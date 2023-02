Zanzibar ha già superato gli arrivi totalizzati nel 2019. L’Europa resta il primo mercato Zanzibar brucia le tappe della prevista ripresa turistica, chiudendo il 2022 con numeri superiori rispetto al periodo pre pandemia. Le statistiche ufficiali indicano infatti un totale di 548.503 arrivi per lo scorso anno, rispetto ai 538.264 del 2019. Ed è cominciato nel migliore dei modi anche il 2023, con un mese di gennaio che ha visto l’ingresso sull’isola di 68.813 visitatori stranieri, con i turisti provenienti dall’Italia che hanno superato quelli da Polonia e Ucraina, che occupavano i primi posti nel gennaio 2022. Si tratta del numero più alto di visitatori che Zanzibar ha registrato dal 2018 e anche dell’arrivo mensile più alto degli ultimi cinque anni. Gli altri 10 mercati principali includono la Germania (4.634), i Paesi scandinavi (3.588), il Regno Unito (2.615), i Paesi Bassi (2.293), la Repubblica Ceca (1.858) e il Kenya (1.698). Poiché Zanzibar continua a essere la destinazione più popolare per i viaggiatori della Tanzania continentale e per i cittadini dell’Africa orientale che trascorrono sulle isole le festività di Pasqua e Natale, il ministro del turismo e del patrimonio, Simai Mohammed Sai, ha affermato che, considerando il trend attuale, il settore potrebbe superare di gran lunga gli 850.000 arrivi annuali previsti. Nel gennaio 2023, i turisti provenienti dall’Europa dominano ancora il mercato, rappresentando circa l’81,9% di tutti i visitatori.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tanto digital, condito magari da un pizzico di prodotto di nicchia. E' la ricetta di Giovanna Manzi per le pmi del turismo, in particolare quelle dell'ospitalità, che intendano confrontarsi nel mare magno della competizione globale. Per quasi 19 anni alla guida del gruppo Bwh, la manager napoletana è dallo scorso novembre direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese. E nel suo nuovo incarico un ruolo di spicco è ricoperto anche dalla promozione all'estero dei territori e delle imprese turistiche che vi operano. "Quando puoi contare su un numero relativamente limitato di camere - spiega Giovanna Manzi - spesso ti ritrovi alla mercè delle agenzie online". Non resta altro che rassegnarsi, dunque? No, affatto. Occorre però porre una particolare attenzione ai processi di digitalizzazione, con un occhio di riguardo anche alla parte social, soprattutto se si ha un prodotto adatto alla cosiddetta generazione Z. Nostro compito, tra gli altri, è proprio quello di aiutare le aziende in questo tipo di strategie. Si può anche pensare a qualche formula per i target di nicchia? Sicuramente. Se sei una pmi con una particolare vocazione, questa può diventare il tuo punto di forza. Bisogna individuare le buyer personas e, tramite una serie di analisi ad hoc, il cluster dedicato. E i consorzi? Al di là di quelli territoriali, sono quasi tutti falliti dopo poco tempo. E' una questione di standard. E' difficile mettere insieme tanti operatori differenti tra loro, solo perché magari accomunati dalla tipologia della destinazione. Finisce quasi sempre che alcuni si sentano diversi: superiori agli altri per la qualità del prodotto. E allora l'alleanza si sgretola. O si fa il salto verso la formazione di una vera e propria catena, oppure l'iniziativa rischia di naufragare velocemente. Più facile invece far funzionare le associazioni temporanee di scopo, come per esempio quella nata per promuovere il cammino di San Francesco. A proposito di catene: quanto manca all'Italia la presenza di un'importante realtà alberghiera nazionale? Credo che sia necessario guardare oltre. Ormai il tempo per la creazione di un campione dell'ospitalità tricolore dal respiro internazionale è passato. Ma non si rischia in questo modo che ci manchi un'importante spinta promozionale? Onestamente credo che la comunicazione di un territorio non debba, né possa passare in prevalenza tramite un operatore privato. E' un'attività da svolgersi con un approccio da civil servants. Mi spiego meglio: nel momento in cui l’Italia è considerata avere un patrimonio culturale e naturale d’eccezione, l’unico a essere intitolato a fare promozione al Paese non può che essere un ente pubblico o semi-pubblico, dotato naturalmente di competenze e capitali adeguati. Altrimenti certe destinazioni non potrebbero mai beneficiare di flussi turistici sostanziali. Un fattore, quest'ultimo, che oggi porta con sé anche elementi di conservazione del paesaggio, come per esempio avviene spesso con i borghi. Infine, diciamolo chiaramente: che senso ha in un contesto globalizzato come quello attuale parlare ancora di catena nazionale? Che cosa significa, esattamente? Che l'azionariato è italiano?... Mi pare un legame troppo labile per rappresentare una vera forza propulsiva per l'intero Paese. Il ragionamento vale anche per la compagnia aerea? In realtà, qui la questione è leggermente diversa, perché tocca l'aspetto critico dei collegamenti. Non averne una, o averne una di portata limitata, è obiettivamente un problema. Però è anche vero che la nostra geografia non aiuta. Siamo una nazione policentrica con tante montagne che rendono difficili i collegamenti rapidi e abbiamo un mercato interno troppo piccolo per sostenere la moltiplicazione degli scali. Però ci sono anche delle evoluzioni positive. Si prenda per esempio Roma: chi avrebbe pensato solo 30 anni fa, quanto la sua importanza sarebbe cresciuta quale hub di collegamento con il Medio Oriente? Come vede infine il futuro per l'industria dell'ospitalità