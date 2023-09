Terremoto in Marocco, la Farnesina: «Tutti gli italiani stanno bene» Stanno bene i 500 gli italiani in Marocco, colpito da un devastante terremoto nella notte dello scorso sabato. L’aggiornamento, arriva dal capo dell’Unità di crisi della Farnesina Nicola Minasi in un’intervista a RaiNews24. Oltre ai primi 200 italiani che erano già stati segnalati e contattati – ha spiegato il diplomatico – ce ne sono altri 200 che partecipavano a una convention aziendale. “Siamo in contatto con tutti”. Il governo italiano lavora per poter assicurare il rientro in Italia dei turisti e il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha comunque consigliato agli italiani di evitare lo scalo di Marrakech che è particolarmente congestionato e di raggiungere quelli di Casablanca o Rabat con i bus per “rientrare eventualmente in Italia”. “Il governo segue minuto per minuto, persona per persona, la situazione: l’ambasciata, il consolato e l’Unità di crisi della Farnesina stanno rispondendo a tutte le chiamate” per dare assistenza. Proprio presso l’aeroporto di Marrakech è stato stato attivato il desk della rappresentanza diplomatica italiana per assistere i connazionali. Numerose le richieste di rientro anticipato. Attualmente non è previsto alcuno volo di rientro organizzato dal governo. Condividi

