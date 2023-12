Agriturismo, le vacanze diverse del Gallo Rosso tra 200 masi in Alto Adige Il nuovo catalogo 2024 “Agriturismo – le vacanze diverse” presenta circa 200 masi in Alto Adige degli oltre 1600 appartenenti a Gallo Rosso, suddivisi per aree geografiche e descritti con immagini e informazioni sulle strutture e sui servizi offerti. La parte precedente alle aree geografiche è dedicata ai masi Gallo Rosso specializzati: i masi per famiglie, particolarmente adatti ad accogliere le esigenze di genitori con bambini anche molto piccoli; i masi per appassionati di cavalli, per coloro che desiderano trascorrere una vacanza in sella o portare in vacanza con sé il proprio cavallo; i masi per appassionati di bici, con box e officina dedicati alle 2 ruote; i masi per persone con disabilità, privi di barriere architettoniche; i masi vinicoli, dove si può assistere al processo della vendemmia e della vinificazione; i masi storici, con mura che hanno attraversato il tempo nei secoli; i masi con coltivazione biologica, per una vacanza consapevole; i masi “Kneipp”, dove beneficiare di questo efficace metodo di idroterapia; i masi “benessere”, per una vacanza in cui testare il potere curativo della natura nei trattamenti wellness. La prima parte del catalogo, invece, descrive tutti i vantaggi che presenta in ogni stagione una vacanza in un maso Gallo Rosso in Alto Adige: un’esperienza unica e indimenticabile, a contatto con la natura e con l’ospitalità genuina dei contadini altoatesini, con a disposizione servizi e prodotti di altissima qualità. Condividi

Se i numeri dei tour operator tricolori sono decisamente positivi, come rivelano le ultime stime Astoi, non altrettanto si può invece dire del turismo italiano considerato nella sua totalità. Secondo i dati più recenti elaborati dall’istituto di ricerca Demoskopika, i prossimi mesi dovrebbero infatti registrare una riduzione dei flussi nel Paese: poco più di 23,2 milioni di arrivi e quasi 72 milioni di presenze, con una flessione rispettivamente pari al 6,1% e allo 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnato da quasi 25 milioni di arrivi e poco meno di 72,2 milioni di pernottamenti. Inevitabili ripercussioni anche sulla spesa turistica, che sarebbe destinata a registrare una sforbiciata di oltre 1,3 miliardi di euro.\r

\r

L'incoming però regge\r

\r

Tra i motivi condizionanti, c’è in particolare l’andamento dei prezzi, con l’inflazione turistica che si stima possa mostrare una crescita tendenziale dell’1,8%, per un differenziale inflazionistico pari a un punto percentuale in più rispetto alla variazione dell’indice generale calcolato dall’Istat allo 0,8%. In tale contesto, tiene però l’incoming, sostanzialmente stabile rispetto alla passata stagione: +0,5% per gli arrivi e -0,6% per i pernottamenti. Anche se, a oggi, oltre il 60% di turisti provenienti dall’estero è mediamente concentrato prevalentemente in alcune realtà regionali, con in vetta Veneto e Lazio.\r

\r

Serve una distribuzione dei flussi più equilibrata\r

\r

“Tra i numerosi interventi da mettere in campo per evitare l’effetto gambero – suggerisce allora il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio - risulta quanto mai necessaria, in primo luogo, una distribuzione dei flussi più equilibrata e strategica sull’intero territorio nazionale, con il conseguenziale beneficio di un incremento complessivo del livello di internazionalizzazione e di una riduzione del fenomeno dell’overtourism”.\r

\r

In Veneto, Lazio e Trentino la maggior parte degli arrivi internazionali\r

\r

Se è vero che, a livello complessivo, l’Italia presenta infatti un equilibrio tra quota italiana (51,4) e quota estera (48,6%) degli arrivi, risulta altrettanto vero che la maggior parte dei turisti provenienti dall’estero in media si dirige prevalentemente in sole sei realtà regionali su 20: Veneto (64,3%), Lazio (62,1%), Trentino Alto Adige (55,7%), Toscana (54,2%), Lombardia (54%) e Friuli Venezia Giulia (52,5%).","post_title":"Demoskopika: sull'inverno pesa l'inflazione. Ricavi turismo giù di 1,3 mld","post_date":"2023-12-19T13:31:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1702992719000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458375","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il nuovo catalogo 2024 “Agriturismo – le vacanze diverse” presenta circa 200 masi in Alto Adige degli oltre 1600 appartenenti a Gallo Rosso, suddivisi per aree geografiche e descritti con immagini e informazioni sulle strutture e sui servizi offerti.\r

