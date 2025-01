VisitBritain: al via la campagna Starring Great Britain, un viaggio cinematografico attraverso il Paese VisitBritain ha lanciato la campagna turistica mondiale “Starring GREAT Britain”, inaugurata da un film ispirato a momenti iconici del cinema e della televisione ambientati in Gran Bretagna, Da Mission: Impossible a Bridget Jones; da Spider-Man a Succession; da House of the Dragon a Harry Potter; da Paddington a Fast & Furious a Mary Poppins Returns. Il film accompagna gli spettatori in un ideale viaggio cinematografico attraverso la Gran Bretagna, offrendo loro un “posto in prima fila” per le destinazioni al centro dell’azione sullo schermo. Diretto dal regista britannico premio Oscar Tom Hooper, il film di lancio è supportato da una più ampia campagna pubblicitaria in corso nei principali mercati incoming per il Regno Unito, tra cui Australia, Paesi del consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Francia, Germania e Stati Uniti. La campagna nasce da una ricerca di VisitBritain sul turismo cinematografico da cui è emerso che oltre 9 su 10 potenziali visitatori del Regno Unito sarebbero interessati a vedere durante il loro viaggio location cinematografiche e televisive. «Le destinazioni britanniche sono la vera star dello show, per questo sfruttiamo la popolarità del turismo cinematografico per attirare visitatori internazionali e spingere la loro spesa nelle nostre nazioni e regioni, con il fine di potenziare le economie locali – ha dichiarato Patricia Yates, amministratore delegato di VisitBritain -. Utilizzando il cinema e la televisione come gancio, stiamo raccontando la storia della Gran Bretagna di oggi, mostrando le nostre destinazioni dinamiche e diversificate e mettendo la nostra accoglienza al centro della scena». La prima fase della campagna pubblicitaria internazionale, che durerà fino alla fine di marzo 2025, fa parte di una campagna a lungo termine di VisitBritain dedicata al turismo cinematografico. Inoltre, la pubblicità indirizza gli spettatori a un hub dedicato al cineturismo sul sito web consumer di VisitBritain, con itinerari tematizzati sui generi cinematografici, incoraggiando i visitatori ad ampliare i loro itinerari, a scoprire altre destinazioni regionali e a fermarsi più a lungo. Una mappa digitale rimanda a luoghi, attrazioni ed esperienze ispirate ai film. Oltre alla campagna pubblicitaria, Starring GREAT Britain viene promossa in tutti i mercati di VisitBritain utilizzando i canali social e il lavoro costante con il settore turistico internazionale. Nell’ambito dell’evento “Showcase Britain” di VisitBritain di questo mese, 120 operatori turistici provenienti da 17 mercati hanno effettuato educational ispirati a film e serie tv in Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia e Galles, provando i prodotti e le esperienze turistiche più recenti. «Molti dei momenti cinematografici che hanno tolto il respiro al pubblico sono stati girati nel Regno Unito – ha sottolineato il ministro del turismo, Chris Bryant -. Paesaggi mozzafiato, paesaggi urbani straordinari e grandi talenti cinematografici si sono succeduti nel corso degli anni in modo davvero eccezionale. Vogliamo che i visitatori nazionali e stranieri possano viverli in prima persona, immergendosi nei paesaggi e nei luoghi resi celebri grazie al cinema e alla tv». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483506 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitBritain ha lanciato la campagna turistica mondiale “Starring GREAT Britain”, inaugurata da un film ispirato a momenti iconici del cinema e della televisione ambientati in Gran Bretagna, Da Mission: Impossible a Bridget Jones; da Spider-Man a Succession; da House of the Dragon a Harry Potter; da Paddington a Fast & Furious a Mary Poppins Returns. Il film accompagna gli spettatori in un ideale viaggio cinematografico attraverso la Gran Bretagna, offrendo loro un “posto in prima fila” per le destinazioni al centro dell'azione sullo schermo. Diretto dal regista britannico premio Oscar Tom Hooper, il film di lancio è supportato da una più ampia campagna pubblicitaria in corso nei principali mercati incoming per il Regno Unito, tra cui Australia, Paesi del consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Francia, Germania e Stati Uniti. La campagna nasce da una ricerca di VisitBritain sul turismo cinematografico da cui è emerso che oltre 9 su 10 potenziali visitatori del Regno Unito sarebbero interessati a vedere durante il loro viaggio location cinematografiche e televisive. «Le destinazioni britanniche sono la vera star dello show, per questo sfruttiamo la popolarità del turismo cinematografico per attirare visitatori internazionali e spingere la loro spesa nelle nostre nazioni e regioni, con il fine di potenziare le economie locali - ha dichiarato Patricia Yates, amministratore delegato di VisitBritain -. Utilizzando il cinema e la televisione come gancio, stiamo raccontando la storia della Gran Bretagna di oggi, mostrando le nostre destinazioni dinamiche e diversificate e mettendo la nostra accoglienza al centro della scena». La prima fase della campagna pubblicitaria internazionale, che durerà fino alla fine di marzo 2025, fa parte di una campagna a lungo termine di VisitBritain dedicata al turismo cinematografico. Inoltre, la pubblicità indirizza gli spettatori a un hub dedicato al cineturismo sul sito web consumer di VisitBritain, con itinerari tematizzati sui generi cinematografici, incoraggiando i visitatori ad ampliare i loro itinerari, a scoprire altre destinazioni regionali e a fermarsi più a lungo. Una mappa digitale rimanda a luoghi, attrazioni ed esperienze ispirate ai film. Oltre alla campagna pubblicitaria, Starring GREAT Britain viene promossa in tutti i mercati di VisitBritain utilizzando i canali social e il lavoro costante con il settore turistico internazionale. Nell'ambito dell'evento "Showcase Britain” di VisitBritain di questo mese, 120 operatori turistici provenienti da 17 mercati hanno effettuato educational ispirati a film e serie tv in Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia e Galles, provando i prodotti e le esperienze turistiche più recenti. «Molti dei momenti cinematografici che hanno tolto il respiro al pubblico sono stati girati nel Regno Unito - ha sottolineato il ministro del turismo, Chris Bryant -. Paesaggi mozzafiato, paesaggi urbani straordinari e grandi talenti cinematografici si sono succeduti nel corso degli anni in modo davvero eccezionale. Vogliamo che i visitatori nazionali e stranieri possano viverli in prima persona, immergendosi nei paesaggi e nei luoghi resi celebri grazie al cinema e alla tv». [post_title] => VisitBritain: al via la campagna Starring Great Britain, un viaggio cinematografico attraverso il Paese [post_date] => 2025-01-29T13:52:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738158776000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483482 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Nuova Zelanda ha semplificato i