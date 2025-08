Tutti gli appuntamenti fieristici fra settembre e dicembre del Qatar La città di Doha si prepara ad accendere i riflettori su una stagione fieristica straordinaria a conferma di come il Qatar sia un polo strategico per eventi internazionali, turismo, ospitalità, innovazione e diplomazia globale. Tra settembre e dicembre 2025, il calendario della capitale si arricchirà di manifestazioni di grande richiamo, destinate ad attrarre migliaia di operatori, espositori e visitatori da tutto il mondo. Il primo appuntamento è con il Qatar Event Show in programma il 2 e 3 settembre 2025. Si tratta della principale fiera B2B dedicata all’industria degli eventi e dell’intrattenimento in Qatar. L’evento si rivolge a fornitori di servizi, aziende di produzione eventi, operatori AV, gestori di location, pianificatori di matrimoni, clienti corporate e istituzionali, offrendo una piattaforma dinamica per scoprire innovazioni, costruire reti commerciali e consolidare partnership strategiche. Dal 28 al 30 ottobre 2025, sempre al DECC, si celebrerà il decimo anniversario di Hospitality Qatar un evento che ha segnato un decennio di crescita per il settore dell’ospitalità nel Paese. La fiera rappresenta da anni un punto di riferimento per le imprese e i professionisti dell’ospitalità, offrendo opportunità di formazione, business networking e aggiornamento sulle ultime tendenze globali. Questa edizione speciale metterà in luce l’evoluzione del comparto e l’impatto della trasformazione digitale e sostenibile nel settore. Dal 24 al 26 novembre, il Qatar Travel Mart 2025 si preannuncia come una tappa fondamentale per il settore turistico globale. L’evento si propone di rafforzare il posizionamento del Qatar come porta d’accesso al Golfo e centro nevralgico per il turismo internazionale. Saranno protagonisti i segmenti più attuali del settore: turismo sportivo, d’affari (MICE), culturale, medicale, halal e di lusso. La manifestazione vedrà la partecipazione di enti turistici, DMC, catene alberghiere, operatori crocieristici, agenzie di viaggio, aziende tech e associazioni del settore, con l’obiettivo di creare nuove sinergie e attrarre flussi turistici verso il Paese. Infine, dal 6 al 17 dicembre 2025, il palcoscenico sarà riservato al Doha Forum un appuntamento internazionale di primo piano per il dialogo politico e strategico. Con il tema “Diplomacy, Dialogue, Diversity”, il Forum si conferma come spazio essenziale di confronto tra leader globali, responsabili politici, accademici e attivisti. L’obiettivo è quello di affrontare le grandi sfide globali con approcci multilaterali e soluzioni condivise, promuovendo una cultura della cooperazione e della responsabilità collettiva. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495597 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione di Ttg Travel Experience (8-10 ottobre 2025, Rimini Expo Centre), Club del Sole presenta un’offerta dedicata ai professionisti del turismo in cerca di un soggiorno funzionale, rilassante e ben collegato con la Fiera di Rimini. La proposta prende vita nel Rimini Family Resort aperto eccezionalmente anche oltre la normale stagione estiva proprio in occasione della fiera, a soli 5 minuti d’auto dal Rimini Expo Centre e immerso nel verde. Un’oasi perfetta per rigenerarsi dopo una giornata intensa di incontri e networking. È qui che il comfort incontra la natura, anche per chi viaggia per lavoro: un’estensione autentica nel settore Business del modello Full Life Holidays firmato Club del Sole. L’offerta business include: Lodge indipendenti immerse nella natura. Colazione a buffet con ampia scelta di proposte dolci e salate. Sistemazione in formula alberghiera, con possibilità di mezza pensione. Sala riunioni riservata per meeting o appuntamenti di lavoro, disponibile su prenotazione. Due ristoranti: uno interno e uno fronte mare, perfetto anche per eventi serali. Parcheggio gratuito e navetta gratuita per il Rimini Expo Centre, attiva durante i giorni di fiera. L’iniziativa è valida per soggiorni dal 6 al 12 ottobre 2025, con sconto del 10% per chi prenota entro il 31 agosto. Un’occasione esclusiva per trasformare anche il Business Travel in un’esperienza evoluta di comfort, natura e funzionalità. Con questa proposta, Club del Sole conferma la propria attenzione verso il mondo Trade e il turismo professionale, offrendo soluzioni pensate per unire servizi di qualità e accoglienza in un contesto che favorisce il relax, il networking e il work-life balance, anche durante gli appuntamenti fieristici più importanti. [post_title] => Club del Sole: offerta dedicata ai professionisti del turismo per il Ttg Travel Experience [post_date] => 2025-08-04T12:09:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754309380000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495595" align="alignleft" width="300"] Qatar Travel Mart 2024[/caption] La città di Doha si prepara ad accendere i riflettori su una stagione fieristica straordinaria a conferma di come il Qatar sia un polo strategico per eventi internazionali, turismo, ospitalità, innovazione e diplomazia globale. Tra settembre e dicembre 2025, il calendario della capitale si arricchirà di manifestazioni di grande richiamo, destinate ad attrarre migliaia di operatori, espositori e visitatori da tutto il mondo. Il primo appuntamento è con il Qatar Event Show in programma il 2 e 3 settembre 2025. Si tratta della principale fiera B2B dedicata all’industria degli eventi e dell’intrattenimento in Qatar. L’evento si rivolge a fornitori di servizi, aziende di produzione eventi, operatori AV, gestori di location, pianificatori di