Thailandia: gli arrivi italiani superano le attese. Gli appuntamenti col trade

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è soddisfazione in casa MyItalytotheworld, il tour operator online lanciato a ottobre 2022 e presentato ufficialmente al trade in occasione del Tove 2023. “Lo scorso è stato senza dubbio un anno importante - spiega Marella Bagnoli, general manager di MyItalytotheWorld -. Diversamente da altre realtà già consolidate sul mercato, per noi i dodici mesi appena trascorsi sono stati una partenza più che una ripartenza. Ci siamo preparati al decollo e abbiamo spiccato il volo. Adesso dobbiamo stabilizzare la nostra rotta”. Un inizio arricchito anche dal numero di agenzie che si sono registrate sul portale, nell’area a loro riservata, in numero “superiore alle nostre aspettative”. Il dato su cui porre l’accento, inoltre, è che sono tutte registrazioni concretamente attive. Il giro d’affari relativo al 2023, seppur riferito a una realtà che si può a tutti gli effetti definire ancora una start-up, è stato più che buono, "La chiusura dell’anno in positivo va considerata un grosso successo - prosegue Marella Bagnoli -. Tra i prodotti che hanno registrato una percentuale di vendita maggiore si posizionano al primo posto gli hotel, grazie alla nostra competitività, cui fanno seguito i musei e le attività a essi correlate, core business della nostra società”. Il modulo del noleggio auto, novità introdotta nel mese di settembre, ha poi registrato un’ottima perfomance, grazie anche alla vendita con o senza franchigia, a seconda delle necessità del cliente. In ultima analisi, poi, hanno pesato positivamente pure gli short break, a livello sia europeo, sia mondiale. “Per il 2024 è nostra intenzione puntare sul consolidamento dei clienti e dei fornitori di servizi e sull’ulteriore implementazione di tutti i prodotti attualmente caricati sulla piattaforma - conclude Marella Bagnoli -. L’area dedicata alle agenzie di viaggio è stata sottoposta a numerosi aggiornamenti, oltre che a un certosino lavoro di perfezionamento che garantisce stabilità, velocità e ottime performances”. [post_title] => MyItalytotheWorld chiude bene il primo anno di attività [post_date] => 2024-01-11T10:31:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704969068000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il traffico aereo internazionale ha superato il 99% dei livelli del 2019: a certificare la totale ripresa post pandemia sono i dati Iata relativi al mese di novembre, che mostrano anche una crescita a livello globale in termini di Rpk del +29,7% rispetto al novembre 2022. Il traffico internazionale è aumentato del 26,4% rispetto a novembre 2022, con la regione Asia-Pacifico che ha continuato a registrare i risultati più elevati su base annua (+63,8%), ma tutte le regioni hanno registrato un miglioramento rispetto all'anno precedente. Gli Rpk internazionali di novembre 2023 hanno raggiunto il 94,5% dei livelli di novembre 2019. - Il traffico nazionale di novembre 2023 è aumentato del 34,8% rispetto a novembre 2022: la crescita è stata particolarmente forte in Cina (+272%), che si è ripresa dalle restrizioni di viaggio Covid ancora in vigore un anno fa. I viaggi interni negli Stati Uniti, beneficiando della forte domanda per le festività del Ringraziamento, hanno raggiunto un nuovo massimo, con una crescita del +9,1% rispetto a novembre 2019. «Ci stiamo avvicinando sempre di più al superamento del picco del 2019 per i viaggi aerei. I venti contrari dell'economia non stanno dissuadendo le persone dal prendere il volo. I viaggi internazionali rimangono del 5,5% al di sotto dei livelli pre-pandemia, ma il divario si sta rapidamente riducendo. E i mercati nazionali sono rimasti costantemente al di sopra dei livelli pre-pandemia da aprile» ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata. Walsh ha ricordato anche la necessità di aumentare la produzione di Saf a livello globale per avanzare lungo di percorso di decarbonizzazione del trasporto aereo: «Ci aspettiamo che il 2024 sia l'anno in cui i governi daranno seguito alle loro dichiarazioni e adotteranno finalmente misure politiche complete per incentivare il rapido aumento della produzione di Saf». [post_title] => Traffico aereo oltre il 99% dei livelli pre-pandemia: i dati Iata di novembre [post_date] => 2024-01-11T10:04:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704967466000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459171 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna l'International Lgbtq+ Wedding Congress che, dopo la prima edizione veneziana, replica quest'anno a Barcellona, dal 16 al 18 febbraio, presso l’Atzavara Hotel & Spa. Al centro dei lavori del primo evento internazionale dedicato al mondo del wedding Lgbtq+ ci sono stati temi quali le storie di imprese di successo e il networking, nonché argomenti di attualità, quali le unioni civili, il ddl Zan e l'inclusione. L'evento ha coinvolto oltre 200 partecipanti tra operatori, strutture ricettive, guide turistiche ed agenzie di viaggio, 100 professionisti internazionali della wedding industry e per finire oltre 30 guest speaker di fama internazionale. Con il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi in tutto il mondo, l’industria delle nozze