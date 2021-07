Thailandia: oggi anche Koh Samui torna accessibile ai viaggiatori vaccinati

L’isola di Koh Samui da oggi è tornata accessibile ai turisti internazionali, purché abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. La Thailandia porta avanti così il proprio iter di riapertura, varato lo scorso 1° luglio con Phuket, l’isola scelta come prima destinazione per testare i protocolli definiti dal governo thailandese e da Tourism Authority of Thailand.

Koh Samui rappresenta da sempre una delle località più ambite. Un luogo che, nonostante l’importanza dei flussi turistici di cui è oggetto, ha saputo preservare ritmi di vita rilassati ed un’atmosfera ideale per le famiglie e le coppie in viaggio di nozze. L’attrattiva principale dell’isola sono, naturalmente, le splendide spiagge con l’elevata scelta di alloggi a ridosso del mare, una delle prerogative peculiari e vincenti che la caratterizzano

Il protocollo di accesso a Koh Samui è sovrapponibile a quanto determinato in precedenza per Phuket e rimarrà tale anche per le prossime tappe di riapertura. Da oggi, 15 luglio, il programma “Samui Plus” coprirà aree e percorsi specifici nelle tre isole di Ko Samui, Ko Phangan e Ko Tao nella provincia di Surat Thani.

All’arrivo in Thailandia, all’aeroporto di Bangkok sarà lo staff aeroportuale a scortare i passeggeri all’Health Control Checkpoint; i viaggiatori devono procedere con l’installazione dell’App Thailand Plus; lo staff aeroportuale scorterà i passeggeri al security checkpoint e poi ad attendere il volo per Samui.

Una volta giunti a Koh Samui, i viaggiatori devono procedere all’installazione dell’App Mor Chana e registrazione del Samui Health Pass; è previsto l’arrivo in hotel Samui Extra+ con veicoli designati; una volta in hotel si procede con il primo test Covid. Ce ne saranno altri in base al numero dei giorni di soggiorno nei giorni 6/7 (in hotel) e 12/13 (in ospedale)

Il giorno dell’arrivo non sarà consentito uscire dalla propria stanza fino all’arrivo del risultato del test. Successivamente e con esito negativo: dal giorno 1 al giorno 3: si può lasciare la camera d’albergo solo per frequentare aree designate nell’hotel; dal giorno 4 al giorno 7: ci si può muovere all’interno di percorsi designati ed effettuare tour solo a Koh Samui; dal giorno 8 al giorno 14: è necessario rimanere in un SHA+ hotel e solo dopo aver ricevuto esito negativo al test si può viaggiare tra Samui, Koh Phangan e Koh Tao; dal giorno 15: se l’ultimo test del giorno 12/13 è negativo, si può andare ovunque in Thailandia.