Thai Airways torna in Italia da luglio con il collegamento Bangkok-Milano Malpensa

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459002 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con un totale passeggeri che ha quasi raggiunto la soglia dei 200 milioni, il 2023 degli aeroporti italiani ha centrato un record storico. «I quasi 200 milioni di passeggeri non sono mai stati raggiunti. E l’incremento dei flussi è accompagnato dall’aumento meno sostenuto dei voli»: così Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti, commenta in un'intervista a Il Corriere della Sera l'andamento dell'anno appena chiuso. Che evidenzia «risultati ottimi (...) e una clamorosa voglia di volare». In altre parole, a volare nei cieli italiani sono stati aeromobili più capienti e con un load factor più elevato e un conseguente minor tasso di inquinamento. A preoccupare, però, il presidente dell'associazione che raccoglie quasi tutti gli scali del nostro Paese, è la mancanza di sufficienti attenzioni da parte del governo al settore: «Servono più coordinamento e attenzione, cosa che speriamo possa concretizzarsi con l’approvazione del “Piano nazionale degli aeroporti”. Abbiamo giudicato positivo che il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, abbia riaperto una consultazione articolata e seria. E servirebbe un sostegno per accelerare gli investimenti per la decarbonizzazione. Da parte nostra c’è l’impegno sulla sostenibilità ambientale». Temi caldi si confermano poi quelli legati agli incentivi degli aeroporti alle compagnie aeree, specie low cost e all'addizionale comunale. Nel primo caso Borgomeo definisce gli incentivi «utili» e definiti «alle condizioni stabilite dagli scali. Se una low cost propone una rotta che non c’è perché un aeroporto non dovrebbe agevolare il collegamento?». Nel caso dell'addizionale comunale il giudizio è secco, già dalla definizione «paradossale, visto che alle amministrazioni vanno pochi centesimi» e indica un ridimensionamento e ridistribuzione di quanto riscosso, «partendo dai piccoli scali». [post_title] => Assaeroporti: 2023 da quasi 200 mln di passeggeri. «C'è una clamorosa voglia di volare» [post_date] => 2024-01-08T12:56:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704718608000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458995 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'atteso ritorno di Thai Airways in Italia si concretizzerà quest'estate quando, da inizio luglio, sarà di nuovo operativo il collegamento tra Bangkok e Milano Malpensa. La rotta sarà servita da un Boeing 787-9 con frequenze da subito giornaliere. La riapertura del volo su Milano rientra nei più ampi progetti della compagnia aerea thailandese per la summer 2024 che includono anche, dal 31 marzo, l'introduzione della rotta da Bangkok a Oslo, - servita da un Boeing 777 - sempre con frequenze giornaliere. Con Milano e Oslo il network europeo di Thai salirà a quota 13 destinazioni. Il vettore rafforzerà inoltre i collegamenti verso Sydney (due voli al giorno) mentre Taipei beneficerà di tre frequenze al giorno. [post_title] => Thai Airways torna in Italia da luglio con il collegamento Bangkok-Milano Malpensa [post_date] => 2024-01-08T11:38:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704713885000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458986 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_377149" align="alignleft" width="300"] Ivano Zilio[/caption] C'è soddisfazione nel gruppo Primarete per il ritorno dei collegamenti su Venezia con Doha e Madrid di Qatar Airways e Air Europa annunciati negli ultimi mesi dell'anno. "Siamo molto contenti - dichiara infatti il presidente, Ivano Zilio -: la nostra partnership con queste due compagnie è di lunga data e anche con i manager che le dirigono. Venezia è per di più un aeroporto fondamentale per il nostro gruppo distributivo, che ha sempre più il core business nel settore biglietteria Iata per agenzie; la reintroduzione del volo di Qatar su Doha costituisce perciò un collegamento indispensabile per l’offerta sul Medio ed Estremo Oriente, mentre il volo di Air Europa sull'hub di Madrid ci fortificherà sull’America Latina". Il gruppo guidato ormai da 