“Active Abruzzo, Real Experience”: in cammino o in bici alla scoperta del territorio

“Active Abruzzo, Real Experience”, l’evento di promozione del territorio ideato dalla Cna Turismo Abruzzo, ha vissuto la sua seconda edizione nelle scorse settimane, con la partecipazione di nove operatori turistici altamente specializzati, tra cui Jonas e Girolibero, Tourissimo dagli Usa, Sportourist, Italia Outdoor e Genius Loci Travel dall’Italia e Scape Travel dalla Spagna e Benedetti Viaggi.

Un fam trip alla scoperta della regione, della sua identità e delle numerose esperienze legate alla natura e a un territorio che ha tanto da offrire, a piedi o in bici ma privilegiando comunque la tipologia di vacanza attiva.

L’edizione 2021 di Active Abruzzo si è svolta in due modalità: il tour Iconico in cammino, dagli Appennini al mare, con escursioni a piedi con guida alpina, visite ai borghi con cammini narrati, eremi, prove parapendio e degustazioni in cantina, una vera e propria immersione nelle emozioni che suscitano i paesaggi abruzzesi; il tour Culto sulle strade del Giro e della Tirreno-Adriatica, in bicicletta, sulla strada maestra del parco, visitando borghi spirituali, fortezze borboniche, alla scoperta delle vie del vino e delle vie dei mari e monti, con degustazioni ad hoc dei vini delle colline Teatine e la scoperta dell’autentico sapore del pane e dell’olio locali. Finale comune per entrambi i tour, quello che fa rotta sui trabocchi, le tradizionali costruzioni usate come macchine da pesca su palafitte che secondo alcune testimonianze risalirebbero all’epoca Fenicia.

La sintesi finale dei tour è quella che esalta le potenzialità esperienziali della regione: un territorio dove vivere la natura, le tradizioni e la cultura, sperimentandole giorno per giorno in forma di vacanza attiva. Due i pacchetti turistici destinati alla stagione 2022, da 7 giorni e 6 notti, che i tour operator potranno inserire nella loro programmazione.