matrimoni, clienti corporate e istituzionali, offrendo una piattaforma dinamica per scoprire innovazioni, costruire reti commerciali e consolidare partnership strategiche. Dal 28 al 30 ottobre 2025, sempre al DECC, si celebrerà il decimo anniversario di Hospitality Qatar un evento che ha segnato un decennio di crescita per il settore dell’ospitalità nel Paese. La fiera rappresenta da anni un punto di riferimento per le imprese e i professionisti dell’ospitalità, offrendo opportunità di formazione, business networking e aggiornamento sulle ultime tendenze globali. Questa edizione speciale metterà in luce l’evoluzione del comparto e l’impatto della trasformazione digitale e sostenibile nel settore. Dal 24 al 26 novembre, il Qatar Travel Mart 2025 si preannuncia come una tappa fondamentale per il settore turistico globale. L’evento si propone di rafforzare il posizionamento del Qatar come porta d’accesso al Golfo e centro nevralgico per il turismo internazionale. Saranno protagonisti i segmenti più attuali del settore: turismo sportivo, d'affari (MICE), culturale, medicale, halal e di lusso. La manifestazione vedrà la partecipazione di enti turistici, DMC, catene alberghiere, operatori crocieristici, agenzie di viaggio, aziende tech e associazioni del settore, con l’obiettivo di creare nuove sinergie e attrarre flussi turistici verso il Paese. Infine, dal 6 al 17 dicembre 2025, il palcoscenico sarà riservato al Doha Forum un appuntamento internazionale di primo piano per il dialogo politico e strategico. Con il tema “Diplomacy, Dialogue, Diversity”, il Forum si conferma come spazio essenziale di confronto tra leader globali, responsabili politici, accademici e attivisti. L’obiettivo è quello di affrontare le grandi sfide globali con approcci multilaterali e soluzioni condivise, promuovendo una cultura della cooperazione e della responsabilità collettiva. [post_title] => Tutti gli appuntamenti fieristici fra settembre e dicembre del Qatar [post_date] => 2025-08-04T12:03:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754309027000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495590 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464920" align="alignleft" width="298"] Fred Dixon Brand Usa[/caption] Gli Stati Uniti vantano una delle scene artistiche e culturali più dinamiche e vivaci al mondo. Secondo un recente studio condotto da Brand Usa, oltre il 70% degli intervistati, residenti in 15 mercati internazionali, riconosce la straordinaria offerta culturale degli Stati Uniti, grazie al suo retaggio storico, musei di fama mondiale e quartieri unici. In qualità di organizzazione di destination marketing degli Stati Uniti, Brand USA invita i viaggiatori di tutto il mondo a scoprire la straordinaria ricchezza artistica e culturale del Paese, dalle icone più celebri alle gemme nascoste, per vivere l’autenticità e la diversità che caratterizzano ogni angolo della nazione. "Dai musei di fama internazionale ai festival vibranti, fino alla street art che colora le città, il panorama culturale degli Stati Uniti è senza paragoni. Ogni esperienza offre uno sguardo profondo sulla creatività, le comunità e la storia del nostro Paese”, ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa. “Con nuovi musei sempre in apertura, mostre e celebrazioni culturali in tutta la nazione, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, un invito costante a connettersi in modo autentico con lo spirito degli Stati Uniti”. [post_title] => Brand Usa: invito a scoprire la ricchezza artistica e culturale del Paese [post_date] => 2025-08-04T11:16:55+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754306215000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493382" align="alignleft" width="300"] Alberto Cirio[/caption] I dati dei movimenti turistici dei primi sei mesi dell'anno in Piemonte indicano un aumento del 2,2% gli arrivi e del 5,3% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024, e registrano quasi 2 milioni e 900mila arrivi e oltre 7milioni e 700mila pernottamenti. Il tempo di permanenza media dei turisti sale da 2,6 a 2,7 notti. I turisti italiani crescono in termini di arrivi (+2,1%) e di pernottamenti (+6,2%). In aumento anche i numeri dall'estero (+2,4% arrivi internazionali e +4,4% presenze), consolidando la quota dei turisti stranieri oltre il 50%. I movimenti dagli Stati Uniti d'America crescono di oltre il 20% nelle presenze. La Germania, sostanzialmente stabile nel numero di pernottamenti, continua a essere il primo mercato estero per arrivi e presenze, seguita da Francia, Regno Unito, Svizzera e Benelux. Seguono, dopo gli Usa, Scandinavia (+4,3% arrivi e +6,2% presenze) e Spagna (+9,5% arrivi e +8% pernottamenti). "Questi numeri confermano la nostra strategia di promozione turistica - dichiara il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio - che è sempre più aperta ai mercati internazionali con la presenza degli stranieri in costante aumento. La crescita dei pernottamenti dimostra che i turisti allungano la loro permanenza sul nostro territorio grazie alla ricchezza e alla qualità della nostra offerta". [post_title] => In aumento (+5,3%) le presenze turistiche del Piemonte nei primi sei mesi dell'anno [post_date] => 2025-08-04T10:09:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754302165000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495536 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La calda estate del Giappone include una tradizione di dolci estivi pensati proprio per rinfrescare corpo e spirito: mizumanjū, mizu-yōkan, kuzukiri. Tra tutti, il più amato resta il kakigori, ghiaccio finemente rasato, condito con sciroppi, anko, frutta e altri ingredienti. A Tokyo, in