italiana? E' in corso una polarizzazione della domanda: da una parte ci sono hotel di design sempre più belli che si muovono decisamente verso la fascia alta del mercato. Dall'altra prosperano le soluzioni low budget, specialmente extra-alberghiere, la cui offerta in Italia ha tra l'altro ormai sopravanzato in termini di posti letto quella degli hotel tradizionali. L'inflazione crescente sta inoltre rendendo gli investitori sempre più attenti alla redditività. Il che contribuirà a spingere ulteriormente la penetrazione delle catene nel Paese, che peraltro, stando agli ultimi dati dell'analisi di Thrends, già oggi gestiscono quasi il 20% delle camere totali. A fare la differenza sarà sempre più il livello di servizio. Che deve essere adeguato alla promessa fatta all'ospite. Il room service, per esempio, non può che essere riservato alle strutture di alta gamma. Solo loro possono infatti avere a disposizione le risorse necessarie per garantire personale disponibile h24, in grado di assicurare il servizio in 20 minuti al massimo. [post_title] => Giovanna Manzi: come ti porto le pmi del turismo nell'agone globale [post_date] => 2023-02-28T14:08:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677593321000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440398 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => P&O Ferries ha speso più di 260 milioni di euro su navi ibride che non possono essere ricaricate nei porti francesi o britannici. I due nuovi superferry dovrebbero essere "le navi più sostenibili che abbiano mai navigato sul Canale della Manica", secondo i vertici. Le reti elettriche di Dover e Calais però non hanno capacità per le navi ibride, quindi funzioneranno a diesel fino a quando verranno consegnate. Si aspetta entro fine anno, riferisce il Telegraph. La società madre DP World ha annunciato profitti record. La decisione di continuare con l'acquisto dei superferries si è rivelata quindi controversa. I motivi I rapporti indicano un basso livello di comunicazione tra l’azienda e le autorità del posto. La compagnia non si è consultata con l'ente sui punti di ricarica, causando confusione tra gli alti funzionari portuali sempre secondo il Telegraph. P&O Ferries ha contestato, con fonti che hanno insistito sul fatto che «si è impegnati a lungo con entrambi i porti in merito al fabbisogno di elettricità per le nostre nuove navi». Resta da vedere quanto siano sostenibili i loro viaggi. Pioneer e Liberte, lunghi 230 metri, sono destinati a diventare i traghetti più grandi che attraverseranno la Manica. La proposta include tra gli altri il Journey to Trailing Whales and Falling Leaves: un'esperienza di otto notti alla scoperta delle balene e del Nord America in autunno. Il viaggio inizierà l'8 ottobre 2024 da New York alla volta di Boston, Portland e Halifax, per poi passare attraverso i mistici corridoi Blu delle balene e il golfo di San Lorenzo, con rotta finale verso Québec City. Per la prima volta nella sua storia, Explora Journeys offrirà poi due diversi viaggi di sette notti a bordo della Explora I lungo il Rio delle Amazzoni, caratterizzati da escursioni in kayak a lume di torcia e tour a terra alla scoperta dei villaggi locali. A Journey into Wild and Wonderful Amazonia partirà il 22 novembre 2024 da Bridgetown, Barbados. La prima destinazione sarà l'isola del Diavolo nella Guyana francese, da cui si farà rotta verso Macapá, Alter do Chaõ e Manaus in Brasile. A Journey to the Meeting Waters on the Almighty Amazon partirà il 29 novembre 2024, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Macapá, dirigendosi poi a Bequia prima di fare ritorno a Bridgetown. A Journey of Tantalising Transatlantic Adventures è un'esperienza di 14 notti attraverso l'Atlantico. Explora I partirà da Bridgetown il 3 aprile 2025, direzione Europa, viaggiando verso Capo Verde. A Grand Journey to Amazonia & Tropical Isles (28 notti) e A Grand Transatlantic Odyssey in the Atlantic (32 notti), offriranno poi agli ospiti anche la possibilità di provare tutte le emozioni di una traversata oceanica. "Gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in una coinvolgente celebrazione delle culture del mondo: dai tour privati al MoMa di New York alle escursioni in battello nell'Amazzonia - commenta la head of itinerary planning and destination experiences di Explora Journeys, Sacha Rougier -. Scopriranno il blu unico dei Caraibi e a Rio potranno assistere allo spettacolo più grandioso del mondo da una prospettiva esclusiva e coinvolgente: grazie alle nostre Experience, i nostri ospiti potranno infatti unirsi ai festeggiamenti fianco a fianco con i protagonisti della sfilata". [post_title] => Explora Journeys apre le vendite degli itinerari autunno-inverno 2024-2025 della Explora I [post_date] => 2023-02-27T12:35:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677501312000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boeing ha nuovamente sospeso le consegne dei B787, già fermate per diversi mesi nel 2021 e nel 2022 per difetti. La decisione è per esaminare meglio una parte della fusoliera, ha dichiarato l’agenzia statunitense che supervisiona l’aviazione (Faa). L’agenzia ha dichiarato di essere al lavoro con il costruttore statunitense di aeromobili «per determinare quali azioni potrebbero essere necessarie per gli aeromobili consegnati di recente» e che le consegne non riprenderanno fino a quando la Faa non avrà accertato che il problema è stato risolto. La produzione di nuovi aeromobili non ha quasi superato il numero di uno al mese, soprattutto a causa dei continui problemi della catena di approvvigionamento. Secondo Aviation Week Network's