Lgbtq+ si riunisce quindi per aggiornarsi sulle nuove prospettive del settore. Il secondo appuntamento internazionale sul turismo del matrimonio Lgbtq+ si sviluppa intorno al tema della sostenibilità sociale come valore di un segmento dal punto di vista etico, ma anche economico. Un’occasione per tutte le imprese di entrare a far parte della wedding industry inclusiva e di informarsi e formarsi su come diventare un punto di riferimento per questo importante segmento di mercato in forte crescita. “Quando abbiamo scelto la destinazione per la seconda edizione del congresso, ci è venuta subito in mente la Spagna e in particolare Barcellona - ha ribadito Sandra Santoro, event director del progetto -. Il suo impegno per l'uguaglianza, la vivace comunità Lgbtq+, l'architettura accattivante, l'eccellenza culinaria e la diversità culturale creano un'atmosfera senza precedenti di accettazione e celebrazione. Noi siamo entusiasti di riunire professionisti del settore, attivisti e alleati per promuovere conversazioni significative e creare un futuro più inclusivo per i matrimoni Lgbtq+ in tutto il mondo, in una destinazione che celebra l’amore e abbraccia la bellezza della diversità da sempre”. [post_title] => A Barcellona la seconda edizione dell'International Lgbtq+ Wedding Congress [post_date] => 2024-01-10T13:58:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704895129000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459135 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Performance operativa positiva per American Airlines durante il periodo delle vacanze invernali, che ha visto il vettore cancellare il minor numero di voli tra le principali compagnie aeree, operando un numero significativamente maggiore di voli in orario rispetto al periodo delle vacanze dello scorso anno. Un risultato ottenuto a dispetto delle condizioni meteorologiche avverse in molte aree del paese e un volume significativo di operazioni non previste, che non dipendono dalle compagnie aeree, che hanno comportato un aumento dei ritardi del controllo del traffico aereo. «Quando i passeggeri acquistano un biglietto con American contano su di noi per operazioni sicure e affidabili e sono orgoglioso di dire che, grazie al duro lavoro dei membri del nostro team, abbiamo mantenuto questo impegno, nonostante le difficoltà del periodo, tra cui le difficili condizioni meteorologiche e l’aumento della congestione del controllo del traffico aereo - ha dichiarato David Seymour, chief operating officer di American -. Apprezziamo la collaborazione dei nostri partner federali – la Federal Aviation Administration, la Transportation Security Administration e la U.S. Customs and Border Protection – per il loro ruolo fondamentale nel rendere un successo i viaggi in questo periodo festivo». Durante le settimane di grande traffico per le festività, American ha accolto quasi 7,8 milioni di passeggeri su oltre 71.000 voli dal 20 dicembre e fino all’8 gennaio. Al 3 gennaio, la compagnia ha preceduto i suoi principali concorrenti nel fattore di completamento, cancellando il minor numero di voli. American non ha cancellato un solo volo mainline nei primi sei giorni di questo periodo festivo (con nove giorni totali senza cancellazioni mainline). Solo 16 voli mainline sono stati cancellati in questo periodo di vacanza. Le prestazioni di American in termini di puntualità di partenze e arrivi sono migliorate di circa il 15% rispetto al periodo festivo del 2022. I continui investimenti e l’attenzione di American nella gestione dei bagagli in tutto il network stanno dando i loro frutti, con la metrica chiave che misura la performance della gestione dei bagagli migliorata del 66% rispetto al periodo festivo dello scorso anno. [post_title] => American Airlines: bene la performance operativa durante le festività [post_date] => 2024-01-10T11:44:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704887067000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459105 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' una vera e propria escalation positiva quella che ha visto protagonista nel 2023 l'aeroporto internazionale dell'Umbria - Perugia "San Francesco d'Assisi". Con i 22.003 passeggeri registrati a dicembre (+43% sul 2019 e +27% sul 2022), il dato complessivo per i 12 mesi ha raggiunto infatti i 532.474 transiti, pari ad una crescita del +143% sul 2019 e del +44% rispetto al 2022 (quando furono 369.222). «Un risultato atteso, visti i numerosi record registrati nel corso di tutto l'anno, ma assolutamente impensabile fino a pochi anni fa, quando il traffico medio si attestava sui 220 mila passeggeri annui - sottolinea in una nota la Sase, società di gestione dello scalo -. Grazie ad una programmazione che ha visto operative 16 rotte, con fino ad oltre 100 voli di linea settimanali, l'aeroporto dell'Umbria ha confermato il suo trend di crescita registrando incrementi di traffico in ogni mese dell'anno e stabilendo i nuovi record mensili ininterrottamente da gennaio a dicembre». La chiusura annuale ad oltre 530 mila passeggeri consente al "San Francesco d'Assisi" di scalare nuovamente posizioni nella classifica dei 42 aeroporti italiani, raggiungendo la 20/a posizione grazie al sorpasso su Ancona. Nel dettaglio, il 66% dei passeggeri è stato