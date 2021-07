Ungheria aperta ai flussi turistici da tutta l’Unione europea

L’Ungheria è tornata ad accogliere i visitatori provenienti da tutti i paesi dell’Unione europea: dallo scorso 23 giugno sono stati eliminati i controlli alle frontiere interne dell’area Schengen, mentre il certificato d’immunità dell’Unione europea – il certificato verde digitale Ue o Green Pass – è disponibile per viaggiare all’interno dell’Ue dal 1° luglio. Di conseguenza, come tutti gli altri paesi dell’Unione, anche l’Ungheria garantisce l’ingresso gratuito ai possessori del certificato d’immunità dell’Ue.

Tutto ciò significa che chi arriva in Ungheria dalla Slovacchia, Austria, Slovenia, Croazia, Serbia e Romania con qualsiasi mezzo di trasporto terrestre può farlo praticamente senza restrizioni, senza quarantena o obbligo di test aggiuntivi. Tuttavia, chi arriva in Ungheria in aereo deve presentare un certificato di immunità Ue.

Oltre a quanto sopra specificato, l’Ungheria ha anche concluso accordi bilaterali con 17 paesi che permettono l’ingresso senza restrizioni epidemiologiche alle frontiere sulla base del riconoscimento bilaterale dei certificati di vaccinazione. L’elenco di questi paesi è consultabile sul sito del Ministero degli Affari Esteri e del Commercio

Con le nuove regole tutti gli ospiti nazionali e internazionali possono prenotare e soggiornare negli alloggi commerciali senza alcuna restrizione. Tutti sono liberi di cenare sulle terrazze o all’ interno di tutti i ristoranti in Ungheria, godendo anche della ricca offerta di spa e bagni termali del paese. Anche i teatri, i cinema e i concerti di musica classica sono aperti a tutti. Una vacanza sicura, naturalmente, è garantita dagli alti standard di igiene richiesti ufficialmente da tutti i luoghi pubblici e dai fornitori di servizi. Tuttavia, per garantire la salute e la sicurezza di tutti i visitatori, gli eventi di massa che non offrono posti a sedere fissi – concerti, festival, locali di musica notturna – sono ancora accessibili solo ai possessori di un certificato di immunità.