Fleet Discovery, Boeing non ha consegnato un nuovo 787 dal 26 gennaio. A gennaio sono stati consegnati ai clienti solo tre 787, dopo una media di circa sette al mese tra settembre e dicembre 2022, i primi quattro mesi completi dopo la ripresa delle consegne ad agosto. [post_title] => Boeing: interrotte nuovamente le consegne dei 787 Dreamliner [post_date] => 2023-02-27T10:50:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677495032000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'impresa che integra nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. La corporate startup di viaggi dedicata ai giovani under 30 del gruppo Alpitour, Utravel, è diventata una società benefit. La novità verrà declinata sostanzialmente in due direzioni: favorire lo sviluppo economico e la crescita sociale delle comunità presenti nelle destinazioni trattate, attraverso collaborazioni con onlus, local partner e altre realtà; favorire la crescita personale e professionale delle nuove generazioni e dei giovani viaggiatori, tramite la creazione di occasioni di incontro e confronto tra culture. Nata quattro anni fa dall’intuizione di due giovani dipendenti di Alpitour, Gianluca Di Donato e Carlotta Gaddo, oggi Utravel è un vero proprio brand di riferimento per i viaggiatori under 30, che ha come obiettivo quello di proporre un nuovo format di viaggio, trasformando la vacanza in un’avventura fatta di incontro e crescita personale. “Ci rivolgiamo alle future generazioni perché il mondo straordinario che noi tutti abitiamo sarà il loro e va vissuto ed esplorato con responsabilità - spiega lo stesso Di Donato, ceo della società -. Crediamo in una generazione di esploratori appassionati e siamo convinti che partenza sia sinonimo di avventura, incontri, condivisione, dialogo e, quindi, crescita”. Con oltre 30 destinazioni, Utravel ha già accompagnato in giro per il mondo più di 15 mila ragazzi. Le esperienze proposte consentono di vivere il viaggio in modo immersivo, da veri local. Per citarne solo alcune: imparare la lingua swahili in una scuola di Zanzibar con l’aiuto di un maestro locale; visitare mercati, villaggi e botteghe in Kenya a bordo di un tuk tuk insieme a una guida keniota; vivere la vita di villaggio tra casette colorate, vicoli e negozietti o trascorrere una giornata in campagna in compagnia di un'autentica famiglia del luogo, immersi nella natura incontaminata della Repubblica Dominicana. Tra le soluzioni offerte da Utravel, quella che meglio rispecchia questo modello turistico è il Club: si seleziona un hotel come punto di partenza per tutte le attività che si vivono durante la vacanza, ma poi ogni viaggiatore può scegliere liberamente le esperienze che desidera fare, contando sempre sull’appoggio del Guru, la figure di riferimento per gli Utravelers prima, durante e dopo il viaggio, che fornisce suggerimenti e consigli per vivere la destinazione nel modo più autentico. Sono tanti i progetti di Utravel per il futuro: nel corso del 2023, alle già oltre 30 destinazioni attuali sparse in tutto il mondo, si aggiungeranno nuove mete nel Sud-Est Asiatico e in Sud America. Per facilitare l’esperienza digitale dei viaggiatori nei prossimi mesi verrà poi lanciata l’app di Utravel, che consentirà di avere a portata di click tutte le attività da vivere con il local partner e/o quelle che hanno un impatto positivo, sociale o legato alla valorizzazione del territorio, sulla destinazione. Queste informazioni verranno quindi integrate con un ulteriore approfondimento rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile di riferimento. Infine, per rendere il viaggio sempre più vero e originale, Utravel sta lavorando per ampliare la rete di local Guru nelle varie mete in giro per il mondo. [post_title] => La startup di Alpitour per gli under 30, Utravel, diventa società benefit [post_date] => 2023-02-27T10:29:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677493776000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440238 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno cinque le partenze Avalon Waterways esclusivamente in lingua italiana per il 2023. Si svolgeranno su tre percorsi fluviali che attraversano l’Europa dalle dolci colline della pannonia ungherese fino ai canali di Amsterdam e al mare del Nord. Budapest, Vienna, Strasburgo, Colonia le città protagoniste, simbolo della storia europea, che aprono le porte alle navi della compagnia, per essere riscoperte da un nuovo punto di vista. E per rendere ancora più appetibile l'offerta, Avalon Waterways lancia sul mercato italiano la promozione Early booking: per chi prenota entro il 31 marzo 2023 è previsto uno sconto fino a 750 euro a persona a cabina. Di seguito le cinque partenze in lingua italiana: Romantico Reno, otto giorni da Basilea ad Amsterdam (10 giugno, 8 luglio e 5 agosto 2023). Tariffe early booking a partire da 1.594 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive. Danubio da sogno, sei giorni da Budapest a Deggendorf (15 agosto 2023). Tariffe early booking a partire da 1.611 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive . Sinfonia del Danubio, sette giorni da Deggendorf a Budapest (30 ottobre 2023). Tariffe early booking a partire da 1.400 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive [post_title] => Avalon Waterways: cinque le crociere in lingua italiana. Early booking fino al 31 marzo [post_date] => 2023-02-27T09:55:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677491735000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440237 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Thai Airways ha centrato un balzo in avanti