini di coinvolgimento che di approfondimento dei contenuti. \r

\r

La convention ha combinato spazi di analisi, tecnologia, cultura aziendale e ispirazione in un formato dinamico e partecipativo. Le giornate hanno rispecchiato la maturità organizzativa di Ávoris e l'impegno condiviso con la sua visione del futuro come ecosistema turistico globale. \r

\r

Messaggio focale della convention è stato quello che ha messo in chiaro la volontà del gruppo di puntare alla crescita in nuovi mercati. Ciò riflette il motivo per cui Ávoris, con il marchio Travelplan, ha iniziato a commercializzare i propri prodotti sul mercato italiano, con la prima offerta di rilievo per i Caraibi, il Costa Rica e partenze garantite dagli aeroporti italiani via Madrid. Travelplan sta attualmente presentando la propria offerta commerciale con il team locale italiano in tutto il Paese. \r

\r

; e Juan Carlos González, direttore generale del gruppo.\r

\r

Al termine della convention, Vicente Fenollar ha commentato: “Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale per Ávoris, un momento in cui abbiamo ribadito la nostra ambizione e l'impegno collettivo di tutti coloro che fanno parte della divisione viaggi del Gruppo Barceló - ha commentato Vicente Fenollar, presidente esecutivo di Ávoris -. La convention non solo ci ha permesso di progredire nella progettazione del nostro futuro, ma anche di consolidare i valori di innovazione, talento e lavoro di squadra che ci contraddistinguono. È stato incredibile vedere il coinvolgimento degli oltre mille professionisti che hanno partecipato e siamo convinti che questo slancio ci porterà a continuare a guidare la trasformazione del turismo”. \r

\r

\"Siamo riusciti non solo ad allineare le nostre visioni e i nostri obiettivi, ma anche a rafforzare i legami tra i team, i nostri partner e i nostri alleati strategici - ha concluso Juan Carlos González, direttore generale del gruppo (nella foto) -. Quello che abbiamo vissuto in questi giorni è solo l'inizio di ciò che ci aspetta. Siamo più uniti che mai nella nostra missione di continuare a guidare il settore con innovazione e impegno verso l'eccellenza”.","post_title":"Avoris sull'Italia: primi prodotti Travelplan su Caraibi e Costa Rica","post_date":"2025-05-05T12:01:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746446468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il conflitto tra Pakistan e India per il Kashmir ha delle nuove conseguenze: le compagnie aeree europee, temendo l'escalation della tensione tra i due Paesi, hanno deciso di cancellare i loro voli sullo spazio aereo pakistano.\r

\r

Finora, la conseguenza principale del conflitto tra i due Paesi è stata che le due compagnie aeree indiane che volano verso l'Europa e gli Stati Uniti, Air India e IndiGo, hanno dovuto effettuare deviazioni di volo anche di quattro ore per evitare il Pakistan, perché quest'ultimo aveva esplicitamente negato loro la precedenza.\r

Deviazioni\r

Ora, su iniziativa delle compagnie, Lufthansa, Swiss, Ita, LOT e British Airways stanno modificando le loro rotte per evitare il Pakistan. Queste deviazioni comportano un aumento di un'ora di percorrenza, complicando ulteriormente i voli dall'Europa all'Estremo Oriente, che, come è noto, per decisione europea devono evitare la Russia.\r

\r

Le tratte per Bangkok, Mumbai, Delhi e Hyderabad sono interessate dalle deviazioni.\r

\r

KLlmnon ha modificato le sue rotte, ma monitora costantemente la situazione, tenendo conto dei rischi connessi al volo in una zona di conflitto.","post_title":"I vettori europei cambiano rotta per la crisi fra India Pakistan","post_date":"2025-05-05T11:48:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1746445696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489804","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_468029\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Aeroporto di Tel Aviv[/caption]\r

\r

Ritardi e voli cancellati all'aeroporto di Tel Aviv, dopo l'attacco missilistico lanciato dagli Houthi contro lo scalo israeliano.\r

\r

Benché il 'Ben Gurion' ribadisca sulla propria pagina web che \"l'aeroporto è operativo come programmato per i voli in arrivo e partenza\", più di una compagnia aerea ha deciso di sospendere i collegamento verso Tel Aviv, almeno in questi giorni-\r