30 anni da Zilio continua insomma a consolidare uno degli aspetti più strategici della propria attività: "Siamo una garanzia Iata storica e affidabile nel mercato italiano; la riprova anche la collaborazione di natura commerciale che da anni portiamo avanti con il gruppo Cisalpina. Ma c'è un'altra importante novità per il 2024: l'ulteriore impulso che daremo alla nostra piattaforma semplificata Flypoint MultiGds. Questa permette già a più di mille agenzie viaggi registrate di selezionare i migliori prezzi di voli in pochi secondi opzionandoli o mandandoli in conferma anche su multi tratte". [post_title] => Primarete: le novità Qatar Airways e Air Europa su Venezia rafforzano il core business biglietteria Iata [post_date] => 2024-01-08T11:19:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704712763000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458984 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norse Atlantic Airways ha ottenuto l'approvazione per il lancio di nuovi voli tra Londra Gatwick e Las Vegas: la compagnia, malgrado i recenti tagli delle rotte per San Francisco e la cancellazione di quelle per Boston e Washington - prima del loro avvio il prossimo 31 marzo - diventerà quindi il terzo vettore a fornire voli non-stop dal Regno Unito a Las Vegas. La compagnia aerea conta su una flotta di 15 Boeing 787 Dreamliner e serve diverse città statunitensi oltre a rotte internazionali verso l'Europa. Ad aprile, Norse Atlantic prevede di operare 507 voli, offrendo circa 171.000 posti sul network globale, con un significativo aumento della capacità. Il vettore, operativo da circa un anno e mezzo, punta a centrare il suo primo utile nel 2024, secondo quanto dichiarato dal ceo, Bjørn Tore Larsen. Il ceo ha sottolineato che dei 15 velivoli in flotta attualmente Norse ne opera 10 e ne aggiungerà altri due quest'anno. Una crescita modesta, ma abbastanza significativa. Il piano prevede di crescere di un altro 20% l'anno prossimo. «Occorre essere molto attenti nel gestire la crescita - ha precisato Larsen -. Se non si riempioni gli aerei con passeggeri paganti, bisogna assicurarsi che le entrate siano superiori ai costi. Non è importante solo crescere, ma che la crescita sia redditizia e controllata. E quando si cresce velocemente, si perde anche il controllo e si aggiunge complessità. Per questo motivo, vi sconsiglio di crescere molto velocemente». [post_title] => Norse Atlantic fra tagli e nuove rotte. Larsen: «Serve una crescita redditizia e controllata» [post_date] => 2024-01-08T10:57:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704711430000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'offerta dei collegamenti notturni Trenitalia piace ai viaggiatori: la società ha infatti registrato nel 2023 una crescita del 25% delle prenotazioni e oltre 2 milioni di passeggeri hanno scelto queste soluzioni di viaggio. «I treni notte sono mezzi strategici per ridisegnare il concetto di mobilità in un’ottica di sostenibilità, intermodalità e competitività - ha commentato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia -. La domanda dei viaggi notturni è in crescita e i nuovi collegamenti invernali di Trenitalia e del Polo Passeggeri vanno incontro alle esigenze dei viaggiatori. Lo sviluppo di questo segmento, inoltre, è sostenuto dal piano di investimenti di Trenitalia che, anche grazie ai fondi del Pnrr, sta rinnovando 70 carrozze notte destinati ai treni da e per la Sicilia, che entreranno in servizio entro il 2026». Ad oggi 28 i collegamenti notturni di Trenitalia che consentono di viaggiare in Italia e in Europa. Tra le destinazioni di montagna più richieste nel nostro Paese c’è San Candido, in Trentino-Alto Adige, raggiungibile nei weekend in Intercity notte partendo da Roma. Chi sceglie il Sud, invece, viaggia prevalentemente verso Lecce, Reggio Calabria, Palermo e Siracusa, partendo da Torino, Roma e Milano. In Europa, grazie alla collaborazione con le ferrovie austriache Obb, è possibile raggiungere a bordo dei treni Euronight il centro di Vienna e Monaco di Baviera. Vi sono due collegamenti tra Roma e le due città europee, con fermate intermedie a Firenze e Bologna; e due collegamenti da La Spezia, con fermate intermedie