particolare, il kakigori si è evoluto fino a diventare un piatto di alta cucina. Tecnica, estetica e creatività si fondono in versioni che celebrano l’artigianalità giapponese e la sensibilità stagionale. Qui sono davvero numerose le opportunità per sperimentare questa specialità: alla Joël Robuchon di Ginza, il kakigori raggiunge l’apice della raffinatezza, con mango maturo e a panna montata che si fondono in un equilibrio sorprendente, frutto di numerose prove tecniche. La storica Funabashiya, fondata oltre due secoli fa e celebre per i suoi kuzumochi, oggi propone anche un kakigori che reinterpreta in chiave moderna l’eredità dolciaria dell’epoca Edo. Da Hotel New Otani Tokyo, l’attenzione è sul ghiaccio stesso, che è quello naturale di Nikko, realizzato lentamente in inverno con acqua pura. Yamamotoyama Fujie Sabo, maison storica di tè e alghe con sede a Nihombashi, sorprende con una proposta audace: matcha abbinato a uno sciroppo all’alga nori. “La regina del kakigori” Asako Harada – che ne degusta circa 1800 l’anno – ha curato un’offerta per Zen House ristorante ispirato alla natura. All’Hyatt Centric Ginza Tokyo, la burrata è l’ingrediente protagonista, si accompagna ad anko di Sorairo, granita al matcha, fagioli dolci e palline di riso. U Da Kabō Melon to Roman, a Kagurazaka, nasce una “non‑kakigori”: si usa polpa di melone congelata, rasata direttamente e servita nella buccia del frutto. Una proposta che rompe con la tradizione e definisce un nuovo modo di gustare la frutta. Infine, anche Armani / Caffè Omotesando entra in scena, con un kakigori realizzato senza acqua, con latte, fragole fresche e latte condensato. [post_title] => Estate a Tokyo, dove farsi sorprendere dalla freschezza del dolce kakigori [post_date] => 2025-08-04T10:00:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754301612000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495567 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Iata ha recentemente risposto alle proposte per il futuro sviluppo dell'aeroporto londinese di Heathrow, presentate da Heathrow Airport Limited (Hal) e dall'Arora Group, che prevedono un investimento colossale stimato in 49 miliardi di sterline (57 miliardi di euro). Questo budget include la costruzione di una terza pista e la completa modernizzazione delle infrastrutture esistenti . L'obiettivo è chiaro: aumentare la capacità annuale da 84 a 150 milioni di passeggeri , al fine di mantenere la sua posizione essenziale rispetto agli altri hub europei, Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol e Francoforte. "Esistono forti argomentazioni economiche a favore dell'aumento della capacità aeroportuale nel sud-est del Regno Unito. Heathrow, l'unico vero hub globale del Paese, è al centro di questi piani. Accogliamo con favore la decisione del governo di sostenere l'ambizione internazionale del Regno Unito procedendo con l'espansione di Heathrow", afferma Iata. Tuttavia, l'organizzazione tiene a sottolineare che questo sviluppo non dovrebbe essere realizzato a qualsiasi prezzo, né si dovrebbe dare per scontato che l'operatore storico, Hal , sia nella posizione migliore per svolgere questo compito, cruciale per la crescita economica nazionale. Prestazioni Le prestazioni di Hal sono effettivamente motivo di preoccupazione. L'operatore fatica regolarmente a rispettare gli standard di servizio concordati. La chiusura dell'aeroporto lo scorso marzo, vista come un'umiliazione internazionale, ha seriamente minato la fiducia nella dirigenza di Heathrow. Inoltre, l'orgoglio di Hal di essere il secondo aeroporto più costoso al mondo dimostra, secondo la Iata, una palese mancanza di considerazione per i suoi clienti, sia compagnie aeree che passeggeri. Quanto all'argomentazione di Hal secondo cui il suo progetto è superiore perché anticipato rispetto ai tempi previsti, ignora deliberatamente le reali priorità del Regno Unito. A Heathrow sono già stati effettuati ingenti investimenti , per miliardi di sterline , ma senza soddisfare pienamente le aspettative delle compagnie aeree o dei passeggeri. È quindi ancora più cruciale che i fondi che saranno investiti nella prossima espansione vengano utilizzati in modo molto più mirato. "Particolare attenzione dovrà essere prestata all'efficienza, sia in termini di costi, sia di operatività che di esperienza del cliente ", insiste Iata. [post_title] => Iata appoggia l'espansione di Heathrow (57 milioni di euro), ma non a tutti i costi [post_date] => 2025-08-04T09:22:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754299345000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mentre i ritmi di Milano rallentano per la pausa estiva, il Grand Hotel et de Milan continua a essere un punto di riferimento dell’estate meneghina, accogliendo per tutto questo mese di agosto i suoi ospiti al Caruso Nuovo Bistrot per una pausa di relax. Da 150 anni il Grand Hotel è un salotto dove il presente è legato al passato, un punto di riferimento della vita socio-culturale milanese che racconta l’arte e la musica all’ombra del Duomo. Una narrazione arricchita dai suoi outlet gastronomici: il ristorante Don Carlos e il Caruso Nuovo Bistrot, dove i tavolini del dehors creano un’atmosfera vacanziera anche in città. A pochi passi da Via Montenapoleone, sull’angolo ombreggiato della piazzetta Croce Rossa, il Bistrot permette sia ai turisti che ai milanesi di sentirsi in vacanza nella loro città, in uno spazio accogliente che invita a una pausa ristoratrice, un rifugio di natura e tranquillità, lontano dal trambusto urbano. Nel mese di agosto il Caruso Nuovo Bistrot sarà aperto tutti i giorni dalle 12:30 alle 22:00; il martedì dalle 12:30 alle 17:00: a pranzo con un menù business e à la carte, il