degli utili nel terzo trimestre, triplicando quasi il dato dello stesso periodo dell'anno scorso, grazie all'allentamento delle restrizioni di viaggio in vigore nel Paese e al conseguente ritorno dei turisti internazionali. L'utile netto del vettore per i tre mesi conclusi il 31 dicembre 2022 è salito a 11,2 miliardi di baht (322 milioni di dollari) rispetto ai 4 miliardi di baht dell'anno precedente, ha dichiarato il ceo Chai Eamsiri. L'utile operativo del periodo è stato di 8,9 miliardi di baht contro una perdita di 2,6 miliardi di baht dell'esercizio scorso, mentre i ricavi totali sono saliti di quasi il 370% a 36,9 miliardi di baht. Dall'inizio di quest'anno, Thai ha iniziato a operare voli verso le principali città cinesi in risposta alla crescita della domanda. La compagnia aerea prevede inoltre di aumentare il numero di voli, aggiungere nuove rotte ed espandere la flotta in linea con il piano di ristrutturazione attualmente in corso. Oggi la compagnia thailandese sta operando il 65% delle rotte del 2019 con load factor dell'85%; in flotta ci sono 49 aeromobili ma da aprile è prevista la consegna di sei Airbus A350 in leasing. L'espansione della flotta consentirà a Thai di tornare a operare l'80% della capacità del 2019, con l'aggiunta di nuovi voli da e per la Cina, l'Asia e l'Europa. [post_title] => Thai Airways triplica i profitti del terzo trimestre e amplia la flotta [post_date] => 2023-02-27T09:54:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677491692000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440225 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo TH introduce per la prima volta in Italia Alexa Smart Properties for Hospitality. La novità è stata implementata al TH Roma - Carpegna Palace ma TH Group sta valutando di investire in questa tecnologia in maniera più estesa, coinvolgendo anche altre strutture per migliorare l'esperienza del soggiorno degli ospiti. "L'impegno è quello di innovare continuamente la nostra offerta - spiega Giorgio Palmucci, executive vice president TH Resorts - per offrire ai nostri ospiti la migliore esperienza di viaggio e soggiorno possibile. Grazie ad Alexa siamo in grado di offire un riscontro immediato a tutte le esigenze legate al loro soggiorno, dalle semplici informazioni sulla fruizione del territorio a richieste specifiche per il nostro staff". Tra i servizi a disposizione, la riproduzione di musica, la possibilità di ordinare il servizio in camera, chiamare la reception, gestire il check-out, avere consigli su attività ristorative vicine, impostare sveglie, prenotare servizi interni o comunicare malfunzionamenti. Oltre a migliorare l'esperienza di soggiorno per gli ospiti, gli operatori del settore alberghiero potranno quindi sfruttare il dispositivo per fare promozione e marketing sui propri servizi interni, magari attraverso azioni di cross selling, offerte su ristorazione, spa o altri prodotti e servizi collegati al soggiorno. "Il primo mese di test - continua Palmucci - ci ha dato grande soddisfazione. Siamo stati contenti di vedere come il cliente abbia apprezzato la facilità di utilizzo e la possibilità di interazione con il nostro staff". Virtuale VS Umano Nessuna volontà di annullare la relazione umana, che resta per il gruppo al centro dell'esperienza. "Il senso dell'accoglienza e dell'ospitalità che abbiamo negli alberghi italiani sarà sempre la nostra vera forza - rassicura il vice presidente -. Con questa forma di innovazione non vogliamo sostituire il rapporto con le persone, ma supportarle nelle attività più ripetitive e meccaniche, evitando anche lunghe attese al cliente per avere risposte semplici: si tratta di una facilitazione per tutti, sia ospiti che staff". Ma attenzione, perché non si tratta di un dispositivo 'chiavi in mano': ogni struttura deve integrarlo sulla propria rete, scegliendo e sviluppando funzioni e skill personalizzate. Amazon vende alle strutture un abbonamento per l'accesso alle API di Alexa. Interessante la possibilità di utilizzare il dispositivo per rispondere alle richieste dei turisti anche in lingue diverse. "Alexa al momento parla 14 lingue diverse - spiega Gianmaria Visconti, country manager Amazon Alexa Italia, Francia e Spagna -. Il motore quindi c'è, ma è necessario un lavoro di integrazione con i contenuti specifici dell'albergo". Sviluppo in Italia Amazon ha già lanciato Alexa Smart Properties for Hospitality in altri Paesi, come Usa, Gran Bretagna, Francia, Canada e, presto, anche Germania. L'Italia è un paese considerato strategico per lo sviluppo del progetto e anche maturo, nonostante gli stereotipi ci vedano poco avvezzi a un certo tipo di tecnologia. "Andando contro ogni previsione - spiega spiega Gianmaria Visconti, country manager Amazon Alexa Italia, Francia e Spagna - lo scorso anno in Italia ci sono stati 8 miliardi di interazioni, tante quante nei 3 anni precedenti: abbiamo visto quindi un'accelerazione notevole e Alexa è tra i primi 10 brand di prodotto più amati nel nostro Paese". Claudiana Di Cesare E' la ricetta di Giovanna Manzi per le pmi del turismo, in particolare quelle dell'ospitalità, che intendano confrontarsi nel mare magno della competizione globale. Per quasi 19 anni alla guida del gruppo Bwh, la manager napoletana è dallo scorso novembre direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese. E nel suo nuovo incarico un ruolo di spicco è ricoperto anche dalla promozione all'estero dei territori e delle imprese turistiche che vi operano. \"Quando puoi contare su un numero relativamente limitato di camere - spiega Giovanna Manzi - spesso ti ritrovi alla mercè delle agenzie online\".\r