a Genova, Milano e Verona. [post_title] => Trenitalia: oltre 2 milioni di passeggeri sui treni notturni, +25% [post_date] => 2024-01-08T10:26:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704709565000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458946 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Durata media del soggiorno in diminuzione ma richieste in aumento. E' questa la fotografia del mercato open-air scattata dal progetto del gruppo Titanka!, CampingVillage.Marketing, sulla base dei dati delle centinaia di migliaia di richieste che i turisti hanno rivolto alle strutture tramite il proprio network di portali nel 2023. L'anno scorso le vacanze con durata maggiore sono state in particolare quelle di luglio, con una media di 9,2 notti contro le 6,8 di agosto. Una tendenza che si discosta molto da quello del 2022, quando la durata dei soggiorni medi per i due mesi clou dell’estate era identica (nove notti). Probabilmente l’aumento dei listini che molti camping hanno applicato nell’anno appena trascorso ha influito su questo scenario. I turisti, inoltre, si muovono sempre con maggiore anticipo nella prenotazione della propria vacanza. La booking window media è passata dai 69 giorni del 2022 ai 72 del 2023. Nel dettaglio, richieste per giugno sono arrivate con ben 64 giorni di anticipo in media. Ciò significa che le strutture a marzo devono essere già pronte per affrontare la nuova stagione e accogliere tutte le richieste degli ospiti. Infine, il numero di componenti del nucleo familiare è in crescita. La media di persone per richiesta è infatti arrivata a 3,65: un trend in crescita dato dall’aumento del numero di bambini per nucleo familiare in vacanza. [post_title] => Titanka!: durata media del soggiorno in diminuzione ma richieste in aumento nell'open air [post_date] => 2024-01-05T14:28:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704464936000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458908 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova collaborazione culinaria per Swan Hellenic che lancia le crociere Maris in partnership con gli Jeunes Restaurateurs d'Europe: una serie di dieci itinerari, dall'Antartide al Mediterraneo, dall'Europa alla Scandinavia e all'Artico, a bordo della Diana e della Vega. Ogni viaggio vedrà protagonista un astro nascente Jre, che proporrà un piatto d'autore diverso per ciascuna serata della crociera, a cui si aggiungerà una suggestiva cena di gala ad hoc. Gli chef condivideranno inoltre la loro esperienza con una serie di show cooking e condurranno escursioni gastronomiche a terra per esplorare le tradizioni e le specialità culinarie locali, oltre che socializzare con gli ospiti a bordo. Nel dettaglio, la svizzera Silvia Manser dalla Svizzera con il marito sommelier Thomas sarà presente nel viaggio di 17 notti in partenza da Ushuaia il 21 gennaio, con destinazione Falklands, Georgia del Sud e Penisola Antartica a bordo della Diana. Il francese Gregory Doucey sarà protagonista del viaggio di dieci notti della Vega da Lisbona a Portsmouth del 14 maggio. L’irlandese Rob Krawczyk (stella Michelin) sarà a bordo della Vega nelle 12 notti da Dublino a Reykjavik del 4 giugno. Ancora un giovane chef elvetico, Cristoph Hunziker, curerà dieci cene tra Tromsø e le Svalbard a partire dal 10 luglio sulla Diana. il tedesco Nicolai Wiedmer sarà protagonista per 12 notti sulla Diana da Tromsø all’Olanda, passando per Scozia e Inghilterra, dal prossimo 20 luglio. L’olandese Eric van Bochove (stella Michelin) sarà la vedette del viaggio in partenza da Amsterdam con destinazione Lisbona dell’1 agosto a bordo della Diana. Circumnavigazione dell’Islanda in otto notti dal 10 agosto sulla Vega con le prelibatezze dell’austriaco Sören Herzig, mentre lo spagnolo Sergio Tofe proporrà la sua arte lungo la rotta di dieci notti da Lisbona a Palermo sulla Diana dal 10 agosto. Chiudono il programma, Nikita Sergeev, dall’Italia, per la circumnavigazione della Sicilia in otto notti sulla Diana dal 20 agosto e la svizzera Alexandra Müller (stella Michelin) per il viaggio di 16 notti (partenza il 9 settembre) che dalla Groenlandia esplorerà il passaggio a Nord Ovest a bordo della Vega. Due coppie di