pomeriggio per l’aperitivo con un menù più “veloce” e la sera per una cena conviviale. La proposta gastronomica de Caruso Nuovo Bistrot è firmata dal due stelle Michelin Gennaro Esposito ed è portata in tavola dalle abili mani dell’executive chef Francesco Potenza. Ogni giorno sono protagonisti i sapori della cucina mediterranea tra Napoli, la Costiera Sorrentina e Milano ed è possibile mangiare a tutte le ore con la formula all day dining. Il menu estivo “O’ Sole mio” rallegra con leggerezza e gusto i tavoli in una proposta mediterranea e identitaria di cucina immediata e semplice, elegante e delicata. Il Caruso Nuovo Bistrot - dedicato a Enrico Caruso, il grande tenore che fu habitué del Grand Hotel et de Milan - è uno spazio su due piani dal fascino eclettico e cosmopolita con un tocco bohémien (progetto di Dimorestudio), ricco di piante, tessuti, colori, materiali, citazioni Art Nouveau, coloniali, del design anni Trenta e Quaranta e lucide lacche anni Settanta. Per tutta l’estate, quindi, il Grand Hotel et de Milan, con il Caruso Nuovo Bistrot, sarà al servizio di chi rimane in città e di chi è in vacanza e vuole scoprire la gastronomia del Belpaese. Chiara Ambrosioni [gallery ids="495554,462880,495555"] [post_title] => Grand Hotel et de Milan: scoprire ad agosto i sapori mediterranei del Caruso Nuovo Bistrot [post_date] => 2025-08-04T09:15:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754298923000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495564 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il settore turistico europeo ha espresso profonda preoccupazione per la proposta della Commissione europea di triplicare la quota di iscrizione all'Etias, portandola da 7 a 20 euro a domanda. Questo aumento, secondo diverse associazioni di settore, contraddice l'accordo raggiunto nel 2018, che ha stabilito una quota ritenuta ragionevole dai colegislatori. L'Etias, la cui entrata in vigore è prevista entro la fine del 2026, richiederà ai viaggiatori esenti da visto di richiedere l'autorizzazione online prima di entrare nell'area Schengen. Sebbene la tariffa rappresenti una frazione del costo totale del viaggio, il settore avverte che il suo impatto cumulativo, soprattutto sulle famiglie, è considerevole e si aggiunge ad altre tariffe come i pernottamenti. A questo proposito, Ectaa Hotrec, Airlines for Europe, Etoa Era e Ruraltour, tra gli altri, mettono in dubbio la proporzionalità dell'aumento e mettono in guardia dalla mancanza di trasparenza nel calcolo della nuova tariffa. "Non sono state fornite prove sufficienti per giustificare che questo livello sia necessario per il funzionamento e la manutenzione del sistema". Parametro di riferimento Hanno inoltre espresso preoccupazione per l'utilizzo da parte della Commissione dei sistemi di autorizzazione di viaggio di altri Paesi, come l'Esta statunitense o l'Eta del Regno Unito, come parametro di riferimento per la definizione dei prezzi. Ritengono che questo approccio potrebbe creare un precedente preoccupante se non si basa sulle reali esigenze del sistema europeo. Chiedono pertanto alla Commissione di pubblicare una valutazione d'impatto che giustifichi la proposta e specifichi i costi previsti, nonché di chiarire se siano state prese in considerazione altre opzioni tariffarie più accessibili (10 o 12 euro). Allo stesso tempo, invitano il Consiglio e il Parlamento a respingere l'aumento. In tutto ciò, il settore turistico europeo ha ribadito il suo sostegno a frontiere "sicure ed efficienti", ma insiste sulla necessità di calcolare attentamente qualsiasi onere finanziario per i visitatori. Propone inoltre che eventuali entrate eccedenti generate dall'Etias vengano reinvestite nel settore turistico stesso attraverso il prossimo quadro finanziario pluriennale. [post_title] => Il turismo europeo contro l'aumento indiscriminato dell'Etias [post_date] => 2025-08-04T09:13:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754298838000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_435500" align="alignleft" width="300"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption] Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha deciso di commentare i dati previsionali dell’Osservatorio turismo Confcommercio in collaborazione con SWG. "Anche il mese di agosto ci regala numeri davvero soddisfacenti – ha dichiarato Santanchè -, l’ennesima conferma del momento d’oro che il settore sta vivendo, grazie al lavoro instancabile di tutti gli operatori e alle politiche mirate del dicastero e del Governo. Oltre 18 milioni di italiani si apprestano a viaggiare, un incremento di 600 mila turisti in più rispetto ai 17,5 milioni registrati nello stesso periodo del 2024. Questo si traduce in una crescita del +3,4%, un segnale forte della fiducia e della rinnovata voglia di scoprire le nostre innumerevoli eccellenze. Ancora più positiva è la previsione sulla spesa turistica totale: 17,6 miliardi di euro. Un aumento superiore ai 2 miliardi di euro che si traduce in una variazione percentuale del 13,5%." [post_title] => Santanchè: "agosto conferma il momento d'oro del nostro turismo" [post_date] => 2025-08-01T15:34:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754062481000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tutti gli appuntamenti fieristici qatar" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3762,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495597","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione di Ttg Travel Experience (8-10 ottobre 2025, Rimini Expo Centre), Club del Sole presenta un’offerta dedicata ai professionisti del turismo in cerca di un soggiorno funzionale, rilassante e ben collegato con la Fiera di Rimini.\r

