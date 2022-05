Tourism Malaysia partecipa al Roma Travel Show, nella Capitale dal 6 all’8 maggio

Tourism Malaysia sbarca a Roma per partecipare alla seconda edizione di Roma Travel show dal 6 all’8 maggio, nella speciale location del Palazzo dei Congressi, condividendo questa esperienza in veste di co-espositore con il tour operator Viaggi del Mappamondo.

Tourism Malaysia darà rilevanza ai suoi “tanti turismi”: da quello ecosostenibile e ambientale, enogastronomico, culturale, fino alle esperienze slow e spirituali, agli eventi artistici, senza escludere le nuove tendenze come il benessere, i viaggi wow, e quelli personalizzati.

Roma Travel Show offre ai visitatori la possibilità di scoprire nuove opzioni di vacanza e l’opportunità di incontrare esperti di viaggio a disposizione per rispondere a domande, richieste di informazioni aggiornate in tempo reale e suggerimenti sugli itinerari. La Fiera, supportata da espositori ed operatori qualificati, nasce per raggiungere un obiettivo di primaria importanza, che è quello di dare ai viaggiatori una risposta professionale alla richiesta di sicurezza e assistenza, sia per una semplice vacanza che per un viaggio speciale: viaggi di nozze, svago, avventura, viaggi della vita.

“Una fiera dedicata a chi sogna di raggiungere una destinazione specifica o di scoprire nuove opportunità per il proprio viaggio, che si tratti di un viaggio di nozze, emozionale, rilassante, avventuroso o di scoperta”, ha affermato Mohamad Libra Lee Haniff, direttore Tourism Malaysia Paris, e responsabile per i mercati di Italia, Spagna e Portogallo. “L’evento è totalmente in linea con i piani strategici di Tourism Malaysia che vuole offrire al mercato italiano e ai consumatori un quadro completo della sua variegata offerta e dei suoi prodotti”.

“Partecipiamo con piacere a Roma Travel Show per consolidare il nostro storico ultratrentennale rapporto con la Malesia, convinti che questo paese sia una destinazione ideale per gli italiani. In primis per i viaggi di nozze ma, più in generale, per la bellezza della natura e ed il mare anche d’estate”, ha commentato Andrea Mele, presidente e ceo di Viaggi del Mappamondo.