VisitBritain vara una nuova campagna di marketing da 10 milioni di sterline

VisitBritain è pronta per il varo di una nuova campagna di marketing da 10 milioni di sterline, che sarà attiva nella settimana del 14 febbraio nei mercati di Germania, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi; lancio previsto negli Stati Uniti il 10 febbraio.

La campagna di VisitBritain – come si legge dal sito Access All Areas – focalizzerà l’attenzione su città come Londra, Edimburgo e Cardiff che sono state colpite duramente dalla mancanza di visitatori internazionali durante la pandemia e si baserà sul Tourism Recovery Plan del governo, pubblicato nel giugno 2021, che mira a riportare il turismo nazionale e internazionale ai livelli pre-pandemia un anno prima di quanto previsto da previsioni indipendenti.

Gli eventi di riferimento evidenziati dal governo per incoraggiare i visitatori internazionali includono il Giubileo di platino della Regina e i Giochi del Commonwealth di Birmingham 2022.

“Oltre ai messaggi di benvenuto e rassicurazione, stiamo accendendo i riflettori sulle nostre città – ha sottolineato Sally Balcombe, ceo di VisitBritain -. Gli eventi di quest’anno, destinati a diventare un richiamo per il turismo globale, presentano anche opportunità per vivere esperienze uniche che i visitatori possono trovare solo qui, e per promuovere la nostra accoglienza e creatività nel mondo”.