\r

La parte precedente alle aree geografiche è dedicata ai masi Gallo Rosso specializzati: i masi per famiglie, particolarmente adatti ad accogliere le esigenze di genitori con bambini anche molto piccoli; i masi per appassionati di cavalli, per coloro che desiderano trascorrere una vacanza in sella o portare in vacanza con sé il proprio cavallo; i masi per appassionati di bici, con box e officina dedicati alle 2 ruote; i masi per persone con disabilità, privi di barriere architettoniche; i masi vinicoli, dove si può assistere al processo della vendemmia e della vinificazione; i masi storici, con mura che hanno attraversato il tempo nei secoli; i masi con coltivazione biologica, per una vacanza consapevole; i masi “Kneipp”, dove beneficiare di questo efficace metodo di idroterapia; i masi “benessere”, per una vacanza in cui testare il potere curativo della natura nei trattamenti wellness.\r

\r

La prima parte del catalogo, invece, descrive tutti i vantaggi che presenta in ogni stagione una vacanza in un maso Gallo Rosso in Alto Adige: un’esperienza unica e indimenticabile, a contatto con la natura e con l’ospitalità genuina dei contadini altoatesini, con a disposizione servizi e prodotti di altissima qualità.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Agriturismo, le vacanze diverse del Gallo Rosso tra 200 masi in Alto Adige","post_date":"2023-12-19T12:00:19+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1702987219000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Giordania non smette di affascinare i viaggiatori italiani che, malgrado i timori generati dal conflitto israelo-palestinese, fanno segnare l'ennesimo record di arrivi.\r

\r

Durante lo scorso novembre i turisti italiani sono stati 6.000, per un totale di 125.000 arrivi nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2023: questo numero rappresenta un nuovo record storico per l'Italia.\r

\r

Intanto, il, secondo i dati del Jordan Tourism Board continua a sviluppare nuovi itinerari e migliorare i servizi turistici: l'ente lancia una serie di percorsi esperienziali per scoprire la biblica Madaba e annuncia la risistemazione del sito di Petra, liberato dalle attività commerciali abusive. \r

\r

Madaba, sorta sull’antico sito biblico di Medba o Medaba lungo la Via dei Re, circa 35 km a sud ovest di Amman, è conosciuta per i suoi raffinati mosaici bizantini. Su quello che fu uno degli insediamenti delle dodici tribù di Israele durante l'Esodo, verso l'850 a.C. il re moabita Mesha fece erigere la città per commemorare la sua vittoria sugli Israeliti. Conquistata dai Greci di Alessandro Magno, durante il governo dei Seleucidi passò sotto il dominio degli Ammoniti, poi degli Israeliti, ed infine dei Nabatei, fino all’arrivo dei Romani. Prosperò sotto i Bizantini, che eressero edifici adornati di mosaici dallo stile distintivo e ricercato, che le hanno valso il nome di Città dei mosaici. Il mosaico più visitato in assoluto è quello della mappa della Terra Santa, un’opera d’arte del VI secolo di inestimabile valore storico e artistico custodita nella Chiesa di San Giorgio. L’edificio fa parte del Parco Archeologico, diviso in due aree che comprendono le chiese bizantine, i resti della strada romana, il Palazzo Bruciato e la Chiesa dei Santi Martiri, che oltre a un impressionante mosaico con scene di caccia conserva colonne e capitelli di epoca romana.\r

\r

Il ridotto afflusso turistico di questo periodo ha permesso all'Autorità regionale per lo sviluppo e il turismo di Petra di lanciare, in collaborazione con tutte le autorità governative, una campagna per controllare e rimuovere le violazioni all'interno dell’area archeologica. L’intervento rientra nell'impegno a lungo termine a far rispettare la legge sulle antichità pubbliche e preservare l'integrità e l'unicità di Petra, garantendo servizi turistici di qualità e la sicurezza dei visitatori.\r