La proposta prende vita nel Rimini Family Resort aperto eccezionalmente anche oltre la normale stagione estiva proprio in occasione della fiera, a soli 5 minuti d’auto dal Rimini Expo Centre e immerso nel verde.\r

Un’oasi perfetta per rigenerarsi dopo una giornata intensa di incontri e networking. È qui che il comfort incontra la natura, anche per chi viaggia per lavoro: un’estensione autentica nel settore Business del modello Full Life Holidays firmato Club del Sole.\r

L’offerta business include: Lodge indipendenti immerse nella natura. Colazione a buffet con ampia scelta di proposte dolci e salate. Sistemazione in formula alberghiera, con possibilità di mezza pensione. Sala riunioni riservata per meeting o appuntamenti di lavoro, disponibile su prenotazione. Due ristoranti: uno interno e uno fronte mare, perfetto anche per eventi serali. Parcheggio gratuito e navetta gratuita per il Rimini Expo Centre, attiva durante i giorni di fiera.\r

L’iniziativa è valida per soggiorni dal 6 al 12 ottobre 2025, con sconto del 10% per chi prenota entro il 31 agosto. Un’occasione esclusiva per trasformare anche il Business Travel in un’esperienza evoluta di comfort, natura e funzionalità.\r

Con questa proposta, Club del Sole conferma la propria attenzione verso il mondo Trade e il turismo professionale, offrendo soluzioni pensate per unire servizi di qualità e accoglienza in un contesto che favorisce il relax, il networking e il work-life balance, anche durante gli appuntamenti fieristici più importanti.\r

","post_title":"Club del Sole: offerta dedicata ai professionisti del turismo per il Ttg Travel Experience","post_date":"2025-08-04T12:09:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1754309380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495595\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Qatar Travel Mart 2024[/caption]\r

\r

La città di Doha si prepara ad accendere i riflettori su una stagione fieristica straordinaria a conferma di come il Qatar sia un polo strategico per eventi internazionali, turismo, ospitalità, innovazione e diplomazia globale. Tra settembre e dicembre 2025, il calendario della capitale si arricchirà di manifestazioni di grande richiamo, destinate ad attrarre migliaia di operatori, espositori e visitatori da tutto il mondo.\r

\r

Il primo appuntamento è con il Qatar Event Show in programma il 2 e 3 settembre 2025. Si tratta della principale fiera B2B dedicata all’industria degli eventi e dell’intrattenimento in Qatar. L’evento si rivolge a fornitori di servizi, aziende di produzione eventi, operatori AV, gestori di location, pianificatori di matrimoni, clienti corporate e istituzionali, offrendo una piattaforma dinamica per scoprire innovazioni, costruire reti commerciali e consolidare partnership strategiche. \r

\r

Dal 28 al 30 ottobre 2025, sempre al DECC, si celebrerà il decimo anniversario di Hospitality Qatar un evento che ha segnato un decennio di crescita per il settore dell’ospitalità nel Paese. La fiera rappresenta da anni un punto di riferimento per le imprese e i professionisti dell’ospitalità, offrendo opportunità di formazione, business networking e aggiornamento sulle ultime tendenze globali. Questa edizione speciale metterà in luce l’evoluzione del comparto e l’impatto della trasformazione digitale e sostenibile nel settore.\r

\r

Dal 24 al 26 novembre, il Qatar Travel Mart 2025 si preannuncia come una tappa fondamentale per il settore turistico globale. L’evento si propone di rafforzare il posizionamento del Qatar come porta d’accesso al Golfo e centro nevralgico per il turismo internazionale. Saranno protagonisti i segmenti più attuali del settore: turismo sportivo, d'affari (MICE), culturale, medicale, halal e di lusso. La manifestazione vedrà la partecipazione di enti turistici, DMC, catene alberghiere, operatori crocieristici, agenzie di viaggio, aziende tech e associazioni del settore, con l’obiettivo di creare nuove sinergie e attrarre flussi turistici verso il Paese.\r