\r

Ita Airways, spiega che \"alla luce delle circostanze attuali\" il vettore \"ha deciso di sospendere tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 6 maggio, inclusi i voli AZ809 e AZ815 del 7 maggio. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto\".\r

\r

\r

\r

Anche Swiss fa sapere che, \"a causa della situazione attuale, sospenderà i voli da e per Tel Aviv fino al 6 maggio compreso. I passeggeri interessati saranno informati e prenotati su altri voli, a seconda della disponibilità. In alternativa, verrà offerta loro una nuova prenotazione gratuita in una data successiva o un rimborso completo. Siamo in contatto con il nostro personale a Tel Aviv, che sta bene ed è al sicuro».","post_title":"Tel Aviv: sospensione dei voli di alcune compagnie aeree, dopo l'attacco all'aeroporto","post_date":"2025-05-05T10:53:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746442413000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489780","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il percorso di Costa Crociere, strategico e coerente, sempre focalizzato sul valore per il cliente finale.\r

\r

«Il nostro obiettivo è quello di razionalizzare e ridisegnare il portafoglio delle Land Experiences. Grazie a un intenso lavoro di ricerca le abbiamo rese più mirato per le esigenze dell’ospite e più comunicabili e gestibili nel processo di vendita da parte degli agenti di viaggio. - afferma Luigi Stefanelli, vp worldwide sales di Costa Crociere - L’innovazione ha portato a una categorizzazione nata dall’ascolto delle adv e da profonde analisi.\r

\r

Ci sono due tipologie di clienti: coloro che vogliono vivere la destinazione in totale libertà e coloro che invece vogliono essere guidati durante l'esperienza di scoperta. Per i primi è stato pensato il cluster Go Round, che intercetta anche quel segmento di domanda, offrendo però gli standard di Costa Crociere. A bordo è disponibile un servizio di “ticketing” per acquistare l'hop-on hop-off, evitando code e complicazioni, oppure un transfer che porta dalla nave al centro città, dove poi girare per conto proprio.\r

\r

Nell’ambito delle Land Destinations è stato fatto un lavoro di segmentazione molto specifica. - prosegue Stefanelli, presentando i nuovi cluster - Nel pacchetto My Exploration (venduto con la tariffa Super All-Inclusive) sono incluse le See-it-all: 2 o 3 per città, sono adatte al cliente che vuole vedere il maggior numero di cose ascoltando le storie che rendono uniche le destinazioni e utilizzando al meglio il tempo disponibile.\r

\r

Poi ci sono le Icons, pensate per la visita specifica a un museo o a un’attrazione come l’Acquario di Genova, Il Colosseo, Il Rione Sanità di Napoli, La Sagrada Familia a Barcellona … Sono adatte ai clienti repeaters e garantiscono un accesso prioritario. A volte nel settore crociere si dice: ho già fatto quell’itinerario, perché ripeterlo? - continua Stefanelli - Ma se pensiamo ai beni che abbiamo nel bacino del Mediterraneo, ogni destinazione offre davvero tante proposte diverse! C’è poi il cluster Fun for Family.\r

\r

Per rendere piacevole l’esperienza anche ai genitori abbiamo identificato delle escursioni nel corso delle quali i bambini vengono intrattenuti con delle attività ad hoc. Ad esempio a Barcellona, mentre mamma e papà visitano Casa Batlò, i bambini fanno una caccia al tesoro in compagnia degli animatori dello Squok Club. E infine le Extraordinary: per clienti esigenti che vogliono fare esperienze fuori dal comune e avventurose.\r

\r

Un giro in elicottero, l'immersione con gli squali, l’esperienza archeologica… Momenti da vivere: solo qui, solo ora e solo con Costa. Dopo aver ascoltato il feedback degli agenti, miglioreremo le nostre piattaforme per facilitare la vendita delle Land Destinations. - conclude Stefanelli - La nostra priorità è garantire lo sviluppo di sistemi che consentano alle adv di lavorare in modo facile e indipendente».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"489786,489785,489784\"]","post_title":"Costa Crociere: i cluster delle Land Destinations che soddisfano tutti i clienti","post_date":"2025-05-05T10:46:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746442018000]}]}}