\r

[gallery ids=\"458366,458367,458368,458364,458365,458363\"]","post_title":"Giordania: è ancora record per i flussi dall'Italia. Nuovi itinerari alla scoperta di Madaba","post_date":"2023-12-19T11:23:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702984983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458354","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bergamo e Brescia accoglieranno entro fine anno circa 11,6 milioni di visitatori - considerando i pernottamenti e gli escursionisti - provenienti da tutta Italia e da paesi esteri come Germania, Spagna, Svizzera, Francia, Uk, nonché da Usa, Cina e India. Si tratta di un aumento di circa il 40% rispetto allo stesso periodo del 2022. Numeri importanti che superano le aspettative dichiarate dalle due amministrazioni comunali all’interno del dossier di progettazione, dove era fissato come obiettivo il +20% di visitatori.\r

\r

Per quanto riguarda i soli pernottamenti – il dato attualmente disponibile è riferito ai primi tre trimestri 2023 -, le rilevazioni in linea con i numeri precedenti evidenziano un aumento dei pernottamenti complessivi nelle città pari al 41,7% rispetto allo stesso periodo nel 2022. Anche i numeri provenienti dagli Info Point turistici delle due città confermano l’accresciuto afflusso di accessi alle strutture: nel 2023 sono stati registrati quasi 164.700mila ingressi con un aumento medio del 100% rispetto all’anno 2019.\r

\r

I turisti e i visitatori di Bergamo e Brescia hanno dimostrato di apprezzare in modo particolare l’offerta culturale, museale e artistica proposta durante tutto l’arco dell’anno. In base agli ingressi registrati all’Accademia Carrara, alla GAMeC - Galleria D'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, al Museo delle storie e al Museo di scienze Caffi a Bergamo e al Museo Santa Giulia e al Parco archeologico, alla Pinacoteca Tosio Martinengo e all’area del castello per quanto riguarda Brescia, si evidenzia che sono stati oltre 943mila i visitatori, con un aumento del 92% rispetto allo stesso periodo del 2019.\r

\r

Anche la proposta teatrale è stata particolarmente apprezzata: il Teatro Donizetti a Bergamo, il Centro Teatrale Bresciano e il Teatro Grande a Brescia hanno visto un incremento sia degli spettacoli proposti che degli spettatori: nelle due città si è superata quota 331.513 biglietti staccati, erano stati 252.348 nel 2019. Le presenze fisiche di turisti e visitatori hanno riempito le due città, ma anche il mondo virtuale ha vissuto un anno entusiasmante con una presenza costante sui social e sul sito web Bergamobrescia2023.it. I canali social appositamente creati (Facebook e Instagram) hanno raccolto oltre 66mila follower, sono stati pubblicati oltre 300 post dedicati alla promozione degli eventi e sono state sviluppate coperture live degli eventi più significativi\r

\r

BgBs2023 ha prodotto numeri entusiasmanti per quanto riguarda il turismo e la fruizione culturale. Ma, soprattutto, ha posto le basi per una collaborazione fra le due città e i due territori che è orientata al futuro. Il primo progetto che nel 2024 verrà inaugurato fra Brescia e Bergamo, e che legherà per sempre i due territori come già accaduto per il cammino La Via delle Sorelle, è la Ciclovia. Il percorso ciclopedonale, che unirà le due città attraversando 24 comuni fra le due province, è quasi pronto per essere ufficialmente inaugurato nel mese di aprile 2024.","post_title":"Bergamo Brescia 2023, 11,6 milioni di visitatori, il 40% in più sul 2022","post_date":"2023-12-19T10:55:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1702983333000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458333","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Roma Fiumicino amplia con ben 14 nuovi brand fashion di alta gamma la shopping experience per i passeggeri che transitano dalla nuova area d’Imbarco A.\r

\r

Una superficie di 1.700 metri quadrati tutti dedicati agli accessori moda, abbigliamento calzature e gioielli di Bulgari, Bottega Veneta, Gucci, Moncler, Dolce&Gabbana, Golden Goose, MaxMara Weekend, Vilebrequin, Pinko, Twin Set, Piquadro, The Bridge, Coccinelle e Furla.\r

\r

La nuova area è caratterizzata da una forte impronta Made in Italy che garantisce valori unici per creatività e qualità manufatturiera. Ai nuovi punti vendita si aggiungono anche i servizi di pick up on return e home delivery (che sarà operativo a breve), grazie ai quali i passeggeri italiani, europei e tutti coloro che arrivano e ripartono da Roma utilizzando scali intermedi nell’ambito Schengen, potranno ritirare i loro acquisti in modo comodo e funzionale alle loro necessità.\r