crociere della serie 2024 Maris, tutte a bordo della Diana, possono essere concatenate, per creare viaggi di esplorazione gastronomica doppi in partenza da Tromsø a luglio e da Lisbona ad agosto. [post_title] => Swan Hellenic lancia le crociere Maris con gli chef Jeunes Restaurateurs d'Europe [post_date] => 2024-01-05T10:53:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704452035000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458900 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con una crescita del +6% del numero di passeggeri movimentati il 2023 dell'Aeroporto di Bologna ha definitivamente sancito il superamento dei livelli di traffico pre-Covid. Gli oltre 9,96 milioni di passeggeri (+17,4% sul 2022) rappresentano anche il miglior risultato annuale mai raggiungo dal Marconi. Dopo un inizio anno ancora “tiepido”, con numeri in aumento sul 2022 ma ancora inferiori allo stesso periodo del 2019, dal mese di maggio si è registrata la prima inversione di tendenza, con il dato progressivo dei passeggeri in campo positivo (+0,5%) anche rispetto all’ultimo anno senza Covid. Ma è in estate che si è evidenziato il picco mensile di passeggeri, con circa un milione di passeggeri al mese per giugno, luglio, agosto e settembre ed un incremento sui dati del 2019 che è andato via via crescendo. Nel 2023 i passeggeri su voli domestici sono stati 2.438.699, in crescita del 10,0% sul 2022 e del 24,6% sul 2019, mentre quelli sui voli internazionali sono stati 7.521.506, in aumento del 20,0% sul 2022 e dell’1,1% sul 2019. I movimenti aerei annuali sono stati 73.718, in crescita del 12,5% sul 2022 e dell’1,1% sul 2019, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 41.174 tonnellate in calo rispetto al 2022 (-4,1%) ma in aumento sul 2019 (+8,3%). Nella classifica delle destinazioni “più volate” nel 2023 troviamo Catania, Barcellona e Palermo ai primi tre posti (come già per il 2022). Seguono: Tirana, Parigi Charles de Gaulle, Madrid, Londra Heathrow, Istanbul, Francoforte e Brindisi. Si evidenziano, in particolare, la forte crescita della capitale albanese (+48,8% sul 2022) e l’ingresso nella “top ten” della città turca, che ha registrato un incremento di passeggeri da/per Bologna del 38,5% sull’anno precedente. [post_title] => L'Aeroporto di Bologna sfiora i 10 mln di passeggeri nel 2023, è il miglior dato di sempre [post_date] => 2024-01-05T10:25:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704450358000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458886 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways, in vista dello sciopero del trasporto aereo programmato per lunedì 8 gennaio, segnala che "potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli". Nel messaggio che si legge sul sito web del vettore viene spiegato che "la compagnia si è vista costretta a cancellare 20 voli nazionali (qui l'elenco completo) previsti per la giornata dell’8 gennaio 2024, riuscendo a garantire comunque tutti i voli internazionali". I passeggeri coinvolti da cancellazioni o modifica dell’orario del proprio volo, "potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 12 gennaio". [post_title] => Ita Airways cancella 20 voli domestici per lo sciopero, garantiti gli internazionali [post_date] => 2024-01-05T09:50:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704448222000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "thai airways torna in italia da luglio con il collegamento bangkok milano malpensa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":72,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3431,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459002","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un totale passeggeri che ha quasi raggiunto la soglia dei 200 milioni, il 2023 degli aeroporti italiani ha centrato un record storico. «I quasi 200 milioni di passeggeri non sono mai stati raggiunti. E l’incremento dei flussi è accompagnato dall’aumento meno sostenuto dei voli»: così Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti, commenta in un'intervista a Il Corriere della Sera l'andamento dell'anno appena chiuso. Che evidenzia «risultati ottimi (...) e una clamorosa voglia di volare».\r