requisiti per il rilascio del visto con l'obiettivo preciso di attrarre i “nomadi digitali” e incentivare così i flussi turistici. In base alle nuove regole, i visitatori possono svolgere un lavoro a distanza per un datore di lavoro straniero mentre sono in vacanza nel Paese per un massimo di 90 giorni, dopodiché potrebbero dover pagare l'imposta di soggiorno. «Il cambiamento consentirà a molti visitatori di prolungare il loro soggiorno, il che porterà a una maggiore spesa nel Paese» ha dichiarato il ministro dell'Immigrazione Erica Stanford. La Nuova Zelanda si trova attualmente in una fase di recessione economica e la sua industria turistica è stata gravemente colpita dalla chiusura delle frontiere durante la pandemia. I dati di Tourism New Zealand evidenziano come prima della pandemia il turismo contribuiva all'economia nazionale per oltre 22 miliardi di dollari Usa, cifra che è drasticamente crollata negli anni successivi al 2020. Attualmente il livello degli arrivi turistici internazionali si attesta a circa l'86% dei numeri 2019. Il governo ha precisato che le modifiche si applicano a tutti i visti per visitatori, compresi i turisti e le persone che visitano familiari, partner e tutori con visti a lungo termine. [post_title] => La Nuova Zelanda allenta le regole sui visti per incentivare gli arrivi dei nomadi digitali [post_date] => 2025-01-29T11:40:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738150817000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483452 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La potenziale fusione tra le compagnie aeree brasiliane Gol e Azul rafforzerebbe il settore ed eviterebbe il fallimento di una delle due compagnie: è questa la posizione del governo del Brasile, secondo quanto riferisce Reuters; una posizione che spiana quindi la strada verso il merger dei due vettori. Il Gruppo Abra (azionista di maggioranza di Gol Linhas Aéreas e Avianca) e Azul Linhas Aéreas hanno firmato lo scorso 15 gennaio un memorandum d'intesa non vincolante per esplorare la possibilità di unire le loro attività in Brasile, aprendo la strada a una fusione delle due compagnie aeree. L'operazione potrebbe creare il più grande gruppo aereo in Brasile, superando Latam Airlines, attuale leader nel paese sudamericano in termini di numero di passeggeri trasportati. Il nuovo gruppo dopo la fusione deterrebbe circa il 61% del mercato domestico, superando la quota di mercato del 40% di Latam. «Preservare il settore aereo e, soprattutto, salvaguardare posti di lavoro e reddito è una priorità per il governo - ha dichiarato il ministro brasiliano dei porti e degli aeroporti, Silvio Costa Filho in un'intervista -. La possibilità di una fusione Gol-Azul è positiva per il rafforzamento dell'aviazione brasiliana». Gol è in amministrazione controllata negli Stati Uniti dall'inizio del 2024, mentre Azul ha recentemente dovuto raggiungere un accordo con i finanziatori per cancellare le obbligazioni in cambio di azioni. [post_title] => Brasile: il governo favorevole ad una potenziale fusione tra Gol e Azul [post_date] => 2025-01-29T11:28:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738150083000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483444 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partirà da Lecce il prossimo 4 febbraio il recruiting tour di Garibaldi Hotels. Si ricercano 150 figure professionali da inserire sia nella sede aziendale di Ostuni, sia nelle 13 strutture ricettive presenti in Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio e Trentino Alto Adige. Il tour, che prevede 13 open days, dopo Lecce farà tappa a Gallipoli, Matera, Gioiosa Marea, Scoglitti, Roma e Montone. per concludersi nel mese di marzo. “Le nostre strutture su tutto il territorio hanno caratteristiche ed esigenze differenti tra di loro. Per questo motivo abbiamo la necessità di intercettare profili diversi sia manageriali sia operativi. Ma il filo conduttore deve essere la passione” per il turismo - spiega il presidente di Garibaldi Hotels, Egidio Ventimiglia -. Parliamo di un settore che ha perso il fascino e l’attrazione che aveva in passato soprattutto nei giovani. Ancora oggi però può offrire molto a chi vuole farsi strada in questo ambito con concrete possibilità di crescita. Servono curiosità e apertura, capacità di lavorare in team, doti relazionali e soprattutto determinazione e appunto passione”. Diverse le opportunità lavorative con ruoli che variano da figure manageriali a profili più operativi nelle aree food & beverage, ristorazione e accoglienza: direttore, resident manager, capo ricevimento, segretario di ricevimento, portiere notturno, guest relation, governante, cameriera ai piani, chef, cuoco capo partita, commis di cucina, pasticcere, pizzaiolo, lavapiatti e facchino di cucina, 1° e 2° maître, cameriere di sala e bar, bar manager, barman, economo, f&b manager, responsabile stabilimento balneare, manutentore, bagnino. Per la sede pugliese della società si cerca invece un responsabile tecnico e responsabile risorse umane con comprovata esperienza nel settore turistico. La ricerca è aperta, inoltre, a laureati e diplomati interessati a tirocini formativi per il booking e l’amministrazione. È possibile inviare la propria candidatura, specificando l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire a: recruiting2025@garibaldihotels.it. Il calendario completo con tutte le giornate di recruiting è disponibile sul sito nella sezione Lavora con noi. Le selezioni si svolgeranno attraverso la formula open day dalle 10 alle 18, direttamente nelle sedi operative del gruppo. Le risorse selezionate potranno, inoltre, accedere al percorso di formazione previsto dalla compagnia: una settimana di Accademy. [post_title] => Garibaldi Hotels a caccia di 150 profili. Il 4 febbraio parte da Lecce il recruiting tour [post_date] => 2025-01-29T10:29:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738146572000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483379 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio più che positivo per Snav nel 2024. Il mercato ha mostrato una preferenza sempre più marcata per soluzioni di viaggio sostenibili e personalizzabili. Inoltre, è emerso un incremento della domanda da parte dei turisti stranieri, con una crescita del 18% di passeggeri provenienti da Germania, Francia e Regno Unito. «Il 2024 si è chiuso con risultati positivi per noi – spiega la direzione della compagnia - segnando un incremento del 12% nel numero di passeggeri rispetto al 2023. L'aumento è stato trainato principalmente dall’interesse per le soluzioni di viaggio intermodali treno più unità veloci, che hanno facilitato l’accesso a tutte le destinazioni, tra cui le isole del golfo di Napoli, le Eolie, le Pontine e la Croazia». La ripresa del turismo religioso, specialmente verso una destinazione popolare come Medjugorje, rappresenta inoltre un'opportunità significativa per incrementare il numero di passeggeri sulle tratte marittime. L'utilizzo delle unità Snav sulla linea Ancona-Spalato è infatti strategico per facilitare il collegamento tra l'Italia