registrato su voli internazionali, il 33% su voli nazionali e l'1% su voli di aviazione generale e charter. L'aeroporto ha sottolineato, inoltre, come nel biennio 2022-2023 lo scalo - grazie agli oltre 900.000 passeggeri transitati - abbia generato un traffico pari a quello registrato nei cinque anni precedenti (periodo 2017-2021). Per quanto riguarda la puntualità dei voli, nel periodo gennaio - dicembre lo scalo ha assistito oltre 1.700 voli partenti, con un “on-time performance” da parte delle compagnie del 54% entro i 15 minuti e del 73% sopra ai 15 minuti. Sase ha ottenuto invece un indice di puntualità del 98,6%. S «Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questi straordinari risultati per il 2023, che ha visto il nostro aeroporto eccellere sia per quanto riguarda l’incremento del traffico sia per ciò che concerne la qualità del servizio erogato a compagnie e passeggeri - ha commentato Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. Guardiamo con entusiasmo al futuro, impegnandoci a continuare a fornire servizi di alta qualità e a sostenere lo sviluppo economico del territorio». [post_title] => L'accelerata dell'Aeroporto dell'Umbria: traffico passeggeri a +143% sul 2019 [post_date] => 2024-01-10T10:05:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704881153000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459063 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Israele ha accolto 3 milioni di turisti nel 2023, con i primi nove mesi prima dello scoppio del conflitto con Hamas che hanno stabilito un vero e proprio record per i flussi provenienti dagli Stati Uniti. Secondo i dati del Ministero del Turismo israeliano, i numeri complessivi sono chiaramente inferiori ai 4,5 milioni di turisti giunti nel Paese nel 2019, a causa dell'improvviso crollo degli arrivi nell'ultimo trimestre dell'anno, quando la maggior parte delle compagnie aeree internazionali ha sospeso i voli per Israele, ma è stato comunque superiore alla cifra di 2,67 milioni registrata nel 2022. Complessivamente, le entrate turistiche hanno raggiunto i 4,85 miliardi di dollari. La top ten 2023 dei principali mercati per numero di visitatori in Israele include, nell'ordine, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Russia, Germania, Italia, Romania, Polonia, Canada e Spagna. La durata media del soggiorno è stata di otto giorni, con il 70% dei viaggiatori che è arrivo in Israele in modo indipendente e il 30% come parte di gruppi organizzati; il 57% dei turisti era alla prima visita, mentre il 43% aveva visitato la destinazione più di una volta. Il 60% dei turisti ha soggiornato in hotel o villaggi, mentre il 19% ha scelto di alloggiare presso parenti e amici e il 13% ha preferito soluzioni in affitto a breve termine. [post_title] => Israele: 3 milioni di turisti nel 2023, fino a prima dello scoppio del conflitto [post_date] => 2024-01-09T12:22:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704802944000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459058 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroporti di Puglia ha centrato il risultato migliore di sempre nel 2023 con un totale di 9.680.017 passeggeri transitati negli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. «Chiudere il 2023 con un traffico che ha sfiorato i 10 milioni di passeggeri – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - non può che inorgoglirci. Nonostante la crisi in Ucraina e la guerra in Israele, abbiamo raggiunto il nostro miglior risultato di sempre, lavorando perché i nostri aeroporti non subissero contraccolpi. E penso che, leggendo lo straordinario dato finale, ci siamo riusciti egregiamente. Ancora una volta ha funzionato la squadra di AdP che lavora senza sosta per offrire standard sempre più elevati delle nostre infrastrutture e nuovi collegamenti da e per il nostro territorio e la fiducia quotidiana mostrata dalla Regione Puglia. Ad oggi stiamo lavorando sui nostri scali, sulla sempre più crescente domanda di rotte e sul nostro personale, punto di forza di Aeroporti di Puglia. Ma non solo. Quest’anno abbiamo sfide importanti che non possono coglierci impreparati, quali il Mam a marzo su Grottaglie e il G7 a giugno». Da sottolineare come nel biennio 2022-2023 il traffico passeggeri sui due aeroporti principali si sia apprezzato del 16,5% rispetto ai valori pre-pandemia del 2019, già da record. Nell’anno appena concluso, l’aeroporto di Bari ha superato il traguardo del 2022: 270.000 passeggeri in più, tra arrivi e partenze, rispetto al 2022, hanno permesso allo scalo di toccare quota 6.461.179 passeggeri. Di questi 3.129.024 si riferiscono alla linea internazionale, in crescita del +19% rispetto al dato globale dell’anno precedente. Anche l’aeroporto del Salento di Brindisi ha registrato un sensibile miglioramento del traffico di linea internazionale che nel 2023, con 876.111 passeggeri, è cresciuto del 16,3% rispetto all’anno precedente (753.100 passeggeri). Sostanzialmente stabile il traffico di linea nazionale, che ha registrato una leggera flessione dello 0,7% rispetto al 2022 (2.274.972 passeggeri nel 2023 a fronte di 2.290.634 passeggeri nel 2022). [post_title] => Aeroporti di Puglia: il 2023 sfiora i 10 milioni di passeggeri, miglior dato di sempre [post_date] => 