\r

In altre parole, a volare nei cieli italiani sono stati aeromobili più capienti e con un load factor più elevato e un conseguente minor tasso di inquinamento. A preoccupare, però, il presidente dell'associazione che raccoglie quasi tutti gli scali del nostro Paese, è la mancanza di sufficienti attenzioni da parte del governo al settore: «Servono più coordinamento e attenzione, cosa che speriamo possa concretizzarsi con l’approvazione del “Piano nazionale degli aeroporti”. Abbiamo giudicato positivo che il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, abbia riaperto una consultazione articolata e seria. E servirebbe un sostegno per accelerare gli investimenti per la decarbonizzazione. Da parte nostra c’è l’impegno sulla sostenibilità ambientale».\r

\r

Temi caldi si confermano poi quelli legati agli incentivi degli aeroporti alle compagnie aeree, specie low cost e all'addizionale comunale. Nel primo caso Borgomeo definisce gli incentivi «utili» e definiti «alle condizioni stabilite dagli scali. Se una low cost propone una rotta che non c’è perché un aeroporto non dovrebbe agevolare il collegamento?».\r

\r

Nel caso dell'addizionale comunale il giudizio è secco, già dalla definizione «paradossale, visto che alle amministrazioni vanno pochi centesimi» e indica un ridimensionamento e ridistribuzione di quanto riscosso, «partendo dai piccoli scali».\r

","post_title":"Assaeroporti: 2023 da quasi 200 mln di passeggeri. «C'è una clamorosa voglia di volare»","post_date":"2024-01-08T12:56:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704718608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458995","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'atteso ritorno di Thai Airways in Italia si concretizzerà quest'estate quando, da inizio luglio, sarà di nuovo operativo il collegamento tra Bangkok e Milano Malpensa. La rotta sarà servita da un Boeing 787-9 con frequenze da subito giornaliere.\r

\r

La riapertura del volo su Milano rientra nei più ampi progetti della compagnia aerea thailandese per la summer 2024 che includono anche, dal 31 marzo, l'introduzione della rotta da Bangkok a Oslo, - servita da un Boeing 777 - sempre con frequenze giornaliere. \r

\r

Con Milano e Oslo il network europeo di Thai salirà a quota 13 destinazioni.\r

\r

Il vettore rafforzerà inoltre i collegamenti verso Sydney (due voli al giorno) mentre Taipei beneficerà di tre frequenze al giorno.","post_title":"Thai Airways torna in Italia da luglio con il collegamento Bangkok-Milano Malpensa","post_date":"2024-01-08T11:38:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704713885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458986","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_377149\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivano Zilio[/caption]\r

\r

C'è soddisfazione nel gruppo Primarete per il ritorno dei collegamenti su Venezia con Doha e Madrid di Qatar Airways e Air Europa annunciati negli ultimi mesi dell'anno. \"Siamo molto contenti - dichiara infatti il presidente, Ivano Zilio -: la nostra partnership con queste due compagnie è di lunga data e anche con i manager che le dirigono. Venezia è per di più un aeroporto fondamentale per il nostro gruppo distributivo, che ha sempre più il core business nel settore biglietteria Iata per agenzie; la reintroduzione del volo di Qatar su Doha costituisce perciò un collegamento indispensabile per l’offerta sul Medio ed Estremo Oriente, mentre il volo di Air Europa sull'hub di Madrid ci fortificherà sull’America Latina\".\r