e la Croazia, considerando che Spalato è un importante punto di accesso per raggiungere Medjugorje via terra. Le tratte principali Napoli – Golfo di Napoli/Sorrento – Capri – Positano – Castellammare – Procida – Ischia : Snav punta a rendere ancora più capillare il collegamento tra la città partenopea e le destinazioni turistiche più famose, grazie a un servizio più frequente e integrato con il trasporto ferroviario. Napoli – isole Eolie: saranno incrementati i collegamenti diretti per offrire soluzioni rapide e comode, rispondendo all’alta domanda stagionale. Napoli – isole Pontine: verrà introdotto un nuovo piano operativo per ottimizzare gli orari e garantire una migliore copertura stagionale. Ancona – Spalato/Croazia: verranno aumentate le partenze e migliorati i servizi a bordo, con un focus sul mercato estivo e sulle richieste del turismo croato e internazionale. [post_title] => Snav chiude il 2024 con un +12% di passeggeri. Cresce la domanda dall’estero [post_date] => 2025-01-29T09:16:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738142187000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483394 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la principale sfida del mercato, non solo di quest'anno: "L'Italia è l'unico paese europeo ad avere oltre il 65% delle tratte servite da low cost. Per noi del tour operating è un problema perché il loro stesso modello di business ci rende difficile la programmazione". E' un fiume in piena Massimo Diana durante la tradizionale conferenza stampa dedicata alle novità dell'anno di Ota Viaggi. Soprattutto quando si tratta di toccare la questione infrastrutture e collegamenti: da sempre la principale tara del mercato che impedisce, o comunque rallenta, il pieno sviluppo del mare Italia. La questione è naturalmente ampia e complessa ma una parte rilevante la gioca la questione ex compagnia di bandiera: "Io sono sempre stato descritto come un difensore di Ita - Alitalia - ha spiegato il direttore commerciale del to -. Ma oggi o si lavora con loro, oppure le possibilità sono poche. In molti hanno criticato per anni i finanziamenti pubblici al nostro vettore nazionale. Ma cosa fanno di diverso molti scali per attirare le low cost? Oggi ci sono tratte come la Verona - Bergamo che non sono più servite da alcun volo di linea. Certo, stiamo pur sempre parlando di un mercato libero: le aziende vanno dove c'è più redditività. Ma finanziamento per finanziamento, forse, dico io, sarebbe stato meglio conservare la compagnia di bandiera per garantire la continuità di determinate tratte utili non solo ai turisti ma anche agli stessi residenti". Allo stesso tempo però non mancano neppure gli sviluppi positivi. E' il caso per esempio della Calabria, su cui molti operatori stanno ultimamente puntando sempre di più l'attenzione. In parte, è sicuramente una questione di prezzi: la destinazione oggi è più accessibile di altre. Ma è anche merito di investimenti e miglioramenti infrastrutturali: "Finalmente l'aeroporto di Crotone garantisce continuità, almeno per la stagione estiva. E pure l'autostrada è ora un'arteria con i giusti crismi, così come la via che congiunge Lamezia a Catanzaro Lido". Uno sviluppo simile l'ha vissuto pure la Basilicata, con il miglioramento della Jonica e dei collegamenti verso Matera in occasione dell'anno da Capitale della cultura europea: "Entrambi sono chiari esempi di come investendo in maniera corretta i ritorni poi ci sono - ha concluso Diana -. E non solo dal punto di vista turistico. Basti pensare agli amari calabresi, che oggi stanno avendo un grandissimo successo. Il merito almeno in parte è anche dei giusti collegamenti". [post_title] => Diana, Ota Viaggi: Italia unica con più del 65% delle tratte servite da low cost [post_date] => 2025-01-28T13:42:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738071778000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483320 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si accendono i riflettori sull’ottava edizione di Shopping Tourism – il forum italiano dedicato a un importante segmento della macro-industria turistica, ideato e organizzato da Risposte Turismo in partnership con Enit. L’edizione 2025 si terrà venerdì 28 febbraio presso il centro congressi della sede di Confcommercio Milano (palazzo Castiglioni, corso Venezia 47). L’appuntamento sarà ancora una volta l’occasione di incontro, dibattito e business networking per tutti gli operatori interessati a conoscere dinamiche, opportunità di business e prospettive future di un fenomeno turistico consolidato per il nostro Paese, sempre più meta di chi desidera trascorrere vacanze all’insegna dello shopping. La più recente stima disponibile sul numero di shopping tourist di Risposte Turismo, in attesa della nuova edizione del report, vede infatti in oltre 2 milioni il numero di coloro che scelgono annualmente il nostro Paese per una vacanza all’insegna degli acquisti (fonte: Shopping Tourism Italian Monitor 2024). Al centro dell’intensa giornata di studio e confronto, che vedrà intervenire oltre 40 professionisti ed esperti dei settori turismo e retail, il ruolo e il potenziale dell’Italia tra le shopping tourist destination internazionali. L’edizione 2025 cercherà di indicare agli operatori la via che il nostro Pese potrebbe e dovrebbe intraprendere per aumentare il suo potenziale di attrazione verso questo segmento di domanda in termini di offerta, strategie di promozione, regole e non solo. «Shopping Tourism – il forum italiano torna quest’anno a Milano dopo sette edizioni che hanno contribuito a far crescere la sensibilità e l’interesse degli operatori e degli amministratori pubblici verso un fenomeno in crescita e dal grande potenziale per il nostro paese - spiega Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo -. Oggi vi è maggiore consapevolezza di quanto un’adeguata offerta di proposte e servizi per i turisti interessati a fare acquisti durante le proprie vacanze sia determinante, non solo per attirare uno specifico segmento di domanda, ma anche per aumentare la soddisfazione di chi, a prescindere dalla motivazione principale di viaggio, sceglie di visitare l’Italia. Il forum sarà perciò un'importante occasione di incontro per tutti gli operatori di due mondi, quello del turismo e del retail, non abituati a dialogare». «Il turismo è senz’altro un volano della nostra economia - aggiunge l'a.d. di Enit, Ivana Jelinic -. Come dimostrano i dati, la domanda internazionale continua a crescere anno su anno, trainando diversi settori del comparto come quello di alta gamma o quello outdoor. Risultati frutto di importanti sinergie tra istituzioni, brand globali e operatori. In questo quadro si inserisce anche il flusso turistico legato allo shopping: le eccellenze del made in Italy sono universalmente riconosciute e dobbiamo essere in grado di continuare ad attrarre i clienti alto-spendenti che scelgono il nostro Paese». Tra gli altri temi che verranno affrontati, le strategie per comprendere, attirare e fidelizzare i turisti dello shopping e le previsioni e gli scenari dello shopping tourism in Italia nel 