2024-01-09T11:57:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704801443000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459047 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitBritain stima il ritorno ai livelli 2019 in termini di arrivi e spesa dei visitatori internazionali entro l'inizio del 2025. Questo il dato conclusivo delle previsioni elaborate dall'ente per il 2024, che mostrano un aumento delle visite e delle spese in entrata nel Regno Unito rispetto al 2023, anche se con tassi di ripresa e di crescita diversi a seconda dei mercati presi in considerazione. La spesa globale dei visitatori internazionali si attesterà quest'anno a quota 34,1 miliardi di sterline, con un aumento del 7% rispetto a quella del 2023 e del 20% se paragonata al 2019 (anche se, allineata al tasso di inflazione, si ferma al 96% dei livelli del 2019). La previsione degli arrivi indica 39,5 milioni, in crescita quindi del +5% rispetto ai 37,8 milioni previsti per il 2023; tuttavia, inferiore del 3% rispetto ai livelli del 2019. Gli Stati Uniti continuano a guidare la ripresa del turismo con una spesa record da parte dei visitatori Usa nel 2023, +28% nel 2019; VisitBritain prevede che il contributo del mercato statunitense nel 2024 salirà a 6,7 miliardi di sterline: in pratica i turisti visitatori americani contribuiranno con quasi 1 sterlina ogni 5 del totale. L'Europa ha un po' rallentato il passo di crescita e la spesa, in termini reali, è rimasta appena al di sotto del 2019. La Cina, il secondo mercato inbound di maggior valore per il Regno Unito nel 2019, ha continuato a riprendersi e il numero di visitatori è aumentato per tutto il 2023, anche se in generale la ripresa dell'Asia orientale è stata relativamente più lenta. VisitBritain prevede che la Cina si riprenderà fino a raggiungere un valore di 1,7 miliardi di sterline nel 2024, diventando il quarto mercato di visitatori in entrata di maggior valore per la destinazione. «I visitatori internazionali spendono decine di miliardi di sterline nel Regno Unito e queste entrate sostengono le economie locali e i posti di lavoro, quindi è stato fantastico vedere la crescita a due cifre della spesa dagli Stati Uniti (...) così come la crescita complessiva prevista quest'anno sul 2023 - ha commentato Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. Tuttavia, abbiamo assistito a un rallentamento del ritmo complessivo della ripresa rispetto alla forte partenza registrata nella prima metà del 2023 e dobbiamo affrontare una forte concorrenza da parte dei nostri vicini europei. Per spingere la spesa in Gran Bretagna, le nostre campagne internazionali rimarranno concentrate sui mercati in forte crescita, tra cui l'Australia e gli Stati Uniti, e continueremo a competere nei nostri principali mercati europei e nei Paesi Ccg». [post_title] => Regno Unito: spesa e arrivi internazionali ai livelli pre-Covid entro inizio 2025 [post_date] => 2024-01-09T11:44:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704800653000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459052 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Marco Giovidelli è il nuovo group mice sales manager dell'Italian Hospitality Collection. Con un’esperienza ventennale nel settore dell'ospitalità e una conoscenza approfondita del settore mice, con focus particolare sulle vendite e sull'organizzazione di eventi tematici e congressi, negli ultimi anni Giovidelli ha ricoperto il ruolo di associate director of sales di Egnazia Ospitalità Italiana e, ancor prima, è stato cluster senior sales manager di Melià Hotels. Nel suo ruolo in Ihc, si occuperà di rafforzare il mercato italiano e internazionale della meeting industry, promuovendo le strutture del gruppo come mete per il turismo d’affari e per il comparto incentive. “Diamo il benvenuto a Marco Giovidelli e siamo certi che la sua leadership e il suo background di valore contribuiranno in modo significativo a rafforzare la nostra presenza nel segmento mice, promuovendo le nostre strutture come mete per incontri istituzionali, lanci di prodotto, convention aziendali e appuntamenti incentive - commenta la group director of sales & marketing di Ihc, Ksenia Muzykantova -. Auguriamo un grande successo a Marco in questo nuovo ruolo". [post_title] => Marco Giovidelli nuovo group mice sales manager dell'Italian Hospitality Collection [post_date] => 2024-01-09T11:35:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704800112000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "thailandia gli arrivi italiani superano le attese gli appuntamenti col trade" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":70,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2397,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è soddisfazione in casa MyItalytotheworld, il tour operator online lanciato a ottobre 2022 e presentato ufficialmente al trade in occasione del Tove 2023. “Lo scorso è stato senza dubbio un anno importante - spiega Marella Bagnoli, general manager di MyItalytotheWorld -. Diversamente da altre realtà già consolidate sul mercato, per noi i dodici mesi appena trascorsi sono stati una partenza più che una ripartenza. Ci siamo preparati al decollo e abbiamo spiccato il volo. Adesso dobbiamo stabilizzare la nostra rotta”.\r

