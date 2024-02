Tourism Australia: gli agenti Aussie Specialist in tour fra Victoria e Western Australia Destinazione Victoria e Western Australia per il primo famil organizzato da Tourism Australia nel 2024 e dedicato agli agenti di viaggio qualificati Aussie Specialists. Un viaggio che è stato reso ancora più emozionante dato che sono stati i primi agenti di viaggio a ritrovarsi a Melbourne, la città dove Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open.



Gli agenti di viaggio selezionati hanno avuto l’opportunità di immergersi nella vibrante atmosfera sportiva della città, di esplorare l’altrettanto meravigliosa offerta culturale della città e la sua proposta gastronomica.



Il viaggio è poi proseguito nell’incontaminato stato del Western Australia dove gli agenti hanno potuto visitare Perth, la regione vitinicola di Margaret River e le magnifiche spiagge della costa meridionale dello stato, e chiudere l’esperienza con il momento più tenero e simpatico che l’Australia ha da offrire: l’incontro con i quokka di Rottnest Island! Aussie Specialist Program

L’Aussie Specialist Program è il programma di formazione di Tourism Australia dedicato a tutti gli operatori del settore in collaborazione con gli Stati e i Territori australiani. Il pluripremiato e gratuito programma offre agli agenti di viaggio internazionali le conoscenze e le competenze per vendere l’Australia in modo più efficace. Condividi