2025, secondo manager e figure apicali di alcune delle principali realtà di questo segmento turistico. Spazio, inoltre, al racconto delle iniziative e delle azioni di alcune città italiane per attrarre la clientela di shopping tourist e soddisfare le sue esigenze. Si parlerà anche del ruolo e del peso dei turisti per i brand di prestigio e delle occasioni non tradizionali, come per esempio musei, parchi a tema, resort e crociere, in cui i turisti possono fare acquisti durante le proprie vacanze. Infine, come da tradizione, anche quest’anno il forum si aprirà con la presentazione in anteprima della nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor, il cantiere di ricerca condotto da Risposte Turismo che dal 2016 offre informazioni aggiornate, risultati di indagini ad hoc, esami di casi di studio, ricognizioni di esperienze italiane ed estere di particolare interesse. [post_title] => Torna Shopping Tourism: appuntamento a Milano, il 28 febbraio [post_date] => 2025-01-28T10:14:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738059282000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483302" align="alignleft" width="300"] Lucilla Venditti, sales & marketing manager per l’Italia[/caption] Avventura, tradizioni, relax e un forte impegno per la sostenibilità: Barbados si affaccia al 2025 con un'offerta pensata per lasciare un segno nei cuori dei viaggiatori italiani. L'isola caraibica, già amata per le sue spiagge paradisiache e la cultura vibrante, punta ora a rafforzare il suo legame con il mercato italiano attraverso iniziative mirate e un’attenzione speciale alle esperienze autentiche. “Il nostro obiettivo principale è valorizzare l’autenticità dell’isola, combinando bellezze naturali e ricchezza culturale” afferma Lucilla Venditti, sales & marketing manager per l’Italia. E lo fa attraverso strategie di marketing innovative, eventi tematici e collaborazioni con tour operator italiani. “Abbiamo attivato partnership strategiche per offrire pacchetti personalizzati, spaziando da soggiorni di lusso a esperienze culturali e naturalistiche, per rispondere alle esigenze specifiche dei viaggiatori italiani.” Sostenibilità e autenticità al centro dell’offerta Barbados ha abbracciato con entusiasmo le tendenze globali che mettono al centro la sostenibilità e le esperienze autentiche. L’isola si distingue per iniziative come l’introduzione di autobus elettrici e stazioni di noleggio biciclette, volte a promuovere una mobilità green e a ridurre le emissioni. Progetti come il Barbados National Conservation Trust lavorano alla protezione delle barriere coralline e delle aree marine, consentendo ai visitatori di esplorare i fondali in modo responsabile. Tra le esperienze più apprezzate dai turisti, spiccano quelle legate alla gastronomia locale, come i laboratori di cucina tradizionale e la visita al mercato del pesce di Oistins, ma anche le degustazioni del celebre Mount Gay Rum. “Il rum di Barbados non è solo una bevanda iconica, ma una porta d’accesso alla nostra storia e cultura,” sottolinea Venditti. Per gli appassionati di storia, il Barbados Heritage District offre percorsi che collegano siti storici, antiche piantagioni e distillerie, creando un viaggio nel passato ricco di fascino. Strategie di marketing mirate e nuovi sviluppi alberghieri Nelle prossime settimane Barbados lancerà due grandi campagne di marketing dedicate al pubblico italiano. La prima interesserà le stazioni metro di città strategiche come Milano, Roma, Brescia e Genova, mentre la seconda si svolgerà nella prestigiosa Galleria dei Mosaici della Stazione Centrale di Milano. “Queste iniziative puntano a catturare l’attenzione di milioni di viaggiatori e pendolari, raccontando attraverso immagini e video emozionali la bellezza naturale e culturale dell’isola,” spiega Venditti. L’offerta turistica si arricchirà anche di nuove strutture alberghiere, come l’Indigo Hotel, che aprirà a metà del 2025 con 132 camere, e il boutique hotel Blue Monkey, con 28 suite in apertura a giugno. Tra le aperture future spicca il Pendry Barbados, un resort di lusso previsto per il 2026. Eventi e target diversificati Barbados punta anche sul segmento wedding, partecipando a fiere dedicate e proponendo pacchetti su misura per le coppie italiane. Inoltre, il programma “We Gatherin’”, che celebra le tradizioni barbadiane e invita i membri della diaspora a tornare sull’isola, rappresenta un evento unico che combina famiglia, comunità e cultura. La partecipazione alla BIT 2025 sarà l’occasione per presentare tutte queste novità. “Siamo orgogliosi di mostrare come Barbados sia una destinazione capace di ispirare e affascinare, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile per ogni tipo di viaggiatore,” conclude Venditti. [post_title] => Barbados pronta al 2025 con nuove strategie per il mercato italiano [post_date] => 2025-01-28T10:03:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => barbados ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Barbados ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738058609000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483285" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Attia Yamany ceo e fondatore, Giovanni Fiore e Miguel Selma, direttore commerciale Spagna e America Latina[/caption] Sbarca sul mercato italiano la dmc egiziana Dunas Travel, già operativa in Spagna e America Latina con oltre 16 anni di attività. Tra i suoi atout spiccano oltre 32 itinerari nel Paese dei faraoni, una flotta propria di autobus e pullman, viaggi su misura, assistenza 24/7 durante i viaggi e personale parlante italiano. Le proposte spaziano da Cairo, Luxor, Assuan, Alessandria, crociera sul Nilo, Hurghada e Sharm El Sheik, fino a una vasta selezione di escursioni e attività nel deserto bianco, alla valle dei Nobli, al lago Nasser, ai templi di Abydos e Dendera e molto altro. Dunas Travel attualmente conta mediamente 100 mila passeggeri l’anno, di cui l’85% proveniente da Spagna, America Latina, Brasile e infine Italia con circa 2 mila pax nel 2024. “Con esperienza pluriennale e una profonda conoscenza della destinazione e delle esigenze del trade sentivamo l’esigenza di aprire in Italia, che riteniamo essere un mercato fondamentale molto vicino alla Spagna e al Portogallo. Tutta la nostra offerta – commenta Giovanni Fiore, direttore ommerciale per l’Italia – pone grande attenzione ai dettagli importanti: dalla ristorazione alle guide, scegliendo con cura itinerari ed escursioni, partenze garantite, tailor made, individuali e gruppi, attrazioni e hotel”. [post_title] => Arriva in Italia la dmc egiziana Dunas Travel [post_date] => 2025-01-27T11:56:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737978961000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "visitbritain al via la campagna starring great britain un viaggio cinematografico attraverso il paese" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":115,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1513,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483506","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