\r

Un inizio arricchito anche dal numero di agenzie che si sono registrate sul portale, nell’area a loro riservata, in numero “superiore alle nostre aspettative”. Il dato su cui porre l’accento, inoltre, è che sono tutte registrazioni concretamente attive. Il giro d’affari relativo al 2023, seppur riferito a una realtà che si può a tutti gli effetti definire ancora una start-up, è stato più che buono, \"La chiusura dell’anno in positivo va considerata un grosso successo - prosegue Marella Bagnoli -. Tra i prodotti che hanno registrato una percentuale di vendita maggiore si posizionano al primo posto gli hotel, grazie alla nostra competitività, cui fanno seguito i musei e le attività a essi correlate, core business della nostra società”.\r

\r

Il modulo del noleggio auto, novità introdotta nel mese di settembre, ha poi registrato un’ottima perfomance, grazie anche alla vendita con o senza franchigia, a seconda delle necessità del cliente. In ultima analisi, poi, hanno pesato positivamente pure gli short break, a livello sia europeo, sia mondiale. “Per il 2024 è nostra intenzione puntare sul consolidamento dei clienti e dei fornitori di servizi e sull’ulteriore implementazione di tutti i prodotti attualmente caricati sulla piattaforma - conclude Marella Bagnoli -. L’area dedicata alle agenzie di viaggio è stata sottoposta a numerosi aggiornamenti, oltre che a un certosino lavoro di perfezionamento che garantisce stabilità, velocità e ottime performances”.","post_title":"MyItalytotheWorld chiude bene il primo anno di attività","post_date":"2024-01-11T10:31:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704969068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il traffico aereo internazionale ha superato il 99% dei livelli del 2019: a certificare la totale ripresa post pandemia sono i dati Iata relativi al mese di novembre, che mostrano anche una crescita a livello globale in termini di Rpk del +29,7% rispetto al novembre 2022.\r

\r

Il traffico internazionale è aumentato del 26,4% rispetto a novembre 2022, con la regione Asia-Pacifico che ha continuato a registrare i risultati più elevati su base annua (+63,8%), ma tutte le regioni hanno registrato un miglioramento rispetto all'anno precedente. Gli Rpk internazionali di novembre 2023 hanno raggiunto il 94,5% dei livelli di novembre 2019.\r

\r

- Il traffico nazionale di novembre 2023 è aumentato del 34,8% rispetto a novembre 2022: la crescita è stata particolarmente forte in Cina (+272%), che si è ripresa dalle restrizioni di viaggio Covid ancora in vigore un anno fa. I viaggi interni negli Stati Uniti, beneficiando della forte domanda per le festività del Ringraziamento, hanno raggiunto un nuovo massimo, con una crescita del +9,1% rispetto a novembre 2019.\r

\r

«Ci stiamo avvicinando sempre di più al superamento del picco del 2019 per i viaggi aerei. I venti contrari dell'economia non stanno dissuadendo le persone dal prendere il volo. I viaggi internazionali rimangono del 5,5% al di sotto dei livelli pre-pandemia, ma il divario si sta rapidamente riducendo. E i mercati nazionali sono rimasti costantemente al di sopra dei livelli pre-pandemia da aprile» ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata.\r

\r

Walsh ha ricordato anche la necessità di aumentare la produzione di Saf a livello globale per avanzare lungo di percorso di decarbonizzazione del trasporto aereo: «Ci aspettiamo che il 2024 sia l'anno in cui i governi daranno seguito alle loro dichiarazioni e adotteranno finalmente misure politiche complete per incentivare il rapido aumento della produzione di Saf».","post_title":"Traffico aereo oltre il 99% dei livelli pre-pandemia: i dati Iata di novembre","post_date":"2024-01-11T10:04:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704967466000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459171","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna l'International Lgbtq+ Wedding Congress che, dopo la prima edizione veneziana, replica quest'anno a Barcellona, dal 16 al 18 febbraio, presso l’Atzavara Hotel & Spa. Al centro dei lavori del primo evento internazionale dedicato al mondo del wedding Lgbtq+ ci sono stati temi quali le storie di imprese di successo e il networking, nonché argomenti di attualità, quali le unioni civili, il ddl Zan e l'inclusione. L'evento ha coinvolto oltre 200 partecipanti tra operatori, strutture ricettive, guide turistiche ed agenzie di viaggio, 100 professionisti internazionali della wedding industry e per finire oltre 30 guest speaker di fama internazionale.\r

