Tourism Western Australia: “Il volo Roma-Perth di Qantas è un vero game changer”

“Siamo entusiasti di questo volo diretto tra l’Australia e l’Europa continentale che, siamo sicuri, stimolerà ulteriormente l’interesse dei turisti italiani nei confronti dell’Australia”: Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia, commenta così l’apertura della nuova rotta di Qantas che collega direttamente Perth con Roma, un passo importante per accogliere nuovamente in Australia i visitatori provenienti dall’Italia e dall’Europa continentale.

“L’Australia è da sempre una destinazione molto ambita e sognata dai viaggiatori italiani e non vediamo l’ora di accogliere i turisti dal Bel Paese per scoprire i nostri meravigliosi paesaggi e le infinite bellezze naturali. Grazie al collegamento diretto di Qantas – Roma – Perth – non c’è mai stato un momento migliore per i viaggiatori italiani ed europei per Pensa(re) in Grande. Viaggia(re) in Australia*”.



“Si tratta di un importante momento storico che rafforza ancora di più i legami del Western Australia con l’Italia e l’Europa, e rende Perth il punto di accesso occidentale per l’Australia – ha aggiunto Carolyn Turnbull, managing director di Tourism Western Australia -. Il volo diretto tra Perth e Roma è un game-changer per i visitatori italiani, il settore turistico del Western Australia e, in generale, l’economia dello Stato”.



A dicembre 2019, l’Australia ha accolto più di 75.000 visitatori italiani. Nel 2019, l’Italia è stata il 20° mercato di origine dell’Australia per visite internazionali e il 19° mercato per spesa pro capite.