\r

Non resta altro che rassegnarsi, dunque?\r

\r

No, affatto. Occorre però porre una particolare attenzione ai processi di digitalizzazione, con un occhio di riguardo anche alla parte social, soprattutto se si ha un prodotto adatto alla cosiddetta generazione Z. Nostro compito, tra gli altri, è proprio quello di aiutare le aziende in questo tipo di strategie.\r

\r

Si può anche pensare a qualche formula per i target di nicchia?\r

\r

Sicuramente. Se sei una pmi con una particolare vocazione, questa può diventare il tuo punto di forza. Bisogna individuare le buyer personas e, tramite una serie di analisi ad hoc, il cluster dedicato.\r

\r

E i consorzi?\r

\r

Al di là di quelli territoriali, sono quasi tutti falliti dopo poco tempo. E' una questione di standard. E' difficile mettere insieme tanti operatori differenti tra loro, solo perché magari accomunati dalla tipologia della destinazione. Finisce quasi sempre che alcuni si sentano diversi: superiori agli altri per la qualità del prodotto. E allora l'alleanza si sgretola. O si fa il salto verso la formazione di una vera e propria catena, oppure l'iniziativa rischia di naufragare velocemente. Più facile invece far funzionare le associazioni temporanee di scopo, come per esempio quella nata per promuovere il cammino di San Francesco.\r

\r

A proposito di catene: quanto manca all'Italia la presenza di un'importante realtà alberghiera nazionale?\r

\r

Credo che sia necessario guardare oltre. Ormai il tempo per la creazione di un campione dell'ospitalità tricolore dal respiro internazionale è passato.\r

\r

Ma non si rischia in questo modo che ci manchi un'importante spinta promozionale?\r

\r

Onestamente credo che la comunicazione di un territorio non debba, né possa passare in prevalenza tramite un operatore privato. E' un'attività da svolgersi con un approccio da civil servants. Mi spiego meglio: nel momento in cui l’Italia è considerata avere un patrimonio culturale e naturale d’eccezione, l’unico a essere intitolato a fare promozione al Paese non può che essere un ente pubblico o semi-pubblico, dotato naturalmente di competenze e capitali adeguati. Altrimenti certe destinazioni non potrebbero mai beneficiare di flussi turistici sostanziali. Un fattore, quest'ultimo, che oggi porta con sé anche elementi di conservazione del paesaggio, come per esempio avviene spesso con i borghi. Infine, diciamolo chiaramente: che senso ha in un contesto globalizzato come quello attuale parlare ancora di catena nazionale? Che cosa significa, esattamente? Che l'azionariato è italiano?... Mi pare un legame troppo labile per rappresentare una vera forza propulsiva per l'intero Paese.\r

\r

Il ragionamento vale anche per la compagnia aerea?\r

\r

In realtà, qui la questione è leggermente diversa, perché tocca l'aspetto critico dei collegamenti. Non averne una, o averne una di portata limitata, è obiettivamente un problema. Però è anche vero che la nostra geografia non aiuta. Siamo una nazione policentrica con tante montagne che rendono difficili i collegamenti rapidi e abbiamo un mercato interno troppo piccolo per sostenere la moltiplicazione degli scali. Però ci sono anche delle evoluzioni positive. Si prenda per esempio Roma: chi avrebbe pensato solo 30 anni fa, quanto la sua importanza sarebbe cresciuta quale hub di collegamento con il Medio Oriente?\r

\r

Come vede infine il futuro per l'industria dell'ospitalità italiana?\r

\r

E' in corso una polarizzazione della domanda: da una parte ci sono hotel di design sempre più belli che si muovono decisamente verso la fascia alta del mercato. Dall'altra prosperano le soluzioni low budget, specialmente extra-alberghiere, la cui offerta in Italia ha tra l'altro ormai sopravanzato in termini di posti letto quella degli hotel tradizionali. L'inflazione crescente sta inoltre rendendo gli investitori sempre più attenti alla redditività. Il che contribuirà a spingere ulteriormente la penetrazione delle catene nel Paese, che peraltro, stando agli ultimi dati dell'analisi di Thrends, già oggi gestiscono quasi il 20% delle camere totali. A fare la differenza sarà sempre più il livello di servizio. Che deve essere adeguato alla promessa fatta all'ospite. Il room service, per esempio, non può che essere riservato alle strutture di alta gamma. Solo loro possono infatti avere a disposizione le risorse necessarie per garantire personale disponibile h24, in grado di assicurare il servizio in 20 minuti al massimo.","post_title":"Giovanna Manzi: come ti porto le pmi del turismo nell'agone globale","post_date":"2023-02-28T14:08:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677593321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440398","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"P&O Ferries ha speso più di 260 milioni di euro su navi ibride che non possono essere ricaricate nei porti francesi o britannici.\r

\r

I due nuovi superferry dovrebbero essere \"le navi più sostenibili che abbiano mai navigato sul Canale della Manica\", secondo i vertici.\r

\r

Le reti elettriche di Dover e Calais però non hanno capacità per le navi ibride, quindi funzioneranno a diesel fino a quando verranno consegnate. Si aspetta entro fine anno, riferisce il Telegraph.\r

\r

La società madre DP World ha annunciato profitti record. La decisione di continuare con l'acquisto dei superferries si è rivelata quindi controversa.\r

I motivi\r

I rapporti indicano un basso livello di comunicazione tra l’azienda e le autorità del posto. La compagnia non si è consultata con l'ente sui punti di ricarica, causando confusione tra gli alti funzionari portuali sempre secondo il Telegraph.\r

\r

P&O Ferries ha contestato, con fonti che hanno insistito sul fatto che «si è impegnati a lungo con entrambi i porti in merito al fabbisogno di elettricità per le nostre nuove navi».\r

