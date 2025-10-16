Visit California reinventa l’educational per agenti di viaggio che diventa ‘on the road’ E’ in corso in questi giorni l’innovativo educational interattivo europeo targato Visit California, Race Across California: ispirata alla serie tv Race Across the World e in programma fino al prossimo 18 ottobre, l’esperienza unisce scoperta e divertimento on the road e inaugura una nuova era del tradizionale formato fam, con un concept che mette in mostra il fascino dei viaggi in auto attraverso la California grazie a giochi e attività interattive. Race Across California dà il benvenuto a oltre 50 agenti di viaggio selezionati provenienti da Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia e Germania, che prenderanno parte a una serie di avventure on the road nel Golden State. Dieci itinerari personalizzati attraverseranno i paesaggi più iconici e le gemme nascoste della California, arricchiti da sfide divertenti, momenti di narrazione e checkpoint “a sorpresa”, mentre i partecipanti correranno verso la destinazione finale. Le squadre provenienti da tutta Europa – due delle quali italiane – sono composte da cinque agenti di viaggio. L’itinerario del primo gruppo italiano si concentra sul Sud della California, da Santa Monica fino a San Diego, passando per le alture di Big Bear Lake e il suggestivo Joshua Tree National Park. Il secondo gruppo è invece impegnato alla scoperta del Nord del Golden State, da San Francisco a San Diego, con tappe a Calistoga, Truckee e Folsom. La gara si concluderà a San Diego, dove si terranno i festeggiamenti finali e saranno annunciati i vincitori. Il progetto è sostenuto dalla nuova campagna Playful Journeys di Visit California, lanciata a marzo, che invita i viaggiatori di tutto il mondo a riscoprire la gioia di vivere esperienze autentiche e la libertà di un viaggio on the road. «La California è più di una semplice destinazione, è un luogo che invita alla spontaneità, all’avventura e alla connessione – ha affermato Caroline Beteta, presidente e ceo di Visit California -. Con Race Across California offriamo ai nostri partner europei del trade la possibilità di scoprire, in modo nuovo e divertente, le bellezze naturali del Golden State e le infinite possibilità di un viaggio on the road in California». Per il mercato italiano, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con Ita Airways e Turisanda1924, brand di viaggio di Alpitour World, entrambi partner strategici di Visit California per la promozione della destinazione. Condividi