\r

Lo spazio in Area A dedicato allo shopping di lusso è un tassello aggiuntivo alla riconfigurazione del nuovo Terminal 1, iniziato nei mesi scorsi con l’apertura del più grande Duty Free a livello globale di Lagardère, con la galleria commerciale del nuovo Avancorpo e proseguito con i nuovi spazi dedicati alle lounge e al Food & Beverage in un’ottica di passenger experience sempre più completa, piacevole e all’altezza dei premi internazionali ottenuti dallo scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino: Best Airport Europe e le prestigiose 5 Stelle Skytrax, riconoscimenti che derivano dal costante miglioramento della qualità delle operazioni aeroportuali, dei servizi al passeggero in termini di sicurezza, velocità e assistenza che hanno portato all’adozione di standard estremamente elevati.\r

\r

«Le nuove aperture riaffermano un approccio che mette al centro l’esperienza del cliente - osserva Marilena Blasi, chief commercial officer di Aeroporti di Roma - e che ha portato ad una sostanziale evoluzione del modo di pianificare i sistemi commerciali: dal tradizionale approccio di progettazione di aree per lo shopping al design di esperienze end-to-end sempre più coinvolgenti e ricche di novità e servizi dedicati, tali da qualificare lo scalo di Fiumicino tra le eccellenze anche nell’ambito del Travel Retail».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Roma Fiumicino: 14 nuovi brand per lo shopping d'alta gamma all'area d'imbarco A","post_date":"2023-12-19T09:35:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702978550000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo per l’inaugurazione della nuova mostra del Museo Civico Amedeo Lia fortemente voluta dall’Amministrazione Peracchini in occasione del Natale “Gli angeli desiderano fissare lo sguardo. La Natività e l’Adorazione dei pastori e dei magi” a cura di Andrea Marmori, visitabile fino al 24 marzo 2024.\r

\r

Centinaia di persone hanno partecipato all'inaugurazione della mostra il cui titolo riprende le parole della Prima Lettera di Pietro del Nuovo Testamento, intende mettere a fuoco i momenti salienti della venuta di Cristo, preceduta dall’Avvento, declinati tramite la figurazione della Natività e delle Adorazioni dei pastori e dei magi. Grazie alla sequenza di dipinti selezioni per l’esposizione, in dialogo con i testi figurativi della Collezione permanente, i tre momenti della Nascita, dell’Adorazione di pastori e infine dell’Adorazione dei Magi illustrano la rivelazione al mondo della salvezza, anticipazione della Redenzione dell’umanità.\r

\r

L’inaugurazione della mostra è stata anche occasione per dare notizia che la Crocifissione di Castelnuovo Magra di Pieter Brueghel il Giovane della Parrocchia di Santa Maria Maddalena rimarrà almeno fino a marzo 2024 in esposizione al Museo Lia, valorizzata in un allestimento privilegiato nella sala dei dipinti del XVII secolo in accordo con la Soprintendenza ABAP Genova e La Spezia.\r

\r

Nell’arco del periodo natalizio, la mostra in corso si arricchirà con le seguenti attività:\r

\r

19 dicembre ore 17.00 Visita guidata in inglese alla mostra “Gli angeli desiderano fissare lo sguardo. La Natività e l’Adorazione dei Pastori e dei Magi” del Museo Civico A. Lia a cura di Tara Keny.\r

\r

21 dicembre ore 17.00 Concerto di archi e chitarre del Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia al Museo Civico Amedeo Lia.\r

\r

5 gennaio ore 17.00 visita guidata alla mostra “Gli angeli desiderano fissare lo sguardo. La Natività e l’Adorazione dei Pastori e dei Magi” al Museo Civico Amedeo Lia a cura di Andrea Marmori.\r