VisitBritain ha lanciato la campagna turistica mondiale “Starring GREAT Britain”, inaugurata da un film ispirato a momenti iconici del cinema e della televisione ambientati in Gran Bretagna,\r

Da Mission: Impossible a Bridget Jones; da Spider-Man a Succession; da House of the Dragon a Harry Potter; da Paddington a Fast & Furious a Mary Poppins Returns. Il film accompagna gli spettatori in un ideale viaggio cinematografico attraverso la Gran Bretagna, offrendo loro un “posto in prima fila” per le destinazioni al centro dell'azione sullo schermo.\r

Diretto dal regista britannico premio Oscar Tom Hooper, il film di lancio è supportato da una più ampia campagna pubblicitaria in corso nei principali mercati incoming per il Regno Unito, tra cui Australia, Paesi del consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Francia, Germania e Stati Uniti.\r

La campagna nasce da una ricerca di VisitBritain sul turismo cinematografico da cui è emerso che oltre 9 su 10 potenziali visitatori del Regno Unito sarebbero interessati a vedere durante il loro viaggio location cinematografiche e televisive.\r

«Le destinazioni britanniche sono la vera star dello show, per questo sfruttiamo la popolarità del turismo cinematografico per attirare visitatori internazionali e spingere la loro spesa nelle nostre nazioni e regioni, con il fine di potenziare le economie locali - ha dichiarato Patricia Yates, amministratore delegato di VisitBritain -. Utilizzando il cinema e la televisione come gancio, stiamo raccontando la storia della Gran Bretagna di oggi, mostrando le nostre destinazioni dinamiche e diversificate e mettendo la nostra accoglienza al centro della scena».\r

La prima fase della campagna pubblicitaria internazionale, che durerà fino alla fine di marzo 2025, fa parte di una campagna a lungo termine di VisitBritain dedicata al turismo cinematografico. Inoltre, la pubblicità indirizza gli spettatori a un hub dedicato al cineturismo sul sito web consumer di VisitBritain, con itinerari tematizzati sui generi cinematografici, incoraggiando i visitatori ad ampliare i loro itinerari, a scoprire altre destinazioni regionali e a fermarsi più a lungo. Una mappa digitale rimanda a luoghi, attrazioni ed esperienze ispirate ai film.\r

Oltre alla campagna pubblicitaria, Starring GREAT Britain viene promossa in tutti i mercati di VisitBritain utilizzando i canali social e il lavoro costante con il settore turistico internazionale. Nell'ambito dell'evento \"Showcase Britain” di VisitBritain di questo mese, 120 operatori turistici provenienti da 17 mercati hanno effettuato educational ispirati a film e serie tv in Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia e Galles, provando i prodotti e le esperienze turistiche più recenti.\r

«Molti dei momenti cinematografici che hanno tolto il respiro al pubblico sono stati girati nel Regno Unito - ha sottolineato il ministro del turismo, Chris Bryant -. Paesaggi mozzafiato, paesaggi urbani straordinari e grandi talenti cinematografici si sono succeduti nel corso degli anni in modo davvero eccezionale. Vogliamo che i visitatori nazionali e stranieri possano viverli in prima persona, immergendosi nei paesaggi e nei luoghi resi celebri grazie al cinema e alla tv».\r

","post_title":"VisitBritain: al via la campagna Starring Great Britain, un viaggio cinematografico attraverso il Paese","post_date":"2025-01-29T13:52:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1738158776000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483482","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Nuova Zelanda ha semplificato i requisiti per il rilascio del visto con l'obiettivo preciso di attrarre i “nomadi digitali” e incentivare così i flussi turistici. In base alle nuove regole, i visitatori possono svolgere un lavoro a distanza per un datore di lavoro straniero mentre sono in vacanza nel Paese per un massimo di 90 giorni, dopodiché potrebbero dover pagare l'imposta di soggiorno.\r

\r

«Il cambiamento consentirà a molti visitatori di prolungare il loro soggiorno, il che porterà a una maggiore spesa nel Paese» ha dichiarato il ministro dell'Immigrazione Erica Stanford.\r

\r

La Nuova Zelanda si trova attualmente in una fase di recessione economica e la sua industria turistica è stata gravemente colpita dalla chiusura delle frontiere durante la pandemia. I dati di Tourism New Zealand evidenziano come prima della pandemia il turismo contribuiva all'economia nazionale per oltre 22 miliardi di dollari Usa, cifra che è drasticamente crollata negli anni successivi al 2020.\r

\r

Attualmente il livello degli arrivi turistici internazionali si attesta a circa l'86% dei numeri 2019.\r

\r

Il governo ha precisato che le modifiche si applicano a tutti i visti per visitatori, compresi i turisti e le persone che visitano familiari, partner e tutori con visti a lungo termine.","post_title":"La Nuova Zelanda allenta le regole sui visti per incentivare gli arrivi dei nomadi digitali","post_date":"2025-01-29T11:40:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1738150817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La potenziale fusione tra le compagnie aeree brasiliane Gol e Azul rafforzerebbe il settore ed eviterebbe il fallimento di una delle due compagnie: è questa la posizione del governo del Brasile, secondo quanto riferisce Reuters; una posizione che spiana quindi la strada verso il merger dei due vettori. \r