\r

Resta da vedere quanto siano sostenibili i loro viaggi. Pioneer e Liberte, lunghi 230 metri, sono destinati a diventare i traghetti più grandi che attraverseranno la Manica.\r

\r

","post_title":"P&O Ferries: 260 milioni di euro per traghetti ibridi che non possono essere caricati","post_date":"2023-02-28T13:52:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677592353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Zanzibar brucia le tappe della prevista ripresa turistica, chiudendo il 2022 con numeri superiori rispetto al periodo pre pandemia. Le statistiche ufficiali indicano infatti un totale di 548.503 arrivi per lo scorso anno, rispetto ai 538.264 del 2019.\r

\r

Ed è cominciato nel migliore dei modi anche il 2023, con un mese di gennaio che ha visto l'ingresso sull'isola di 68.813 visitatori stranieri, con i turisti provenienti dall'Italia che hanno superato quelli da Polonia e Ucraina, che occupavano i primi posti nel gennaio 2022. Si tratta del numero più alto di visitatori che Zanzibar ha registrato dal 2018 e anche dell'arrivo mensile più alto degli ultimi cinque anni.\r

\r

Gli altri 10 mercati principali includono la Germania (4.634), i Paesi scandinavi (3.588), il Regno Unito (2.615), i Paesi Bassi (2.293), la Repubblica Ceca (1.858) e il Kenya (1.698).\r

\r

Poiché Zanzibar continua a essere la destinazione più popolare per i viaggiatori della Tanzania continentale e per i cittadini dell'Africa orientale che trascorrono sulle isole le festività di Pasqua e Natale, il ministro del turismo e del patrimonio, Simai Mohammed Sai, ha affermato che, considerando il trend attuale, il settore potrebbe superare di gran lunga gli 850.000 arrivi annuali previsti. Nel gennaio 2023, i turisti provenienti dall'Europa dominano ancora il mercato, rappresentando circa l'81,9% di tutti i visitatori.","post_title":"Zanzibar ha già superato gli arrivi totalizzati nel 2019. L'Europa resta il primo mercato","post_date":"2023-02-28T12:02:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677585741000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Suddivisi in 23 viaggi e due Grand Journeys da settembre 2024 ad aprile 2025, le crociere abbracceranno 24 Paesi, alla scoperta di 73 destinazioni uniche nel loro genere, di cui ben otto mai raggiunte prima. Il brand luxury di casa Msc, Explora Journeys, apre le vendite per gli itinerari autunno-inverno 2024/2025, che si svolgeranno da settembre dell'anno prossimo ad aprile 2025. Tra le nuove località in programma spiccano in particolare Macapá, Alter do Chaõ e Manaus lungo il Rio delle Amazzoni, nonché l'isola del Diavolo nella Guyana francese.\r

\r

La proposta include tra gli altri il Journey to Trailing Whales and Falling Leaves: un'esperienza di otto notti alla scoperta delle balene e del Nord America in autunno. Il viaggio inizierà l'8 ottobre 2024 da New York alla volta di Boston, Portland e Halifax, per poi passare attraverso i mistici corridoi Blu delle balene e il golfo di San Lorenzo, con rotta finale verso Québec City.\r

\r

Per la prima volta nella sua storia, Explora Journeys offrirà poi due diversi viaggi di sette notti a bordo della Explora I lungo il Rio delle Amazzoni, caratterizzati da escursioni in kayak a lume di torcia e tour a terra alla scoperta dei villaggi locali. A Journey into Wild and Wonderful Amazonia partirà il 22 novembre 2024 da Bridgetown, Barbados. La prima destinazione sarà l'isola del Diavolo nella Guyana francese, da cui si farà rotta verso Macapá, Alter do Chaõ e Manaus in Brasile. A Journey to the Meeting Waters on the Almighty Amazon partirà il 29 novembre 2024, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Macapá, dirigendosi poi a Bequia prima di fare ritorno a Bridgetown.\r

\r

A Journey of Tantalising Transatlantic Adventures è un'esperienza di 14 notti attraverso l'Atlantico. Explora I partirà da Bridgetown il 3 aprile 2025, direzione Europa, viaggiando verso Capo Verde. A Grand Journey to Amazonia & Tropical Isles (28 notti) e A Grand Transatlantic Odyssey in the Atlantic (32 notti), offriranno poi agli ospiti anche la possibilità di provare tutte le emozioni di una traversata oceanica.\r

\r

\"Gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in una coinvolgente celebrazione delle culture del mondo: dai tour privati al MoMa di New York alle escursioni in battello nell'Amazzonia - commenta la head of itinerary planning and destination experiences di Explora Journeys, Sacha Rougier -. Scopriranno il blu unico dei Caraibi e a Rio potranno assistere allo spettacolo più grandioso del mondo da una prospettiva esclusiva e coinvolgente: grazie alle nostre Experience, i nostri ospiti potranno infatti unirsi ai festeggiamenti fianco a fianco con i protagonisti della sfilata\".","post_title":"Explora Journeys apre le vendite degli itinerari autunno-inverno 2024-2025 della Explora I","post_date":"2023-02-27T12:35:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677501312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boeing ha nuovamente sospeso le consegne dei B787, già fermate per diversi mesi nel 2021 e nel 2022 per difetti. La decisione è per esaminare meglio una parte della fusoliera, ha dichiarato l’agenzia statunitense che supervisiona l’aviazione (Faa). L’agenzia ha dichiarato di essere al lavoro con il costruttore statunitense di aeromobili «per determinare quali azioni potrebbero essere necessarie per gli aeromobili consegnati di recente» e che le consegne non riprenderanno fino a quando la Faa non avrà accertato che il problema è stato risolto.\r