\r

Con il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi in tutto il mondo, l’industria delle nozze Lgbtq+ si riunisce quindi per aggiornarsi sulle nuove prospettive del settore. Il secondo appuntamento internazionale sul turismo del matrimonio Lgbtq+ si sviluppa intorno al tema della sostenibilità sociale come valore di un segmento dal punto di vista etico, ma anche economico. Un’occasione per tutte le imprese di entrare a far parte della wedding industry inclusiva e di informarsi e formarsi su come diventare un punto di riferimento per questo importante segmento di mercato in forte crescita.\r

\r

“Quando abbiamo scelto la destinazione per la seconda edizione del congresso, ci è venuta subito in mente la Spagna e in particolare Barcellona - ha ribadito Sandra Santoro, event director del progetto -. Il suo impegno per l'uguaglianza, la vivace comunità Lgbtq+, l'architettura accattivante, l'eccellenza culinaria e la diversità culturale creano un'atmosfera senza precedenti di accettazione e celebrazione. Noi siamo entusiasti di riunire professionisti del settore, attivisti e alleati per promuovere conversazioni significative e creare un futuro più inclusivo per i matrimoni Lgbtq+ in tutto il mondo, in una destinazione che celebra l’amore e abbraccia la bellezza della diversità da sempre”.","post_title":"A Barcellona la seconda edizione dell'International Lgbtq+ Wedding Congress","post_date":"2024-01-10T13:58:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1704895129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Performance operativa positiva per American Airlines durante il periodo delle vacanze invernali, che ha visto il vettore cancellare il minor numero di voli tra le principali compagnie aeree, operando un numero significativamente maggiore di voli in orario rispetto al periodo delle vacanze dello scorso anno.\r

\r

Un risultato ottenuto a dispetto delle condizioni meteorologiche avverse in molte aree del paese e un volume significativo di operazioni non previste, che non dipendono dalle compagnie aeree, che hanno comportato un aumento dei ritardi del controllo del traffico aereo.\r

\r

«Quando i passeggeri acquistano un biglietto con American contano su di noi per operazioni sicure e affidabili e sono orgoglioso di dire che, grazie al duro lavoro dei membri del nostro team, abbiamo mantenuto questo impegno, nonostante le difficoltà del periodo, tra cui le difficili condizioni meteorologiche e l’aumento della congestione del controllo del traffico aereo - ha dichiarato David Seymour, chief operating officer di American -. Apprezziamo la collaborazione dei nostri partner federali – la Federal Aviation Administration, la Transportation Security Administration e la U.S. Customs and Border Protection – per il loro ruolo fondamentale nel rendere un successo i viaggi in questo periodo festivo».\r

\r

Durante le settimane di grande traffico per le festività, American ha accolto quasi 7,8 milioni di passeggeri su oltre 71.000 voli dal 20 dicembre e fino all’8 gennaio. Al 3 gennaio, la compagnia ha preceduto i suoi principali concorrenti nel fattore di completamento, cancellando il minor numero di voli. American non ha cancellato un solo volo mainline nei primi sei giorni di questo periodo festivo (con nove giorni totali senza cancellazioni mainline). Solo 16 voli mainline sono stati cancellati in questo periodo di vacanza.\r

\r

Le prestazioni di American in termini di puntualità di partenze e arrivi sono migliorate di circa il 15% rispetto al periodo festivo del 2022. I continui investimenti e l’attenzione di American nella gestione dei bagagli in tutto il network stanno dando i loro frutti, con la metrica chiave che misura la performance della gestione dei bagagli migliorata del 66% rispetto al periodo festivo dello scorso anno.","post_title":"American Airlines: bene la performance operativa durante le festività","post_date":"2024-01-10T11:44:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704887067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459105","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' una vera e propria escalation positiva quella che ha visto protagonista nel 2023 l'aeroporto internazionale dell'Umbria - Perugia \"San Francesco d'Assisi\". Con i 22.003 passeggeri registrati a dicembre (+43% sul 2019 e +27% sul 2022), il dato complessivo per i 12 mesi ha raggiunto infatti i 532.474 transiti, pari ad una crescita del +143% sul 2019 e del +44% rispetto al 2022 (quando furono 369.222).\r

\r

«Un risultato atteso, visti i numerosi record registrati nel corso di tutto l'anno, ma assolutamente impensabile fino a pochi anni fa, quando il traffico medio si attestava sui 220 mila passeggeri annui - sottolinea in una nota la Sase, società di gestione dello scalo -. Grazie ad una programmazione che ha visto operative 16 rotte, con fino ad oltre 100 voli di linea settimanali, l'aeroporto dell'Umbria ha confermato il suo trend di crescita registrando incrementi di traffico in ogni mese dell'anno e stabilendo i nuovi record mensili ininterrottamente da gennaio a dicembre».\r