\r

Il Gruppo Abra (azionista di maggioranza di Gol Linhas Aéreas e Avianca) e Azul Linhas Aéreas hanno firmato lo scorso 15 gennaio un memorandum d'intesa non vincolante per esplorare la possibilità di unire le loro attività in Brasile, aprendo la strada a una fusione delle due compagnie aeree.\r

\r

L'operazione potrebbe creare il più grande gruppo aereo in Brasile, superando Latam Airlines, attuale leader nel paese sudamericano in termini di numero di passeggeri trasportati.\r

\r

Il nuovo gruppo dopo la fusione deterrebbe circa il 61% del mercato domestico, superando la quota di mercato del 40% di Latam. «Preservare il settore aereo e, soprattutto, salvaguardare posti di lavoro e reddito è una priorità per il governo - ha dichiarato il ministro brasiliano dei porti e degli aeroporti, Silvio Costa Filho in un'intervista -. La possibilità di una fusione Gol-Azul è positiva per il rafforzamento dell'aviazione brasiliana».\r

\r

Gol è in amministrazione controllata negli Stati Uniti dall'inizio del 2024, mentre Azul ha recentemente dovuto raggiungere un accordo con i finanziatori per cancellare le obbligazioni in cambio di azioni. ","post_title":"Brasile: il governo favorevole ad una potenziale fusione tra Gol e Azul","post_date":"2025-01-29T11:28:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738150083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partirà da Lecce il prossimo 4 febbraio il recruiting tour di Garibaldi Hotels. Si ricercano 150 figure professionali da inserire sia nella sede aziendale di Ostuni, sia nelle 13 strutture ricettive presenti in Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio e Trentino Alto Adige. Il tour, che prevede 13 open days, dopo Lecce farà tappa a Gallipoli, Matera, Gioiosa Marea, Scoglitti, Roma e Montone. per concludersi nel mese di marzo.\r

\r

“Le nostre strutture su tutto il territorio hanno caratteristiche ed esigenze differenti tra di loro. Per questo motivo abbiamo la necessità di intercettare profili diversi sia manageriali sia operativi. Ma il filo conduttore deve essere la passione” per il turismo - spiega il presidente di Garibaldi Hotels, Egidio Ventimiglia -. Parliamo di un settore che ha perso il fascino e l’attrazione che aveva in passato soprattutto nei giovani. Ancora oggi però può offrire molto a chi vuole farsi strada in questo ambito con concrete possibilità di crescita. Servono curiosità e apertura, capacità di lavorare in team, doti relazionali e soprattutto determinazione e appunto passione”.\r

\r

Diverse le opportunità lavorative con ruoli che variano da figure manageriali a profili più operativi nelle aree food & beverage, ristorazione e accoglienza: direttore, resident manager, capo ricevimento, segretario di ricevimento, portiere notturno, guest relation, governante, cameriera ai piani, chef, cuoco capo partita, commis di cucina, pasticcere, pizzaiolo, lavapiatti e facchino di cucina, 1° e 2° maître, cameriere di sala e bar, bar manager, barman, economo, f&b manager, responsabile stabilimento balneare, manutentore, bagnino. Per la sede pugliese della società si cerca invece un responsabile tecnico e responsabile risorse umane con comprovata esperienza nel settore turistico. La ricerca è aperta, inoltre, a laureati e diplomati interessati a tirocini formativi per il booking e l’amministrazione.\r

\r

È possibile inviare la propria candidatura, specificando l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire a: recruiting2025@garibaldihotels.it. Il calendario completo con tutte le giornate di recruiting è disponibile sul sito nella sezione Lavora con noi. Le selezioni si svolgeranno attraverso la formula open day dalle 10 alle 18, direttamente nelle sedi operative del gruppo. Le risorse selezionate potranno, inoltre, accedere al percorso di formazione previsto dalla compagnia: una settimana di Accademy.","post_title":"Garibaldi Hotels a caccia di 150 profili. Il 4 febbraio parte da Lecce il recruiting tour","post_date":"2025-01-29T10:29:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738146572000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483379","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio più che positivo per Snav nel 2024. Il mercato ha mostrato una preferenza sempre più marcata per soluzioni di viaggio sostenibili e personalizzabili. Inoltre, è emerso un incremento della domanda da parte dei turisti stranieri, con una crescita del 18% di passeggeri provenienti da Germania, Francia e Regno Unito.\r

\r

«Il 2024 si è chiuso con risultati positivi per noi – spiega la direzione della compagnia - segnando un incremento del 12% nel numero di passeggeri rispetto al 2023. L'aumento è stato trainato principalmente dall’interesse per le soluzioni di viaggio intermodali treno più unità veloci, che hanno facilitato l’accesso a tutte le destinazioni, tra cui le isole del golfo di Napoli, le Eolie, le Pontine e la Croazia».\r

\r

La ripresa del turismo religioso, specialmente verso una destinazione popolare come Medjugorje, rappresenta inoltre un'opportunità significativa per incrementare il numero di passeggeri sulle tratte marittime. L'utilizzo delle unità Snav sulla linea Ancona-Spalato è infatti strategico per facilitare il collegamento tra l'Italia e la Croazia, considerando che Spalato è un importante punto di accesso per raggiungere Medjugorje via terra.\r

\r

Le tratte principali\r

\r

Napoli – Golfo di Napoli/Sorrento – Capri – Positano – Castellammare – Procida – Ischia : Snav punta a rendere ancora più capillare il collegamento tra la città partenopea e le destinazioni turistiche più famose, grazie a un servizio più frequente e integrato con il trasporto ferroviario.\r

\r

Napoli – isole Eolie: saranno incrementati i collegamenti diretti per offrire soluzioni rapide e comode, rispondendo all’alta domanda stagionale.\r

\r

Napoli – isole Pontine: verrà introdotto un nuovo piano operativo per ottimizzare gli orari e garantire una migliore copertura stagionale.\r