\r

La produzione di nuovi aeromobili non ha quasi superato il numero di uno al mese, soprattutto a causa dei continui problemi della catena di approvvigionamento. Secondo Aviation Week Network's Fleet Discovery, Boeing non ha consegnato un nuovo 787 dal 26 gennaio. A gennaio sono stati consegnati ai clienti solo tre 787, dopo una media di circa sette al mese tra settembre e dicembre 2022, i primi quattro mesi completi dopo la ripresa delle consegne ad agosto.","post_title":"Boeing: interrotte nuovamente le consegne dei 787 Dreamliner","post_date":"2023-02-27T10:50:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677495032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'impresa che integra nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. La corporate startup di viaggi dedicata ai giovani under 30 del gruppo Alpitour, Utravel, è diventata una società benefit. La novità verrà declinata sostanzialmente in due direzioni: favorire lo sviluppo economico e la crescita sociale delle comunità presenti nelle destinazioni trattate, attraverso collaborazioni con onlus, local partner e altre realtà; favorire la crescita personale e professionale delle nuove generazioni e dei giovani viaggiatori, tramite la creazione di occasioni di incontro e confronto tra culture.\r

\r

Nata quattro anni fa dall’intuizione di due giovani dipendenti di Alpitour, Gianluca Di Donato e Carlotta Gaddo, oggi Utravel è un vero proprio brand di riferimento per i viaggiatori under 30, che ha come obiettivo quello di proporre un nuovo format di viaggio, trasformando la vacanza in un’avventura fatta di incontro e crescita personale. “Ci rivolgiamo alle future generazioni perché il mondo straordinario che noi tutti abitiamo sarà il loro e va vissuto ed esplorato con responsabilità - spiega lo stesso Di Donato, ceo della società -. Crediamo in una generazione di esploratori appassionati e siamo convinti che partenza sia sinonimo di avventura, incontri, condivisione, dialogo e, quindi, crescita”.\r

\r

Con oltre 30 destinazioni, Utravel ha già accompagnato in giro per il mondo più di 15 mila ragazzi. Le esperienze proposte consentono di vivere il viaggio in modo immersivo, da veri local. Per citarne solo alcune: imparare la lingua swahili in una scuola di Zanzibar con l’aiuto di un maestro locale; visitare mercati, villaggi e botteghe in Kenya a bordo di un tuk tuk insieme a una guida keniota; vivere la vita di villaggio tra casette colorate, vicoli e negozietti o trascorrere una giornata in campagna in compagnia di un'autentica famiglia del luogo, immersi nella natura incontaminata della Repubblica Dominicana. Tra le soluzioni offerte da Utravel, quella che meglio rispecchia questo modello turistico è il Club: si seleziona un hotel come punto di partenza per tutte le attività che si vivono durante la vacanza, ma poi ogni viaggiatore può scegliere liberamente le esperienze che desidera fare, contando sempre sull’appoggio del Guru, la figure di riferimento per gli Utravelers prima, durante e dopo il viaggio, che fornisce suggerimenti e consigli per vivere la destinazione nel modo più autentico.\r

\r

Sono tanti i progetti di Utravel per il futuro: nel corso del 2023, alle già oltre 30 destinazioni attuali sparse in tutto il mondo, si aggiungeranno nuove mete nel Sud-Est Asiatico e in Sud America. Per facilitare l’esperienza digitale dei viaggiatori nei prossimi mesi verrà poi lanciata l’app di Utravel, che consentirà di avere a portata di click tutte le attività da vivere con il local partner e/o quelle che hanno un impatto positivo, sociale o legato alla valorizzazione del territorio, sulla destinazione. Queste informazioni verranno quindi integrate con un ulteriore approfondimento rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile di riferimento. Infine, per rendere il viaggio sempre più vero e originale, Utravel sta lavorando per ampliare la rete di local Guru nelle varie mete in giro per il mondo.","post_title":"La startup di Alpitour per gli under 30, Utravel, diventa società benefit","post_date":"2023-02-27T10:29:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677493776000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno cinque le partenze Avalon Waterways esclusivamente in lingua italiana per il 2023. Si svolgeranno su tre percorsi fluviali che attraversano l’Europa dalle dolci colline della pannonia ungherese fino ai canali di Amsterdam e al mare del Nord. Budapest, Vienna, Strasburgo, Colonia le città protagoniste, simbolo della storia europea, che aprono le porte alle navi della compagnia, per essere riscoperte da un nuovo punto di vista.\r

\r

E per rendere ancora più appetibile l'offerta, Avalon Waterways lancia sul mercato italiano la promozione Early booking: per chi prenota entro il 31 marzo 2023 è previsto uno sconto fino a 750 euro a persona a cabina.\r

\r

Di seguito le cinque partenze in lingua italiana:\r

\r

Romantico Reno, otto giorni da Basilea ad Amsterdam (10 giugno, 8 luglio e 5 agosto 2023). Tariffe early booking a partire da 1.594 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive.\r

\r

Danubio da sogno, sei giorni da Budapest a Deggendorf (15 agosto 2023). Tariffe early booking a partire da 1.611 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive .\r

\r

Sinfonia del Danubio, sette giorni da Deggendorf a Budapest (30 ottobre 2023). Tariffe early booking a partire da 1.400 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive","post_title":"Avalon Waterways: cinque le crociere in lingua italiana. Early booking fino al 31 marzo","post_date":"2023-02-27T09:55:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677491735000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thai Airways ha centrato un balzo in avanti degli utili nel terzo trimestre, triplicando quasi il dato dello stesso periodo dell'anno scorso, grazie all'allentamento delle restrizioni di viaggio in vigore nel Paese e al conseguente ritorno dei turisti internazionali. \r