\r

Infine, dal 6 al 17 dicembre 2025, il palcoscenico sarà riservato al Doha Forum un appuntamento internazionale di primo piano per il dialogo politico e strategico. Con il tema “Diplomacy, Dialogue, Diversity”, il Forum si conferma come spazio essenziale di confronto tra leader globali, responsabili politici, accademici e attivisti. L’obiettivo è quello di affrontare le grandi sfide globali con approcci multilaterali e soluzioni condivise, promuovendo una cultura della cooperazione e della responsabilità collettiva.","post_title":"Tutti gli appuntamenti fieristici fra settembre e dicembre del Qatar","post_date":"2025-08-04T12:03:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1754309027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495590","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464920\" align=\"alignleft\" width=\"298\"] Fred Dixon Brand Usa[/caption]\r

Gli Stati Uniti vantano una delle scene artistiche e culturali più dinamiche e vivaci al mondo. Secondo un recente studio condotto da Brand Usa, oltre il 70% degli intervistati, residenti in 15 mercati internazionali, riconosce la straordinaria offerta culturale degli Stati Uniti, grazie al suo retaggio storico, musei di fama mondiale e quartieri unici.\r

In qualità di organizzazione di destination marketing degli Stati Uniti, Brand USA invita i viaggiatori di tutto il mondo a scoprire la straordinaria ricchezza artistica e culturale del Paese, dalle icone più celebri alle gemme nascoste, per vivere l’autenticità e la diversità che caratterizzano ogni angolo della nazione.\r

\"Dai musei di fama internazionale ai festival vibranti, fino alla street art che colora le città, il panorama culturale degli Stati Uniti è senza paragoni. Ogni esperienza offre uno sguardo profondo sulla creatività, le comunità e la storia del nostro Paese”, ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa. “Con nuovi musei sempre in apertura, mostre e celebrazioni culturali in tutta la nazione, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, un invito costante a connettersi in modo autentico con lo spirito degli Stati Uniti”.","post_title":"Brand Usa: invito a scoprire la ricchezza artistica e culturale del Paese","post_date":"2025-08-04T11:16:55+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1754306215000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493382\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alberto Cirio[/caption]\r

\r

I dati dei movimenti turistici dei primi sei mesi dell'anno in Piemonte indicano un aumento del 2,2% gli arrivi e del 5,3% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024, e registrano quasi 2 milioni e 900mila arrivi e oltre 7milioni e 700mila pernottamenti.\r

\r

Il tempo di permanenza media dei turisti sale da 2,6 a 2,7 notti. I turisti italiani crescono in termini di arrivi (+2,1%) e di pernottamenti (+6,2%). In aumento anche i numeri dall'estero (+2,4% arrivi internazionali e +4,4% presenze), consolidando la quota dei turisti stranieri oltre il 50%. I movimenti dagli Stati Uniti d'America crescono di oltre il 20% nelle presenze.\r

\r

La Germania, sostanzialmente stabile nel numero di pernottamenti, continua a essere il primo mercato estero per arrivi e presenze, seguita da Francia, Regno Unito, Svizzera e Benelux. Seguono, dopo gli Usa, Scandinavia (+4,3% arrivi e +6,2% presenze) e Spagna (+9,5% arrivi e +8% pernottamenti).\r

\r

\"Questi numeri confermano la nostra strategia di promozione turistica - dichiara il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio - che è sempre più aperta ai mercati internazionali con la presenza degli stranieri in costante aumento. La crescita dei pernottamenti dimostra che i turisti allungano la loro permanenza sul nostro territorio grazie alla ricchezza e alla qualità della nostra offerta\".","post_title":"In aumento (+5,3%) le presenze turistiche del Piemonte nei primi sei mesi dell'anno","post_date":"2025-08-04T10:09:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754302165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La calda estate del Giappone include una tradizione di dolci estivi pensati proprio per rinfrescare corpo e spirito: mizumanjū, mizu-yōkan, kuzukiri. Tra tutti, il più amato resta il kakigori, ghiaccio finemente rasato, condito con sciroppi, anko, frutta e altri ingredienti.\r

\r

A Tokyo, in particolare, il kakigori si è evoluto fino a diventare un piatto di alta cucina. Tecnica, estetica e creatività si fondono in versioni che celebrano l’artigianalità giapponese e la sensibilità stagionale. \r

\r

Qui sono davvero numerose le opportunità per sperimentare questa specialità: alla Joël Robuchon di Ginza, il kakigori raggiunge l’apice della raffinatezza, con mango maturo e a panna montata che si fondono in un equilibrio sorprendente, frutto di numerose prove tecniche. \r

\r

La storica Funabashiya, fondata oltre due secoli fa e celebre per i suoi kuzumochi, oggi propone anche un kakigori che reinterpreta in chiave moderna l’eredità dolciaria dell’epoca Edo. \r

\r

Da Hotel New Otani Tokyo, l’attenzione è sul ghiaccio stesso, che è quello naturale di Nikko, realizzato lentamente in inverno con acqua pura.\r

