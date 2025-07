Thailandia: rinviata a metà 2026 l’entrata in vigore della tassa di ingresso per i turisti stranieri Il governo della Thailandia ha ufficialmente posticipato fino al 2026 l’introduzione della tassa di soggiorno per i turisti stranieri, dopo una serie di ritardi nell’attuazione e sospensioni temporanee. La tassa non entrerà in vigore prima della metà dell’anno prossimo. La decisione è stata presa in un momento delicato per il turismo thailandese, che sta vivendo una battuta d’arresto a causa delle incertezze legate all’economia. All’inizio di luglio, gli arrivi turistici hanno raggiunto circa 17 milioni, con un calo del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il rallentamento ha sollevato preoccupazioni nel settore turistico, che contribuisce per circa il 20% al Pil del Paese. Gli analisti suggeriscono che le pressioni economiche in mercati chiave come la Cina potrebbero influenzare la domanda. La forza del baht e l’aumento dei costi dei biglietti aerei hanno inoltre reso il Paese una destinazione più costosa da visitare. Guardando al futuro, l’imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti sulla Thailandia potrebbe avere un effetto a catena sulle economie, portando a una riduzione della spesa per i viaggi internazionali. «Stiamo rimandando l’attuazione fino a quando la domanda turistica non riprenderà» ha dichiarato il viceministro del Turismo Chakrapol Tangsutthitham. L’introduzione di una tassa turistica – del valore di circa 300 baht (7,50 euro) – era stata approvata per la prima volta nel 2023. Condividi