\r

L'utile netto del vettore per i tre mesi conclusi il 31 dicembre 2022 è salito a 11,2 miliardi di baht (322 milioni di dollari) rispetto ai 4 miliardi di baht dell'anno precedente, ha dichiarato il ceo Chai Eamsiri. L'utile operativo del periodo è stato di 8,9 miliardi di baht contro una perdita di 2,6 miliardi di baht dell'esercizio scorso, mentre i ricavi totali sono saliti di quasi il 370% a 36,9 miliardi di baht.\r

\r

Dall'inizio di quest'anno, Thai ha iniziato a operare voli verso le principali città cinesi in risposta alla crescita della domanda. La compagnia aerea prevede inoltre di aumentare il numero di voli, aggiungere nuove rotte ed espandere la flotta in linea con il piano di ristrutturazione attualmente in corso. \r

\r

Oggi la compagnia thailandese sta operando il 65% delle rotte del 2019 con load factor dell'85%; in flotta ci sono 49 aeromobili ma da aprile è prevista la consegna di sei Airbus A350 in leasing. L'espansione della flotta consentirà a Thai di tornare a operare l'80% della capacità del 2019, con l'aggiunta di nuovi voli da e per la Cina, l'Asia e l'Europa.","post_title":"Thai Airways triplica i profitti del terzo trimestre e amplia la flotta","post_date":"2023-02-27T09:54:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677491692000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440225","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo TH introduce per la prima volta in Italia Alexa Smart Properties for Hospitality. La novità è stata implementata al TH Roma - Carpegna Palace ma TH Group sta valutando di investire in questa tecnologia in maniera più estesa, coinvolgendo anche altre strutture per migliorare l'esperienza del soggiorno degli ospiti.\r

\r

\"L'impegno è quello di innovare continuamente la nostra offerta - spiega Giorgio Palmucci, executive vice president TH Resorts - per offrire ai nostri ospiti la migliore esperienza di viaggio e soggiorno possibile. Grazie ad Alexa siamo in grado di offire un riscontro immediato a tutte le esigenze legate al loro soggiorno, dalle semplici informazioni sulla fruizione del territorio a richieste specifiche per il nostro staff\".\r

\r

Tra i servizi a disposizione, la riproduzione di musica, la possibilità di ordinare il servizio in camera, chiamare la reception, gestire il check-out, avere consigli su attività ristorative vicine, impostare sveglie, prenotare servizi interni o comunicare malfunzionamenti. Oltre a migliorare l'esperienza di soggiorno per gli ospiti, gli operatori del settore alberghiero potranno quindi sfruttare il dispositivo per fare promozione e marketing sui propri servizi interni, magari attraverso azioni di cross selling, offerte su ristorazione, spa o altri prodotti e servizi collegati al soggiorno.\r

\r

\r

\"Il primo mese di test - continua Palmucci - ci ha dato grande soddisfazione. Siamo stati contenti di vedere come il cliente abbia apprezzato la facilità di utilizzo e la possibilità di interazione con il nostro staff\".\r

\r

Virtuale VS Umano\r

\r

Nessuna volontà di annullare la relazione umana, che resta per il gruppo al centro dell'esperienza. \"Il senso dell'accoglienza e dell'ospitalità che abbiamo negli alberghi italiani sarà sempre la nostra vera forza - rassicura il vice presidente -. Con questa forma di innovazione non vogliamo sostituire il rapporto con le persone, ma supportarle nelle attività più ripetitive e meccaniche, evitando anche lunghe attese al cliente per avere risposte semplici: si tratta di una facilitazione per tutti, sia ospiti che staff\".\r

\r

Ma attenzione, perché non si tratta di un dispositivo 'chiavi in mano': ogni struttura deve integrarlo sulla propria rete, scegliendo e sviluppando funzioni e skill personalizzate. Amazon vende alle strutture un abbonamento per l'accesso alle API di Alexa.\r

\r

Interessante la possibilità di utilizzare il dispositivo per rispondere alle richieste dei turisti anche in lingue diverse. \"Alexa al momento parla 14 lingue diverse - spiega Gianmaria Visconti, country manager Amazon Alexa Italia, Francia e Spagna -. Il motore quindi c'è, ma è necessario un lavoro di integrazione con i contenuti specifici dell'albergo\".\r

\r

Sviluppo in Italia\r

\r

Amazon ha già lanciato Alexa Smart Properties for Hospitality in altri Paesi, come Usa, Gran Bretagna, Francia, Canada e, presto, anche Germania. L'Italia è un paese considerato strategico per lo sviluppo del progetto e anche maturo, nonostante gli stereotipi ci vedano poco avvezzi a un certo tipo di tecnologia. \"Andando contro ogni previsione - spiega spiega Gianmaria Visconti, country manager Amazon Alexa Italia, Francia e Spagna - lo scorso anno in Italia ci sono stati 8 miliardi di interazioni, tante quante nei 3 anni precedenti: abbiamo visto quindi un'accelerazione notevole e Alexa è tra i primi 10 brand di prodotto più amati nel nostro Paese\".\r

\r

\r

\r

Claudiana Di Cesare","post_title":"Un concierge virtuale per il Gruppo TH: arriva Alexa for Hospitality","post_date":"2023-02-27T08:45:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677487540000]}]}}