\r

Il gruppo guidato ormai da 30 anni da Zilio continua insomma a consolidare uno degli aspetti più strategici della propria attività: \"Siamo una garanzia Iata storica e affidabile nel mercato italiano; la riprova anche la collaborazione di natura commerciale che da anni portiamo avanti con il gruppo Cisalpina. Ma c'è un'altra importante novità per il 2024: l'ulteriore impulso che daremo alla nostra piattaforma semplificata Flypoint MultiGds. Questa permette già a più di mille agenzie viaggi registrate di selezionare i migliori prezzi di voli in pochi secondi opzionandoli o mandandoli in conferma anche su multi tratte\".","post_title":"Primarete: le novità Qatar Airways e Air Europa su Venezia rafforzano il core business biglietteria Iata","post_date":"2024-01-08T11:19:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1704712763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic Airways ha ottenuto l'approvazione per il lancio di nuovi voli tra Londra Gatwick e Las Vegas: la compagnia, malgrado i recenti tagli delle rotte per San Francisco e la cancellazione di quelle per Boston e Washington - prima del loro avvio il prossimo 31 marzo - diventerà quindi il terzo vettore a fornire voli non-stop dal Regno Unito a Las Vegas.\r

\r

La compagnia aerea conta su una flotta di 15 Boeing 787 Dreamliner e serve diverse città statunitensi oltre a rotte internazionali verso l'Europa. Ad aprile, Norse Atlantic prevede di operare 507 voli, offrendo circa 171.000 posti sul network globale, con un significativo aumento della capacità.\r

\r

Il vettore, operativo da circa un anno e mezzo, punta a centrare il suo primo utile nel 2024, secondo quanto dichiarato dal ceo, Bjørn Tore Larsen. Il ceo ha sottolineato che dei 15 velivoli in flotta attualmente Norse ne opera 10 e ne aggiungerà altri due quest'anno. Una crescita modesta, ma abbastanza significativa. Il piano prevede di crescere di un altro 20% l'anno prossimo.\r

\r

«Occorre essere molto attenti nel gestire la crescita - ha precisato Larsen -. Se non si riempioni gli aerei con passeggeri paganti, bisogna assicurarsi che le entrate siano superiori ai costi. Non è importante solo crescere, ma che la crescita sia redditizia e controllata. E quando si cresce velocemente, si perde anche il controllo e si aggiunge complessità. Per questo motivo, vi sconsiglio di crescere molto velocemente».","post_title":"Norse Atlantic fra tagli e nuove rotte. Larsen: «Serve una crescita redditizia e controllata»","post_date":"2024-01-08T10:57:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704711430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'offerta dei collegamenti notturni Trenitalia piace ai viaggiatori: la società ha infatti registrato nel 2023 una crescita del 25% delle prenotazioni e oltre 2 milioni di passeggeri hanno scelto queste soluzioni di viaggio.\r

\r

«I treni notte sono mezzi strategici per ridisegnare il concetto di mobilità in un’ottica di sostenibilità, intermodalità e competitività - ha commentato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia -. La domanda dei viaggi notturni è in crescita e i nuovi collegamenti invernali di Trenitalia e del Polo Passeggeri vanno incontro alle esigenze dei viaggiatori. Lo sviluppo di questo segmento, inoltre, è sostenuto dal piano di investimenti di Trenitalia che, anche grazie ai fondi del Pnrr, sta rinnovando 70 carrozze notte destinati ai treni da e per la Sicilia, che entreranno in servizio entro il 2026».\r

\r

Ad oggi 28 i collegamenti notturni di Trenitalia che consentono di viaggiare in Italia e in Europa. Tra le destinazioni di montagna più richieste nel nostro Paese c’è San Candido, in Trentino-Alto Adige, raggiungibile nei weekend in Intercity notte partendo da Roma. Chi sceglie il Sud, invece, viaggia prevalentemente verso Lecce, Reggio Calabria, Palermo e Siracusa, partendo da Torino, Roma e Milano.\r