\r

","post_title":"La Spezia, Pieter Brueghel e la Natività protagonisti al Museo Lia fino a marzo 2024","post_date":"2023-12-19T09:00:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1702976409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà una crociera di sette giorni da Barcellona a Roma (Civitavecchia) il viaggio inaugurale della Luminara, terza unità della flotta Ritz-Carlton Yacht Collection, le cui vendite sono state appena aperte. L'itinerario includerà scali a Saint Tropez, Monte Carlo, Aiaccio, Alghero e Porto Cervo. La nave sarà in grado di ospitare fino a 452 ospiti e includerà, tra le altre cose, una spa Ritz-Carlton. nonché una nuova soluzione di soggiorno a bordo, chiamata Residential suite. Ispirato all'estetica di uno yacht privato, l'esterno della nave è stato realizzato dallo studio di design di Helsinki, Aiva, mentre l'interior design è stato curato dallo Chapi Chap Design di Toronto, da Ad Associates di Londra e dal lighting designer Dpa.\r

\r

La compagnia ha contemporaneamente annunciato che la seconda nave della propria flotta, la Ilma, per l'estate 2025 sarà posizionata in Nord Europa. Effettuerà nove itinerari tra Amsterdam, Copenaghen, Stoccolma, Reykjavik, Belfast, Bergen e Anversa. Il debutto della Ilma è invece previsto per settembre del prossimo anno, quando salperà per una serie di crociere nel Mediterraneo, per poi spostarsi nei Caraibi in inverno. La Evrima, prima nave della flotta inauguara a ottobre 2022, è infine attualmente posizionata nei Caraibi, ma si sposterà nel Mediterraneo ad aprile, per poi ritornare ancora ai Caraibi a novembre.","post_title":"The Ritz-Carlton Yacht Collection: aperte le vendite per la Luminara, nel Med dal 1° luglio 2025","post_date":"2023-12-18T14:26:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1702909619000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair di nuovo a muso duro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che viene sollecitata a intraprendere azioni immediate per proteggere i sorvoli e la libertà di movimento dei cittadini dell'Ue durante lo sciopero dei controllori di volo francesi.\r

\r

«E' inaccettabile che i passeggeri subiscano ulteriori disagi a causa degli scioperi dei controllori di volo francesi anche questo lunedì (18 dicembre), che è il 67° giorno di agitazione solo nel 2023 - ha sottolineato il ceo del gruppo Ryanair, Michael O'Leary - (...) La presidente della Commissione europea continua a ignorare oltre 2 milioni di cittadini dell'Ue che hanno firmato la nostra petizione \"Proteggi i passeggeri - Mantieni aperti i cieli dell'Ue \". È vergognoso che Ursula von der Leyen non abbia dato seguito a questa petizione che abbiamo sottoposto direttamente agli uffici della Commissione europea sia a maggio sia a settembre».\r

\r

Ryanair chiede nuovamente a Ursula von der Leyen di dare seguito alla petizione come segue: rispettare il diritto di sciopero dei sindacati dei controllori di volo; proteggere il 100% dei voli che sorvolano i paesi colpiti dallo sciopero; richiedere un preavviso di 21 giorni per gli scioperi dei controllori di volo e richiedere un preavviso di 72 ore per la partecipazione agli scioperi dei controllori di volo.\r

\r

.","post_title":"Sciopero Atc in Francia: Ryanair chiede ancora l'intervento dell'Ue per proteggere i passeggeri","post_date":"2023-12-18T12:49:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702903765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Leonardo Boutique Paris Opéra la struttura di debutto in Francia dell'omonima divisione Central Europe del gruppo alberghiero israeliano Fattal. L'acquisizione dell'albergo sulle rive del Tamigi rappresenta peraltro il primo passo di una crescita importante nel paese transalpino, visto che la compagnia ha già messo gli occhi su altri quattro indirizzi sempre a Parigi e a Marsiglia. La nuova struttura è stata completamente rinnovata nel 2022 e comprende 59 camere e suite, un bar e una palestra.\r

\r

Il Leonardo Boutique Paris Opéra è un antico hôtel Particulier, dal fascino di un palazzo cittadino del diciannovesimo secolo, ed è situato nel cuore di Parigi, nel famoso nono arrondissement, quartiere caratterizzato da ampi viali nello stile dell'architetto Haussmann. \"La Francia è da tempo una destinazione da noi ambita - spiega Yoram Biton, managing director di Leonardo Hotels Central Europe -. Con l'apertura del Paris Opéra siamo perciò lieti di aver creato le basi per una ulteriore espansione in Francia\".","post_title":"Il gruppo Leonardo approda in Francia con la prima apertura nel nono arrondissement di Parigi","post_date":"2023-12-18T12:29:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1702902597000]}]}}