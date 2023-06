Anfiteatro di Luni, il 3 e 4 giugno con LVNESIA visite guidate ed eventi per riscoprire l’epoca romana L’Associazione APS Amici di Luni (La Spezia), in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Luni e la Direzione dei Musei Liguri organizza il 3 e 4 giugno la III rievocazione storica di epoca romana, LVNENSIA, nella zona antistante l’anfiteatro romano. La manifestazione è uno strumento di divulgazione culturale, promozione del territorio e recupero delle radici identitarie locali:un modo questo di ricostruire aspetti del passato, partendo dal presente, vale a dire la ricchezza culturale e paesaggistica della zona archeologica di Luni. Attraverso un viaggio nel tempo, si ritornerà a rivivere in maniera immersiva due giornate della colonia lunense nel periodo del suo splendore. La zona antistante l’anfiteatro sarà animata da scene di vita dell’epoca riproposte da gruppi di figuranti che rappresenteranno matrone in variopinti abiti storici,aristocratici avvolti in candide toghe,ma anche artigiani e servi della colonia. Verranno ricostruite verosimilmente le tabernae lunae, adibite a botteghe che saranno animate dal lavoro di artigiani, come la canistraria per la realizzazione dei cesti,la vasaria per la produzione di ceramiche,la tinctoria per la tintura di stoffe,l’unguentaria per profumi e cosmetici. Un particolare rilievo verrà dato alle taberne addette all’esposizione e dei prodotti locali: verrà ricostruita un’antica popina ,una sorta di osteria,in cui si potevano degustare i diversi tipi di vini aromatizzati; la frumentaria in cui si vendevano grano, farro,miglio segale e farina di ceci; la formatica in cui si smerciava il famoso formaggio contrassegnato dal marchio lunense. La seconda giornata terminerà con la rappresentazione teatrale dell’Aulularia di Plauto all’interno dell’anfiteatro a cura della compagnia teatrale Anomymous.

