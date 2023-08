Torna il prossimo settembre la Nyc Broadway Week Torna il prossimo settembre, per la sua edizione autunnale, la Nyc Broadway Week, l’appuntamento semestrale organizzato dalla New York City Tourism + Conventions, in collaborazione con The Broadway League. Giunta ormai alla sua dodicesima edizione, dal suo lancio nell’inverno 2011 la Broadway Week ha venduto complessivamente più di 2,1 milioni di biglietti, generando oltre 150 milioni di dollari di entrate per Broadway. Per questo appuntamento autunnale, previsti biglietti 2X1 per un totale di 24 spettacoli. Il programma si svolgerà dal 4 al 17 settembre. “Siamo entusiasti di annunciare il ritorno della Nyc Broadway Week, che offre ai visitatori e agli abitanti di New York l’opportunità di godersi le migliori produzioni teatrali del mondo a un prezzo straordinario – sottolinea Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions -. La Nyc Broadway Week celebra la vivacità e la creatività del teatro e comprende spettacoli per tutti i gusti, tra cui produzioni vincitrici di Tony Award, storie amate dai bambini e grandi classici”. Condividi