\r

La chiusura annuale ad oltre 530 mila passeggeri consente al \"San Francesco d'Assisi\" di scalare nuovamente posizioni nella classifica dei 42 aeroporti italiani, raggiungendo la 20/a posizione grazie al sorpasso su Ancona.\r

\r

Nel dettaglio, il 66% dei passeggeri è stato registrato su voli internazionali, il 33% su voli nazionali e l'1% su voli di aviazione generale e charter. L'aeroporto ha sottolineato, inoltre, come nel biennio 2022-2023 lo scalo - grazie agli oltre 900.000 passeggeri transitati - abbia generato un traffico pari a quello registrato nei cinque anni precedenti (periodo 2017-2021).\r

\r

Per quanto riguarda la puntualità dei voli, nel periodo gennaio - dicembre lo scalo ha assistito oltre 1.700 voli partenti, con un “on-time performance” da parte delle compagnie del 54% entro i 15 minuti e del 73% sopra ai 15 minuti. Sase ha ottenuto invece un indice di puntualità del 98,6%. S\r

\r

«Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questi straordinari risultati per il 2023, che ha visto il nostro aeroporto eccellere sia per quanto riguarda l’incremento del traffico sia per ciò che concerne la qualità del servizio erogato a compagnie e passeggeri - ha commentato Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. Guardiamo con entusiasmo al futuro, impegnandoci a continuare a fornire servizi di alta qualità e a sostenere lo sviluppo economico del territorio».","post_title":"L'accelerata dell'Aeroporto dell'Umbria: traffico passeggeri a +143% sul 2019","post_date":"2024-01-10T10:05:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704881153000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459063","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Israele ha accolto 3 milioni di turisti nel 2023, con i primi nove mesi prima dello scoppio del conflitto con Hamas che hanno stabilito un vero e proprio record per i flussi provenienti dagli Stati Uniti.\r

\r

Secondo i dati del Ministero del Turismo israeliano, i numeri complessivi sono chiaramente inferiori ai 4,5 milioni di turisti giunti nel Paese nel 2019, a causa dell'improvviso crollo degli arrivi nell'ultimo trimestre dell'anno, quando la maggior parte delle compagnie aeree internazionali ha sospeso i voli per Israele, ma è stato comunque superiore alla cifra di 2,67 milioni registrata nel 2022.\r

\r

Complessivamente, le entrate turistiche hanno raggiunto i 4,85 miliardi di dollari.\r

\r

La top ten 2023 dei principali mercati per numero di visitatori in Israele include, nell'ordine, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Russia, Germania, Italia, Romania, Polonia, Canada e Spagna.\r

\r

La durata media del soggiorno è stata di otto giorni, con il 70% dei viaggiatori che è arrivo in Israele in modo indipendente e il 30% come parte di gruppi organizzati; il 57% dei turisti era alla prima visita, mentre il 43% aveva visitato la destinazione più di una volta. Il 60% dei turisti ha soggiornato in hotel o villaggi, mentre il 19% ha scelto di alloggiare presso parenti e amici e il 13% ha preferito soluzioni in affitto a breve termine.","post_title":"Israele: 3 milioni di turisti nel 2023, fino a prima dello scoppio del conflitto","post_date":"2024-01-09T12:22:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1704802944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459058","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroporti di Puglia ha centrato il risultato migliore di sempre nel 2023 con un totale di 9.680.017 passeggeri transitati negli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie.\r

\r

«Chiudere il 2023 con un traffico che ha sfiorato i 10 milioni di passeggeri – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - non può che inorgoglirci. Nonostante la crisi in Ucraina e la guerra in Israele, abbiamo raggiunto il nostro miglior risultato di sempre, lavorando perché i nostri aeroporti non subissero contraccolpi. E penso che, leggendo lo straordinario dato finale, ci siamo riusciti egregiamente. Ancora una volta ha funzionato la squadra di AdP che lavora senza sosta per offrire standard sempre più elevati delle nostre infrastrutture e nuovi collegamenti da e per il nostro territorio e la fiducia quotidiana mostrata dalla Regione Puglia. Ad oggi stiamo lavorando sui nostri scali, sulla sempre più crescente domanda di rotte e sul nostro personale, punto di forza di Aeroporti di Puglia. Ma non solo. Quest’anno abbiamo sfide importanti che non possono coglierci impreparati, quali il Mam a marzo su Grottaglie e il G7 a giugno».\r

\r

Da sottolineare come nel biennio 2022-2023 il traffico passeggeri sui due aeroporti principali si sia apprezzato del 16,5% rispetto ai valori pre-pandemia del 2019, già da record.\r

\r

Nell’anno appena concluso, l’aeroporto di Bari ha superato il traguardo del 2022: 270.000 passeggeri in più, tra arrivi e partenze, rispetto al 2022, hanno permesso allo scalo di toccare quota 6.461.179 passeggeri. Di questi 3.129.024 si riferiscono alla linea internazionale, in crescita del +19% rispetto al dato globale dell’anno precedente.\r