\r

In Europa, grazie alla collaborazione con le ferrovie austriache Obb, è possibile raggiungere a bordo dei treni Euronight il centro di Vienna e Monaco di Baviera. Vi sono due collegamenti tra Roma e le due città europee, con fermate intermedie a Firenze e Bologna; e due collegamenti da La Spezia, con fermate intermedie a Genova, Milano e Verona. ","post_title":"Trenitalia: oltre 2 milioni di passeggeri sui treni notturni, +25%","post_date":"2024-01-08T10:26:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704709565000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Durata media del soggiorno in diminuzione ma richieste in aumento. E' questa la fotografia del mercato open-air scattata dal progetto del gruppo Titanka!, CampingVillage.Marketing, sulla base dei dati delle centinaia di migliaia di richieste che i turisti hanno rivolto alle strutture tramite il proprio network di portali nel 2023. L'anno scorso le vacanze con durata maggiore sono state in particolare quelle di luglio, con una media di 9,2 notti contro le 6,8 di agosto. Una tendenza che si discosta molto da quello del 2022, quando la durata dei soggiorni medi per i due mesi clou dell’estate era identica (nove notti). Probabilmente l’aumento dei listini che molti camping hanno applicato nell’anno appena trascorso ha influito su questo scenario.\r

\r

I turisti, inoltre, si muovono sempre con maggiore anticipo nella prenotazione della propria vacanza. La booking window media è passata dai 69 giorni del 2022 ai 72 del 2023. Nel dettaglio, richieste per giugno sono arrivate con ben 64 giorni di anticipo in media. Ciò significa che le strutture a marzo devono essere già pronte per affrontare la nuova stagione e accogliere tutte le richieste degli ospiti. Infine, il numero di componenti del nucleo familiare è in crescita. La media di persone per richiesta è infatti arrivata a 3,65: un trend in crescita dato dall’aumento del numero di bambini per nucleo familiare in vacanza.","post_title":"Titanka!: durata media del soggiorno in diminuzione ma richieste in aumento nell'open air","post_date":"2024-01-05T14:28:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704464936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova collaborazione culinaria per Swan Hellenic che lancia le crociere Maris in partnership con gli Jeunes Restaurateurs d'Europe: una serie di dieci itinerari, dall'Antartide al Mediterraneo, dall'Europa alla Scandinavia e all'Artico, a bordo della Diana e della Vega. Ogni viaggio vedrà protagonista un astro nascente Jre, che proporrà un piatto d'autore diverso per ciascuna serata della crociera, a cui si aggiungerà una suggestiva cena di gala ad hoc. Gli chef condivideranno inoltre la loro esperienza con una serie di show cooking e condurranno escursioni gastronomiche a terra per esplorare le tradizioni e le specialità culinarie locali, oltre che socializzare con gli ospiti a bordo.\r

\r

Nel dettaglio, la svizzera Silvia Manser dalla Svizzera con il marito sommelier Thomas sarà presente nel viaggio di 17 notti in partenza da Ushuaia il 21 gennaio, con destinazione Falklands, Georgia del Sud e Penisola Antartica a bordo della Diana. Il francese Gregory Doucey sarà protagonista del viaggio di dieci notti della Vega da Lisbona a Portsmouth del 14 maggio. L’irlandese Rob Krawczyk (stella Michelin) sarà a bordo della Vega nelle 12 notti da Dublino a Reykjavik del 4 giugno. Ancora un giovane chef elvetico, Cristoph Hunziker, curerà dieci cene tra Tromsø e le Svalbard a partire dal 10 luglio sulla Diana. il tedesco Nicolai Wiedmer sarà protagonista per 12 notti sulla Diana da Tromsø all’Olanda, passando per Scozia e Inghilterra, dal prossimo 20 luglio.\r