\r

Yamamotoyama Fujie Sabo, maison storica di tè e alghe con sede a Nihombashi, sorprende con una proposta audace: matcha abbinato a uno sciroppo all’alga nori.\r

\r

“La regina del kakigori” Asako Harada – che ne degusta circa 1800 l’anno – ha curato un’offerta per Zen House ristorante ispirato alla natura. \r

\r

All’Hyatt Centric Ginza Tokyo, la burrata è l’ingrediente protagonista, si accompagna ad anko di Sorairo, granita al matcha, fagioli dolci e palline di riso. U \r

\r

Da Kabō Melon to Roman, a Kagurazaka, nasce una “non‑kakigori”: si usa polpa di melone congelata, rasata direttamente e servita nella buccia del frutto. Una proposta che rompe con la tradizione e definisce un nuovo modo di gustare la frutta.\r

\r

Infine, anche Armani / Caffè Omotesando entra in scena, con un kakigori realizzato senza acqua, con latte, fragole fresche e latte condensato. ","post_title":"Estate a Tokyo, dove farsi sorprendere dalla freschezza del dolce kakigori","post_date":"2025-08-04T10:00:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1754301612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495567","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iata ha recentemente risposto alle proposte per il futuro sviluppo dell'aeroporto londinese di Heathrow, presentate da Heathrow Airport Limited (Hal) e dall'Arora Group, che prevedono un investimento colossale stimato in 49 miliardi di sterline (57 miliardi di euro).\r

\r

Questo budget include la costruzione di una terza pista e la completa modernizzazione delle infrastrutture esistenti . L'obiettivo è chiaro: aumentare la capacità annuale da 84 a 150 milioni di passeggeri , al fine di mantenere la sua posizione essenziale rispetto agli altri hub europei, Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol e Francoforte. \r

\r

\"Esistono forti argomentazioni economiche a favore dell'aumento della capacità aeroportuale nel sud-est del Regno Unito. Heathrow, l'unico vero hub globale del Paese, è al centro di questi piani. Accogliamo con favore la decisione del governo di sostenere l'ambizione internazionale del Regno Unito procedendo con l'espansione di Heathrow\", afferma Iata.\r

\r

Tuttavia, l'organizzazione tiene a sottolineare che questo sviluppo non dovrebbe essere realizzato a qualsiasi prezzo, né si dovrebbe dare per scontato che l'operatore storico, Hal , sia nella posizione migliore per svolgere questo compito, cruciale per la crescita economica nazionale.\r

Prestazioni\r

Le prestazioni di Hal sono effettivamente motivo di preoccupazione. L'operatore fatica regolarmente a rispettare gli standard di servizio concordati. La chiusura dell'aeroporto lo scorso marzo, vista come un'umiliazione internazionale, ha seriamente minato la fiducia nella dirigenza di Heathrow.\r

\r

Inoltre, l'orgoglio di Hal di essere il secondo aeroporto più costoso al mondo dimostra, secondo la Iata, una palese mancanza di considerazione per i suoi clienti, sia compagnie aeree che passeggeri. Quanto all'argomentazione di Hal secondo cui il suo progetto è superiore perché anticipato rispetto ai tempi previsti, ignora deliberatamente le reali priorità del Regno Unito.\r

\r

A Heathrow sono già stati effettuati ingenti investimenti , per miliardi di sterline , ma senza soddisfare pienamente le aspettative delle compagnie aeree o dei passeggeri. È quindi ancora più cruciale che i fondi che saranno investiti nella prossima espansione vengano utilizzati in modo molto più mirato. \"Particolare attenzione dovrà essere prestata all'efficienza, sia in termini di costi, sia di operatività che di esperienza del cliente \", insiste Iata.","post_title":"Iata appoggia l'espansione di Heathrow (57 milioni di euro), ma non a tutti i costi","post_date":"2025-08-04T09:22:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754299345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mentre i ritmi di Milano rallentano per la pausa estiva, il Grand Hotel et de Milan continua a essere un punto di riferimento dell’estate meneghina, accogliendo per tutto questo mese di agosto i suoi ospiti al Caruso Nuovo Bistrot per una pausa di relax. Da 150 anni il Grand Hotel è un salotto dove il presente è legato al passato, un punto di riferimento della vita socio-culturale milanese che racconta l’arte e la musica all’ombra del Duomo.\r

\r

Una narrazione arricchita dai suoi outlet gastronomici: il ristorante Don Carlos e il Caruso Nuovo Bistrot, dove i tavolini del dehors creano un’atmosfera vacanziera anche in città. A pochi passi da Via Montenapoleone, sull’angolo ombreggiato della piazzetta Croce Rossa, il Bistrot permette sia ai turisti che ai milanesi di sentirsi in vacanza nella loro città, in uno spazio accogliente che invita a una pausa ristoratrice, un rifugio di natura e tranquillità, lontano dal trambusto urbano. \r

