Ungheria, Terjék: “Prodotto sempre più diversificato, oltre Budapest” Un prodotto sempre più diversificato, che vada oltre Budapest a coinvolgere le regioni di un Paese, l’Ungheria, tanto vasto quanto ricco di opportunità ancora inesplorate. Máté Terjék, responsabile sviluppo mercato Italia & Uk per il turismo ungherese, mette in risalto gli highlights di una promozione della destinazione che non conosce sosta, dopo un 2023 che ha visto il Paese sfiorare le cifre 2019. “Tra gennaio e settembre abbiamo registrato un totale di 12,4 milioni di ospiti stranieri e nazionali che hanno trascorso 32,5 milioni di notti nelle strutture ricettive ungheresi. Il numero di pernottamenti è stato superiore dell’1,2% rispetto allo stesso periodo del 2022 e inferiore del solo 1,5% sui numeri 2019. La quota di stranieri è stata del 46%”. Dall’Italia “gli arrivi sono stati 240.000, +57% sull’anno scorso e i pernottamenti 667.000, con una stima di 870.000 entro fine 2023, dato che ci porterebbe a sfiorare quello pre-pandemia (-2%)”. Mice, esperienze, tailor made e, ancora, eventi mirati per i partner e formazione per il trade: “Numerosi i fronti su cui lavorare, e non solo per la città di Budapest. Vogliamo che emergano le altre mete a cominciare dalla regione del lago di Balaton, e non come ‘seconde opzioni’ ma come concrete alternative alla Capitale”. Condividi