\r

Ancona – Spalato/Croazia: verranno aumentate le partenze e migliorati i servizi a bordo, con un focus sul mercato estivo e sulle richieste del turismo croato e internazionale.","post_title":"Snav chiude il 2024 con un +12% di passeggeri. Cresce la domanda dall’estero","post_date":"2025-01-29T09:16:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738142187000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483394","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la principale sfida del mercato, non solo di quest'anno: \"L'Italia è l'unico paese europeo ad avere oltre il 65% delle tratte servite da low cost. Per noi del tour operating è un problema perché il loro stesso modello di business ci rende difficile la programmazione\". E' un fiume in piena Massimo Diana durante la tradizionale conferenza stampa dedicata alle novità dell'anno di Ota Viaggi. Soprattutto quando si tratta di toccare la questione infrastrutture e collegamenti: da sempre la principale tara del mercato che impedisce, o comunque rallenta, il pieno sviluppo del mare Italia.\r

\r

La questione è naturalmente ampia e complessa ma una parte rilevante la gioca la questione ex compagnia di bandiera: \"Io sono sempre stato descritto come un difensore di Ita - Alitalia - ha spiegato il direttore commerciale del to -. Ma oggi o si lavora con loro, oppure le possibilità sono poche. In molti hanno criticato per anni i finanziamenti pubblici al nostro vettore nazionale. Ma cosa fanno di diverso molti scali per attirare le low cost? Oggi ci sono tratte come la Verona - Bergamo che non sono più servite da alcun volo di linea. Certo, stiamo pur sempre parlando di un mercato libero: le aziende vanno dove c'è più redditività. Ma finanziamento per finanziamento, forse, dico io, sarebbe stato meglio conservare la compagnia di bandiera per garantire la continuità di determinate tratte utili non solo ai turisti ma anche agli stessi residenti\".\r

\r

Allo stesso tempo però non mancano neppure gli sviluppi positivi. E' il caso per esempio della Calabria, su cui molti operatori stanno ultimamente puntando sempre di più l'attenzione. In parte, è sicuramente una questione di prezzi: la destinazione oggi è più accessibile di altre. Ma è anche merito di investimenti e miglioramenti infrastrutturali: \"Finalmente l'aeroporto di Crotone garantisce continuità, almeno per la stagione estiva. E pure l'autostrada è ora un'arteria con i giusti crismi, così come la via che congiunge Lamezia a Catanzaro Lido\".\r

\r

Uno sviluppo simile l'ha vissuto pure la Basilicata, con il miglioramento della Jonica e dei collegamenti verso Matera in occasione dell'anno da Capitale della cultura europea: \"Entrambi sono chiari esempi di come investendo in maniera corretta i ritorni poi ci sono - ha concluso Diana -. E non solo dal punto di vista turistico. Basti pensare agli amari calabresi, che oggi stanno avendo un grandissimo successo. Il merito almeno in parte è anche dei giusti collegamenti\".","post_title":"Diana, Ota Viaggi: Italia unica con più del 65% delle tratte servite da low cost","post_date":"2025-01-28T13:42:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738071778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483320","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si accendono i riflettori sull’ottava edizione di Shopping Tourism – il forum italiano dedicato a un importante segmento della macro-industria turistica, ideato e organizzato da Risposte Turismo in partnership con Enit. L’edizione 2025 si terrà venerdì 28 febbraio presso il centro congressi della sede di Confcommercio Milano (palazzo Castiglioni, corso Venezia 47). L’appuntamento sarà ancora una volta l’occasione di incontro, dibattito e business networking per tutti gli operatori interessati a conoscere dinamiche, opportunità di business e prospettive future di un fenomeno turistico consolidato per il nostro Paese, sempre più meta di chi desidera trascorrere vacanze all’insegna dello shopping.\r

\r

La più recente stima disponibile sul numero di shopping tourist di Risposte Turismo, in attesa della nuova edizione del report, vede infatti in oltre 2 milioni il numero di coloro che scelgono annualmente il nostro Paese per una vacanza all’insegna degli acquisti (fonte: Shopping Tourism Italian Monitor 2024). Al centro dell’intensa giornata di studio e confronto, che vedrà intervenire oltre 40 professionisti ed esperti dei settori turismo e retail, il ruolo e il potenziale dell’Italia tra le shopping tourist destination internazionali. L’edizione 2025 cercherà di indicare agli operatori la via che il nostro Pese potrebbe e dovrebbe intraprendere per aumentare il suo potenziale di attrazione verso questo segmento di domanda in termini di offerta, strategie di promozione, regole e non solo.\r

\r

«Shopping Tourism – il forum italiano torna quest’anno a Milano dopo sette edizioni che hanno contribuito a far crescere la sensibilità e l’interesse degli operatori e degli amministratori pubblici verso un fenomeno in crescita e dal grande potenziale per il nostro paese - spiega Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo -. Oggi vi è maggiore consapevolezza di quanto un’adeguata offerta di proposte e servizi per i turisti interessati a fare acquisti durante le proprie vacanze sia determinante, non solo per attirare uno specifico segmento di domanda, ma anche per aumentare la soddisfazione di chi, a prescindere dalla motivazione principale di viaggio, sceglie di visitare l’Italia. Il forum sarà perciò un'importante occasione di incontro per tutti gli operatori di due mondi, quello del turismo e del retail, non abituati a dialogare».\r

\r

«Il turismo è senz’altro un volano della nostra economia - aggiunge l'a.d. di Enit, Ivana Jelinic -. Come dimostrano i dati, la domanda internazionale continua a crescere anno su anno, trainando diversi settori del comparto come quello di alta gamma o quello outdoor. Risultati frutto di importanti sinergie tra istituzioni, brand globali e operatori. In questo quadro si inserisce anche il flusso turistico legato allo shopping: le eccellenze del made in Italy sono universalmente riconosciute e dobbiamo essere in grado di continuare ad attrarre i clienti alto-spendenti che scelgono il nostro Paese».\r