\r

Nel mese di agosto il Caruso Nuovo Bistrot sarà aperto tutti i giorni dalle 12:30 alle 22:00; il martedì dalle 12:30 alle 17:00: a pranzo con un menù business e à la carte, il pomeriggio per l’aperitivo con un menù più “veloce” e la sera per una cena conviviale. La proposta gastronomica de Caruso Nuovo Bistrot è firmata dal due stelle Michelin Gennaro Esposito ed è portata in tavola dalle abili mani dell’executive chef Francesco Potenza.\r

\r

Ogni giorno sono protagonisti i sapori della cucina mediterranea tra Napoli, la Costiera Sorrentina e Milano ed è possibile mangiare a tutte le ore con la formula all day dining. Il menu estivo “O’ Sole mio” rallegra con leggerezza e gusto i tavoli in una proposta mediterranea e identitaria di cucina immediata e semplice, elegante e delicata. Il Caruso Nuovo Bistrot - dedicato a Enrico Caruso, il grande tenore che fu habitué del Grand Hotel et de Milan - è uno spazio su due piani dal fascino eclettico e cosmopolita con un tocco bohémien (progetto di Dimorestudio), ricco di piante, tessuti, colori, materiali, citazioni Art Nouveau, coloniali, del design anni Trenta e Quaranta e lucide lacche anni Settanta.\r

\r

Per tutta l’estate, quindi, il Grand Hotel et de Milan, con il Caruso Nuovo Bistrot, sarà al servizio di chi rimane in città e di chi è in vacanza e vuole scoprire la gastronomia del Belpaese.\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"495554,462880,495555\"]","post_title":"Grand Hotel et de Milan: scoprire ad agosto i sapori mediterranei del Caruso Nuovo Bistrot","post_date":"2025-08-04T09:15:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1754298923000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495564","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il settore turistico europeo ha espresso profonda preoccupazione per la proposta della Commissione europea di triplicare la quota di iscrizione all'Etias, portandola da 7 a 20 euro a domanda. Questo aumento, secondo diverse associazioni di settore, contraddice l'accordo raggiunto nel 2018, che ha stabilito una quota ritenuta ragionevole dai colegislatori.\r

\r

L'Etias, la cui entrata in vigore è prevista entro la fine del 2026, richiederà ai viaggiatori esenti da visto di richiedere l'autorizzazione online prima di entrare nell'area Schengen. Sebbene la tariffa rappresenti una frazione del costo totale del viaggio, il settore avverte che il suo impatto cumulativo, soprattutto sulle famiglie, è considerevole e si aggiunge ad altre tariffe come i pernottamenti.\r

\r

A questo proposito, Ectaa Hotrec, Airlines for Europe, Etoa Era e Ruraltour, tra gli altri, mettono in dubbio la proporzionalità dell'aumento e mettono in guardia dalla mancanza di trasparenza nel calcolo della nuova tariffa. \"Non sono state fornite prove sufficienti per giustificare che questo livello sia necessario per il funzionamento e la manutenzione del sistema\".\r

Parametro di riferimento\r

Hanno inoltre espresso preoccupazione per l'utilizzo da parte della Commissione dei sistemi di autorizzazione di viaggio di altri Paesi, come l'Esta statunitense o l'Eta del Regno Unito, come parametro di riferimento per la definizione dei prezzi. Ritengono che questo approccio potrebbe creare un precedente preoccupante se non si basa sulle reali esigenze del sistema europeo.\r

\r

Chiedono pertanto alla Commissione di pubblicare una valutazione d'impatto che giustifichi la proposta e specifichi i costi previsti, nonché di chiarire se siano state prese in considerazione altre opzioni tariffarie più accessibili (10 o 12 euro). Allo stesso tempo, invitano il Consiglio e il Parlamento a respingere l'aumento.\r

\r

In tutto ciò, il settore turistico europeo ha ribadito il suo sostegno a frontiere \"sicure ed efficienti\", ma insiste sulla necessità di calcolare attentamente qualsiasi onere finanziario per i visitatori. Propone inoltre che eventuali entrate eccedenti generate dall'Etias vengano reinvestite nel settore turistico stesso attraverso il prossimo quadro finanziario pluriennale.","post_title":"Il turismo europeo contro l'aumento indiscriminato dell'Etias","post_date":"2025-08-04T09:13:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754298838000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435500\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha deciso di commentare i dati previsionali dell’Osservatorio turismo Confcommercio in collaborazione con SWG.\r

\"Anche il mese di agosto ci regala numeri davvero soddisfacenti – ha dichiarato Santanchè -, l’ennesima conferma del momento d’oro che il settore sta vivendo, grazie al lavoro instancabile di tutti gli operatori e alle politiche mirate del dicastero e del Governo.\r

Oltre 18 milioni di italiani si apprestano a viaggiare, un incremento di 600 mila turisti in più rispetto ai 17,5 milioni registrati nello stesso periodo del 2024. Questo si traduce in una crescita del +3,4%, un segnale forte della fiducia e della rinnovata voglia di scoprire le nostre innumerevoli eccellenze. Ancora più positiva è la previsione sulla spesa turistica totale: 17,6 miliardi di euro. Un aumento superiore ai 2 miliardi di euro che si traduce in una variazione percentuale del 13,5%.\"\r

","post_title":"Santanchè: \"agosto conferma il momento d'oro del nostro turismo\"","post_date":"2025-08-01T15:34:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754062481000]}]}}