\r

Anche l’aeroporto del Salento di Brindisi ha registrato un sensibile miglioramento del traffico di linea internazionale che nel 2023, con 876.111 passeggeri, è cresciuto del 16,3% rispetto all’anno precedente (753.100 passeggeri). Sostanzialmente stabile il traffico di linea nazionale, che ha registrato una leggera flessione dello 0,7% rispetto al 2022 (2.274.972 passeggeri nel 2023 a fronte di 2.290.634 passeggeri nel 2022).","post_title":"Aeroporti di Puglia: il 2023 sfiora i 10 milioni di passeggeri, miglior dato di sempre","post_date":"2024-01-09T11:57:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704801443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459047","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitBritain stima il ritorno ai livelli 2019 in termini di arrivi e spesa dei visitatori internazionali entro l'inizio del 2025. Questo il dato conclusivo delle previsioni elaborate dall'ente per il 2024, che mostrano un aumento delle visite e delle spese in entrata nel Regno Unito rispetto al 2023, anche se con tassi di ripresa e di crescita diversi a seconda dei mercati presi in considerazione.\r

\r

La spesa globale dei visitatori internazionali si attesterà quest'anno a quota 34,1 miliardi di sterline, con un aumento del 7% rispetto a quella del 2023 e del 20% se paragonata al 2019 (anche se, allineata al tasso di inflazione, si ferma al 96% dei livelli del 2019). La previsione degli arrivi indica 39,5 milioni, in crescita quindi del +5% rispetto ai 37,8 milioni previsti per il 2023; tuttavia, inferiore del 3% rispetto ai livelli del 2019.\r

\r

Gli Stati Uniti continuano a guidare la ripresa del turismo con una spesa record da parte dei visitatori Usa nel 2023, +28% nel 2019; VisitBritain prevede che il contributo del mercato statunitense nel 2024 salirà a 6,7 miliardi di sterline: in pratica i turisti visitatori americani contribuiranno con quasi 1 sterlina ogni 5 del totale.\r

\r

L'Europa ha un po' rallentato il passo di crescita e la spesa, in termini reali, è rimasta appena al di sotto del 2019. La Cina, il secondo mercato inbound di maggior valore per il Regno Unito nel 2019, ha continuato a riprendersi e il numero di visitatori è aumentato per tutto il 2023, anche se in generale la ripresa dell'Asia orientale è stata relativamente più lenta. VisitBritain prevede che la Cina si riprenderà fino a raggiungere un valore di 1,7 miliardi di sterline nel 2024, diventando il quarto mercato di visitatori in entrata di maggior valore per la destinazione.\r

\r

«I visitatori internazionali spendono decine di miliardi di sterline nel Regno Unito e queste entrate sostengono le economie locali e i posti di lavoro, quindi è stato fantastico vedere la crescita a due cifre della spesa dagli Stati Uniti (...) così come la crescita complessiva prevista quest'anno sul 2023 - ha commentato Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. Tuttavia, abbiamo assistito a un rallentamento del ritmo complessivo della ripresa rispetto alla forte partenza registrata nella prima metà del 2023 e dobbiamo affrontare una forte concorrenza da parte dei nostri vicini europei. Per spingere la spesa in Gran Bretagna, le nostre campagne internazionali rimarranno concentrate sui mercati in forte crescita, tra cui l'Australia e gli Stati Uniti, e continueremo a competere nei nostri principali mercati europei e nei Paesi Ccg».","post_title":"Regno Unito: spesa e arrivi internazionali ai livelli pre-Covid entro inizio 2025","post_date":"2024-01-09T11:44:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1704800653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459052","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marco Giovidelli è il nuovo group mice sales manager dell'Italian Hospitality Collection. Con un’esperienza ventennale nel settore dell'ospitalità e una conoscenza approfondita del settore mice, con focus particolare sulle vendite e sull'organizzazione di eventi tematici e congressi, negli ultimi anni Giovidelli ha ricoperto il ruolo di associate director of sales di Egnazia Ospitalità Italiana e, ancor prima, è stato cluster senior sales manager di Melià Hotels.\r

\r

Nel suo ruolo in Ihc, si occuperà di rafforzare il mercato italiano e internazionale della meeting industry, promuovendo le strutture del gruppo come mete per il turismo d’affari e per il comparto incentive. “Diamo il benvenuto a Marco Giovidelli e siamo certi che la sua leadership e il suo background di valore contribuiranno in modo significativo a rafforzare la nostra presenza nel segmento mice, promuovendo le nostre strutture come mete per incontri istituzionali, lanci di prodotto, convention aziendali e appuntamenti incentive - commenta la group director of sales & marketing di Ihc, Ksenia Muzykantova -. Auguriamo un grande successo a Marco in questo nuovo ruolo\".","post_title":"Marco Giovidelli nuovo group mice sales manager dell'Italian Hospitality Collection","post_date":"2024-01-09T11:35:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704800112000]}]}}