\r

L’olandese Eric van Bochove (stella Michelin) sarà la vedette del viaggio in partenza da Amsterdam con destinazione Lisbona dell’1 agosto a bordo della Diana. Circumnavigazione dell’Islanda in otto notti dal 10 agosto sulla Vega con le prelibatezze dell’austriaco Sören Herzig, mentre lo spagnolo Sergio Tofe proporrà la sua arte lungo la rotta di dieci notti da Lisbona a Palermo sulla Diana dal 10 agosto. Chiudono il programma, Nikita Sergeev, dall’Italia, per la circumnavigazione della Sicilia in otto notti sulla Diana dal 20 agosto e la svizzera Alexandra Müller (stella Michelin) per il viaggio di 16 notti (partenza il 9 settembre) che dalla Groenlandia esplorerà il passaggio a Nord Ovest a bordo della Vega. Due coppie di crociere della serie 2024 Maris, tutte a bordo della Diana, possono essere concatenate, per creare viaggi di esplorazione gastronomica doppi in partenza da Tromsø a luglio e da Lisbona ad agosto.","post_title":"Swan Hellenic lancia le crociere Maris con gli chef Jeunes Restaurateurs d'Europe","post_date":"2024-01-05T10:53:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704452035000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una crescita del +6% del numero di passeggeri movimentati il 2023 dell'Aeroporto di Bologna ha definitivamente sancito il superamento dei livelli di traffico pre-Covid. Gli oltre 9,96 milioni di passeggeri (+17,4% sul 2022) rappresentano anche il miglior risultato annuale mai raggiungo dal Marconi.\r

Dopo un inizio anno ancora “tiepido”, con numeri in aumento sul 2022 ma ancora inferiori allo stesso periodo del 2019, dal mese di maggio si è registrata la prima inversione di tendenza, con il dato progressivo dei passeggeri in campo positivo (+0,5%) anche rispetto all’ultimo anno senza Covid. Ma è in estate che si è evidenziato il picco mensile di passeggeri, con circa un milione di passeggeri al mese per giugno, luglio, agosto e settembre ed un incremento sui dati del 2019 che è andato via via crescendo.\r

Nel 2023 i passeggeri su voli domestici sono stati 2.438.699, in crescita del 10,0% sul 2022 e del 24,6% sul 2019, mentre quelli sui voli internazionali sono stati 7.521.506, in aumento del 20,0% sul 2022 e dell’1,1% sul 2019.\r

I movimenti aerei annuali sono stati 73.718, in crescita del 12,5% sul 2022 e dell’1,1% sul 2019, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 41.174 tonnellate in calo rispetto al 2022 (-4,1%) ma in aumento sul 2019 (+8,3%).\r

Nella classifica delle destinazioni “più volate” nel 2023 troviamo Catania, Barcellona e Palermo ai primi tre posti (come già per il 2022). Seguono: Tirana, Parigi Charles de Gaulle, Madrid, Londra Heathrow, Istanbul, Francoforte e Brindisi. Si evidenziano, in particolare, la forte crescita della capitale albanese (+48,8% sul 2022) e l’ingresso nella “top ten” della città turca, che ha registrato un incremento di passeggeri da/per Bologna del 38,5% sull’anno precedente.","post_title":"L'Aeroporto di Bologna sfiora i 10 mln di passeggeri nel 2023, è il miglior dato di sempre","post_date":"2024-01-05T10:25:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704450358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458886","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways, in vista dello sciopero del trasporto aereo programmato per lunedì 8 gennaio, segnala che \"potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli\". \r

\r

Nel messaggio che si legge sul sito web del vettore viene spiegato che \"la compagnia si è vista costretta a cancellare 20 voli nazionali (qui l'elenco completo) previsti per la giornata dell’8 gennaio 2024, riuscendo a garantire comunque tutti i voli internazionali\".\r

\r

I passeggeri coinvolti da cancellazioni o modifica dell’orario del proprio volo, \"potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 12 gennaio\".","post_title":"Ita Airways cancella 20 voli domestici per lo sciopero, garantiti gli internazionali","post_date":"2024-01-05T09:50:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704448222000]}]}}