\r

Tra gli altri temi che verranno affrontati, le strategie per comprendere, attirare e fidelizzare i turisti dello shopping e le previsioni e gli scenari dello shopping tourism in Italia nel 2025, secondo manager e figure apicali di alcune delle principali realtà di questo segmento turistico. Spazio, inoltre, al racconto delle iniziative e delle azioni di alcune città italiane per attrarre la clientela di shopping tourist e soddisfare le sue esigenze. Si parlerà anche del ruolo e del peso dei turisti per i brand di prestigio e delle occasioni non tradizionali, come per esempio musei, parchi a tema, resort e crociere, in cui i turisti possono fare acquisti durante le proprie vacanze. Infine, come da tradizione, anche quest’anno il forum si aprirà con la presentazione in anteprima della nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor, il cantiere di ricerca condotto da Risposte Turismo che dal 2016 offre informazioni aggiornate, risultati di indagini ad hoc, esami di casi di studio, ricognizioni di esperienze italiane ed estere di particolare interesse.","post_title":"Torna Shopping Tourism: appuntamento a Milano, il 28 febbraio","post_date":"2025-01-28T10:14:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738059282000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483302\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lucilla Venditti, sales & marketing manager per l’Italia[/caption]\r

\r

Avventura, tradizioni, relax e un forte impegno per la sostenibilità: Barbados si affaccia al 2025 con un'offerta pensata per lasciare un segno nei cuori dei viaggiatori italiani. L'isola caraibica, già amata per le sue spiagge paradisiache e la cultura vibrante, punta ora a rafforzare il suo legame con il mercato italiano attraverso iniziative mirate e un’attenzione speciale alle esperienze autentiche.\r

\r

“Il nostro obiettivo principale è valorizzare l’autenticità dell’isola, combinando bellezze naturali e ricchezza culturale” afferma Lucilla Venditti, sales & marketing manager per l’Italia. E lo fa attraverso strategie di marketing innovative, eventi tematici e collaborazioni con tour operator italiani. “Abbiamo attivato partnership strategiche per offrire pacchetti personalizzati, spaziando da soggiorni di lusso a esperienze culturali e naturalistiche, per rispondere alle esigenze specifiche dei viaggiatori italiani.”\r

Sostenibilità e autenticità al centro dell’offerta\r

Barbados ha abbracciato con entusiasmo le tendenze globali che mettono al centro la sostenibilità e le esperienze autentiche. L’isola si distingue per iniziative come l’introduzione di autobus elettrici e stazioni di noleggio biciclette, volte a promuovere una mobilità green e a ridurre le emissioni. Progetti come il Barbados National Conservation Trust lavorano alla protezione delle barriere coralline e delle aree marine, consentendo ai visitatori di esplorare i fondali in modo responsabile.\r

Tra le esperienze più apprezzate dai turisti, spiccano quelle legate alla gastronomia locale, come i laboratori di cucina tradizionale e la visita al mercato del pesce di Oistins, ma anche le degustazioni del celebre Mount Gay Rum. “Il rum di Barbados non è solo una bevanda iconica, ma una porta d’accesso alla nostra storia e cultura,” sottolinea Venditti.\r

\r

Per gli appassionati di storia, il Barbados Heritage District offre percorsi che collegano siti storici, antiche piantagioni e distillerie, creando un viaggio nel passato ricco di fascino.\r

Strategie di marketing mirate e nuovi sviluppi alberghieri\r

Nelle prossime settimane Barbados lancerà due grandi campagne di marketing dedicate al pubblico italiano. La prima interesserà le stazioni metro di città strategiche come Milano, Roma, Brescia e Genova, mentre la seconda si svolgerà nella prestigiosa Galleria dei Mosaici della Stazione Centrale di Milano. “Queste iniziative puntano a catturare l’attenzione di milioni di viaggiatori e pendolari, raccontando attraverso immagini e video emozionali la bellezza naturale e culturale dell’isola,” spiega Venditti.\r

\r

L’offerta turistica si arricchirà anche di nuove strutture alberghiere, come l’Indigo Hotel, che aprirà a metà del 2025 con 132 camere, e il boutique hotel Blue Monkey, con 28 suite in apertura a giugno. Tra le aperture future spicca il Pendry Barbados, un resort di lusso previsto per il 2026.\r

Eventi e target diversificati\r

Barbados punta anche sul segmento wedding, partecipando a fiere dedicate e proponendo pacchetti su misura per le coppie italiane. Inoltre, il programma “We Gatherin’”, che celebra le tradizioni barbadiane e invita i membri della diaspora a tornare sull’isola, rappresenta un evento unico che combina famiglia, comunità e cultura.\r

La partecipazione alla BIT 2025 sarà l’occasione per presentare tutte queste novità. “Siamo orgogliosi di mostrare come Barbados sia una destinazione capace di ispirare e affascinare, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile per ogni tipo di viaggiatore,” conclude Venditti.","post_title":"Barbados pronta al 2025 con nuove strategie per il mercato italiano","post_date":"2025-01-28T10:03:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["barbados"],"post_tag_name":["Barbados"]},"sort":[1738058609000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483285\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Attia Yamany ceo e fondatore, Giovanni Fiore e Miguel Selma, direttore commerciale Spagna e America Latina[/caption]\r

\r

Sbarca sul mercato italiano la dmc egiziana Dunas Travel, già operativa in Spagna e America Latina con oltre 16 anni di attività. Tra i suoi atout spiccano oltre 32 itinerari nel Paese dei faraoni, una flotta propria di autobus e pullman, viaggi su misura, assistenza 24/7 durante i viaggi e personale parlante italiano. Le proposte spaziano da Cairo, Luxor, Assuan, Alessandria, crociera sul Nilo, Hurghada e Sharm El Sheik, fino a una vasta selezione di escursioni e attività nel deserto bianco, alla valle dei Nobli, al lago Nasser, ai templi di Abydos e Dendera e molto altro. Dunas Travel attualmente conta mediamente 100 mila passeggeri l’anno, di cui l’85% proveniente da Spagna, America Latina, Brasile e infine Italia con circa 2 mila pax nel 2024.\r

\r

“Con esperienza pluriennale e una profonda conoscenza della destinazione e delle esigenze del trade sentivamo l’esigenza di aprire in Italia, che riteniamo essere un mercato fondamentale molto vicino alla Spagna e al Portogallo. Tutta la nostra offerta – commenta Giovanni Fiore, direttore ommerciale per l’Italia – pone grande attenzione ai dettagli importanti: dalla ristorazione alle guide, scegliendo con cura itinerari ed escursioni, partenze garantite, tailor made, individuali e gruppi, attrazioni e hotel”.","post_title":"Arriva in Italia la dmc egiziana Dunas Travel","post_date":"2025-01-27T11:56:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737978961000]}]}}